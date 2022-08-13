Минсельхоз заявил, что Россия гарантировала продовольственную безопасность

Британцев ужаснула беспринципность Лиз Трасс

Читатели британской The Guardian отреагировали на статью, посвященную кандидату на пост премьера страны и нынешней главе МИД королевства Лиз Трасс.

Как отмечает автор материала Габи Хинслифф, Трасс является «грозным переговорщиком и холодным стратегом», который «запросто» меняет свое мнение, если оно больше не выгодно. К примеру, в 2016 году она была противником Brexit, однако после усиления позиций Бориса Джонсона переметнулась в лагерь сторонников выхода из ЕС, передает РИА «Новости».

«Уже на Даунинг-стрит (резиденция премьера – прим. ВЗГЛЯД) она вполне может все переиграть, без малейшего смущения отказавшись от непопулярных позиций, как уже не раз делала. Однако пространства для маневра у нее будет маловато», – пишет Хинслифф. По ее словам, если не случится «политического землетрясения», Трасс наверняка станет следующим премьером и будет вершить судьбу страны, при этом «в худшем случае» она нанесет еще больше вреда, чем уходящий в отставку Джонсон.

Публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях.

«Мы еще толком не начали, однако, судя по ее недавним заявлениям, она наверняка будет еще хуже Джонсона», – написал пользователь gniteVibe.

«Это жалкое подобие Тэтчер едва ли кого-то впечатлит. Но журналисты почему-то без ума!» – заявил Melito53.

«Какая феерическая посредственность – и какая угроза! Как мы до такого докатились?» – задался вопросом Jimstagram.

«Тори (консерваторы – прим. ВЗГЛЯД) опять усадят худшего кандидата из возможных. Трасс снюхалась к крайне правыми. Это они будут ей помыкать, а не наоборот. И это самое тревожное. То есть безумная политика экономического изоляционизма продолжится. И бюрократия никуда не денется. Упадок Британии продолжится», – предположил Hibernica.

«Она нахальная оппортунистка, лгунья и пустышка. Никаких принципов, как и у Джонсона. Закиньте ей в голову какую-нибудь идею, и вы услышите, как она там перекатывается», – выразил мнение Dirtygumshield.

«Она тщеславный хамелеон и охочая до власти социопатка. Теперь вот заигрывает с ярыми консерваторами с задней скамейки. Из-за своего бескомпромиссного честолюбия Трасс нанесет Британии ужасный вред», – добавил Bluebirds.

В Великобритании 20 июля прошел пятый раунд голосования членов парламента от Консервативной партии для избрания лидера партии, который также станет премьером страны. По его итогам в финал избирательной гонки вышли два кандидата – Трасс и экс-министр финансов Риши Сунак.

В последнем туре победителя из двух «финалистов» будут выбирать все члены партии, которых на сегодняшний день около 200 тыс. Голосование пройдет по почте. Как ожидается, результаты огласят 5 сентября, когда парламент возобновит работу после летнего перерыва. Из данных опроса исследовательской компании YouGov для газеты Times следует, что не менее 60% членов Консервативной партии Великобритании готовы голосовать за Трасс на предстоящих выборах.

Газета ВЗГЛЯД писала, почему приход к власти «кровожадной» Трасс устраивает Россию.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД