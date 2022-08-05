Россия предупредила о возможном пересмотре планов по экспорту зерна

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5 августа, пятница | Последнее обновление — 13:33 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Ударом ВКС России в Запорожской области уничтожены две гаубицы М777 и до 150 военнослужащих ВСУ
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Идут парни и девушки, вернувшиеся со спецоперации, и идут они мимо магазина западных товаров (с закрытыми окнами, конечно, чтобы не злить граждан, но все знают, что где), и вход им запрещен потому, что рылом не вышли.
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Поток украинского медиасознания настолько же творчески неудержим, насколько по своему содержанию интеллектуально убог. Но при всей своей ущербности он потрясающе эффективен внутри страны.
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Отверстия от пуль в стенах свидетельствуют о том, что стреляли в лежащих на земле людей. У SAS свой характерный почерк – погибшие получали минимум две пули: в голову и сердце.
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В истринском районе Подмосковья сгорел склад интернет-магазина Ozon – одного из крупнейших в России. В момент возгорания на складе находилось более тысячи человек. По предварительным данным, в результате пожара погиб один человек, еще 13 пострадали. Местонахождение 20 человек остается неизвестным. По одной из версий, причиной возгорания мог стать поджог
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В Петербурге и Кронштадте прошел Главный военно-морской парад страны, в нем участвовали более 40 кораблей, катеров и подлодок, а также более 3,5 тыс. военнослужащих. Мероприятие было приурочено к 326-й годовщине Военно-морского флота России
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Число погибших в результате удара вооруженных сил Украины (ВСУ) по СИЗО в Еленовке, где содержались пленные украинцы, в том числе боевики националистического полка «Азов», возросло до 53, еще 75 человек получили ранения. Удар по колонии был нанесен в ночь на пятницу из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Россия предупредила о возможном пересмотре планов по экспорту зерна
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Минсельхоз может пересмотреть планы по экспорту зерна в текущем сезоне в связи со снижением темпов уборки урожая, так как объем собранных зерновых на данный момент заметно меньше, чем год назад и существенно увеличена нагрузка на сельхозтехнику.
«В совокупности все это создает риски в части достижения показателя по урожаю зерна в 130 млн тонн. Конечно, свой рынок мы полностью обеспечим, с этим проблем не будет. Однако, если не будут достигнуты запланированные объемы, экспортные планы в 50 млн тонн нам придется пересмотреть. А это может негативно отразиться и на мировом рынке зерновых», – сообщается в Telegram-канале министерства.
Как заметил министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев, чьи слова приведены в сообщении, ведомство видит серьезные риски в части мировой продовольственной безопасности в текущем сезоне. Так, министерство не исключает снижения предложения продовольственной пшеницы на мировых рынках.
«Ситуация на глобальных рынках непростая, в особенности по пшенице. В этом сезоне в силу ряда причин, в том числе из-за засухи в США и Европе, наводнений в Австралии и непогоды в Индии, мировое предложение продовольственной пшеницы снизится. Также из-за климатических аномалий ожидается снижение качества пшеницы в Северной Америке – в первую очередь в США. Все это в совокупности с логистическими ограничениями может привести к серьезным рискам в части мировой продовольственной безопасности в текущем сельхозгоду», – подчеркнул он.
Напомним, в Минобороны сообщали, что участники совещания по «зерновому вопросу» в Турции в основном поддержали предложения России, вскоре будет завершена работа по формированию итогового документа «Черноморская инициатива».
Москва указывала, что Россия готова внести вклад в решение продовольственных проблем в мире, при этом ситуация на Украине не является причиной продовольственного кризиса.
Также сообщалось о намерении ЕС разморозить часть ресурсов банков из России, чтобы облегчить транзакции в сфере глобальной торговли продовольствием и удобрениями.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что антироссийские санкции впервые будут не ужесточены, а наоборот – смягчены. И коснется это, если верить источникам, экспорта российского зерна и удобрений.
Кремль назвал условие для получения Газпромом турбины для «Северного потока»
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Компания «Газпром» очень хочет получить после ремонта турбину для «Северного потока», но на нее нужны документы, одних слов недостаточно, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Газпром очень бы хотел получить эту турбину, но ведь не Газпром вводил санкции, санкции введены в отношении Газпрома, здесь в данном случае для Газпрома важно получить юридические документы, в которых говорится о том, что эта турбина не санкционированная», – цитирует его РИА «Новости».
Песков заметил, что просто слов в данном случае абсолютно не достаточно.
«ЕС может говорить одно, но есть Великобритания, а сервисное, техническое обслуживание на постоянной основе осуществляет британская дочка компании Siemens по британскому праву, британской юрисдикции. Поэтому, конечно, в данном случае на фоне тех санкций, которые введены в отношении Газпрома, в отношении нашей страны, Газпром просто должен себя застраховать, должен застраховать свою собственность, турбина является собственностью Газпрома, – объяснил представитель Кремля.
Накануне в Газпроме объяснили невозможность поставки в Россию двигателя для «Северного потока». «Санкционные режимы Канады, ЕС, Великобритании и несоответствие существующей ситуации действующим контрактным обязательствам со стороны Siemens делают поставку двигателя 073 на КС «Портовая» невозможной», – говорится в сообщении компании.
При этом в конце июля зампред правления Газпрома Виталий Маркелов заявил, турбина была отправлена из Канады не в Россию, а в Германию без согласия российской компании, что не соответствует условиям контракта.
Песков заявил, что Siemens завела ситуацию под британское право и в британскую юрисдикцию. Газпром как собственник этой турбины, по его словам, обязан получить документы, что это не санкционный товар, иначе, как опасается Москва, британская структура Siemens может дистанционно отключить турбину.
Эксперт: После разгрома в Песках и Авдеевке у ВСУ останется последняя линия обороны
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«Сообщения об отступлении бригад ВСУ в районе Авдеевки и об освобождении населенного пункта Пески можно расценивать как крах обороны Украины в этом направлении», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Владислав Шурыгин. В четверг стало известно о бегстве ВСУ из района донецких городов Соледара, Артемовска и Авдеевки.
«Для военной спецоперации это имеет огромное значение. После этого у ВСУ останется последняя линия обороны – это Славянск, Краматорск, Константиновка. Если союзные силы отбросят ВСУ до Славянска, то доставать оттуда пушками до Донецка будет уже достаточно сложно. Территория от Авдеевки и Артемовска до Славянска – это как раз тот район, откуда Украина наносила удары по столице ДНР все эти годы. Кроме того, будет уничтожен самый мощный укрепрайон ВСУ, который они создавали все эти восемь лет», – считает военный эксперт Владислав Шурыгин.
По его словам, нынешние победы приближают выполнение одной из главных задач всей спецоперации. «Мы приблизились к выполнению задач, которые поставил президент России – полное освобождение Донбасса. Но, по моему мнению, на этом операция не завершится. Думаю, будем проводить следующий этап – освобождение Одессы, Николаева, затем начнется освобождение Левобережья», – заключил эксперт.
Доктор военных наук Константин Сивков назвал бегство бригад ВСУ из района Авдеевки разрушением ключевого узла украинской обороны. «В Авдеевке находится крупный серьезный укрепрайон ВСУ, который создавался восемь лет, опорный пункт Донбасской дуги. Отступление в этом районе значительным образом упрощает для союзных сил проблему взятия Авдеевки», – заявил газете ВЗГЛЯД Сивков.
«В случае отхода ВСУ из Авдеевки, резко сократятся возможности артиллерийского обстрела Донецка, а, возможно, они даже полностью будут исключены. Ведь основной огонь ВСУ вели именно из этого района», – напомнил эксперт.
В четверг Минобороны России сообщило о бегстве с занимаемых рубежей подразделений 54-й механизированной, 56-й и 58-й мотопехотных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Соледар, Артемовск и Авдеевка ДНР.
Сегодня же в СМИ появились сообщения об освобождении поселка Пески – предместья Донецка. «Пески наши полностью», – цитирует RT замполита одного из батальонов 11-го полка Народной милиции ДНР. Ранее замкомандира 11-го отдельного гвардейского мотострелкового Енакиево-Дунайского полка Народной милиции ДНР Илья Емельянов сообщил, что Пески «зачищены уже наполовину».
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В ЛНР уничтожены 24 оператора беспилотников ВСУ
В Луганской народной республике найдены и ликвидированы 24 оператора беспилотников ВСУ, сообщили в Росгвардии.
«При проведении радиоэлектронной разведки росгвардейцы выявили 24 оператора беспилотных летательных аппаратов ВСУ, которые уничтожены огнем артиллерии», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.
В Росгвардии пояснили, что за три дня в республике были найдены два противотанковых комплекса Javelin, 17 гранатометов, 46 единиц стрелкового и охотничьего оружия, свыше 500 снарядов и мин, 70 зарядов к гранатометам, более трех тысяч боеприпасов к стрелковому оружию и тепловизор PARD-TA32.
Ранее в четверг военнослужащие Росгвардии нейтрализовали в Харьковской области украинского корректировщика огня и уничтожили опорный пункт ВСУ.
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Украина подтвердила бегство ВСУ из района Авдеевки
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Вооруженные силы Украины отступили из района шахты Бутовка и села Семигорье, заняв оборону южнее Авдеевки, заявил начальник главного оперативного управления генштаба Украины Алексей Громов.
Громов сообщил, что в результате «массированного применения российской артиллерии и наступления в районе Доломитного и Углегорской ТЭС в направлении Кодемы» силам России и республик Донбасса «удалось вытеснить украинские войска», пишет «Коммерсант» со ссылкой на Ukrinform TV.
Как сообщил Громов, ВСУ «вынуждены были покинуть Семигорье… по направлению Спартак – Авдеевка подразделения сил обороны вынуждены были покинуть шахту Бутовка и перейти к обороне южнее населенного пункта Авдеевка». По его словам, ВСУ перешли к обороне на восточных окраинах села Кодема.
В четверг стало известно о бегстве ВСУ из района донецких городов Соледара, Артемовска и Авдеевки. Минобороны России сообщило, что в результате активных наступательных действий российских войск и Народных милиций ДНР и ЛНР в районах населенных пунктов Соледар, Артемовск и Авдеевка подразделения 54-й механизированной, 56-й и 58-й мотопехотных бригад ВСУ, утратив боеспособность из-за больших потерь, оставили занимаемые позиции.
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Центральной России синоптики предсказали «камни с неба» в воскресенье
Центральную часть страны в воскресенье ожидают грозы, шквальный ветер, град и интенсивные ливни, явление известно как «камни с неба», заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«После трехдневного 30-градусного зноя в воскресенье жителям Центральной России дышать станет легче, но прогнозируются опасные явления погоды, на сленге синоптиков – «камни с неба», – сказал синоптик в беседе с РИА «Новости».
Такое явление может произойти из-за холодного фронта, это будет сопровождаться кучево-дождевыми облаками, интенсивными ливнями с общим количеством осадков до 22 мм, очаговыми грозами, мозаичным градом диаметром до 2-4 сантиметров и шквалистым ветром до 15-20 метров в секунду. Это остудит температуру воздуха до плюс 21-26 градусов.
В понедельник же на этой территории погода станет чуть яснее, но все же будет прохладнее.
Эксперт: Режим замалчивания военных преступлений ВСУ в мире закончился
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Информация о десятках тысяч военных преступлений не могла оставаться в тайне, именно поэтому Amnesty International обвинила Украину в нарушении законов войны, сказал газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты Максим Григорьев. В докладе Amnesty International говорится, что украинские военные применяют вооружения в населенных пунктах, в том числе школах и больницах.
«ВСУ уже совершили десятки тысяч преступлений, поэтому информация об этом не может не просачиваться. И даже с учетом жесткой цензуры в западных странах по отношению к России и полной поддержки киевского режима такая ангажированная организация, как Amnesty International, не может не писать об этом», – считает глава Международного общественного трибунала по Украине, член Общественной палаты РФ Максим Григорьев.
То, что Amnesty International обвинила Украину в нарушении законов войны – знак того, что ситуация меняется и «постепенно заканчивается режим замалчивания военных преступлений ВСУ, максимального благожелательной кампании по отношению к Украине и полного благоприятствования информационной войны против России», добавил Григорьев.
В опубликованном в четверг докладе неправительственной организации Amnesty International говорится, что украинские силы «причиняют вред гражданскому населению... применяя системы вооружения в населенных пунктах, в том числе школах и больницах». В докладе отмечается, что таким образом нарушается не только военное право, но и международное гуманитарное право.
Григорьев отреагировал на слова министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, который назвал отчет Amnesty International «созданием фальшивой реальности». «Анализировать заявления украинских властей так же бесполезно, как заявления Генриха Гиммлера (один из главных деятелей нацистской Германии) или статьи Йозефа Геббельса для «Велькишер Беобахтер». Это пропаганда, построенная на лжи и не имеющая отношения к реальности. Украинские власти понимают, что они лгут. Западные журналисты тоже понимают, что лгут и участвуют во всем этом. У нашего Международного общественного трибунала по Украине много материалов о том, как западные журналисты участвуют в инсценировках. Украинские власти собирают людей, потом наносят по ним удар, убивают их, а уже через три минуты появляются западные журналисты, которые выдают произошедшее за российские обстрелы», – рассказал Григорьев.
Собеседник объяснил позицию украинской блогосферы, которая восприняла доклад Amnesty International как предательство. «Значительная часть жителей Украины находится под воздействием украинской пропаганды. Многие из них не имеют информации о военных преступлениях ВСУ. А у кого такие представления есть, считают, что они должны максимально скрывать эти преступления и распространять ложь, что они и делают», – подытожил Григорьев.
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Британия назвала «единственный» вариант завершения конфликта на Украине
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Глава МИД Великобритании Лиз Трасс утверждает, что единственный вариант завершения конфликта на Украине – «когда русские покинут Украину».
На дебатах претендующая на пост главы правительства Трасс подчеркнула важность военной поддержки Украины со стороны Великобритании. Она заявила, что в случае победы в борьбе за пост премьера продолжит ужесточать санкции против России и снижать зависимость от российских энергоносителей, передает ТАСС со ссылкой на Sky News.
Трасс спросили, будут ли предприниматься попытки заключить мирное соглашение. Она ответила, что британцы «были вовлечены в переговорную работу с американскими, французскими и германскими коллегами». «Мы оказываем поддержку украинцам в этом», – сказала Трасс.
По ее словам, «в конечном счете, вопрос в том, о чем хотят договориться украинцы». Она не желает, чтобы «на Украину оказывалось какое-либо давление, чтобы она отдала территорию». Трасс не верит в то, что Россия окончательно отвела войска от Киева.
Напомним, Трасс, которая является лидером в борьбе за пост премьер-министра Великобритании, заявляла, что Британия столкнулась с внутренним экономическим кризисом, а также с «агрессией» России и «напористого» Китая, поэтому в случае победы на выборах она собирается сразу же «взяться за дело» и «победить Россию».
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Зеленский отказался «мириться» с докладом Amnesty International
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Президент Украины Владимир Зеленский возмутился тем, что в докладе правозащитной организации Amnesty International признается нарушение украинской стороной законов войны.
Зеленский утверждает, что Amnesty International «пытается амнистировать» Россию, которую он называет «государством-террористом», и «переложить ответственность с агрессора на жертву». По его словам, «нет и не может быть – даже гипотетически – никакого условия, при котором любой российский удар по Украине становится оправданным», пишет «Украинская правда».
Как утверждает Зеленский, «если кто-то делает отчет, в котором жертва и агрессор вроде бы в чем-то одинаковы, если анализируются какие-то данные о жертве, а что делал агрессор в это время – игнорируется, то с этим нельзя мириться». При этом Зеленский утверждает, что это якобы Россия нанесла удар «по лагерю с военнопленными в Еленовке».
Зеленский считает, что «каждый, кто амнистирует Россию и искусственно создает такой информационный контекст», что какие-то удары «оправданы или якобы понятны, не может не осознавать, что этим помогает террористам», а «если такие манипулятивные отчеты, то ответственность за гибель людей разделяете с ними».
Напомним, Amnesty International признала, что Украина нарушает международное право, размещая технику в городах. Как считает член Общественной палаты Максим Григорьев, то, что Amnesty International обвинила Украину в нарушении законов войны, – знак того, что ситуация меняется и «постепенно заканчивается режим замалчивания военных преступлений ВСУ, максимального благожелательной кампании по отношению к Украине и полного благоприятствования информационной войны против России».
Украинскими войсками был нанесен удар из HIMARS по колонии ДНР в Еленовке, где содержались украинские военнопленные. Замминистра обороны России Александр Фомин отмечал, что украинские власти пытались ударом по СИЗО в Еленовке запугать украинских военных, намеревающихся сдаться в плен.
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Приходько заявила, что осудившей Россию Лободе не рады на Украине
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Украинскую певицу Светлану Лободу никто не ждет на Украине, заявила другая украинская артистка Анастасия Приходько, выступавшая за Россию на «Евровидении-2009».
«Светлана Лобода продолжила работать в России после 2014 года, но 24 февраля, наконец, осознала, а точнее через месяц после начала, что несколько лет своей жизни потратила не на тех людей и не на ту страну. А я тебе говорила: «Света, уезжай домой, пока не поздно», – цитирует Приходько StarHit.ru.
«Тебе и здесь не рады. Прости», – заключила она. Отмечается, что Лобода пока никак не отреагировала на эти выступления.
Также Приходько высказала претензии и к другим украинским артистам, покинувшим страну после начала российской спецоперации.
«Разговаривала с подругой о том, как будем принимать на Украине мужчин, которые выехали за границу. Потап, Монатик, Влад Яма. Поздравлять их или сказать, мол, хорошо, что вернулись? Или же, как здорово нам всем вместе? Или можно их обнять и сказать – как тебе было тяжело, слава богу, что с тобой все в порядке? У меня есть одна версия, как их назвать – чангалисты (нахлебники, незваные гости – прим. ВЗГЛЯД)», – отметила она.
Напомним, после начала российской спецоперации на Украине отказались выступать в России многие артисты с украинским гражданством. Среди них, например, Вера Брежнева и Светлана Лобода, которые уехали в Европу.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как спецоперация повлияет на российский шоу-бизнес.
СМИ: Союзные силы овладели населенным пунктом Пески в ДНР
Союзные войска освободили населенный пункт Пески под Донецком, об этом сообщают СМИ со ссылкой на замполита одного из батальонов 11-го полка Народной милиции ДНР.
«Пески наши полностью, мы уже на окраине Песок. Дальше движемся», – цитирует собеседника RT.
Он пояснил, что «сегодня было жарковато», бои еще ведутся, но они сместились на окраину населенного пункта.
Во вторник в ДНР заявляли, что населенный пункт Пески зачищен наполовину от подразделений украинских военных.
В среду замминистра информации ДНР Даниил Безсонов сообщал, что украинских военных выбили с южной окраины населенного пункта Марьинка.
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Вынесен приговор американской баскетболистке Грайнер
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Американскую баскетболистку Бриттни Грайнер приговорили к девяти годам колонии по делу о контрабанде наркотических веществ, соответствующее решение принял Химкинский суд Московской области.
«Суд постановил назначить общий срок наказания Грайнер в виде девяти лет лишения свободы со штрафом в размере 1 млн рублей», – цитирует судью Анну Сотникову ТАСС.
Суд счел смягчающими обстоятельствами признание спортсменки и ее спортивные достижения. Кроме того, в срок заключения ей зачли проведенное в СИЗО время. Изъятые наркотики судья постановила уничтожить.
Ранее в четверг Грайнер признали виновной в контрабанде наркотических веществ в Россию. Гособвинение просило для спортсменки 9,5 лет колонии.
Американские СМИ сообщали, что глава Белого дома Джо Байден одобрил план обменять Грайнер и осужденного за шпионаж Пола Уилана на россиянина Виктора Бута. Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что обсудил с главой МИД России Сергеем Лавровым предложение, которое может привести к освобождению американцев.
В начале июля Химкинский городской суд Московской области провел первое заседание по существу по делу американской баскетболистки Бриттни Грайнер о контрабанде наркотиков. В ходе заседания допросили свидетелей. В зале суда присутствовали представители американского посольства. Согласно обвинительному заключению, 17 февраля в Шереметьево у прилетевшей рейсом из Нью-Йорка американки при досмотре ручной клади было обнаружено 0,702 грамма гашишного масла. Было возбуждено уголовное дело о контрабанде наркотиков.
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Китай захотел укрепить стратегическое сотрудничество с Россией
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Китайские власти готовы укреплять стратегическое сотрудничество с Россией на фоне все более усиливающейся напряженности в Тайваньском проливе, заявил министр иностранных дел Китая Ван И на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым в Пномпене.
«Россия неизменно придерживается принципа «одного Китая», выступая против любых посягательств на суверенитет нашей страны», – передает РИА «Новости» его слова.
Ван И добавил, что Пекин готов усилить стратегическое взаимодействие с Россией, чтобы сообща мы могли еще более эффективно отстаивать международную систему, в которой ключевую роль играет ООН, а также порядок, опирающийся на нормы общепринятого международного права.
Как уточнил китайский дипломат, позиция Москвы по Тайваню «свидетельствует о высоком уровне китайско-российского всеобъемлющего стратегического партнерства», а также о поддержке, которую Китай и Россия оказывают друг другу на международной арене. Он отметил, что Китай и Россия «вместе отстаивают равноправие и справедливость в мире».
До этого директор отдела контроля над вооружениями МИД Китая Динг Тонгбинг заявил, что ядерный арсенал США угрожает региональному и международному миру и безопасности.
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Лавров на ужине АСЕАН поговорил «со всеми, кто не прятался»
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе гала-ужина Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) пообщался со всеми, кто хотел, сообщили в российской делегации.
«Был контакт со всеми, кто не прятался. Пуговицы у Сергея Викторовича все целы. Молния тоже», – сказал собеседник РИА «Новости».
Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности США Джон Кирби заявил, что госсекретарь Энтони Блинкен намерен искать с Лавровым контакта на полях министерской встречи АСЕАН в Камбодже. Блинкен намерен обсудить вопрос об обмене заключенными.
Кирби заявил, что если у Блинкена «будет возможность поймать господина Лаврова за пуговицу, он это сделает».
Напомним, Лавров прилетел в столицу Камбоджи Пномпень в среду, он принимает участие в совещании глав МИД формата Россия – АСЕАН.
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Союзные силы начали применять на Украине винтовку «Опустошитель» калибра НАТО
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Союзные силы в ходе спецоперации на Украине применяют снайперскую винтовку DXL-5 «Опустошитель» с калибром стран НАТО 12,7 на 99 миллиметров, оружие демонстрирует высокую точность, сообщил представитель предприятия-производителя оружия Lobaev Arms.
«Снайперская винтовка «Опустошитель» сегодня активно применяется в специальной военной операции на Украине. Оружие показывает себя хорошо – винтовка получилась очень точной, сейчас каждый выстрел документируется, чтобы его засчитали. Пока на фронте винтовки с натовским калибром», – сообщил источник РИА «Новости».
При этом в Lobaev Arms отметили, что новые партии DXL-5, изготавливаемые для российской армии, делаются под российский патрон (12,7 на 108 миллиметров).
Напомним, в июне 2020 года историк и специалист по огнестрельному оружию Семен Федосеев заявил, что новая винтовка DXL-5 компании Lobaev Arms, которая сможет поражать цель на расстоянии семи километров, будет бесполезна в военных условиях.
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Губернатор: Брянский поселок обстрелян ракетами «Точка-У», есть пострадавшие
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Поселок Климово в Брянской области обстреляли из ракетного комплекса «Точка-У», два человека пострадали, заявил глава региона Александр Богомаз.
«Со стороны Украины на территорию поселка Климово Климовского района был произведен пуск из ракетного комплекса «Точка-У». Благодаря своевременной работе ПВО Вооруженных сил Российской Федерации, боеприпас был сбит, в результате чего его осколки попали на объекты гражданской инфраструктуры», – написал Богомаз в своем Telegram-канале.
Он добавил, что повреждения получили несколько домов, зерновой приемник, хлебопредприятия, школа и автомобиль.
«Среди гражданского населения есть двое пострадавших, которые получили легкие осколочные ранения. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь. На месте продолжают работать оперативные службы», – заключил губернатор.
В конце июля украинские войска обстреляли село Ломаковка в Брянской области, была повреждена электрическая подстанция и несколько домовладений.
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