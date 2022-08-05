Россия предупредила о возможном пересмотре планов по экспорту зерна

Минсельхоз может пересмотреть планы по экспорту зерна в текущем сезоне в связи со снижением темпов уборки урожая, так как объем собранных зерновых на данный момент заметно меньше, чем год назад и существенно увеличена нагрузка на сельхозтехнику.

«В совокупности все это создает риски в части достижения показателя по урожаю зерна в 130 млн тонн. Конечно, свой рынок мы полностью обеспечим, с этим проблем не будет. Однако, если не будут достигнуты запланированные объемы, экспортные планы в 50 млн тонн нам придется пересмотреть. А это может негативно отразиться и на мировом рынке зерновых», – сообщается в Telegram-канале министерства.

Как заметил министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев, чьи слова приведены в сообщении, ведомство видит серьезные риски в части мировой продовольственной безопасности в текущем сезоне. Так, министерство не исключает снижения предложения продовольственной пшеницы на мировых рынках.

«Ситуация на глобальных рынках непростая, в особенности по пшенице. В этом сезоне в силу ряда причин, в том числе из-за засухи в США и Европе, наводнений в Австралии и непогоды в Индии, мировое предложение продовольственной пшеницы снизится. Также из-за климатических аномалий ожидается снижение качества пшеницы в Северной Америке – в первую очередь в США. Все это в совокупности с логистическими ограничениями может привести к серьезным рискам в части мировой продовольственной безопасности в текущем сельхозгоду», – подчеркнул он.

Напомним, в Минобороны сообщали, что участники совещания по «зерновому вопросу» в Турции в основном поддержали предложения России, вскоре будет завершена работа по формированию итогового документа «Черноморская инициатива».

Москва указывала, что Россия готова внести вклад в решение продовольственных проблем в мире, при этом ситуация на Украине не является причиной продовольственного кризиса.

Также сообщалось о намерении ЕС разморозить часть ресурсов банков из России, чтобы облегчить транзакции в сфере глобальной торговли продовольствием и удобрениями.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что антироссийские санкции впервые будут не ужесточены, а наоборот – смягчены. И коснется это, если верить источникам, экспорта российского зерна и удобрений.