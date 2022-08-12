Украина изменила правила выезда на неконтролируемую территорию через Запорожскую область

Заявки на выезд на неконтролируемую территорию через Запорожскую область будут подаваться исключительно в электронном виде по обновленной форме, в пунктах пропуска и на блокпостах могут проводить досмотр вещей, транспортных средств, багажа и грузов, говорится в опубликованном решении Совета обороны Запорожской области.

«Выезд на неподконтрольную Украине территорию, а также перемещение грузов осуществляется в составе колонн через определенный блокпост в с. Каменское. Желающим въехать на неконтролируемую территорию следует иметь при себе документы, удостоверяющие личность, соответствующие документы на транспортное средство, документы на перевозимый товар», – приводит «Политика страны» сообщение украинской Запорожской военной администрации.

Кроме того, отмечается, что в пунктах пропуска и на блокпостах могут проводить досмотр вещей, транспортных средств, багажа и грузов.

Учитывая состояние дорог, в ее состав запрещается включать грузовые автомобили весом более 3,5 тонн и автобусы с количеством мест больше 22-х.

Ранее на Украине призвали проверить всех украинцев на связь с Россией.

Напомним, глава Запорожской области Евгений Балицкий подписал распоряжение о проведении референдума о воссоединении с Россией в рамках форума общественного движения Запорожской области «Мы вместе с Россией», который проходил в Мелитополе.

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