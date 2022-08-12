В Энергодаре обнаружены обломки запущенных в сторону ЗАЭС американских ракет GMLRS

Обломки американских высокоточных ракет GMLRS, запущенных ВСУ в направлении Запорожской АЭС, обнаружили в Энергодаре, сообщил член главного совета администрации Запорожской области, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Еще одно доказательство того, что Британия, США и Польша являются соучастниками режима Зеленского в атаках на Запорожскую АЭС. [Найдены] обломки американской высокоточной ракеты GMLRS, запущенной боевиками Зеленского по Энергодару», – написал он в своем Telegram-канале.

Ранее Рогов сообщал, что огонь по Запорожской АЭС вели военнослужащие 44-й артиллерийской бригады украинских военных. По его словам, один из снарядов ВСУ упал в 10 метрах от хранилища отработавшего ядерного топлива.

В четверг администрация Запорожской области зафиксировала за последние сутки минимум три попадания снарядов в районе хранилища радиоактивных изотопов Запорожской АЭС.

Пять ракет ВСУ попали в район пожарной части рядом с ЗАЭС, здание МЧС получило сильные повреждения. В результате обстрела повреждения получило оборудование для охлаждения ядерных реакторов.

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