Лукашенко потребовал принять меры в связи «отжимом» Литвой собственности

Правительство должно принять меры в связи с тем, что Литва фактически забрала белорусскую собственность в Клайпедском порту, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Мало того, что эти санкции незаконно ввели, так еще и фактически забрали вашу собственность», – приводит БелТА слова Лукашенко. Он обратился к участникам совещания по созданию портовых мощностей для экспорта белорусской продукции.

«Отжали», – уточнил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко, говоря о доле «Беларуськалия» в портовом терминале.

Лукашенко обратил внимание, что, помимо санкций в отношении транспортировки калия, Литва также фактически забрала собственность белорусского предприятия «Беларуськалий» в Клайпеде.

«Это не должно безнаказанно пройти. Продумайте и мне доложите, какие меры мы можем и примем в ближайшее время и в среднесрочной перспективе», – заявил белорусский президент.

«Мало того, что там наши санатории, где мы лечили чернобыльцев, как ты говоришь, «отжали», так и здесь. Это же немалые деньги», – отметил белорусский президент, проводя параллели с санаторием «Белоруссия» в латвийской Юрмале, вынужденном прекратить работу из-за западных санкций.

«Поэтому меры должны быть приняты как сегодня-завтра, так и послезавтра», – потребовал Лукашенко.

Напомним, правительство Литвы приняло решение аннулировать с 1 февраля соглашение о железнодорожном транзите через страну в Клайпедский порт калийных удобрений производства ОАО «Беларуськалий».

Позже стало известно, что белорусские товарные потоки будут полностью перенаправлены из литовской Клайпеды в другие порты. При этом отмечалось, что ущерба для экономики Белоруссии от запрета Литвой транзита белорусских удобрений не будет.