Tекст: Антон Антонов

Игроку предлагается сбежать, используя подземные туннели, обход охраны и обмен предметами с заключенными. В проекте реализована система развития навыков, а также различные инструменты, которые можно улучшать по мере прохождения. Особое внимание разработчики уделили реалистичности тюремной обстановки и сюжетной линии, в которой необходимо раскрывать «секреты режима» и принимать решения, влияющие на ход побега.

Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что на январь 2026 года в розыске как уклонисты числятся 2 млн украинцев. В октябре 2025 года это число составляло 1,5 млн человек.

С февраля 2022 года на Украине действует всеобщая мобилизация. Первоначально призыву подлежали мужчины от 27 до 60 лет, затем возраст был снижен до 25 лет. В соцсетях постоянно появляются видео насильственной мобилизации, в ходе которой сотрудники военкоматов хватают мужчин на улицах, в кафе, спортзалах и других общественных местах.

Так, молодой украинец 26 лет из Одессы описал немецким СМИ шокирующие условия во время мобилизации: насилие на улицах, поддельные документы, коррумпированные врачи. В январе в Днепропетровске сотрудники территориального центра комплектования применили огнестрельное оружие против автомобиля мужчины, пытавшегося избежать мобилизации.