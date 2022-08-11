КТРВ впервые покажет на форуме «Армия-2022» крылатую ракету нового поколения Х-69

Эксперт: Зеленского ждет повторение политической судьбы Саакашвили

«Вашингтон любит привлекать к своим кампаниям на постсоветском пространстве своеобразных политических «шутов», например, Саакашвили и Зеленского. Но их политический конец будет одинаково печален», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Никита Данюк, комментируя 14-ю годовщину конфликта в Южной Осетии.

«Нынешняя спецоперация отражает последовательность линии нашего государства по защите российских граждан. Так было в Осетии в 2008 году, так было в Крыму в 2014 году, так сейчас происходит в Донбассе и на Украине. Все эти решения президент принимал, зная, что они опираются на народную поддержку», – пояснил заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты РФ Никита Данюк.

Собеседник подчеркнул, что данные операции ВС РФ доказывают: правило о том, что «Россия своих не бросает», всегда исполняется на деле. «Москва всегда будет помогать русским и русскоязычным людям во всем мире, а также братским народам, особенно тем, которым грозит насилие со стороны властей других стран. Так было в случае с жителями Южной Осетии, так было в Донбассе», – отметил он.

Причем, напомнил политолог, в обоих случаях правительства и в Тбилиси, и в Киеве всячески подталкивали к расправам из Вашингтона. «В обоих случаях мы понимали, что так или иначе военное столкновение неминуемо. И в обоих случаях Россия спасла Южную Осетию и Донбасс от неминуемого разгрома. Что касается США, то они вообще, начиная с 1991 года, непрерывно пытаются дестабилизировать приграничные с Россией территории. Политика Белого дома – оказывать режимам постсоветских стран финансовую поддержку при условии, что те займут максимально русофобскую позицию», – заметил он.

«Вашингтон любит привлекать к своим кампаниям на постсоветском пространстве своеобразных политических «шутов», например, Саакашвили и Зеленского. Но их политический конец будет одинаково печален. Бывший грузинский лидер уже сегодня – политический рудимент, никому не интересный. Совершенно то же самое ждет и нынешнего украинского президента. Однако несмотря на их личные провалы, Запад и далее будет пытаться использовать свою прежнюю тактику, пытаться дестабилизировать другие соседние с нами страны», – добавил Данюк.

В ночь на 8 августа 2008 года армия Грузии подвергла массированному артобстрелу город Цхинвал и соседние села, после чего предприняла попытку захвата Южной Осетии. Днем 8 августа Москва начала операцию по принуждению Грузии к миру в зоне конфликта. В тот же день в регион для защиты проживающих там российских граждан и в помощь нашим миротворцам РФ ввела около 10 тыс. военных и сотни единиц бронетехники, к берегам Абхазии были направлены корабли Черноморского флота РФ, напоминает ТАСС. Грузинские агрессоры были отброшены за пределы Южной Осетии. 12 августа российская сторона официально заявила о завершении операции по принуждению Грузии к миру.

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