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11 августа, четверг | Последнее обновление — 03:16 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: КТРВ впервые покажет на форуме «Армия-2022» крылатую ракету нового поколения Х-69
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КТРВ впервые покажет на форуме «Армия-2022» крылатую ракету нового поколения Х-69
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Российская корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) впервые представит в рамках международного форума «Армия-2022» новую авиационную крылатую ракету Х-69, сообщили в пресс-службе КТРВ.
«Что касается новых изделий, то на форуме «Армия-2022» впервые продемонстрируем многофункциональную малозаметную высокоточную авиационную крылатую ракету Х-69», – передает ТАСС сообщение корпорации.
Х-69 предназначена для поражения широкой номенклатуры наземных стационарных целей с известными до пуска координатами, в том числе не имеющих радиолокационного, инфракрасного и оптического контраста по отношению к окружающему фону. «Она оснащена комбинированной системой навигации и автоматического управления. Максимальная дальность полета – до 290 км, скорость на марше – 700-1 000 км/ч, в зависимости от комплектации масса боевой части – 300-310 кг. Может размещаться как на внешних подвесках, так и во внутренних отсеках вооружения», – сообщили в корпорации.
Х-69 разработана в Государственном машиностроительном конструкторском бюро (ГосМКБ) «Радуга» им. А. Я. Березняка (входит в состав КТРВ) – на предприятии, специализирующемся на создании высокоточного ракетного оружия.
Также в экспозиции будут представлены и другие разработки ГосМКБ «Радуга» – авиационная противорадиолокационная ракета Х-58УШКЭ, предназначенная для поражения наземных радиолокационных станций, и ракета повышенной дальности класса «воздух – поверхность» Х-59МК.
Ранее гендиректор корпорации Герой России Борис Обносов сообщил, что корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) завершила работы по импортозамещению основных компонентов для управляемых ракет.
Шеф Пентагона сказал, сколько США будут помогать Украине
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США и другие страны Запада готовы предоставлять Украине помощь столько, сколько потребуется для защиты ее суверенитета, заявил министр обороны США Ллойд Остин на пресс-конференции в Риге по итогам встречи с латвийским коллегой Артисом Пабриксом.
«США сделали достаточно много для обеспечения безопасности Украины. Но мы одни из ряда стран, из почти 50 стран, которые работают сообща над тем, чтобы изыскать средства и продолжать оказывать поддержку. Мы привержены идее помощи Украине, [готовы] снабжать ее оборудованием и техникой, что позволит им отстоять суверенитет их территории <...>. Наше руководство говорит, что мы будем этим заниматься столько, сколько нужно», – приводит его слова ТАСС.
«Мы не гадаем, что нужно [Украине], поскольку каждую неделю, иногда два раза в неделю, я провожу переговоры с министром обороны Украины. Мы обсуждаем ход боевых действий, что нужно Киеву сейчас и что потребуется в ближайшем будущем. Задача США в том, чтобы Украина успешно отстаивала свою суверенную территорию», – сказал он.
8 августа США объявили о новом пакете военной помощи Украине на 1 млрд долларов, куда войдут боеприпасы для HIMARS, NASAMS и Javelin.
Между тем в самих США предоставление Украине военной помощи подвергается резкой критике. Так, член Палаты представителей Конгресса США Лорен Бойберт (республиканка от штата Колорадо) сослалась на документальный фильм телекомпании CBS и заявила, что большая часть военной помощи, которую западные страны направляют украинским силам, не доходит до конечных пунктов назначения в стране.
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Эксперт: Зеленского ждет повторение политической судьбы Саакашвили
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«Вашингтон любит привлекать к своим кампаниям на постсоветском пространстве своеобразных политических «шутов», например, Саакашвили и Зеленского. Но их политический конец будет одинаково печален», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Никита Данюк, комментируя 14-ю годовщину конфликта в Южной Осетии.
«Нынешняя спецоперация отражает последовательность линии нашего государства по защите российских граждан. Так было в Осетии в 2008 году, так было в Крыму в 2014 году, так сейчас происходит в Донбассе и на Украине. Все эти решения президент принимал, зная, что они опираются на народную поддержку», – пояснил заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты РФ Никита Данюк.
Собеседник подчеркнул, что данные операции ВС РФ доказывают: правило о том, что «Россия своих не бросает», всегда исполняется на деле. «Москва всегда будет помогать русским и русскоязычным людям во всем мире, а также братским народам, особенно тем, которым грозит насилие со стороны властей других стран. Так было в случае с жителями Южной Осетии, так было в Донбассе», – отметил он.
Причем, напомнил политолог, в обоих случаях правительства и в Тбилиси, и в Киеве всячески подталкивали к расправам из Вашингтона. «В обоих случаях мы понимали, что так или иначе военное столкновение неминуемо. И в обоих случаях Россия спасла Южную Осетию и Донбасс от неминуемого разгрома. Что касается США, то они вообще, начиная с 1991 года, непрерывно пытаются дестабилизировать приграничные с Россией территории. Политика Белого дома – оказывать режимам постсоветских стран финансовую поддержку при условии, что те займут максимально русофобскую позицию», – заметил он.
«Вашингтон любит привлекать к своим кампаниям на постсоветском пространстве своеобразных политических «шутов», например, Саакашвили и Зеленского. Но их политический конец будет одинаково печален. Бывший грузинский лидер уже сегодня – политический рудимент, никому не интересный. Совершенно то же самое ждет и нынешнего украинского президента. Однако несмотря на их личные провалы, Запад и далее будет пытаться использовать свою прежнюю тактику, пытаться дестабилизировать другие соседние с нами страны», – добавил Данюк.
В ночь на 8 августа 2008 года армия Грузии подвергла массированному артобстрелу город Цхинвал и соседние села, после чего предприняла попытку захвата Южной Осетии. Днем 8 августа Москва начала операцию по принуждению Грузии к миру в зоне конфликта. В тот же день в регион для защиты проживающих там российских граждан и в помощь нашим миротворцам РФ ввела около 10 тыс. военных и сотни единиц бронетехники, к берегам Абхазии были направлены корабли Черноморского флота РФ, напоминает ТАСС. Грузинские агрессоры были отброшены за пределы Южной Осетии. 12 августа российская сторона официально заявила о завершении операции по принуждению Грузии к миру.
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МИД об обстрелах ВСУ Запорожской АЭС: Киев фактически берет в заложники всю Европу
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Нанося удары по Запорожской АЭС, Киев фактически берет в заложники всю Европу, Генсекретарь ООН и Гендиректор МАГАТЭ должны открыто и жестко указать украинским властям на недопустимость ударов по ЗАЭС и принудить их незамедлительно прекратить атаковать станцию, говорится в официальном комментарии представителя МИД России Мария Захарова.
«Российская сторона уже давно, по различным линиям и на разных уровнях призывает международное сообщество решительно осудить непрекращающиеся военные удары, которые ожесточенно наносятся киевским режимом по ЗАЭС... Они (Киев) выбрали в качестве цели не только народы России и Украины. Фактически берут в заложники всю Европу и, видимо, не прочь «подпалить» ее в угоду своим нацистским идолам», – говорится в заявлении на сайте МИД России.
«Нельзя игнорировать очевидное: с каждым днем ситуация становится все более опасной», – подчеркнули в дипведомстве.
Также в министерстве отметили, что регулярно направляют в МАГАТЭ актуализированную информацию «с места», она находит отражение в информационных циркулярах агентства. «Наводя артиллерию на действующие реакторы и хранилище отработавшего ядерного топлива, украинцы тем самым целятся и в себя», – добавили в министерстве.
«Закрыть глаза на бесчинства Киева не получится. У руководителей международных организаций, похоже, по спине начинает пробегать холодок от того, что творят украинские военные… Нами предоставлено немало подтверждающей информации, чтобы Генсекретарь ООН и Гендиректор МАГАТЭ открыто и жестко указали украинским властям на недопустимость ударов по ЗАЭС и принудили их незамедлительно прекратить атаковать станцию и ее сотрудников, включая их семьи и остальных жителей в Энергодаре», – подчеркнули в МИД России.
В министерстве предупредили об угрозе, которая разрослась до таких масштабов, что нельзя оставаться безучастными наблюдателями.
«Пора призвать Киев к порядку, а руководителям ООН и МАГАТЭ – проявить свое лидерство и умение воздействовать непосредственно на источник угрозы», – заявили в дипведомстве.
Ранее в Кремле выразили надежду на влияние Запада на прекращение обстрелов Запорожской АЭС.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш назвал самоубийственными атаки на Запорожскую АЭС и выразил надежду на их прекращение.
Напомним, ВСУ в ночь на воскресенье нанесли удар из РСЗО «Ураган» по Запорожской АЭС, осколки и ракетный двигатель упали не более чем в 400 метрах от действующего энергоблока станции.
Кроме того, украинские военные в пятницу нанесли три удара артиллерией по территории Запорожской АЭС и Энергодару, всего было выпущено 20 снарядов калибром 152 мм. В результате обстрелов в Энергодаре частично отключилось электричество и водоснабжение. На ЗАЭС оказалась обесточена часть аппаратуры энергоблока №3, снижена вырабатываемая мощность энергоблока №4. Также оказался поврежден водородопровод, из-за этого на водородной станции произошло возгорание водорода.
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ВС США столкнулись с нехваткой новобранцев
Вооруженные силы США сталкиваются с нехваткой персонала, сообщили СМИ.
Как пишет Bloomberg, ВС США сейчас не хватает около 150 тыс. новобранцев, чтобы достичь установленной цели – 1,3 млн военнослужащих. Из всех видов американских вооруженных сил наибольший дефицит кадров наблюдается у Сухопутных войск: по состоянию на июнь с начала 2022 года в этот вид Вооруженных сил пришли служить 22 тыс. новобранцев, что на 60% меньше ежегодного плана, передает ТАСС.
Основной причиной такого положения дел называется уменьшение числа пригодных к военной службе молодых американцев. Лишь 23% граждан США в возрасте от 17 до 24 лет не имеют медицинских противопоказаний к службе в армии. С учетом поступивших в высшие учебные заведения это число снижается до 12%. Из пригодных к военной службе лиц всего 9% изъявляют желание строить военную карьеру – это самый низкий показатель с 2007 года, пишет автор публикации.
Чтобы восполнить этот пробел, ВС США предлагают вознаграждение размером 35 тыс. долларов новобранцам, готовым начать армейскую подготовку в течение 45 дней, а также предлагают выбрать место службы. Также были расширены возможности краткосрочного призыва – новобранцы могут отслужить два года вместо стандартных четырех лет.
Напомним, экс-президент США Барак Обама в конце декабря 2010 года отменил принцип Don't Ask Don't Tell («Не спрашивай, не говори»). Суть отмененного закона заключалась в том, что гомосексуалистам разрешено служить в Вооруженных силах США, но одновременно запрещено раскрывать свою сексуальную ориентацию, а военному командованию – задавать вопросы о ней.
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Стало известно о способности новых снарядов «Краснополь» выбирать цель
Модернизированные управляемые снаряды «Краснополь-М2» получили возможность выбирать цели во время залповой стрельбы, сообщает российский журнал для военачальников «Военная мысль».
Согласно публикации, в ходе испытаний нового комплекса вооружения была проведена одновременная залповая стрельба управляемыми снарядами «Краснополь-М2» из двух орудий по групповой цели, состоящей из списанного танка и мишенного щита, передает РИА «Новости».
При этом каждый снаряд наводился индивидуально на конкретную цель за счет их подсветки наземными лазерными целеуказателями-дальномерами в разных режимах излучения.
По приведенным изданием материалам, модернизированные снаряды поразили каждый свою мишень практически одновременно с высокой точностью. При этом расстояние между целями составляло всего около 20 метров.
Ранее корректируемый артиллерийский снаряд «Краснополь» после модификации концерном «Калашников» получил увеличенную дальность стрельбы и боевую часть увеличенного могущества.
Напомним, в Ростехе сообщили, что российский управляемый артиллерийский снаряд 152 мм «Краснополь» подтвердил высокую точность в ходе спецоперации на Украине, он может применяться в том числе по движущимся целям.
Минобороны показало боевую работу беспилотников «Орлан-10»
Минобороны показало боевую работу расчетов многофункциональных беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10» Западного военного округа, выполняющих задачи в зоне проведения специальной военной операции.
«Во время боевых задач расчеты БЛА «Орлан-10» постоянно фиксируют и транслируют в пункты управления позиции ВСУ и националистических батальонов, которые, прикрываясь мирными жителями как «живым щитом» и применяя тактику террористов по ведению боевых действий, размещают опорные пункты, огневые точки, самоходные артиллерийские установки, бронированную и автомобильную технику, склады военного имущества и боеприпасов в частных жилых секторах и объектах социальной инфраструктуры», – говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны.
«Работа беспилотников – это не только разведка. Это контроль за коридорами, по которым российские военнослужащие вывозят беженцев, а также за дорогами, по которым идут колонны с гуманитарной помощью. Работают «Орланы» круглые сутки. И их операторы тоже», – сказано в сообщении.
Напомним, Минобороны показало кадры боевой работы артиллерии ДНР.
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В минобороны Франции оправдались за запрет россиянам посещать Венсенский замок
Запрет на посещение Венсенского замка под Парижем для россиян – это неразборчивое применение правила, принятого после начала спецоперации, заявили в министерстве обороны Франции.
«Это огульное применение правила, принятого в феврале в связи с началом войны на Украине, в отношении всех военных объектов. Разумеется, его нельзя применять одинаково как в отношении стратегических зданий, так и в отношении мест, открытых для публики, таких как музеи», – цитирует сообщение французского ведомства РИА «Новости».
Там указали, что глава министерства Себастьян Лекорню попросил разъяснить это правило сотрудникам публичных мест во избежание схожих происшествий в будущем.
Ранее в оборонном ведомстве Франции выражали сожаление о неправомерном отказе туристам из России в доступе в Венсенский замок.
Ранее СМИ сообщали о решении французских властей не пускать россиян в Венсенский замок на юго-востоке Парижа.
Глава МИД Сергей Лавров заявлял ранее, что страны Запада объявили тотальную войну всему русскому миру. Министр подчеркивал, что под запретом оказались классики: Чайковский, Достоевский, Толстой, Пушкин. По его словам, дошло до культуры отмены России и всего, что связано с нашей страной.
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Разработчик назвал сроки первого полета российского ударного дрона «Сириус»
Первый полет нового российского ударного дрона «Сириус» состоится в этом году, заявил гендиректор предприятия-разработчика беспилотника – группы «Кронштадт» Олег Шилов.
Впервые макет «Сириуса» был представлен на авиасалоне «МАКС-2019». В январе 2022 года в «Кронштадте» анонсировали первый полет этого дрона на май.
Ранее для «Сириуса» заявлялись взлетная масса до 2 тонн, размах крыла до 23 метров, продолжительность полета должна достигать 20 часов. Ожидается, что максимальная высота полета беспилотника будет составлять 7 тыс. метров, крейсерская скорость аппарата составит 180 километров в час.
На выставке «Армия-2021» министерство обороны подписало с «Кронштадтом» первый контракт на поставку беспилотника «Сириус». В российскую армию он поступит под названием «Иноходец-РУ».
«Первый вылет «Сириуса» запланирован на этот год», – передает РИА «Новости» слова Шилова.
В августе 2020 года генконструктор компании «Кронштадт» Николай Долженков сообщил, что новейший беспилотник «Сириус» массой две тонны создается в России, летный образец планируется получить в 2021 году.
Напомним, в ноябре гендиректор компании «Кронштадт» Сергей Богатиков сообщил, что компания начала создание первого опытного образца новейшего ударного беспилотного летательного аппарата «Сириус».
УВЗ анонсировал показ новых танков на форуме «Армия-2022»
«Уралвагонзавод» (УВЗ, входит в Ростех) представит на международном военно-техническом форуме «Армия-2022», который пройдет с 15 по 21 августа в Московской области, новые разработки – танки Т-14 на платформе «Армата», Т-90МС и боевую машину поддержки танков БМПТ-72, сообщила пресс-служба предприятия.
«Уралвагонзавод» представит на международном военно-промышленном форуме «Армия-2022» свои перспективные бронемашины. Это танки Т-14 на платформе «Армата», Т-90МС и боевая машина поддержки танков БМПТ-72», – передает ТАСС сообщение УВЗ.
Еще одной разработкой УВЗ на форуме станет танк Т-90МС – модернизированная машина семейства Т-90. На танке полностью заменена башня, модернизированы силовая и трансмиссионая установки и ходовая часть, повышен уровень бронестойкости.
Кроме того, концерн представит боевую машину поддержки танков БМПТ-72. «В основе БМПТ-72 лежит идея переоборудования выводимых из эксплуатации танков Т-72 в новую, обладающую высокими техническими характеристиками боевую машину», – пояснили на «Уралвагонзаводе».
Ранее «Уралвагонзавод» (УВЗ) отправил в войска партию глубоко модернизированных танков Т-90М «Прорыв», а также партию бронированных ремонтно-эвакуационных машин БРЭМ-1М вместе с рисунками и письмами детей.
Разработчики увеличили защиту броневика «ВПК-Урал»
В России создана новая версия бронеавтомобиля «ВПК-Урал» с повышенной защитой, достигнутой за счет отказа от рамы, ее покажут на форуме «Армия-2022», сообщил источник.
Выставка пройдет в период с 15 по 21 августа в подмосковной Кубинке.
«За время проведения СВО была разработана новая модификация броневика «ВПК-Урал», одну из которых покажут на «Армии-2022». Речь идет о «ВПК-Урал» с несущим корпусом. Если раньше машина была чисто на «ураловской» раме с шасси, то в нынешней модификации используется несущий бронированный корпус, на который крепятся узлы и элементы ходовой части. Благодаря этому получен выигрыш в массе машины, который пошел на увеличение защищенности», – сообщил источник РИА «Новости».
Собеседник агентства подчеркнул, что ни в России, ни за рубежом на сегодняшний день не существует другого бронеавтомобиля в этом классе с таким уровнем защиты.
Автомобиль «ВПК-Урал» имеет массу 14,5 тонны. Благодаря снижению размеров бронированного обитаемого отделения, удалось повысить уровень баллистической защиты до третьего уровня по STANAG-4569, а противоминную – до восьми килограммов в тротиловом эквиваленте.
Ранее гендиректор предприятия-разработчика данной техники «Военно-промышленная компания» (ООО «ВПК») Александр Красовицкий заявил, что новый российский многоцелевой бронеавтомобиль «ВПК-Урал» впервые поставлен зарубежному заказчику.
Катер «Раптор» решили модернизировать с учетом применения в СВО
Судостроительный завод «Пелла» модернизирует катера проекта 03160 «Раптор» с учетом опыта их применения в специальной военной операции на Украине, сообщили на верфи.
«По результатам применения данных катеров в ходе специальной военной операции в текущем году, было выдвинуто предложение о модернизации проекта в части установки более эффективной системы защиты и повышения боевых характеристик катера», – заявил источник РИА «Новости».
По его словам, проект модернизации предусматривает полную локализацию.
«Верфью в условиях ограничительных мер со стороны иностранных государств проведена работа по импортозамещению пропульсивного комплекса», – уточнили в «Пелле».
Высокоскоростные катера проекта 03160 «Раптор» строятся на «Пелле» для ВМФ России. Они предназначены для патрулирования, переброски и высадки десанта в прибрежной зоне морей, проливах и в устьях рек на удалении до 100 морских миль от пункта базирования. Кроме того, катера могут входить в состав десантных средств больших десантных и универсальных десантных кораблей, размещаться на борту или в док-камере.
Базовая версия катера вооружена боевым модулем «Управа-Корд» с пулеметом калибра 14,5 миллиметра и двумя пулеметами «Печенег» калибра 7,62 миллиметра, размещенными побортно. К настоящему времени российскому флоту поставлено 17 катеров.
В США обнаружили два летательных аппарата России вблизи Аляски
Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) заявило, что объединенная система противовоздушной обороны США и Канады в последние два дня зафиксировала два российских летальных аппарата для наблюдения вблизи Аляски.
«В двух различных случаях за последние два дня в регионе NORAD вблизи Аляски зафиксированы, отслежены и идентифицированы российские наблюдательные летательные аппараты, которые входили и действовали внутри зоны идентификации воздушной обороны Аляски», – передает РИА «Новости» сообщение командования NORAD.
В NORAD отметили, что российские воздушные судна не пересекали воздушных границ США и Канады.
Ранее американские истребители F-22 поднимали для сопровождения двух российских бомбардировщиков Ту-95 в зоне опознавания противовоздушной обороны Аляски и Канады.
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Силы самообороны впервые отработали на учениях угрозу существованию Японии
Силы самообороны Японии впервые отработали на учениях сценарий, предполагающий потенциальную угрозу существованию страны, заявил министр обороны страны Нобуо Киси.
«С 29 июля по 3 августа Силы самообороны приняли участие в учениях, сценарий которых предполагал наличие угрозы существованию нашей страны», – передает ТАСС со ссылкой на газету «Асахи» слова министра. «Мы впервые приняли участие в учениях, предполагающих такой сценарий», – добавил он.
В международных морских учениях RIMPAC 2022 (Rim of the Pacific – «Тихоокеанское кольцо»), которые были организованы вблизи Гавайев, приняли участие японский вертолетоносец «Идзумо», проходящий переоборудование в небольшой авианосец, и эсминец «Таканами».
По легенде учений японские экипажи получили приказ о проведении оборонительных операций от правительства, которое признало ситуацию угрожающей существованию страны. После этого экипажи отработали коммуникацию с ВМС США.
Ранее корабль береговой охраны японского острова Мияко (префектура Окинава) в ходе проходивших там во вторник учений случайно дал очередь боевыми патронами в сторону берега. В результате случившегося никто не пострадал, однако несколько автомобилей береговой охраны, которые были припаркованы на берегу, получили повреждения.
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Названо число стран-участниц конференции по безопасности в Москве
Руководители военных ведомств 35 государств дали согласие на участие в X Московской конференции по международной безопасности, заявил замминистра обороны России генерал-полковник Александр Фомин.
В 2022 году для удобства глав иностранных ведомств и других делегатов помимо личного участия предусмотрены режимы видеоконференций и заранее записанных видеообращений, заявил Фомин, передает ТАСС.
«На сегодня свое участие в конференции подтвердили министры обороны 35 стран, как очно, так и по видео-конференц-связи, а именно 25 – очно, 10 – по видео-конференц-связи, а также восемь начальников генеральных и штабов заместителей министров обороны, шесть международных организаций», – уточнил он.
На саму конференцию прибудут свыше 700 делегатов более чем из 70 стран из всех регионов мира, добавил замминистра.
Приглашения были разосланы представителям 109 стран, в том числе руководителям оборонных ведомств 89 государств и главам восьми международных организаций.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что в 2022 году форум «Армия-2022» пройдет впервые одновременно с Московской конференцией по международной безопасности, которая традиционно собирает военных профессионалов и авторитетных специалистов в области обороны со всего мира.
X Московская конференция по международной безопасности пройдет 16 августа в учебно-методическом центре военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» в парке «Патриот».
На «Армии-2022» решили показать комплекс связи Checkmate
На форуме «Армия-2022» планируется представить новейший комплекс связи нового перспективного легкого истребителя Checkmate, сообщили в «Росэлектронике» (входит в Ростех).
«Нижегородское НПП «Полет» продемонстрирует новейшее оборудование связи для авиации, в том числе новейший комплекс средств связи для легкого тактического истребителя пятого поколения Checkmate и наземный комплекс воздушной связи НКВС-27», – цитирует сообщение компании РИА «Новости».
Также на форуме представят представит унифицированную командно-штабную машину МП32М1 для автоматизированного управления батареями и дивизионами реактивных и ракетных комплексов от пензенского «Радиозавода».
«Росэлектроника» также представит маршрутизаторы с защитой от хакерских атак, DMR-радиостанции для организации профессиональной радиосвязи, цифровую тропосферную станцию «Гроза».
«Посетителям выставки будут продемонстрированы комплексы радиотехнической разведки и противодействия беспилотникам, новейшие системы связи для авиации, решения для защиты от кибератак и образцы перспективной ЭКБ», – приводит сообщение предприятия ТАСС.
Посетителям также покажут переносную малогабаритную станцию радиотехнической разведки НИИ «Вектор», позволяющую пеленговать источники радиоизлучения на расстоянии до 30 км. Вес станции составляет всего 6 кг, она устойчива к физическим воздействиям и может применяться даже десантными подразделениями.
В ФСВТС заявляли, что новый легкий тактический самолет (ЛТС) Checkmate составит конкуренцию новейшим боевым самолетам на мировом рынке вооружений. Новый российский легкий истребитель, который создается с невиданной скоростью, сможет развивать скорость до 1,9 тыс. км/ч, при этом его дальность составит около 3 тыс. км. Первые поставки нового российского однодвигательного истребителя Checkmate заказчикам планируется начать через пять с половиной лет.
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