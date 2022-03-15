КТРВ завершила импортозамещение по компонентам управляемых ракет

Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) завершила работы по импортозамещению основных компонентов для управляемых ракет, сообщил гендиректор корпорации Герой России Борис Обносов.

«По основным компонентам мы завершили работы по импортозамещению <...> Наиболее сложным для нас явилось замещение двух агрегатов. Это украинские малогабаритные газотурбинные двигатели для крылатых ракет и инфракрасные головки самонаведения для ракет «воздух-воздух» малой дальности. В настоящее время обе эти задачи успешно решены. По двигателям – совместно с ОДК. По головке самонаведения – корпорацией самостоятельно», – передает ТАСС слова Обносова.

Летом 2014 года президент Украины Петр Порошенко запретил любое сотрудничество с Россией в военно-технической сфере. В частности, Порошенко подписал указ, которым запрещается экспорт в Россию товаров военного и двойного назначения с целью их военного конечного использования Россией, за исключением космической техники, которая применяется для исследования и использования космоса в мирных целях в рамках международных космических проектов.

При этом эксперты говорили, что отказ от сотрудничества с Россией в области ВПК почти полностью лишит Киев оборонной промышленности. Так, от прекращения военно-технического сотрудничества с Россией Украина потеряет гораздо больше.

Товарооборот между Россией и Украиной за первое полугодие 2016 года сократился на 57,8% по отношению к уровню 2015 года и составил 4,7 млрд долларов.

В мае 2015 года правительство Украины прекратило действие соглашения между правительствами России и Украины о военно-техническом сотрудничестве.

Напомним, в сентябре 2016 года Обносов рассказал, что КТРВ после введенного Киевом запрета на поставку продукции оборонным предприятиям России перешла на отечественные двигатели для маловысотных противокорабельных ракет Х-35Э.