Путин призвал чиновников не расслабляться в отношении западных санкций

Путин призвал победителей «Лидеров России» приступать к решению государственных задач

Владимир Путин высоко оценил профессиональные инициативы и стремление служить на благо России победителей четвертого сезона конкурса управленцев «Лидеры России» и призвал их подключаться к решению государственных задач. Встреча президента с победителями конкурса прошла в четверг в Кремле.

«Хочу вас всех поздравить с победой на столь престижном конкурсе – «Лидеры России», действительно, из таких, как вы, получаются лидеры. В этом году конкурс был очень представительным – больше 180 тыс. заявок, и иностранцы так активно принимали участие: десять тысяч заявок из 150 стран – это впечатляет. Причем главным призом для иностранных граждан было получение российского гражданства в упрощенном порядке. Мы сразу 70 – всем 70 победителям [зарубежным финалистам] – это и сделали», – приводятся слова Путина на сайте Кремля.

По его словам, конкурсанты проявили свои самые лучшие качества и достойно победили, потому что побеждали в открытой, конкурентной борьбе.

«И очень хорошо, что нам удалось создать такую платформу замечательную, которая дает возможность именно по понятным критериям проявить свои лучшие качества и получить возможность профессионального и карьерного роста – карьерного в самом хорошем смысле этого слова», –

добавил Путин. Глава государства подчеркнул, что в России победители этого конкурса за предыдущие годы добились замечательных результатов: из них уже вышли руководители регионов, крупных городов-миллионников, министры, заместители министров и руководители крупных компаний.

«Я очень надеюсь на то, что вам помогали и ваши наставники – это интересные люди, состоявшиеся, доказавшие свою компетентность в тех сферах, в которых они эффективно работают на протяжении многих лет. Знаю, что и к вам уже и наставники ваши, и те, кто стоял рядом с ними, присматривались, некоторым уже сделаны предложения по продолжению работы, и я этому очень рад. Я хочу вас еще раз поздравить с этим», – сказал Путин.

Участниками встречи стали 15 победителей четвертого сезона конкурса «Лидеры России». Управленцы рассказали главе государства о своей профессиональной деятельности, общественных инициативах и проектах, а также о том, как флагманский конкурс платформы «Россия – страна возможностей» изменил их жизнь. В ходе встречи Путин выразил особую благодарность участникам конкурса «Лидеры России», которые активно помогают Донбассу: запускают социальные и волонтерские проекты, организуют гуманитарную и медицинскую помощь.

В ходе встречи с президентом победитель конкурса «Лидеры России» Олег Трофимов рассказал, что принял приглашение стать заместителем министра образования Донецкой народной республики. Кроме того, еще один победитель конкурса «Лидеры России» – проректор Севастопольского государственного университета Иван Кусов – станет министром образования ЛНР.

А победительница конкурса из Калининграда Алена Беликова сообщила Путину о том, что получила предложение от губернатора региона Антона Алиханова занять должность заместителя министра развития инфраструктуры Калининградской области и готова его принять.



Суперфинал четвертого сезона конкурса управленцев «Лидеры России» прошел в мае 2022 года в Москве. Победителями стали 106 человек из 32 регионов России и трех иностранных государств: ОАЭ, Казахстана и Эстонии. Все 300 суперфиналистов конкурса получили образовательный грант в размере 1 млн рублей, а победители – возможность поработать с лучшими управленцами страны. Всего на участие в четвертом сезоне конкурса управленцев «Лидеры России» было подано свыше 180 тысяч заявок из всех регионов России и 150 стран мира.