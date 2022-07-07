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Конгрессмены США выступили против продажи Турции F-16
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Ряд конгрессменов США подписали заявление о возражении против продажи Турции истребителей F-16, пишет газета Aksam.
«Группа членов Конгресса США возразила против заявлений президента США Джо Байдена на саммите НАТО в Мадриде в поддержку продажи F-16 Турции. Выяснилось, что подписавшие заявление, выступившие против продажи, ранее были замешаны во многих письмах и действиях против Турции. Заявление членов Палаты представителей подписано Крисом Паппасом, Диной Титус, Кэролин Мэлони, Чарли Кристом, Фрэнком Паллоне и Джоном Сарбейнсом», – передает РИА «Новости» сообщение издания.
Издание уточняет, что «конгрессмен Крис Паппас вместе с Кэролин Мэлони и еще четырьмя членами в прошлом году направили письмо госсекретарю США Энтони Блинкену с просьбой не продавать F-16 Турции».
«Джон Сарбейнс написал письмо, открытое для подписи членов Конгресса, чтобы не передавать F-35 Турции в 2019 году. Выяснилось, что отец Сарбейнса, бывший сенатор Пол Сарбейнс, также лоббировал предотвращение продажи фрегатов Турции в 1995 году», – пишет издание.
Ранее турецкие СМИ сообщали, что Байден на встрече с Эрдоганом пообещал ему постараться получить «зеленый свет» от Конгресса по поставкам в Турцию истребителей F-16 Block 70.
Власти Турции начали расследование по зерну на российском судне
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В Турции начали расследование о происхождении зерна, которое перевозил арендованный российской стороной сухогруз «Жибек жолы», сообщили турецкие чиновники.
По информации Bloomberg, судно находится в порту Карасу. Оно останется там, пока не будут установлены происхождение и траектория движения груза. Отмечается, что Турция действует осторожно, так как выступает посредником между Москвой и Киевом по вопросу создания безопасного коридора для вывоза украинского зерна. Источник не исключил, что встреча, посвященная зерновой проблеме, с участием Турции, России, Украины и ООН может состояться «уже на следующей неделе», передает ТАСС.
Напомним, Железные дороги Казахстана направили запрос российскому арендатору сухогруза с требованием прояснить происхождение зерна, перевозимого из Бердянска в Турцию. В сообщении компании при этом указывалось, что сделка продажи зерна была заключена между эстонской компанией Mangelbert OU и турецкой стороной. Продавец, являющийся компанией, зарегистрированной в Европе, заявляет о законности сделки.
Представители турецкой таможни задержали российское грузовое судно по требованию Киева. Украина утверждает, что судно перевозит якобы украинское зерно.
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Российские электромагнитные комплексы «Ступор» впервые применили на Украине
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Российские электромагнитные «ружья» для борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) впервые применили в ходе военной спецоперации на Украине, сообщил источник в силовых структурах.
«Российские электромагнитные комплексы «Ступор» впервые были успешно применены в ходе спецоперации на Украине против украинских дронов», – сообщил источник ТАСС.
По его словам, аппараты показывают достаточно высокую эффективность применения и удобны в использовании. «С помощью наведения прицела на объект и простым нажатием на кнопку «Ступор» глушит управляющий сигнал между оператором и беспилотником, после чего украинский дрон нейтрализуется и принудительно садится в нужное место. Необходимость таких переносных антидронов стала очевидна в связи с большим количеством БПЛА и различных небольших коптеров, применяемых ВСУ», – рассказал он.
Собеседник агентства не стал уточнять, где конкретно применяется подобная техника, однако отметил ее успешное использование на западе Донецкой народной республики.
Напомним, в сентябре 2017-го концерн «Калашников» анонсировал начало испытаний ружья против беспилотников.
В марте 2018 года разработчики назвали основные характеристики ружья радиоэлектронной борьбы REX-1; оно способно выводить из строя беспилотники и различную радиоэлектронную аппаратуру, при этом может непрерывно работать без подзарядки три часа.
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В турецкой таможне рассказали о судьбе задержанного российского судна
Никакого решения по российскому сухогрузу с якобы украинским зерном не принято, сообщил источник в турецкой таможне. Судно продолжает стоять у входа в турецкий порт.
На вопрос, ожидается ли какое-либо совещание по судьбе сухогруза в понедельник, источник Прайм отметил, что ему ничего не известно. «Ничего не могу вам сказать», – сказал он.
Ранее в воскресенье посол Украины в Турции Василий Боднар выступил с заявлением о том, что представители турецкой таможни задержали российское грузовое судно по требованию Киева. По его словам, судно находится у входа в порт.
Представитель турецкой таможни подтвердил задержание российского судна. По его словам, ясности и конкретных решений по данному поводу не принято.
Казахстанская нацкомпания «Казахстан темир жолы» (Железные дороги Казахстана, КТЖ) направила запрос российскому арендатору сухогруза «Жибек жолы» с требованием прояснить происхождение зерна, перевозимого из Бердянска в Турцию. В сообщении компании при этом указывалось, что сделка продажи зерна была заключена между эстонской компанией Mangelbert OU и турецкой стороной, а продавец, являющийся компанией, зарегистрированной в Европе, заявляет о законности сделки. До этого глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий сообщал об отправке 30 июня из порта Бердянска первого торгового судна с 7 тыс. тонн зерна на борту. Сообщалось, что оно направляется в дружественные страны.
Член военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что задержание в Турции судна с зерном является частью плана обвинения России в мировом голоде. Он назвал это классическим примером пиратства.
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Зеленский назвал условие экспорта украинского зерна
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Киев ведет с Турцией и ООН переговоры о гарантиях безопасности для экспорта украинского зерна, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Зеленский после встречи с премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон подтвердил, что «переговоры с турецкой стороной и ООН» ведут украинские «представители, которые ответственны именно за безопасность выхода из портов зерна», передает ТАСС.
По словам Зеленского, «очень важный момент, чтобы кто-то гарантировал безопасность кораблей тех или иных стран, кроме России», которой Киев «не доверяет». Он заявил, что требуется «безопасность кораблям тех или иных стран, которые будут приходить для погрузки той или иной пищевой продукции». «Именно об этом сейчас идет речь в Турции», – сказал Зеленский.
Он сообщил, что украинские власти работают напрямую с генсеком ООН Антониу Гутерришем. Зеленский сказал, что ООН занимает «лидерскую позицию» в переговорах, а не просто осуществляет «модерацию». «Они, нам всем кажется, готовы возглавить этот процесс», – сказал президент Украины.
Он заверил, что Киев «не теряет время», а «работает над разными путями – как железнодорожными, так и речными по экспорту зерна», каждый день увеличивая экспорт. Зеленский назвал экспорт украинского зерна непростой миссией, но «точно возможной». По его словам, сейчас на Украине находится 22 млн тонн зерна, еще около 60 млн тонн урожая ожидается осенью.
Напомним, как сообщили американские СМИ, украинские власти настаивают на том, что для бесперебойных поставок зерна им нужны поставки оружия, которые им обещали западные страны. Президент России Владимир Путин на встрече в Кремле с президентом Индонезии Джоко Видодо сообщил, что зерно с Украины можно вывозить через Румынию, Польшу, Белоруссию, Дунай и порты Азовского моря.
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Турция не пошла на уступки Швеции и Финляндии в вопросах членства в НАТО
Турция в вопросах членства в НАТО Швеции и Финляндии не совершала никаких уступок, заявил глава управления коммуникаций администрации турецкого президента Фахреттин Алтун газете «Хельсингин саномат».
«У нас были совершенно законные требования. По одному из сценариев, в случае их невыполнения вопрос членства в НАТО Финляндии и Швеции оказался бы под угрозой. Поэтому не могло быть и речи об уступках с нашей стороны», – передает ТАСС его слова.
Как отметил представитель администрации, Анкара по результатам переговоров с Швецией и Финляндией получила то, что хотела.
«У Турции нет категорических возражений в вопросе расширения НАТО, она ждет от стран, которые хотят вступить в альянс, конкретных обязательств, касающихся ценностей и целей блока. Конечно, главное наше ожидание касалось воспрепятствования деятельности [в скандинавских странах], наряду с террористической Рабочей партией Курдистана, ее ответвления в Сирии – «Сирийских сил народной самообороны», а также «организации ФЕТО», от рук которой погиб 251 человек в результате попытки переворота в Турции [в 2016 году], прекращения оказания им финансовой и иной поддержки», – добавил Алтун.
По его словам, еще одним требованием Турции было снятие эмбарго на поставки ей продукции оборонной промышленности. «Исходя из подписания документа мы понимаем, насколько Финляндия и Швеция серьезно и решительно настроены в вопросах борьбы с терроризмом», – подчеркнул представитель администрации турецкого президента.
До этого официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, политики в Хельсинки и Стокгольме до сих пор не могут объяснить, о чем они договорились с Турцией.
Напомним, главы МИД Финляндии и Швеции Пекка Хаависто и Анн Линде, а также после 30 стран НАТО подписали протоколы о вступлении в Североатлантический альянс. Финляндия и Швеция официально войдут в НАТО после ратификации документов всеми странами альянса. Письма об одобрении направляются на хранение в Госдеп США.
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Экономист: Турция не станет ссориться с Россией из-за зерна
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«Анкара слишком зависит от России, чтобы арестовывать судно с пшеницей и из-за этого ссориться», – сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Ранее Турция начала расследование о происхождении зерна, которое перевозил арендованный российской стороной сухогруз «Жибек жолы». В Киеве считают, что зерно принадлежит Украине.
«Что будет с задержанным в Турции судном с зерном? Думаю, ничего не будет. В рамках многовекторности своей политики турки не могли судно не задержать, потому что к ним был соответствующий запрос. Далее Анкара проведет «расследование» для соблюдения номинального нейтралитета в глазах Евросоюза и США, и отпустит сухогруз», – считает политолог и экономист Иван Лизан.
По его словам, Анкара слишком сильно зависит от Москвы, чтобы спекулировать такими инцидентами. «Турция нуждается в нашем зерне, газе, в последние месяцы турецкие предприниматели приобрели очень серьезные активы в России – они теперь будут контролировать и пивной бизнес, и продажу спортивной одежды, текстиля, и много что еще. Турция очень выиграла от ситуации, создавшейся после 24 февраля. Так что Анкара не будет арестовывать сухогруз и портить с Москвой отношения», – спрогнозировал собеседник.
К тому же, напомнил аналитик, зерно – взаимозаменяемый товар, который торгуется на бирже, как пшеница с протеином 12,5%. «Такой же процент у французской, американской, российской пшеницы. Она, конечно, делится по сортам, но Турция не сможет определить, откуда это зерно», – указал он.
Впрочем, добавил Лизан, даже если конкретно этот сухогруз будет арестован Турцией, то зерно из Бердянска начнут возить в Таганрог, там перегружать и смешивать с российской пшеницей. «И тогда вообще никто никогда не сможет определить страну происхождения этого товара», – подчеркнул он. При этом само зерно может предназначаться совсем не Турции, а любой другой стране – хоть на Ближнем Востоке, хоть в Африке, пояснил собеседник.
Ранее стало известно, что власти Турции начали расследование о происхождении зерна, которое перевозил арендованный российской стороной сухогруз «Жибек жолы», об этом сообщили турецкие чиновники.
По информации Bloomberg, судно находится в порту Карасу. Оно останется там, пока не будут установлены происхождение и траектория движения груза. Отмечается, что Турция действует осторожно, так как выступает посредником между Москвой и Киевом по вопросу создания безопасного коридора для вывоза украинского зерна. Турецкие чиновники не исключают, что встреча, посвященная зерновой проблеме, с участием Турции, России, Украины и ООН может состояться «уже на следующей неделе», передает ТАСС.
При этом изъятия содержимого российского судна, якобы перевозившего украинское зерно, не было, а целью слов посла Украины в Турции о «задержании» судна было заложить «политическую мину» в данный вопрос, пишет турецкая газета Aydinlik.
Напомним, Железные дороги Казахстана направили запрос российскому арендатору сухогруза с требованием прояснить происхождение зерна, перевозимого из Бердянска в Турцию. В сообщении компании при этом указывалось, что сделка продажи зерна была заключена между эстонской компанией Mangelbert OU и турецкой стороной. Продавец, являющийся компанией, зарегистрированной в Европе, заявляет о законности сделки.
Представители турецкой таможни задержали российское грузовое судно 3 июля по требованию Киева. Украина утверждает, что судно перевозит якобы украинское зерно. Украинская сторона попросила турецкие власти провести досмотр судна, изъять образцы зерна для экспертизы. Генпрокуратура Украины сообщала Минюсту Турции, что «Жибек жолы» имеет отношение к «незаконному вывозу 7 тыс. тонн украинского зерна» из Бердянска.
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Шойгу назвал срок окончания госиспытаний ракет «воздух – воздух» для Су-57
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В 2022 году завершатся госиспытания ракет «воздух – воздух» малой и средней дальности для истребителей 5-го поколения Су-57, сообщил министр обороны генерал армии Сергей Шойгу на селекторном совещании в военном ведомстве.
Он уточнил, что авиационные управляемые ракеты класса «воздух – воздух» средней и малой дальности разработаны конструкторским бюро «Вымпел», которое входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ), и «предназначены для оснащения современного авиационного комплекса Су-57 и других носителей».
«В текущем году планируем завершить государственные испытания ракет и поставить первые серийные партии в эксплуатацию», – цитирует РИА «Новости» Шойгу.
По его словам, новые ракеты позволят истребителям 5-го поколения Су-57 уничтожать малоразмерные воздушные цели, выполненные по технологии «стелс».
Ранее заслуженный военный летчик России генерал-майор Владимир Попов заявил, что уникальное плоское сопло, показанное на второй версии отечественного беспилотного летательного аппарата (БЛА) С-70 «Охотник», скорее всего, будут устанавливать и на следующих модификациях истребителя пятого поколения Су-57.
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СМИ: Турция не задерживала российский сухогруз по запросу Украины
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Таможенные службы Турции не проводили процедуру задержания российского сухогруза с зерном, о которой сообщал Киев, судно находится на якорной стоянке в связи с неблагоприятными погодными условиями, груз осмотрен сюрвейером, сообщил один из членов экипажа.
«При процедуре задержания судно заводится в порт под охраной, то есть конкретно под юрисдикцией охраны Турции должно было заводиться, если бы что-то действительно случилось. Задержание не проводилось. Судно просто стоит на якоре в связи с погодными условиями. На судно приехал сюрвейер, проверил груз, это происходит всегда», – рассказал он ТАСС.
Напомним, посол Украины в Анкаре Василий Боднар сообщил, что турецкая таможня по требованию Киева задержала российское судно, якобы перевозившее украинское зерно.
В Турции начали расследование о происхождении зерна, которое перевозил арендованный российской стороной сухогруз «Жибек жолы».
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Турция не предприняла никаких действий по сухогрузу с зерном в порту
Турецкая сторона пока не предприняла никаких действий в отношении арендованного российской стороной сухогруза в порту, конфискации не было, сообщил источник в таможне.
«Никаких действий в отношении сухогруза, никакой конфискации не было. Он продолжает стоять», – передает РИА «Новости» его слова.
При этом на вопрос, какие действия могут предпринять турецкие власти по запросу Киева, собеседник агентства посоветовал адресовать вопрос соответствующим ведомствам.
Накануне в течение всего дня из Турции поступали противоречивые сведения о том, в каком статусе оказался там российский сухогруз «Жибек жолы». Сперва появилось сообщение о том, что турецкие власти начали расследование о происхождении зерна, которое привез из Бердянска арендованный российской стороной сухогруз.
До этого турецкая газета Aydinik заявила, что изъятия содержимого российского судна, якобы перевозившего украинское зерно, не было, расследование продолжается.
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Турция заявила о намерении нормализовать отношения с Арменией
Турция намерена продолжить начатый процесс нормализации отношений с Арменией, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции в Анкаре.
«Мы намерены продолжить этот процесс. Регион нуждается в стабильном мире», – передает ТАСС его слова.
Отмечается, что на последнем раунде переговоров между спецпредставителями Турции и Армении в Вене по нормализации отношений было принято решение в кратчайшие сроки обеспечить возможность пересечения армяно-турецкой сухопутной границы для граждан третьих стран и начать прямые авиаперевозки грузов между Арменией и Турцией.
Ранее армянский премьер Никол Пашинян заявлял, что Армения искренне хочет наладить дипломатические отношения с Турцией и открыть границы.
До этого стало известно, что представители Турции и Армении в Москве договорились продолжать контакты без предварительных условий с целью полной нормализации отношений.
Между Турцией и Арменией отсутствуют дипломатические отношения, граница между двумя странами закрыта с 1993 года по инициативе Анкары. Сложные отношения между странами вызваны рядом обстоятельств, связанных, в частности, с поддержкой Анкарой азербайджанской позиции в карабахской проблеме и острой реакцией Турции на процесс международного признания геноцида армян 1915 года в Османской империи.
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В Турции опровергли изъятие содержимого российского судна в турецком порту
Изъятия содержимого российского судна, якобы перевозившего украинское зерно, не было, расследование продолжается, целью слов посла Украины в Турции о «задержании» судна было заложить «политическую мину» в данный вопрос, пишет турецкая газета Aydınlık.
«Согласно информации, полученной издание от таможенных органов, «изъятия» или «задержания» не было. Было сообщено, что расследование продолжается в связи с сообщениями о том, что судно перевозило украденное зерно и что судно все это время ждало у входа в порт Карасу. Таким образом, выяснилось, что посол Боднар (посол Украины в Турции Василий Боднар), хотел заложить «политическую мину» в зерновой коридор, открытый турецко-российским соглашением и оцененный во всем мире», – передает РИА «Новости» сообщение издания.
Ранее железные дороги Казахстана направили запрос российскому арендатору сухогруза с требованием прояснить происхождение зерна, перевозимого из Бердянска в Турцию. В сообщении компании при этом указывалось, что сделка продажи зерна была заключена между эстонской компанией Mangelbert OU и турецкой стороной. Продавец, являющийся компанией, зарегистрированной в Европе, заявляет о законности сделки.
Напомним, посол Украины в Анкаре Василий Боднар сообщил, что турецкая таможня по требованию Киева задержала российское судно, якобы перевозившее украинское зерно.
В Турции начали расследование о происхождении зерна, которое перевозил арендованный российской стороной сухогруз «Жибек жолы».
Путевки в Турцию по сравнению с 2021 годом подорожали на 50%
Путевки в Турцию по сравнению с прошлым годом подорожали в среднем на 50%, рассказали эксперты из компаний Level.Travel, Tez Tour, «Островок», а также представители туроператоров.
Главной причиной подорожания туров называют резко взлетевшими ценами на перелеты – авиакомпаниям пришлось перестроить маршрут, и теперь вместо трех часов дорога занимает пять. Также против россиян сыграл и курс валют – лира резко ослабла по отношению к доллару, пишут «Известия».
Согласно данным Level.Travel, турецкие курорты этим летом подорожали в среднем на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Цена тура на семь дней на двоих повысилась со 115 тыс. до 172 тыс. рублей. Пятерка лидеров по популярности выглядит так: Анталья (35% покупок), Кемер (28%), Сиде (20%), Мугла (9%) и Белек (6%).
Как рассказали в Tez Tour, цены в этом году на турецкое направление выросли на 40% по сравнению с летом 2021 года. При этом в компании заметили, что спрос на отдых в этой стране существенно превышает предложение, так как авиаперевозки по миру до сих пор ограничены. Наиболее востребованы туры с проживанием в Кемере (около 29% от общего числа заявок на направлении) и Алании (28%), чуть меньшим спросом пользуется Белек (порядка 25%).
По данным статистике Level.Travel, Турция – лидер среди летних направлений, на нее приходится чуть больше 53% продаж, на втором месте – отечественные курорты (23% продаж), затем идет отдых в Египте (9%), Абхазии (8%) и Эмиратах (4%).
«Мы фиксируем в Турции высокую загрузку отелей. Большинство объектов размещения активно заполняют местные, поэтому цены на оставшиеся в наличии номера повышаются, – сообщили в пресс-службе Tez Tour.
Кроме того, согласно данным Ostrovok.ru, больше всего подорожал отдых в Фетхие – плюс 65% по сравнению с прошлым годом, до 8,4 тыс. рублей за ночь, в Аланье – плюс 39%, до 4,3 тыс. рублей в сутки, в Бодруме день будут стоить 7,4 тыс. рублей (+34%).
Тем временем поток туристов в Финляндию фактически сошел на нет. Вплоть до того, что страна была вынуждена с 1 июля отменить ограничения, введенные в свое время из-за пандемии коронавируса. Так Хельсинки надеется на возвращение российских туристов, без которых, как признаются жители приграничных финских городов, они «борются за выживание».
В ДТП с микроавтобусом в Анталье пострадали трое россиян
Трое российских туристов пострадали в ДТП с микроавтобусом в Анталье, сообщил телеканал ТРТ со ссылкой на источники в полиции.
Авария произошла на трассе Аксеки – Сейдишехир, где при не выясненных пока обстоятельствах столкнулись микроавтобус, перевозивший туристов, и легковой автомобиль, передает ТАСС. Всего в ДТП пострадали девять человек, шестеро из них – местные жители. Пострадавшие доставлены в местные больницы для оказания медицинской помощи.
Полиция проводит расследование дорожной аварии.
Напомним, в конце мая в турецком городе Анталье автобус, в котором, предположительно, были российские туристы, попал в аварию и перевернулся.
Борисов отчитался о снабжении российской армии в ходе СВО
Российская армия в течение военной спецоперации на Украине получает все необходимое, для этого предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) работают бесперебойно, сообщил вице-премьер Юрий Борисов.
«Россия ведет специальную военную операцию уже четыре месяца в условиях колоссального санкционного давления. Все это время наша армия получает все необходимое, предприятия работают бесперебойно», – передает ТАСС слова Борисова на пленарном заседании в Госдуме во вторник.
По словам вице-премьера, во время спецоперации существенно выросла нагрузка на оборонно-промышленный комплекс. «В целях гарантированного обеспечения поставок вооружения и боеприпасов необходимо оптимизировать работу ОПК и предприятий, являющихся частью кооперационных цепочек, на что и направлены разработанные правительством поправки», – добавил Борисов, представляя изменения в ряд законодательных актов.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
Шойгу опроверг отправку призывников в зону СВО
Призывники не направляются в зону проведения специальной военной операции, сообщил министр обороны генерал армии Сергей Шойгу на селекторном совещании в военном ведомстве.
«Как я уже говорил ранее, военнослужащие по призыву не направляются в зону проведения специальной военной операции», – передает РИА «Новости» слова Шойгу.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.