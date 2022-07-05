В Германии допустили дальнейшее снижение поставок газа по «Северному потоку»

Не исключена вероятность дальнейшего сокращения поставок газа по «Северному потоку» после проведения технических работ, заявил вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек.

«Честно говоря, нужно сказать, что этого нельзя исключать», – передает его слова ТАСС.

«Мы на примере сокращения поставок по «Северному потоку» наблюдали за тем, что [в качестве обоснования] назывались технические причины, и то, что их снова будут упоминать, может в очередной раз случиться», – отметил Хабек.

Министр отметил, что «это очевидность, и в такой ситуации ничего нельзя исключать».

Ранее стало известно об остановке прокачки газа по обеим ниткам «Северного потока» с 11 по 21 июля для проведения ежегодного планового ремонта.

Министр представитель министерства экономики и защиты климата Германии Беате Барон заявила, что у трубопровода «Северный поток – 2» отсутствует сертификация, поэтому он не может быть запущен в качестве замены «Северному потоку» на период проведения на нем технических работ.

В Кремле также сообщали, что сокращение поставок газа в ряд европейских стран связано с тем, что из-за санкций не возвращаются из ремонта в Канаде турбины Siemens, которые использовались для подачи газа в «Северный поток», ничего преднамеренного с российской стороны нет.