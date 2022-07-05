|
|
Жителя Челябинской области задержали за нападения на дальнобойщиков
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Задержан подозреваемый в убийствах водителей большегрузов в разных регионах в 1998 и 2008 годах, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
В 2008 году в Башкирии на дальнобойщика было совершено нападение. Водитель взял попутчика, и тот застрелил его из самодельного огнестрельного оружия. Злоумышленник не нашел денег в кабине, взял телефоны и скрылся, пояснила Волк, передает РИА «Новости».
На месте нашли биологические следы нападавшего, их поместили в базу данных.
«В результате работы по раскрытию преступлений прошлых лет по информации следователя-криминалиста отдела криминалистики СУ СК России по Самарской области сотрудниками уголовного розыска во взаимодействии со следователями по изъятым следам была установлена личность нападавшего. Им оказался 45-летний житель Челябинской области. Подозреваемый был задержан и сознался в содеянном», – уточнила представитель ведомства.
Позже выяснилось, что подозреваемый также может быть причастен к похожему преступлению, совершенному в 1998 году в Самарской области. Его арестовали, устанавливаются другие эпизоды преступной деятельности.
В 2015 году в Пермском крае подозреваемые в разбойном нападении на дальнобойщиков мужчина и женщина покончили с собой, когда на них вышли правоохранительные органы.
В Госдуме ответили на требования Украины к России
|
|
«Команда Зеленского наивно полагает, что четко обозначившая свои позиции Москва будет выполнять абсурдные требования марионеточного режима. Но этого не будет», – заявил газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Дмитрий Белик. Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк перечислил условия для переговоров с Россией, которые выдвигает Киев.
«Об адекватности в отношении всего того, что заявляет офис Зеленского, говорить не приходится. Складывается впечатление, что власти Украины живут в другой реальности, не совсем понимая происходящее в стране и в мире», – сказал парламентарий.
«Требования России в адрес украинской власти не раз озвучивались. И вместо того, чтобы прислушаться, они выдвигают в ответ странные условия, не вписывающиеся в текущее положение дел», – отметил Белик.
«Наша страна продолжит специальную военную операцию до выполнения всех поставленных задач. Наивно полагать, что Москва, всегда выступающая за конструктивный диалог, четко обозначившая свои позиции, будет выполнять абсурдные требования марионеточного режима, науськанного западными кураторами», – подчеркнул собеседник.
В то же время депутат Госдумы Олег Морозов сравнил заявление Михаила Подоляка с ситуацией, если бы подсудимый в своем последнем слове начал выдвигать условия к суду. «Представьте себе, если преступник потребует, чтобы его выпустили, судью посадили, а прокурора расстреляли. Вот примерно так выглядит ответ офиса Зеленского на слова Дмитрия Пескова», – сказал он газете ВЗГЛЯД.
Накануне советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в ответ на слова пресс-секретаря президента РФ о том, что Киев знаком с требованиями Москвы, перечислил условия для переговоров с Россией, которые выдвигает Киев.
Подоляк заявил, что в список условий входят «немедленное прекращение огня» и «вывод z-войск» с Украины, «возвращение похищенных граждан» и «выдача военных преступников». Кроме того, в список вошли «механизм репараций» и «признание суверенных прав Украины». По его словам, «российская сторона прекрасно знает условия» Киева. «Наступит время, и мы зафиксируем их на бумаге», – приводит его слова УНИАН.
Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что востребованность инициатив по умиротворению ситуации на Украине на Западе снизилась, но рано или поздно здравый смысл возобладает и настанет черед переговоров, перед которыми Киеву предстоит понять условия России. «Они их прекрасно знают. Согласиться на них. Сесть за стол (переговоров). И просто зафиксировать тот документ, который во многом уже был согласован», – сказал Песков.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В ВСУ заявили о «метафоричности» флага Украины на острове Змеиный
|
|
Украинский флаг сбросили на остров Змеиный с вертолета, но его на данный момент еще не поднимали, сообщила пресс-секретарь оперативного командования «Юг» ВСУ Наталья Гуменюк.
«Флаг был доставлен на остров вертолетом. Он дождется прибытия войск, а потом будет реять», – приводит слова Гуменюк портал «Страна.ua».
Она пояснила, что слова о поднятом флаге нужно «понимать метафорически», потому что никто еще не высадился на остров.
«Так кто же будет его устанавливать, втыкать, поднимать? И рисковать людьми ради фото для СМИ никто не будет», – заключила она.
Ранее сегодня Гуменюк заявила, что украинский флаг был поднят над островом Змеиный.
Напомним, Минобороны России вывело гарнизон с острова Змеиный – важнейшего плацдарма в Черном море. Ведомство указало, что на острове практически нет растительности и укрытий, это существенно усложняет контроль над ним. Однако «российский гарнизон успешно выдержал несколько атак, несмотря на регулярные информационные атаки украинского руководства, нет ни одного подтвержденного сообщения об успешных операциях» Украины.
Арестович объяснил бегство ВСУ из Лисичанска «рождением национальной военной школы»
|
|
Советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович назвал сдачу Лисичанска и Северодонецка «удачной операцией украинских военных».
«Оборона Лисичанско-Северодонецкой агломерации – это успешная военная операция. Ее главными задачами были: сковать основные силы противника, нанести им потери, выиграть время для поставок западного вооружения и совершенствования второй линии обороны, создать условия для наших наступательных действий на других участках фронта», – написал Арестович в Telegram-канале.
По его словам, «все задачи операции выполнены». Он убежден, что украинские войска смогут вернуть под свой контроль Лисичанск.
«Одно из главных достижений этой операции – это сломанный красноармейский стереотип «ни шагу назад», который восемь лет по инерции довлел над нашей военной мыслью и стоил нам и Иловайска, и падения ДАПа (донецкого аэропорта), 32-го блокпоста. А слом стереотипа – это очень дорогого стоит. Это – рождение национальной военной школы... В кои-то веки мы снова сделали их красиво», – написал Арестович.
Ранее Арестович заявил, что украинские войска якобы специально сдали Северодонецк. «Я тут недавно говорил про возросшее оперативно-тактическое мастерство противника – российских войск. А теперь – следите за руками. Мы втянули российские войска в ловушку в Северодонецке, притворно «сдав» город», – заявил Арестович в Telegram.
Он утверждал, что украинские войска якобы «нанесли жесткий встречный контрудар» и сейчас в городе идут «жесткие бои». Арестович сравнил украинских военных со львами.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинские войска отвели от Лисичанска.
Напомним, в воскресенье министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу доложил российскому лидеру Владимиру Путину об освобождении Луганской народной республики.
Посол ЛНР в России Родион Мирошник заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что присутствие украинских подразделений вдоль границ республики не позволяет быть уверенными в безопасности местных жителей и территории, потому войска будут двигаться дальше.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Германии объяснили невозможность заменить «Северный поток» на «Северный поток – 2»
|
|
У трубопровода «Северный поток – 2» отсутствует сертификация, поэтому он не может быть запущен в качестве замены «Северному потоку» на период проведения на нем технических работ, заявила представитель министерства экономики и защиты климата Германии Беате Барон.
У нее спросили, не планирует ли Германия задействовать газопровод в свете снижения потока по «Северному потоку».
«Трубопровод «Северный поток – 2» не сертифицирован и тем самым не допущен до эксплуатации», – передает слова представителя ведомства ТАСС.
В пятницу стало известно об остановке прокачки газа по обеим ниткам «Северного потока» с 11 по 21 июля для проведения ежегодного планового ремонта.
В Кремле также сообщали, что сокращение поставок газа в ряд европейских стран связано с тем, что из-за санкций не возвращаются из ремонта в Канаде турбины Siemens, которые использовались для подачи газа в «Северный поток», ничего преднамеренного с российской стороны нет.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Власти Турции начали расследование по зерну на российском судне
|
|
В Турции начали расследование о происхождении зерна, которое перевозил арендованный российской стороной сухогруз «Жибек жолы», сообщили турецкие чиновники.
По информации Bloomberg, судно находится в порту Карасу. Оно останется там, пока не будут установлены происхождение и траектория движения груза. Отмечается, что Турция действует осторожно, так как выступает посредником между Москвой и Киевом по вопросу создания безопасного коридора для вывоза украинского зерна. Источник не исключил, что встреча, посвященная зерновой проблеме, с участием Турции, России, Украины и ООН может состояться «уже на следующей неделе», передает ТАСС.
Напомним, Железные дороги Казахстана направили запрос российскому арендатору сухогруза с требованием прояснить происхождение зерна, перевозимого из Бердянска в Турцию. В сообщении компании при этом указывалось, что сделка продажи зерна была заключена между эстонской компанией Mangelbert OU и турецкой стороной. Продавец, являющийся компанией, зарегистрированной в Европе, заявляет о законности сделки.
Представители турецкой таможни задержали российское грузовое судно по требованию Киева. Украина утверждает, что судно перевозит якобы украинское зерно.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Зеленский похвастался копией письма Карла XII о Запорожской Сечи
Президент Украины Владимир Зеленский продемонстрировал представителям СМИ копию письма шведского короля Карла XII с наставлением послу в Константинополе признать Запорожскую Сечь, сообщает пресс-служба главы украинского государства.
Копию письма 1711 года, хранящегося в Государственном архиве Швеции, Зеленскому передала посетившая Украину премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон. Зеленский зачитал фрагмент о свободе Украины и всех казаков, назвав его актуальным сегодня, передает ТАСС.
После того, как Петр I взял Нарву в 1704 году, Карл XII в ответ двинул войска на Украину, рассчитывая нанести удар по России с юга. Предатель – украинский гетман Мазепа обещал шведам всяческую помощь и целое войско казаков. Но казачество поддержало Россию, а Карла XII ждал сокрушительный разгром под Полтавой в 1709 году.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Кремле объяснили отсутствие поздравления Путина по случаю Дня независимости США
Президент России Владимир Путин не будет направлять Вашингтону поздравление по случаю Дня независимости США, поскольку недружественная политика США по отношению к России в этом году достигла пика, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Нет, в этом году не будет отправляться поздравительная телеграмма», – передает его слова ТАСС.
«Это связано с тем, что этот год, собственно, стал кульминацией недружественной политики в отношении нашей страны со стороны Соединенных Штатов», – пояснил Песков.
Ранее Песков заявил, что Россия и Соединенные Штаты находятся в весьма горячей точке противостояния.
Киссинджер объяснил слова о передаче России украинских земель
Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер заявил, что не выступал за передачу украинских территорий России для урегулирования отношений.
«Я никогда не говорил об этом (территориальных уступках со стороны Украины – прим. ВЗГЛЯД). Я сказал, что лучшей разделительной линией для прекращения огня является ранее существовавшее положение», – отметил он в интервью изданию Time.
По мнению Киссинджера, Россия должна вернуть Украине «15% территории», которые принадлежали Киеву до начала спецоперации, прежде чем между сторонами может быть установлено «реальное» прекращение огня. При этом он назвал часть Донбасса и Крым «спорными территориями», передает РИА «Новости».
Бывший госсекретарь уточнил, что территорию в ходе любых переговоров следует рассматривать отдельно.
Напомним, Киссинджер в интервью изданию The Spectator обозначил три варианта, которыми, по его мнению, может завершиться конфликт на Украине. Так, победой России, по его словам, станет получение «20% [территории] Украины и большей части Донбасса, основных промышленных и сельскохозяйственных районов и полосы земли вдоль Черного моря».
При этом политолог Олег Барабанов в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что Киссинджер напрасно отдает приоритет территориальному фактору в вопросе окончания спецоперации. По его словам, диалог Москвы с Западом и Киевом будет строиться на иных принципах, гарантиях безопасности для России.
Кроме того, Киссинджер заявлял, что Россия играет важную историческую роль в Европе. По его словам, после разрешения конфликта на Украине «вопрос об отношениях России и Европы должен рассматриваться очень серьезно».
На Западе назвали «живущих» дома у большинства европейцев «друзей Путина»
Европейцы должны отказаться от старой бытовой техники из-за президента России, пишет обозреватель Bloomberg Хавьер Блас.
«Ваш старый холодильник – друг Владимира Путина. Выбросьте его!» – передает РИА «Новости» текст публикации.
Автор ставит знак равно между экономией электроэнергии и экономией природного газа, потому что большая часть электричества в Европе вырабатывается за счет сжигания газа, а его лучше сохранить на зиму, когда он понадобится для обогрева домов. И именно домашняя бытовая техника потребляет огромное количество энергии, указывается в статье.
Кроме того, газ импортируется из России – таким образом, отказ от старых холодильников, духовок и стиральных машин якобы поможет сократить зависимость европейских стран от Москвы, считает обозреватель.
Ранее немецкие СМИ сообщили, что ради избавления от «энергетической зависимости» от России немцам стоит пересмотреть правила личной гигиены, реже ходить в душ и не использовать мыло.
Добровинский: Суд не позволит экс-журналистке Овсянниковой увезти дочь в Европу
|
|
Суд, скорее всего, примет решение оставить ребенка экс-редактора Первого канала Марины Овсянниковой с отцом, поскольку опека не сможет проверить жилищные условия матери за границей, заявил газете ВЗГЛЯД адвокат Александр Добровинский.
Бывшая сотрудница Первого канала Марина Овсянникова, которая после начала спецоперации выбежала с плакатом в прямом эфире новостной программы, прилетела в Москву на судебный процесс, инициированный ее бывшим мужем. Уточняется, что девушка планирует увести дочь в Европу, однако экс-супруг против.
«Надо сначала знать, с кем находится дочь: если люди разошлись, суд должен был определить место проживания ребенка. Если этого не было, то возникает необходимость суда по определению места жительства дочери. Для этого суд будет опираться в том числе на мнение опеки, которая в свою очередь исследуют состояние жилья и у отца, и у матери», – говорит Добровинский.
Он поясняет, что если, как в данном случае, мать сама говорит о том, что хочет увезти дочь за границу, то опека не сможет проверить жилищные условия матери, а проверит и установит состояние жилья в России. И уже в соответствии с этим будет вынесено решение суда.
«В этом случае, на мой взгляд, решение будет в пользу того, чтобы оставить ребенка с отцом в силу обстоятельств невозможности установить, где будет проживать ребенок за границей: в квартире или в сарае, в комфортном доме или в общежитии для беженцев», – заключил адвокат.
В середине марта Овсянникова выбежала в прямом эфире программы «Время» и встала позади ведущей Екатерины Андреевой с плакатом, который призывал остановить специальную военную операцию России на Украине. После этого инцидента Следственный комитет России начал доследственную проверку. В июле стало известно, что экс-редактор Первого канала попала в базу украинского сайта «Миротворец».
Пранк Вована и Лексуса использовали в Британии для оправдания нового закона
|
|
Великобритания собирается ввести закон, обязывающий интернет-компании «защищать» пользователей от иностранной дезинформации, сообщают СМИ. В качестве примера контента, который должен будет ограничиваться, СМИ приводят пранк Владимира Кузнецова (Вована) и Алексея Столярова (Лексуса).
Guardian пишет, что действие нового закона должно будет касаться, в частности, соцсетей, видеосервисов и поисковиков. От них собираются потребовать минимизировать воздействие на интернет-пользователей «дезинформации», которая, по версии британских властей, якобы угрожает общественности и нацелена на вмешательство в дела Великобритании. В качестве примера такой «дезинформации» Guardian приводит разговор министра обороны Великобритании Бена Уоллеса с российскими пранкерами.
Британский министр культуры, медиа и спорта Надин Доррис призвала не допустить, чтобы «иностранные государства или их марионетки использовали интернет для беспрепятственного проведения враждебной онлайн-войны», передает ТАСС.
Изменения планируют внести через законопроект по национальной безопасности. Британский парламент должен рассмотреть проект закона на следующей неделе. Ожидается, что в случае его принятия компаниям, которые нарушат новые указания, будут грозить многомиллионные штрафы.
Напомним, российские пранкеры опубликовали полную версию видео разговора с главой Минобороны Британии Беном Уоллесом, который заявил пранкерам, что Британия выступала за вступление Украины в НАТО. Кроме того, Вован и Лексус публиковали другой отрезок беседы с Уоллесом. В нем тот рассказал, что Лондон отправил Киеву большое количество противотанковых установок, и теперь запасы этого оружия у британской армии на исходе. Через некоторое время канал пранкеров удалил сам YouTube.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Шойгу озвучил потери ВСУ в боях за Лисичанск
|
|
Вооруженные силы Украины в боях за Лисичанск потеряли более пяти тысяч человек, около двух тысяч убитыми, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу президенту Владимиру Путину.
«Общие потери ВСУ составили 5469 человек, в том числе безвозвратные 2218», – передает его слова ТАСС.
Также ВСУ потеряли 196 танков и бронированых машин, 12 самолетов, один вертолет, 65 беспилотников, шесть зенитных ракетных комплексов большой дальности, 97 ракетных систем залпового огня, 166 орудий полевой и минометной артиллерии, 216 автомобилей.
«В Лисичанске противник бросил 39 танков и других бронированных машин, 11 орудий и минометов», – добавил министр.
В понедельник Путин проводит встречу с министром обороны Сергеем Шойгу. Глава государства поздравил и поблагодарил военных РФ и народную милицию ЛНР с освобождением республики.
Напомним, в воскресенье министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу доложил российскому лидеру Владимиру Путину об освобождении Луганской народной республики.
Посол ЛНР в России Родион Мирошник заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что присутствие украинских подразделений вдоль границ республики не позволяет быть уверенными в безопасности местных жителей и территории, потому войска будут двигаться дальше.
Зеленский назвал условие экспорта украинского зерна
|
|
Киев ведет с Турцией и ООН переговоры о гарантиях безопасности для экспорта украинского зерна, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Зеленский после встречи с премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон подтвердил, что «переговоры с турецкой стороной и ООН» ведут украинские «представители, которые ответственны именно за безопасность выхода из портов зерна», передает ТАСС.
По словам Зеленского, «очень важный момент, чтобы кто-то гарантировал безопасность кораблей тех или иных стран, кроме России», которой Киев «не доверяет». Он заявил, что требуется «безопасность кораблям тех или иных стран, которые будут приходить для погрузки той или иной пищевой продукции». «Именно об этом сейчас идет речь в Турции», – сказал Зеленский.
Он сообщил, что украинские власти работают напрямую с генсеком ООН Антониу Гутерришем. Зеленский сказал, что ООН занимает «лидерскую позицию» в переговорах, а не просто осуществляет «модерацию». «Они, нам всем кажется, готовы возглавить этот процесс», – сказал президент Украины.
Он заверил, что Киев «не теряет время», а «работает над разными путями – как железнодорожными, так и речными по экспорту зерна», каждый день увеличивая экспорт. Зеленский назвал экспорт украинского зерна непростой миссией, но «точно возможной». По его словам, сейчас на Украине находится 22 млн тонн зерна, еще около 60 млн тонн урожая ожидается осенью.
Напомним, как сообщили американские СМИ, украинские власти настаивают на том, что для бесперебойных поставок зерна им нужны поставки оружия, которые им обещали западные страны. Президент России Владимир Путин на встрече в Кремле с президентом Индонезии Джоко Видодо сообщил, что зерно с Украины можно вывозить через Румынию, Польшу, Белоруссию, Дунай и порты Азовского моря.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Военные рассказали о «лисичанском котле»
|
|
Российские военные рассказали о том, как замыкался «лисичанский котел», ключевым населенным пунктом, за который шли бои, стало село Белогоровка.
Через Белогоровку шла последняя полевая дорога, по которой отступали украинские военные. Штурмовала село группировка российских войск «О», передает РИА «Новости».
«Используя «дымы» 3Д6 (дымовая граната), чтобы их наводящие ПТУРы (противотанковые комплексы) нас не поразили, мы зашли в населенный пункт Белогоровка... Группировка «Отважные» – не просто так нас называют – свою задачу выполнила в полном объеме, потому что данная группировка на данных фронтах выполняла основную задачу», – рассказал российский военный о подробностях боя.
Третьего июля войска группировки «О» окончательно установили контроль над Белогоровкой и водрузили на администрации населенного пункта российский флаг. Тем самым был освобожден последний населенный пункт на территории ЛНР.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинские войска отвели от Лисичанска. В воскресенье министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу доложил российскому лидеру Владимиру Путину об освобождении Луганской народной республики.
Посол ЛНР в России Родион Мирошник заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что присутствие украинских подразделений вдоль границ республики не позволяет быть уверенными в безопасности местных жителей и территории, потому войска будут двигаться дальше.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Эксперт оценил развитие конфликта между Польшей и ведущими странами ЕС
|
|
«Париж, Берлин и Брюссель серьезно недовольны Польшей в последнее время. А польской партии «Право и справедливость» как никогда нужны деньги ЕС для восстановления экономики на фоне грядущих выборов в Сейм», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Стремидловский. Ранее ЕС отказался считать достаточными изменения в польском законодательстве для снятия противоречий между Варшавой и Брюсселем.
«Очевидно, что в этом споре победа будет за ЕС, потому что именно Еврокомиссия распределяет средства и дает свое согласие на выделение денег из Европейского фонда восстановления экономики национальным фондам. А для Польши было предусмотрено порядка 35 млрд евро», – сказал политолог-полонист Станислав Стремидловский.
Произошедшее собеседник назвал «прощальным поклоном Франции, которая сейчас передает председательство в ЕС Чехии». «У поляков были шансы получить эти деньги, по крайней мере, на это намекала Урсула фон дер Ляйен. ЕС тогда «выкатил» Варшаве так называемые вехи. В общей сложности они насчитывали порядка 100 условий, которые польское правительство должно последовательно выполнить», – пояснил эксперт.
«При этом дело даже не столько в вехах, сколько в той геополитической ориентации, которую сейчас заняла Польша. Все же в ЕС ведущим остается немецко-французский блок. А Париж и Берлин недовольны Варшавой из-за полной ориентации страны на США и Великобританию. То есть пока старая Европа все же хотела бы вернуться к диалогу с Россией, Дуда этому противится», – рассуждает Стремидловский.
«Упоминание о том, что Польша якобы является законодателем европолитики на украинском направлении – это и намек Варшаве, и легкая ирония в адрес польского государства. То есть Брюссель пытается дать понять, в чем именно заключается главная проблема этого государства с точки зрения ЕС», – уверен он.
Вместе с тем, Польша крайне заинтересована в получении денег, отмечает собеседник. «Осенью будущего года там пройдут выборы в Сейм. И для победы партии «Право и справедливость» необходимо вывести страну из кризиса. А проблем там предостаточно – и высокий уровень инфляции, и удорожание энергоносителей, и рост цен на бензин, уголь и продукты питания. И эти 35 млрд евро стали бы хорошим подспорьем в борьбе за места в Сейме», – заключил Стремидловский.
Ранее президент Польши Анджей Дуда подписал закон, ликвидирующий Дисциплинарную палату Верховного суда, из-за которой Еврокомиссия оштрафовала республику. Однако вице-президент Еврокомиссии Вера Юрова назвала закон «несоответствующим» позиции ЕС. По ее словам, Польша должна снова пересмотреть свое законодательство, если хочет получить деньги от ЕС, передает РИА «Новости» со ссылкой на Die Welt.
ЕК решила, что Польша не выполнила условия для получения денег из европейского восстановительного фонда, что стало «тяжелым ударом для национал-консерваторов в Варшаве, которого еще в июне никто не ожидал», пишет издание. После визита в Варшаву главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен Польша рассчитывала получить 35 млрд евро. Die Welt указывает, что в стране сложилась «напряженная экономическая ситуация», инфляция в мае составила 13,9%, это «один из самых высоких показателей в Европе». Кроме того, стране пришлось принять около 4 млн беженцев с Украины.
В Брюсселе решили, что средства Польше следует выделить, так как она является «важнейшим партнером Украины» и «законодателем европейской политики» в данной сфере, но ведущие эксперты указали ЕК, что изменения в новом законе носят лишь косметический характер, они фактически обходят спорные моменты между ЕК и Варшавой. Эксперт по вопросам верховенства права в Познаньском университете Якуб Ярачевски сказал, что ЕК «разделилась» по отношению к Польше: если фон дер Ляйен поддерживает сделку с Варшавой, другие влиятельные члены ЕК настаивают на выполнении Польшей всех условий.
Напомним, Польша ожидала одобрения Евросоюза плана помощи в 35 млрд евро в связи с пандемией. Сделка была запланирована еще год назад, однако правящая коалиция страны сопротивлялась требованиям Брюсселя отменить некоторые изменения в судебной системе. В прошлом году Европейский суд юстиции наложил на Польшу штрафы в размере 1 млн евро в сутки до выполнения Варшавой решения суда ЕС об упразднении Дисциплинарной палаты польского Верховного суда, на чем настаивает ЕК.
До этого Европарламент призвал ЕК и Совет ЕС немедленно инициировать судебное разбирательство из-за нарушения Польшей принципов верховенства европейских законов, а также отказать Варшаве в выделении средств из фондов ЕС для финансирования национального плана восстановления экономики после пандемии.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД