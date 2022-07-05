СМИ: На Уолл-стрит все больше говорят об угрозе рецессии в США

Разговоры о возможной рецессии в Соединенных Штатах все больше распространяются по всей стране – от Уолл-стрит до Вашингтона, сообщает издание Politico.

Как утверждает издание, «шепот о грядущем экономическом спаде усилился до практически рева» из-за резкого роста цен, повышения базовой процентной ставки, а также попыток американских властей бороться с инфляцией, передает РИА «Новости».

При этом в разговорах об экономике по всей стране все чаще приходят к уверенности о предстоящей рецессии, крупные бизнесмены от безмолвных опасений переходят к открытым разговорам об экономическом спаде, а аналитики на Уолл-стрит все чаще добавляют вероятность рецессии в свои прогнозы, отмечает Politico.

Как заявила изданию одна из экономистов, существует возможность того, что рецессия в США может начаться в последние три месяца года. Однако она может быть непродолжительной, если некоторые факторы не усугубят ситуацию.

Напомним, в начале июня глава одного из крупнейших банков мира JP Morgan Джейми Даймон предсказал США экономический «ураган». Между тем президент США Джо Байден усомнился в неизбежности рецессии в Соединенных Штатах из-за рекордной инфляции. Вопреки этому 15 июня Федеральная резервная система (ФРС) США решила поднять базовую процентную ставку на 0,75% – самое высокое повышение с 1994 года. Газета ВЗГЛЯД рассказывала о влиянии антироссийских санкций на экономику США.