Перечислены продукты, которые подорожают к осени

С осени в России начнет дорожать почти все, кроме овощей и фруктов, которые начнут собирать с полей и огородов, рассказал доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Долгова.

По ее мнению, это связано с тем, что отечественная продукция «завязана» на импортную составляющую – оборудование, упаковка, ингредиенты, сообщает агентство «Прайм».

«Цены на маргарин зависят от стоимости пальмового масла; пива – от хмеля, закупаемого за рубежом. Велика доля импортных составляющих в себестоимости сыров, колбас и кондитерских изделий. Цены на эти и ряд других продуктов могут возрасти к осени», – отметила финансист.

Также растет цена на упаковочные материалы – бумагу, пластик, краски, транспортную тару, что отразится на конечной стоимости продуктов. Также в группе риска те продукты, которые не производят в России или зависят от урожая, затрат на логистику и текущих ограничений.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявляла, что российские граждане полагают, что поднявшиеся весной 2022 года цены на множество различных товаров необоснованны и вскоре снизятся.