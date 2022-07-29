От обстрелов территории ДНР за день погибли шесть человек

Из-за обстрелов территории Донецкой Народной Республики (ДНР) за день шесть человек погибли и 14 мирных жителей получили ранения, сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР.

«Общее количество жертв среди гражданских лиц от атак ВФУ (вооруженных формирований Украины) за 29 июля 2022 года составляет 20 человек: шестеро погибли, 14 ранены», – приводит текст сообщения ТАСС.

По данным представительства, за пятницу по состоянию на 22.00 украинские силовики выпустили 626 боеприпасов, включая ракеты из реактивных систем залпового огня «Ураган» и «Град», а также артиллерийские снаряды калибра 122, 152 и 155 мм.

Ранее в штабе теробороны ДНР сообщили, что в результате обстрела Куйбышевского района Донецка вооруженными формированиями Украины погибла женщина.

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