На шоссе в Мексике бросили закрытый трейлер с мигрантами

Контрабандисты оставили на шоссе в Мексике закрытый трейлер, в котором находилось около 400 человек, выбраться им помогли местные жители, сообщил телеканал Azteca.

«Контрабандисты оставили на шоссе Акаюкан-Саюла-де-Алеман на юге штата Веракрус трейлер, в котором незаконно перевозились около 400 мигрантов», – передает РИА «Новости» сообщение телеканала.

Спасенные из стального кузова переселенцы рассказали, что у них уже заканчивался воздух, поэтому они стали ломать крышу трейлера. Выбраться им помогли местные жители, которые услышали на шум.

По информации СМИ, большая часть нелегальных мигрантов из Гондураса, Сальвадора, Гватемалы, Венесуэлы и Гаити скрылась с места событий. Прибывшие на место правоохранители и представители миграционной службы оказали помощь 93 людям, 12 из них пришлось госпитализировать.

Медики сообщили, что некоторые из мигрантов были уже без сознания, с обезвоживанием, гипертонией и другими осложнениями. Часть пострадавших сломали ноги после прыжка с четырехметровой высоты.

Пассажиры трейлера рассказали, что поднялись на борт в штате Чиапас на границе с Гватемалой, где проходит основной маршрут миграции из Центральной Америки, и рассчитывали преодолеть так около двух тысяч километров до города Нуэво-Ларедо на границе с США.

Ранее внутри 18-колесной фуры в пригороде Сан-Антонио на территории штата Техас обнаружили тела 46 нелегальных мигрантов. Причиной смерти людей, предположительно, стал тепловой удар. Еще 16 человек, находящихся внутри, были госпитализированы.

Губернатор штата Техас, представитель Республиканской партии Грег Эббот выразил мнение, что более 40 нелегальных мигрантов, тела которых обнаружили в фуре в пригороде Сан-Антонио, погибли из-за проводимой президентом США Джо Байденом политики.

Напомним, мексиканский консул в Техасе Рубен Минутти сообщил, что число мигрантов, которые погибли от удушья в кузове трейлера в Техасе, достигло 51, в больницах находятся 13 человек в тяжелом состоянии.