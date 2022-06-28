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Губернатор Техаса обвинил Байдена в смерти мигрантов в автофургоне
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Губернатор штата Техас, представитель Республиканской партии Грег Эббот выразил мнение, что более 40 нелегальных мигрантов, тела которых обнаружили в фуре в пригороде Сан-Антонио, погибли из-за проводимой президентом США Джо Байденом политики.
«По меньшей мере 42 человека найдены мертвыми в грузовике с мигрантами в Техасе. Эти смерти на Байдене. Это результат его смертоносной политики открытых границ», – приводит слова губернатора Техаса ТАСС.
Ранее внутри 18-колесной фуры в пригороде Сан-Антонио на территории штата Техас обнаружили тела 46 нелегальных мигрантов. Причиной смерти людей, предположительно, стал тепловой удар. Еще 16 человек, находящихся внутри, были госпитализированы.
Напомним, в конце января 45-й президент США Дональд Трамп призвал главу действующей американской администрации Джо Байдена беспокоиться о «вторжении» нелегальных мигрантов в Соединенные Штаты. В январе 2021 года Байден отменил введенный Трампом режим чрезвычайного положения в связи с ситуацией на американо-мексиканской границе.
Шольц высказался об участии Путина в саммите G20
Реакция Запада на возможное участие президента России Владимира Путина в осеннем саммите Группы двадцати (G20) не должна торпедировать работу объединения, заявил канцлер Германии Олаф Шольц.
«Президент Индонезии, с которым мы сегодня будем говорить, также пригласил президента Украины [Владимира] Зеленского, так что я даже не знаю, кто там [на саммите G20] на самом деле появится и каким будет конкретный состав. Но ясно одно: G20 должна продолжать играть свою роль», – цитирует ТАСС Шольца со ссылкой на телеканалуCDF.
Отвечая на вопрос, поедет ли он сам на саммит G20 в случае участия в мероприятии Путина, глава правительства ФРГ сказал, что «в конце концов придется принять решение незадолго до отъезда, и оно может существенно измениться». При этом Шольц подчеркнул важность совместной работы в рамках «двадцатки». «С этим согласны все. И именно поэтому существует общее убеждение, как выразилась и [председатель Еврокомиссии Урсула] фон дер Ляйен, что мы не хотим торпедировать G20», – подытожил канцлер ФРГ.
Также Шольц отметил, что предложение США о запрете на экспорт золота из России европейским странам следует обсуждать не в G7, а в ЕС, отметив, что постоянно будем «совершенствовать» наши санкции – на это могут положиться все, кто их поддерживает, и этого должно ожидать российское руководство», – подчеркнул канцлер.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила против бойкота саммита G20 в случае участия Путина.
Напомним, глава американского государства Джо Байден выступил за исключение России из формата G20. В апреле американские чиновники пытались убедить Индонезию не приглашать Россию на саммит. Однако Индонезия пригласила все страны на встречу лидеров G20 на острове Бали. В Кремле заявили, что решение об участии президента России в саммите будет приниматься в зависимости от развития ситуации.
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В Кремле ответили Ахметову на иски о компенсации ущерба за «Азовсталь»
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Россия выходит из Совета Европы, и решения ЕСПЧ в стране исполняться не будут, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя информацию об иске украинского олигарха Рината Ахметова как собственника «Азовстали» о компенсации ущерба.
«Мы уже вышли из соответствующих документов, поэтому здесь ответ абсолютно очевиден», – цитирует ТАСС Пескова.
Ранее пресс-служба группы компаний System Capital Management (SCM), акционером которой является Ахметов, сообщила, что украинский олигарх подал иск против России в ЕСПЧ о компенсации ущерба «за грубые нарушения его прав собственности». В компании подчеркнули, что «как собственник «Азовстали» и многих других промышленных предприятий, ставших целью российских вооруженных сил, <...> господин Ахметов делает все возможное для привлечения России к ответственности».
В дополнение к данной жалобе Ахметов подал иск о принятии срочных обеспечительных мер, которые не допустят «перенаправления потоков и уничтожения со стороны России зерновых и стали, изготовленной предприятиями SCM». Он попросил придать делу приоритетный статус, а также обратился к суду с просьбой применить к этому делу пилотную процедуру.
В состав группы SCM, основанной в 2000 году, входят компании «Метинвест», ДТЭК, «Медиа Группа Украина» и ряд других предприятий. Они расположены на Украине, а также в странах ЕС и Северной Америки.
Российская Федерация 15 марта начала процесс выхода из Совета Европы. 11 июня были опубликованы подписанные президентом РФ Владимиром Путиным законы о неисполнении в России решений ЕСПЧ, принятых после 15 марта 2022 года – с момента подачи заявления РФ о выходе из Совета Европы.
В Кремле оценили угрозу запрета на импорт российского золота в страны G7
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Золото из России будет продаваться в те страны, где оно востребовано и где более законные экономические режимы, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя планы стран G7 ввести запрет на импорт российского золота.
«Рынок драгоценных металлов глобальный, он достаточно большой, объемный и очень разнообразный. И как и со всеми остальными товарами, разумеется, если один рынок теряет свою привлекательность в связи с нелегитимными решениями, то происходит переориентировка туда, где эти товары больше востребованы и где более комфортные и более законные экономические режимы», – цитирует РИА «Новости» Пескова.
Ранее Великобритания, Соединенные Штаты, Канада и Япония объявили о введении запрета на приобретение российского золота в ответ на начатую Россией на Украине специальную военную операцию.
Позже стало известно, что Франция поддержала запрет на экспорт золота из России, но обсуждения теперь должны состояться между странами – участницами ЕС.
Сообщалось, что Евросоюз может включить ограничения на золото в седьмой пакет антироссийских санкций.
Между тем британская Financial Times писала ранее, что усилия Запада по изоляции России проваливаются, поскольку они не предполагают какого-либо внимания к интересам остальной части мирового сообщества.
Литва договорилась с ЕК об основных принципах транзита в Калининград
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Руководство Литвы на консультациях с Европейской комиссией (ЕК) согласовало основные принципы и основополагающие установки транзита российских грузов в Калининград, сообщил старший советник литовского главы по национальной безопасности Кястутис Будрис.
По его словам, консультация состоялась в свете обновления рекомендаций ЕК по реализации санкций.
«Сегодня единогласно были согласованы основные принципы и базовые положения, которым должна следовать Литва, чтобы прояснить некоторые моменты для Еврокомиссии», – цитирует «Интерфакс» Будриса.
Однако он не стал комментировать конкретные принципы и положения.
Напомним, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС не собирается вводить блокаду Калининградской области. Боррель заявил, что санкционные директивы, ограничивающие поступление товаров и грузов, будут пересмотрены. Алиханов сказал, что морских провозных мощностей на Балтике сегодня избыток, снабжать Калининград и вывозить товары есть на чем.
Газета ВЗГЛЯД писала, почему Евросоюз отрекся от планов блокады Калининграда.
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Зеленский захотел закончить военные действия до наступления зимы
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил лидерам G7: он хочет, чтобы военные действия на территории Украины закончились к концу года до наступления зимы, передает Reuters со ссылкой на дипломатов ЕС.
«Зеленский заявил лидерам «Большой семерки», что хочет, чтобы война России на Украине закончилась к концу года до наступления зимы», – приводит сообщение РИА «Новости».
Кроме того, на саммите Зеленский в формате видеосвязи поблагодарил за поддержку и призвал усилить санкции против России, в том числе ограничив цену на нефть.
«Благодарю за оборонную и финансовую помощь нашей стране в борьбе с российским вторжением. Для нас также важна последовательная позиция стран G7 касательно санкций. Они должны и дальше усиливаться, в частности путем ограничения цены на нефть, экспортируемую агрессором», – говорится в сообщении в Telegram-канале Зеленского.
Напомним, саммит G7 проходит в Германии 26–28 июня. В рамках G7 обсуждается вопрос установления предельных цен на российскую нефть. В частности, Франция выступает за установление максимальной цены на нефть из «всех стран-производителей», чтобы противостоять росту цен на фоне ситуации на Украине.
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Зеленский заявил о готовности к удару по Приднестровью
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Киев готов ответить «ударом» на гипотетическую угрозу со стороны Приднестровья, заявил президент Украины Владимир Зеленский на совместной с президентом Молдавии Майей Санду пресс-конференции после их встречи в Киеве.
«Мы поднимали этот вопрос сегодня с госпожой президентом, по поводу рисков. Я не назвал бы удары со стороны Приднестровья по Украине. Если и будут, я считаю, что это глобальная ошибка. Мы сигналы те или иные, какие-то получаем, они неприятные», – ответил он на вопрос о возможности угрозы для Украины со стороны Приднестровья, где размещены российские миротворцы, передает ТАСС.
«Для нас это будет не удар, а пощечина, а мы ответим ударом», – говорится в заявлении Зеленского, которое опубликовал офис украинского президента.
Напомним, глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что главы государств и правительств Евросоюза приняли решение предоставить Украине и Молдавии статус страны-кандидата на вступление в состав сообщества.
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В Латвии заявили о первом шаге ЕС и НАТО по отделению Калининграда от России
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Ограничение транзита в Калининградскую область является первым сигналом России о том, что Европа и НАТО готовы «забрать» Калининград, заявил бывший министр внутренних дел Латвии Марис Гулбис в эфире TV24.
«Это (ограничение транзита в Калининградскую область – прим. ВЗГЛЯД) первый шаг Европы и НАТО по отсечению Калининграда... бывшей столицы Восточной Пруссии, от России... Я начал думать, что Европа прекрасно понимает, что делает. Литовцы еще лучше все поняли. Я думаю, русским послан четкий сигнал: если вы будете выпендриваться, мы заберем Кенигсберг», – сказал Гулбис, передает РИА «Новости».
По его словам, лидеры западных стран сейчас «слишком мягкие» по сравнению с Рональдом Рейганом и Уинстоном Черчиллем. Гулбис полагает, что президент США Джо Байден должен был бы из-за начала спецоперации на Украине обратиться к российскому президенту с заявлением: «Владимир, мы сейчас отнимаем Калининград».
Напомним, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС не собирается вводить блокаду Калининградской области, лишь заблокирует перемещение подсанкционных грузов. Позже Боррель заявил, что санкционные директивы, ограничивающие поступление товаров и грузов, будут пересмотрены. Между тем губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что морских провозных мощностей на Балтике сегодня избыток, снабжать Калининград и вывозить товары есть на чем.
В МИД России и Кремле отмечали, что действия Литвы незаконны и противоречат международным договоренностям.
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявлял, что Москва в ближайшее время ответит на решение Вильнюса объявить транспортную блокаду Калининградской области, и жители Литвы серьезно ощутят на себе последствия этих мер.
Газета ВЗГЛЯД писала, почему ЕС решил отречься от планов по блокаде Калининграда.
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В Германии заявили о подготовке Путиным «новой ловушки» Западу
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Президент России Владимир Путин якобы готовит Западу «новую сырьевую ловушку» при помощи Боливии, пишет немецкая газета Die Welt.
Журналист издания отмечает, что Боливия обладает крупнейшими месторождениями лития в мире и ищет деловых партнеров, которые помогут ей в добыче сырья, широко применяемого в производстве электромобилей. По его мнению, одним из претендентов является Россия, в этом и заключается «новая сырьевая ловушка Путина», передает РИА «Новости».
Автор считает, что у России сейчас особенно хорошие шансы добиться успеха в игре в литиевый покер, и если Москва преуспеет, то у Европы, помимо нефти и газа, может возникнуть еще одна сырьевая зависимость от Москвы.
«Если бы Россия смогла контролировать месторождения лития в Боливии, это поставило бы ее в очень выгодное положение из-за значимости сырья для современной экономики», – резюмировалось в материале.
По данным американской геологической службы, Боливия обладает крупнейшими в мире запасами лития – 21 млн тонн. По этому показателю она опережает Аргентину и Чили.
Газета ВЗГЛЯД писала, как США потерпели поражение в попытке лишить Россию поддержки латиноамериканских стран.
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В Европе усомнились в возможности введения ценовых лимитов на российскую нефть
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Желание Запада ввести предельные цены на закупки российской нефти будет сложно реализовать без Китая, Индии и других крупных покупателей, отсутствие единой позиции в мире станет препятствием для воплощения данной идеи, заявили опрошенные немецким телеканалом Das Este эксперты.
Как заявил Das Erste Александр Сандкамп из Кильского института мировой экономики, такой механизм может заработать только в том случае, если его поддержат все важные страны-покупатели российской нефти, включая Китай, Индию или Индонезию. Он усомнился, что в настоящее время будет достигнуто такое единство, передает РИА «Новости».
По его словам, отсутствие единой позиции может помочь России направить больше своего экспорта нефти в страны за пределами Европы и Северной Америки.
«Крупные покупатели российской нефти, такие как Китай и Индия, вряд ли будут выполнять такие требования. Возникает вопрос, как США и страны «Большой семерки» намерены склонить эти страны присоединиться», – подчеркнул эксперт по сырьевым товарам швейцарского банка UBS Джованни Стауново.
Ранее стало известно, что страны G7 обсуждают возможное установление предельных цен на российскую нефть. Власти США также заявляли, что работают с союзниками над введением ценовых лимитов на закупки российской нефти.
Напомним, саммит G7 проходит в Германии 26–28 июня. В рамках G7 обсуждается вопрос установления предельных цен на российскую нефть. В частности, Франция выступает за установление максимальной цены на нефть из «всех стран-производителей», чтобы противостоять росту цен на фоне ситуации на Украине.
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Медведев пообещал «перекрыть кислород» Прибалтике
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Ответные меры России на запрет транзита товаров в Калининградскую область будут очень жесткими, значительная их часть «способна перекрыть кислород» прибалтийским соседям, заявил замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев.
По словам Медведева, значительная часть мер будет носить экономический характер и «способна перекрыть кислород нашим прибалтийским соседям, которые предприняли вражеские действия». Также Москва может применить асимметричные меры, что вызовет критическое нагнетание конфликта, сказал он в интервью газете «Аргументы и факты».
«Такая эскалация – плохой выбор. И пострадают от нее обычные граждане Литвы, уровень жизни которых и без того не самый высокий, а по европейским меркам – просто нищенский. Литовские политические деятели выслуживаются, а граждане пытаются как-то выжить в этом театре абсурда. И тем, и другим это удается все хуже», – добавил Медведев.
Напомним, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС не собирается вводить блокаду Калининградской области, лишь заблокирует перемещение подсанкционных грузов. Позже Боррель заявил, что санкционные директивы, ограничивающие поступление товаров и грузов, будут пересмотрены. Между тем губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что морских провозных мощностей на Балтике сегодня избыток, снабжать Калининград и вывозить товары есть на чем.
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Холмогоров рассказал, как может измениться карта Европы после спецоперации на Украине
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Одним из ключевых последствий спецоперации на Украине может стать изменение карты Европы. Многие страны могут начать решать свои территориальные вопросы, восстанавливая историческую справедливость, сообщил публицист, историк, политический философ Егор Холмогоров в новом выпуске шоу «Дайте сказать».
«Вот, скажем, та же самая Венгрия – у нее есть претензии к Украине, у нее есть претензии к Румынии, у нее есть масса вопросов, потому что это была страна, которая обрезана со всех сторон. При этом она очень лояльно сейчас настроена к России, хотя у них тоже есть пограничные споры к Сербии», – отметил Холмогоров, передает Life.
По его словам, такого развития событий сейчас больше всего боятся и в ЕС, и в США.
Публицист подчеркнул, что в России сплошной фронт от Москвы до Белграда, а там уже встанет вопрос у сербов о Черногории, которую искусственно совершенно оторвали именно для того, чтобы Сербия была окружена со всех сторон и лишена выхода к морю. «А Косово – безобразная совершенно история, с которой, собственно, началось, я бы сказал так, наше психологическое национальное возрождение после периода западничества», – уточнил он.
Говоря о рамках российской спецоперации, то здесь во главу угла философ ставит «пробивание геополитического коридора». В территориальном смысле это означает, что продвигаться нужно как можно дальше, не ограничиваясь Херсонской областью или Одессой.
«Это тот барьер, который так тщательно пытался выстроить Запад из прибалтийских республик, из Белоруссии – почему они там и пытались провести переворот, из Польши, из Украины и так далее, чтобы у России вообще на Западе не было ни единого выхода», – сказал Холмогоров.
Он также отметил, что на Украине уже несколько лет живут не братья, которые ждут «русского освободителя», а «люди с промытыми мозгами».
«Это люди, попавшие под пропаганду жесточайшей тоталитарной секты. Вот была в 90-е годы такая секта – очень активно, кстати, действовала у нас – «Аум синрике*», которая закончила тем, что организовала атаку в токийском метро. Там было больше ста погибших и так далее. Вот они обрабатывали своих адептов, что называется, до состояния просто полной невменяемости. Вот сейчас на Украине такая же «Аум синрике», которая охватила многие миллионы людей, которых просто кидают под колеса нашей военной машины для того, чтобы они, что называется, своим мясом ее тормозили», – считает философ.
По словам Холмогорова, Украина сделала ставку на методы террора, а ее задача состоит не в том, чтобы одержать военную победу над Россией, что, по мнению гостя нашей студии, не представляется возможным, а в том, чтобы победить на информационном фронте и создать поводы для порицания нашей страны на Западе и во всем мире.
Ранее стало известно, что представители США, Британии и Евросоюза в последние недели проводят регулярные встречи без участия властей Киева для обсуждения параметров возможного перемирия и дипломатического урегулирования конфликта на Украине.
В начале июня зампред Совбеза России Дмитрий Медведев выразил уверенность, что «отказ договариваться» грозит Украине «утратой национального суверенитета». После этого в Германии заметили изменение позиции США по Украине. В мае экс-госсекретарь США Генри Киссинджер призвал Запад перестать пытаться нанести России поражение руками ВСУ во избежание катастрофы в Европе и заставить Киев сесть за стол переговоров.
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Эксперт назвал преимущества России перед Западом в «литиевом покере»
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«Нельзя перейти на электромобили, если не найти дополнительные запасы лития. Поэтому многие страны мира ведут на него охоту. Контракт с Боливией будет неплохим ходом со стороны России», – сказал газете ВЗГЛЯД экономист Станислав Митрахович. Появились публикации о том, что Путин готовит сырьевую ловушку для Запада – Россия готова заключить с Боливией контракт на разработку лития.
«В том, что Россия заинтересовалась месторождениями лития в Боливии, есть два момента – промышленный и стратегический», – отметил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович.
«Первый момент связан с тем, что литий – это очень важное сырье для новой энергетики. Он используется для аккумуляторов, электромобилей, систем промышленного хранения энергии и во многих современных высокотехнологичных аппаратах, – указал эксперт. – Именно поэтому в мире в целом соответствующее внимание к литию. Невозможно перейти на электромобили, если не найти дополнительные запасы лития в мире. Поэтому у многих стран мира есть интерес вести на него охоту. В противном случае его просто не хватит для масштабного перехода на электромобили».
С ростом спроса на литий связаны и перспективы роста цен на этот метал, а также на никель, медь, кобальт и другие металлы, которые нужны для производства соответствующего вида транспорта и оборудования. Цены на литий, никель и кобальт подскочили почти вдвое по сравнению с периодом до начала пандемии коронавируса, следует из данных консалтинговой компании AlixPartners LLP, на которые ссылается «Интерфакс».
«Поэтому не удивительно, что Россия, как и другие страны, пытается найти себе такое месторождение», – отметил Митрахович.
Владимир Путин готовит новую сырьевую ловушку для стран Запада, спровоцировав их зависимость от поставок лития – об этом говорится в материале, опубликованном в воскресенье в немецкой газете Die Welt. По информации издания, Боливия, которая обладает крупнейшими месторождениями лития в мире, ищет деловых партнеров для добычи сырья. Один из претендентов на заключение соглашений с латиноамериканской страной – Россия, отмечает Welt.
«Именно здесь должна захлопнуться новая сырьевая ловушка Путина», – цитирует РИА Новости немецкую газету. По оценке Die Welt, у Москвы есть хорошие шансы добиться успехов в игре в «литиевый покер» – и это значит, что у Европы, помимо зависимости от нефти и газа, может появиться еще одна зависимость, от поставок лития.
Отметим, что во вторник «Интерфакс» со ссылкой на Wall Street Journal сообщил, что за последние несколько месяцев ведущие производители электрокаров – Tesla, Ford, Motor, General Motors, Rivian Automotive и Lucid Group – повысили цены на свою продукцию.
«Второй момент в этой ситуации – скорее международно-стратегический», – продолжает Митрахович. В новой ситуации «Россия пытается закрепиться в Латинской Америке, найти там себе стабильных партнеров, при этом желательно, чтобы это имело не только идеологическую базу, но еще и экономическую, промышленную», отметил эксперт. «С этим были связаны, например, наши проекты в Венесуэле. Сейчас также появляются новости про сотрудничество с Колумбией, – отметил эксперт. – Эта страна десятилетиями считалась проамериканской, но сейчас там поменялось руководство, что дает надежду на открытие каких-то возможностей для диалога и партнерства с Россией».
Кроме Венесуэлы и Колумбии, у нас есть и желание, и все возможности для взаимодействия с Боливией, Эквадором, Никарагуа, перечислил Митрахович. «В Боливии в частности пытались недавно провести госпереворот, но в итоге к власти вернулись те, кто скептически настроен к Вашингтону и, соответственно, они готовы работать с Россией», – напомнил эксперт. Напомним, что летом 2019 года в Москву приезжал тогдашний боливийский президент Эво Моралес (чьи сторонники сейчас находятся у власти), который на встрече с Владимиром Путиным обсуждал в том числе вопрос сотрудничества двух стран в разработке литиевых месторождений. «Если это партнерство будет происходить еще и на экономической базе, в части добычи и запасов лития, я думаю, это будет неплохой стратегический ход со стороны России и в промышленном плане, и в геополитическом», – полагает собеседник.
Как напоминает Die Welt, запасы этого редкоземельного щелочного металла в Боливии составляют 21 млн тонн, что превышает запасы лития в Аргентине (19 млн тонн) и Чили (9,8 млн), отмечает ТАСС. На юго-западе Боливии, на солончаке Уюни, располагается крупнейшее в мире литиевое месторождение.
«Что касается конкретной стоимости добычи, сроков, объемов – тут уже нужно смотреть детали, что скажут местные руководители, компании, которые этим будут заниматься, – отмечает Митрахович. – Ситуация здесь зависит не столько от конкретных запасов, сколько от того, выгодно ли с экономической точки зрения их добывать. А это складывается из многих факторов: биологический, логистический, рабочая сила, экологические требования. Добыча лития – это не самая благоприятная история с точки зрения экологии. Также большую роль будут играть имеющиеся технологии добычи, от этого очень сильно зависит окончательная цена. Поэтому на вопрос рентабельности ответит только будущее».
«Вместе с тем в мире есть и другие альтернативы. Не весь литий в мире сосредоточен в Боливии», – указал эксперт. Как отмечала газета ВЗГЛЯД, 10% мировых запасов литиевых руд находятся на Украине и в Донбассе. В частности, Шевченковское месторождение лития располагается в Великоновоселковском районе ДНР. «И в ДНР, и в России есть свои месторождения лития, которые надо развивать», – указал Митрахович. В России, напомним, до 50% литиевых запасов сосредоточены в редкометалльных месторождениях Мурманской области.
«В любом случае своей попыткой закрепиться в Боливии по части лития, Россия посылает недвусмысленный сигнал, что европейские представления о том, что не сегодня-завтра они перейдут на электромобили, это может сорваться. В том числе из-за того, что свободного лития в мире и с точки зрения денег, и с точки зрения политической доступности может оказаться недостаточно», – резюмировал эксперт.
Как ранее отмечала газета ВЗГЛЯД, в апреле Аргентина и Чили объявили об ограничении поставок лития в Россию. Представитель Минпромторга Владислав Демидов тогда объявил приостановку Аргентиной и Чили продаж лития России источником «гигантской проблемы» для нашей страны. Очевидно, что при достижении соглашения с Боливией проблема будет решена.
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Посол ЛНР рассказал подробности штурма Лисичанска
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«Силы Народной милиции ЛНР находятся в городской черте Лисичанска, в южных районах. Ведется достаточно активная артиллерийская подготовка, в том числе по территории Лисичанского НПЗ и других промзон», – сообщил газете ВЗГЛЯД посол ЛНР в России Родион Мирошник, комментируя сообщения о том, что союзные силы вошли в Лисичанск с пяти сторон.
«В Лисичанске идет сейчас сложная военная операция. В силу того, что город большой и на его территории находится много промышленных предприятий, там выстроена система фортификационных сооружений, по которым мы сейчас работаем», – сообщил посол ЛНР в России Родион Мирошник.
«Силы Народной милиции находятся в городской черте Лисичанска, в южных районах. В основном военные действия локализуются в промзоне желатинового завода и завода резинотехнических изделий», – рассказал собеседник.
По словам Мирошника, ведется достаточно активная артиллерийская подготовка по основным пунктам, где сосредоточены подразделения ВСУ. «В том числе идет работа по территории Лисичанского НПЗ и других промышленных зон, которых в Лисичанске достаточно много», – уточнил глава луганской дипмиссии.
«Лисичанск – большой город, он растянут вдоль Северского Донца, поэтому там может быть много мест, где выстроены фортификационные сооружения противника и располагаются батареи. Вчера велись обстрелы, в частности, с Привольнянского плацдарма по другому берегу Северского Донца – по уже освобожденному городу Кременная. Приволье – это северный пригород Лисичанска, который до сих пор контролируется украинскими войсками», – добавил собеседник.
«Сегодня мы надеемся продолжить военные действия. Лисичанск сейчас основная точка, от контроля над которой зависит многое, в том числе спокойствие треугольника Лисичанск – Северодонецк – Рубежное», – рассказал Мирошник.
Посол ЛНР также обратил внимание на ситуацию в Северодонецке. «В городе сейчас идет эвакуация мирных жителей. Около 500 человек за предыдущие двое суток смогли выйти из убежищ, которые находятся на территории завода «Азот». Приблизительно столько же людей там еще остается», – отметил он.
Как минимум 30% эвакуированных людей не планируют покидать город, сообщил собеседник. «Много домов разрушено, поэтому для людей организовано временное жилье, людей снабжают необходимым количеством питания, воды, медикаментов», – рассказал Мирошник.
«Мы хотели бы в ближайшее время начать восстановительные работы в Северодонецке для того, чтобы на первом этапе привести в надлежащее состояние как минимум основные системы коммуникации. Но насколько получится это сделать, пока сложно говорить», – заключил собеседник.
Какие территории должна освободить Россия в ходе спецоперации на Украине?
В понедельник источник, близкий к Народной милиции (НМ) ЛНР, сообщил ТАСС, что Вооруженные силы России совместно с луганскими подразделениями вошли в Лисичанск сразу с пяти направлений. По словам источника, в городе идут активные бои, кольцо окружения украинских войск «сужается к центру города».
«Украинским боевикам поступила команда ликвидировать иностранных инструкторов в Лисичанске и Северодонецке», чтобы те не попали в плен, сообщил источник ТАСС. По его словам, инструкторы «владеют определенной информацией о деятельности иностранных спецслужб в Донбассе». Сообщается, что силы ЛНР обнаружили несколько сожженных трупов иностранных наемников, «удалось установить, что это были наемники из числа англичан и поляков».
Ранее союзные силы – российские войска под командованием генерала армии Сергея Суровикина и подразделения НМ ЛНР – завершили освобождение Северодонецка. Предприятие «Азот» в Северодонецке, где украинскими боевиками насильно удерживались мирные жители, перешло под контроль Луганской народной республики. Кроме того, союзными силами был занят поселок Боровское. Таким образом, вся левобережная территория Северского Донца в границах ЛНР перешла под ее полный контроль, сообщил в субботу официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
В воскресенье стало известно, что после занятия союзными силами поселка Волчеяровка, подразделения ВСУ, которые отступали из Лисичанска, лишились одной из ключевых дорог для выхода из образующегося котла. Украинские военные в самом Лисичанске на тот момент уже находились в оперативном окружении.
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Под Лисичанском уничтожена группа боевиков «грузинского легиона»
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В ходе боев недалеко от Лисичанского нефтеперерабатывающего завода в ЛНР российскими подразделениями уничтожены две диверсионно-разведывательные группы наемников, общей численностью 14 боевиков, заявил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков. По его данным, среди уничтоженных были грузинские боевики, причастные к зверским истязаниям и убийствам российских военнослужащих под Киевом в марте этого года.
«На фоне успехов российской армии по освобождению территории Донбасса, украинское командование пытается остановить хаотичное бегство военнослужащих украинских подразделений в районе Лисичанска.
Так, для удержания на позициях личного состава первого батальона 72-й механизированной бригады ВСУ в район населенного пункта Волчеяровка был направлен «заградотряд» нацистского формирования «Правый сектор*». Российской артиллерией данное подразделение уничтожено», – говорится в официальном Telegram-канале Минобороны.
«Управление украинскими войсками на Лисичанском направлении потеряно. Так, командир 115-й отдельной механизированной бригады ВСУ, разместивший свой командный пункт в тыловой зоне, утратил управление своими подразделениями, что привело к безвозвратной потере в ходе боевых действий 80% личного состава и около 70% техники 138-го батальона этой бригады», – сообщил Конашенков.
«26 июня в ходе боев в трех километрах от Лисичанского нефтеперерабатывающего завода Луганской народной республики, российскими подразделениями уничтожены две диверсионно-разведывательные группы наемников общей численностью 14 боевиков.
Первая группа была «интернациональной» и состояла из граждан различных европейских государств. Вторая – включала в себя только наемников из Грузии, входивших в так называемый грузинский легион. В рядах данного бандформирования воюют преимущественно уголовники. Уничтоженные грузинские боевики причастны к зверским истязаниям и убийствам российских военнослужащих под Киевом в марте этого года.
Минобороны России обладает информацией по каждому наемнику, причастному к издевательствам и убийствам наших военнослужащих. Мы их нашли и покарали», – отметили в российском оборонном ведомстве.
Ранее посол ЛНР рассказал газете ВЗГЛЯД подробности штурма Лисичанска.
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Минобороны: На жилой дом в Киеве упала ракета украинской С-300
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ВСУ по ошибке сбили «Буками» в воздухе две собственные зенитные ракеты С-300, однако одна из них, предположительно, упала на жилой дом в Киеве, заявил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«26 июня Воздушно-космическими силами России нанесен удар четырьмя высокоточными ракетами воздушного базирования по цехам ракетно-строительной корпорации «Артем» в Шевченковском районе города Киева. На данном предприятии производились боеприпасы для украинских реактивных систем залпового огня», – говорится в официальном Telegram-канале Минобороны.
По данным объективного контроля, все четыре ракеты достигли цели. Объект поражен. Гражданская инфраструктура города Киева в результате применения высокоточного оружия не пострадала.
«Киевским режимом предпринимались попытки перехвата российских высокоточных ракет зенитными средствами, размещенными в городе. Украинскими расчетами зенитных ракетных комплексов С-300 и «Бук М1» было применено более 10 зенитных ракет.
Из-за отсутствия сопряжения расположенных в городских кварталах пусковых установок комплексов ПВО и радиотехнических средств, две зенитные ракеты С-300 были сбиты в воздухе украинскими «Буками». Предположительно, одна из сбитых зенитных ракет упала на жилой дом», – подытожили в Минобороны.
Ранее эксперты разоблачили фейк, доказав, что многоэтажный жилой дом в центре Киева был разрушен в результате удара украинской ПВО, а не из-за попадания российской ракеты, как утверждают украинские СМИ.
На прошлой неделе в Минобороны сообщили, что ударом «Бастиона» уничтожен украинский комплекс С-300 под Одессой.