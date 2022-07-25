В Энергодаре сформировали избирком

Избирательная комиссия в Энергодаре Запорожской области (город, в котором расположена крупнейшая в Европе Запорожская АЭС) сформирована, сейчас определяются комиссии на местах, сообщил глава администрации города Александр Волга.

«Комиссия полностью сформирована, есть состав, заместители. На данный момент территориальные избирательные комиссии по местам формируем. Уже даже подали документ, сколько должна быть заработная плата у сотрудников», – передает ТАСС слова Волги.

По его словам, власти Энергодара рассчитывают, что Запорожская АЭС перейдет под эгиду Росатома. «Сейчас у нас сложная ситуация: объект особый, просто взять и передать управление невозможно. Ситуацию контролирует МАГАТЭ, пока де-юре станция работает под управлением НАЭК (Национальная атомная энергогенерирующая компания Украины «Энергоатом»), но находится АЭС на нашей территории, наши силы обеспечивают ее физическую безопасность, в нашем городе живут ее работники, и, очевидно, что есть ожидания по ее переходу под эгиду Росатома», – сказал Волга.

Он отметил, что сейчас почти весь город так или иначе связан с ЗАЭС. «Кто-то работает на станции сам (сейчас коллектив – около 11 тыс. человек), у кого-то – члены семьи, кто-то – пенсионер и строил ее или работал на ней раньше. Могу сказать, что прекрасные люди работают на предприятии, я вижу, что это настоящие профессионалы. Сейчас у нас с ними есть общая задача – обеспечить безопасность работы АЭС», – подчеркнул он.

По словам Волги, Минобороны России в случае провокаций обеспечивает безопасность Энергодара и Запорожской АЭС. «Естественно, если что-то опасное для нас с той стороны начинается, то Министерство обороны предпринимает действия, которые направлены на безопасность нашего города, предвосхищает шаги недружественной для нас страны», – сказал собеседник.

Он отметил, что в настоящее время ситуация стабильная. «Да, некоторое время назад был обстрел, но с военной точки зрения он бессмысленный. Не знаю, зачем они это делают. Произвести какой-то шум, запугать жителей? Я считаю, что это бестолковщина», – добавил Волга.

Напомним, в субботу глава администрации региона Евгений Балицкий сообщил, что указ о создании избирательной комиссии для проведения референдума о вхождении в состав России подписан в Запорожской области. Член главного совета администрации региона Владимир Рогов сообщил, что Запорожская область хочет, чтобы на ее территории разместили российские военные базы на постоянной основе.

В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Президент России Владимир Путин 25 мая подписал указ об упрощенном приеме в гражданство России жителей Запорожской и Херсонской областей Украины. От граждан не требуется сдавать украинский паспорт, достаточно его копии. После заполнения документы направляются в Россию для спецпроверки, спустя два-три месяца человек может вступить в гражданство.