Запорожская область хочет, чтобы на ее территории разместили российские военные базы на постоянной основе, сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

Рогов пояснил, что «постоянная дислокация» Вооруженных сил России станет для области «гарантом безопасности от попыток внешней агрессии и террора украинских националистов». Он сообщил, что предметный разговор на данную тему собираются вести после проведения референдума и вхождения Запорожской области в состав России.

«Россия не уходит со своей территории и не выводит войска, поэтому мы уверены, что так будет и с Запорожским краем, который стремится стать областью в составе Российской Федерации», – приводит его слова РИА «Новости».

Также Рогов указал, что Россия отвечает на украинские обстрелы мирных городов и сел региона: «Армия, конечно, включилась в работу, чтобы накрывать позиции боевиков Зеленского РСЗО, тяжелой артиллерией, чтобы они не думали, что их действия будут безнаказанны или незаметны». Он сообщил, что «удары наносятся, и это не секрет, по позициям террористов Зеленского» – российские артиллеристы подавляют позиции, с которых обстреливаются мирные города и села в приграничной зоне, передает ТАСС.

Россия начала специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами. В июле глава МИД России Сергей Лавров заявил, что географические задачи специальной военной операции России на Украине изменились, в том числе из-за поставок Киеву HIMARS, теперь речь идет не только о ЛНР и ДНР.

Напомним, Херсонская область рассчитывает стать одним из субъектов Российской Федерации до конца года, перед этим будет проведен референдум. В главном совете военно-гражданской администрации Запорожской области также сообщили, что прорабатывается вопрос о референдуме по воссоединению региона с Россией.

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