Русские хакеры заявили о победе над Литвой

Российские хакеры, отомстившие Литве за приостановку транзита из Калининграда, после его возобновления сообщили, что им удалось обвалить работу более 200 интернет-ресурсов республики.

«Литовские власти осознали, что запрет транзита российских грузов из Калининграда влетел им в копеечку и начали «сдавать назад». Повлияло на это, как нам кажется, две вещи – усилия дипломатов России и кибератаки инфраструктуры Литвы», – написали хакеры в Telegram-канале NoName057(16).

Организованные атаки на сервисы Литвы начались 21 июня. Более 200 интернет-ресурсов, государственных и частных, надолго стали недоступны для пользователей и сотрудников. Нанесенный ущерб подсчету не поддается, но явно был внушительным.

Хакеры добавили, что возобновление перевозок стало не окончательной, но важной победой России. «Пусть это послужит уроком для врагов нашей Родины», – подчеркнули они.

Ранее губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что рекомендации ЕК сняли значительный объем ограничений по транзиту в Калининград, более 80%.

13 июля в Кремле заявляли, что ситуация с ограничениями транзита грузов в Калининград пока не финализирована, но ожидаются подвижки.

Власти Калининградской области сообщили, что пока не получали официальных уведомлений и документов о снятии ограничений на транзит грузов из регионов России через Литву в область.

До этого Евросоюз предоставил России документ, в котором указано, что нельзя ограничивать перемещение грузов между частями России.

Эксперты газеты ВЗГЛЯД оценили данные о договоренностях России и ЕС по транзиту в Калининград.

Напомним, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявлял, что ЕС якобы не собирается вводить блокаду Калининградской области, лишь заблокирует перемещение подсанкционных грузов. Позже Боррель заявил, что санкционные директивы, ограничивающие поступление товаров и грузов, будут пересмотрены.