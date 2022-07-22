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Порт Роттердама объяснил прекращение контейнерных перевозок с Россией
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Контейнерные перевозки в Россию и из нее резко сократились из-за введенных ЕС санкций, сообщила официальный представитель порта Роттердама Сигрид Хесселинк.
«Действительно, контейнерные перевозки в Россию и из нее значительно сократились в последние несколько месяцев из-за санкций. Из-за этого в настоящий момент большинство перевозчиков больше не оказывает услуг, связанных с Россией», – приводит слова официального представителя порта ТАСС.
Там также уточнили, что порт Роттердама «выполняет санкции ЕС и не вводил никаких санкций самостоятельно».
Согласно информации, размещенной на сайте порта, с 1 января по 1 июля 2022 года в порту Роттердама было перегружено 255 тыс. TEU (эквивалент стандартного 20-футового контейнера) грузов для и из России, что на 380 тыс. TEU меньше по сравнению с тем же периодом 2021 года. При этом в основном речь идет о начале года, то есть до введения санкций. «В последние же три месяца перевозка грузов практически не осуществлялась», – говорится на сайте.
Ранее в пятницу порт нидерландского города Роттердама объявил о прекращении контейнерных перевозок в Россию.
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Россия расширила перечень недружественных стран
Правительство расширило список недружественных России иностранных государств еще пятью странами, сообщила пресс-служба кабмина.
Перечень пополнили Греция, Дания, Словения, Хорватия и Словакия. Список не окончательный и может расширяться, передает РИА «Новости».
Накануне Евросоюз утвердил седьмой пакет санкций против России. В Кремле в свете введения новых антироссийских санкций сравнили европейскую бюрократию с советской.
Ранее в МИДе заявили о необходимости пересмотра отношений России с недружественными странами. Эксперт НОМ, замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов указывал, что русофобия началась тогда, когда зародился цивилизационный конфликт между Западом и Россией.
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Путин напомнил Европе про «Северный поток – 2»
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Запад сам закрывает маршруты поставок газа из России, поставки снизятся, если Россия не получит турбину для «Северного потока – 1», но существует еще один вариант – «Северный поток – 2», заявил глава российского государства Владимир Путин.
Президент подчеркнул, что Газпром «всегда выполнял, выполняет и намерен выполнять все свои обязательства», Запад же хочет возложить на Россию ответственность за собственные ошибки в энергетической политике. Он указал, что в 2020 году газ в Европе стоил 150 евро за 1 тыс. кубических метров, в 2022 году – 1,7 тыс. евро, передает ТАСС.
«Не знаю, стоит ли вдаваться в детали по поводу энергетической политики европейских стран, которые пренебрегли значимостью традиционных видов энергии и сделали ставку на нетрадиционные. Они большие специалисты в области нетрадиционных отношений, вот и в области энергетики тоже решили сделать ставку на нетрадиционные виды энергии: солнце, ветряная энергия», – заявил Путин. Он добавил, что «зима оказалась длинной, ветра не было». «Вот тебе и все», – сказал Путин.
Он напомнил, что есть «еще один готовый маршрут – это «Северный поток – 2», хотя с ним теперь «есть проблемы», поскольку Газпром «зарезервировал мощности, создал эти мощности, и ему нужно с этим что-то делать, они не могут бесконечно висеть в воздухе». Этот вопрос обсуждался с канцлером Германии Олафом Шольцем, но тот ответил, что есть «вопросы поважнее», сейчас «не к месту» этим заниматься.
Путин же предупредил Шольца, что Россия «половину объема, предназначенного для «Северного потока», снимет для внутреннего потребления и переработки». Газпром «это уже сделал», то есть в случае запуска «будет не 55 млрд кубометров в год, а ровно половина». С учетом того, что «от этого года осталось только второе полугодие, то, значит, одна четверть», сказал Путин.
Как сообщил глава государства, Газпром пока не получил официальных документов о том, что турбина для «Северного потока – 1» будет скоро возвращена в Россию из Канады: «Мы должны понимать, что Газпром берет-то, в каком состоянии машина пришла и каков ее юридический статус: она под санкциями, не под санкциями? Что с ней делать? Завтра, может, заберут ее». Если России не вернут турбину, по маршруту можно будет перекачивать только 30 млн кубометров газа в сутки вместо нынешних 60 млн кубометров, пояснил Путин.
Он обратил внимание, что в конце июля на ремонтные работы «должна быть отправлена еще одна машина». Сейчас работают две турбины. «Северный поток – 1» – один из основных маршрутов для поставки газа в Европу, в год по нему прокачивается около 55 млрд кубометров, сказал Путин.
Отвечая на недовольство Запада, Путин предложил посчитать, сколько можно прокачать с помощью оставшихся мощностей, и поинтересовался: «При чем здесь Газпром?». Он подчеркнул, что страны Запада «закрыли один маршрут, второй маршрут, поставили под санкции газоперекачивающие станции».
«Мы поставляли в Европу до недавнего времени, без Турции – в Турцию где-то 30 с небольшим млрд кубических метров – в Европу 170 млрд кубических метров: 55 млрд шло по «Северному потоку – 1», 33 млрд, если память не изменяет – по Ямал – Европа. По двум ниткам, которые шли по территории Украины. Через Турцию в Европу – где-то 12 млрд по «Турецкому потоку», – рассказал Путин.
Однако Украина закрыла один из маршрутов поставок российского газа в Европу без всяких оснований и исключительно по политическим причинам, «все там нормально функционировало, никто не мешал». Польша «Ямал – Европу включила в реверсном режиме и стала примерно 32 млн кубических метров брать из Германии», то есть это был «российский газ», который «оказался для поляков дешевле», ведь Польша «брала у нас по достаточно высокой цене, ближе к рыночной, а Германия берет у нас по долгосрочным контрактам».
Кроме того, Путин заявил, что цены на нефть взлетят до небес в случае введения ограничений на ее поставки из России. По его словам, Запад в случае с нефтью наступает «на те же самые грабли», что и с поставками российского газа.
Напомним, СМИ сообщали, что Канада 17 июля отправила в Германию отремонтированную газовую турбину Siemens Energy, используемую для подачи газа по газопроводу «Северный поток» из России в Германию. Турбина оставалась в Монреале из-за санкций против Газпрома. В субботу Газпром затребовал от Siemens документы, которые позволяют вывезти газотурбинный двигатель для «Северного потока» в Россию.
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В Германии предположили возобновление поставок по «Северному потоку» до 40% от максимума
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Немецкий газотранспортный оператор Gascade полагает, что поставки газа по «Северному потоку» в скором времени вырастут до 40% от максимума.
«Мы предполагаем, что согласно текущим заявкам (по состоянию на 3 часа дня (16.00 мск – прим. ВЗГЛЯД) 20 июля), транспортировка газа по «Северному потоку» будет возобновлена на уровне до технического обслуживания (40% пропускной способности)», – цитирует сообщение компании ТАСС.
Так как запуск инфраструктуры после ремонта – сложный процесс, восстановление может занять несколько часов и продлиться до позднего утра четверга.
В среду глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что турбина для газопровода «Северный поток» находится в пути и вернется из Канады вовремя.
В субботу Газпром затребовал от Siemens документы, которые позволяют вывезти газотурбинный двигатель для «Северного потока» в Россию. По данным СМИ, Канада 17 июля отправила в Германию отремонтированную газовую турбину Siemens Energy, используемую для подачи газа по газопроводу «Северный поток» из России в Германию.
Путин отмечал, что запуск «Северного потока – 2» является одним из способов увеличить поставки российского газа в Европу, хотя половина мощностей этого трубопровода уже зарезервирована на внутреннее потребление.
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СМИ: Турбина для «Северного потока» застряла при транзите в Германии
Транспортируемая из Канады турбина для газопровода «Северный поток» застряла при транзите в Германии, якобы нет разрешения со стороны России для ее возвращения, сообщают западные СМИ.
Отмечается, что процесс возвращения турбины займет несколько дней или недель. Сроки ее доставки пока неизвестны.
«Турбина, из-за которой, как заявляла Москва, был меньший поток газа в Европу по газопроводу «Северный поток», застряла при транзите в Германии, так как Россия еще не дала разрешение на ее транспортировку обратно», – говорится в сообщении агентства Reuters, передает РИА «Новости».
Ранее министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявлял, что турбина уже прибыла в Германию. О ее передаче Газпрому в Германии обещали сообщить по факту.
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Турбина для «Северного потока» прибыла в Германию
Турбина для газопровода «Северный поток», отправленная Канадой, прибыла в Германию, о ее передаче «Газпрому» сообщат по факту, заявил министр экономики ФРГ Роберт Хабек.
«У нас тесные контакты с Siemens, но мы говорим о том, что уже было сделано. Турбина, это я могу сказать, в начале неделе была в Германии. Когда она достигнет российской территории и будет передана «Газпрому», мы сообщим», – передает РИА «Новости» слова Хабека.
В среду глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что турбина для газопровода «Северный поток» находится в пути и вернется из Канады вовремя.
В субботу Газпром затребовал от Siemens документы, которые позволяют вывезти газотурбинный двигатель для «Северного потока» в Россию. По данным СМИ, Канада 17 июля отправила в Германию отремонтированную газовую турбину Siemens Energy, используемую для подачи газа по газопроводу «Северный поток» из России в Германию.
Путин отмечал, что запуск «Северного потока – 2» является одним из способов увеличить поставки российского газа в Европу, хотя половина мощностей этого трубопровода уже зарезервирована на внутреннее потребление.
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Газпром повторно запросил у Siemens документы по турбине для «Северного потока»
Газпром так и не получил от Siemens документы по возврату газотурбинного двигателя для «Северного потока» и направил новый запрос немецкой компании, говорится в сообщении холдинга.
«Несмотря на ранее направленные запросы, Газпром на сегодняшний день так и не получил от компании Siemens официальных документов, позволяющих поставить газотурбинный двигатель для КС «Портовая» в условиях санкционных ограничений Канады и ЕС. В этих обстоятельствах Газпром снова запросил компанию Siemens предоставить такие документы», – говорится в сообщении в Telegram-канале компании.
В Газпроме вновь обратили внимание, что гарантированный возврат направленного ранее на ремонт двигателя в условиях санкций и последующий капитальный ремонт других двигателей для «Северного потока» напрямую влияют на безопасную эксплуатацию газопровода.
Напомним, в субботу Газпром затребовал от Siemens документы, которые позволяют вывезти газотурбинный двигатель для «Северного потока» в Россию. По данным СМИ, Канада 17 июля отправила в Германию отремонтированную газовую турбину Siemens Energy, используемую для подачи газа по газопроводу «Северный поток» из России в Германию.
Между тем представитель Министерства по делам экономики и защиты климата Германии Беате Барон заявил, что трубопровод «Северный поток – 2» не сертифицирован, поэтому не может быть использован для поставок газа.
«Повторю, что говорилось ранее: «Северный поток – 2» не имеет сертификации, не имеет правового разрешения [на эксплуатацию]. Таким образом, этот вопрос не актуален», – сказала она.
Как заявил президент Владимир Путин по итогам визита в Тегеран, где он во вторник принимал участие в саммите в астанинском формате, запуск «Северного потока – 2» является одним из способов увеличить поставки российского газа в Европу, хотя половина мощностей этого трубопровода уже зарезервирована на внутреннее потребление.
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Седьмой пакет санкций ЕС смягчил ряд антироссийских ограничений
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Седьмой пакет санкций Евросоюза ввел запрет на экспорт из России золота и расширил черный список ЕС, но существенно смягчил ряд финансовых ограничений против российского экспорта нефти и продовольствия и отменил некоторые запреты на поставку России отдельных товаров и услуг для авиации, говорится в распространенном в четверг заявлении Совета ЕС.
«Новый пакет по уточнению и настройке санкций будет включать запрет на приобретение, импорт или передачу золота из России, включая ювелирные украшения», – передает ТАСС содержание документа.
Также уточняется, что ЕС принял решение расширить изъятия из ограничений, чтобы разрешить транзакции с отдельными государственными структурами в том, что касается сельскохозяйственных продуктов и транспортировки нефти в третьи страны
Кроме того, ЕС снял запрет на поставки России ряда товаров, услуг и технологий для авиационной отрасли, «чего требуют международные стандарты авиабезопасности ИКАО». В то же время ЕС расширил черный список физических и юридических лиц и список запрещенных к поставкам в Россию товаров и технологий двойного назначения.
Ранее в четверг Совет Евросоюза утвердил седьмой пакет антироссийских санкций, включая частичное эмбарго на золото, включение в черный список 55 физических и юридических лиц, расширение списка запрещенных к ввозу товаров двойного назначения.
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Президент Хорватии признал опасность плохих отношений с Россией
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Хорватия находится в недружественных отношениях с Россией, что беспокоит Загреб, заявил президент страны Зоран Миланович.
«Мы действительно находимся в недружественных отношениях с Россией. (Однако – прим. ВЗГЛЯД) в этом мы не участвуем настолько активно, насколько некоторые другие страны, которые фактически находятся в состоянии войны (с РФ – прим. ВЗГЛЯД), – сказал Миланович, передает ТАСС. Подобное состояние он назвал опасной ситуацией.
Ранее Россия актуализировала перечень стран, совершающих недружественные действия, направленные против российских дипломатических и консульских представительств за рубежом.
В список попали Греция, Дания, Словакия, Словения и Хорватия, следует из документа на сайте кабмина России.
Также указано количество физлиц, находящихся на территории России, с которыми дипмиссии из этих стран могут заключать трудовые договоры. Так, за Грецией закреплен лимит в 34 человека, за Данией – 20, за Словакией – 16. Словения и Хорватия не смогут нанимать сотрудников в свои консульства.
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В Нидерландах заявили о пределе военной помощи Украине
Нидерланды подошли к пределу по оказанию помощи Киеву военной техникой, заявил статс-секретарь Минобороны страны Кристоф ван дер Мат.
«Наш гараж не заполнен до отказа [военной техникой]», – сказал ван дер Мат, передает ТАСС со ссылкой на NL Times.
Он добавил, что боевые действия на Украине напрямую затрагивают интересы страны, но оказание помощи все больше отражается на состоянии ВС государства. Чиновник напомнил про поставку на Украину 18 самоходных гаубиц.
«В результате мы уже сейчас видим, как это негативно отражается на нашем собственном обучении. И это влияние продолжит расти», – сказал статс-секретарь.
Ранее в четверг глава Минобороны Британии Бен Уоллес заявил, что Лондон решил передать Киеву десятки артиллерийских орудий и свыше 1,6 тыс. единиц противотанкового вооружения.
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ЕС захотел сократить потребление газа на 15%
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Странам ЕС предложат добровольное сокращение потребления природного газа на 15%, сообщают европейские дипломаты.
Bloomberg пишет, что сократить потребление предложат «со следующего месяца». Такой шаг вызван «опасениями, что Россия может прекратить поставки топлива». Соответствующую цель внесут в постановление, сопровождающее план сокращения спроса, который Еврокомиссия должна представить в среду, чтобы справиться с потенциальным полным прекращением российских поставок, передает РИА «Новости».
Дипломаты рассказали, что регламент даст ЕК право объявлять тревогу в масштабах ЕС в случае угрозы серьезного дефицита поставок или резкого роста спроса. ЕК в рамках плана «Экономия газа для безопасной зимы» посоветует снизить расходы на отопление и охлаждение. Также будут предложены рыночные меры. Указывается, что в случае суровой зимы под угрозой будет до 1,5% валового внутреннего продукта Европы.
Как сообщили дипломаты, многие государства настроены против обязательных сокращений. По их словам, власти самих стран уже разработали чрезвычайные планы и намерены снижать спрос независимо от того, обязывает ли их к этому ЕС.
Напомним, ЕК рассмотрит 20 июля действия ЕС на случай прекращения поставок российского газа. Еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони предупредил, что отключение Евросоюза от российского газа приведет к рецессии в ЕС и замедлению экономической активности.
В Европе зафиксировали случаи контрабанды оружия с Украины
Полицейская служба ЕС Европол отмечает случаи контрабанды оружия с Украины в европейские страны, есть риск попадания оружия в руки преступников и террористов, сообщает DPA со ссылкой на представителя ведомства Яна Оп Ген Оорта.
По словам представителя Европола, зафиксированы случаи торговли оружием и военной продукцией, следователи из стран ЕС также имеют информацию о торговле тяжелым вооружением. Он также отметил, что сохраняется риск, что оружие может попасть в руки организованных преступных группировок и террористов. При этом точные данные о количестве и типах оружия не приводятся, передает РИА «Новости».
Представитель Европола заявил о вызывающих беспокойство рисках. В частности, по его словам, отмечается выезд с Украины отдельных лиц с оружием. Также в Европоле опасаются, что оружие могут складировать в схронах у границы Украины для последующей контрабанды. Он также заявил, что в даркнете имеются объявления о продаже оружия, например противотанковых ракет «Джавелин» (Javelin), однако аутентичность таких объявлений требует дополнительной проверки. Кроме того, представитель ведомства отметил, что такие объявления могут быть частью «российской пропаганды», направленной на то, чтобы настроить общественное мнение против поставок оружия Украине.
Телерадиокомпания SWR также сообщает со ссылкой на секретный документ Европола, что в регионе активно действуют криминальные группы, которые планируют или уже осуществляют контрабанду «значительного числа» оружия с Украины.
Напомним, в прошлый понедельник Евросоюз решил создать в Молдавии центр по борьбе с контрабандой оружия. В начале июня Россия предупреждала США о непредсказуемых последствиях поставок оружия Украине.
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Глава ЕЦБ заявила о торможении роста экономики в Европе из-за ситуации на Украине
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Нынешняя ситуация на Украине продолжает тормозить рост экономики в зоне евро, заявила президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард в четверг на пресс-конференции по итогам заседания совета управляющих ЕЦБ.
«Влияние высокой инфляции на покупательную способность, постоянные ограничения предложения, высокий уровень неопределенности оказывают сдерживающее воздействие на экономику», – передает ТАСС слова Лагард, которая добавила, что спецоперация России на Украине «продолжает тормозить экономический рост».
Также она добавила, что фирмы сталкиваются с более высокими затратами и сбоями в цепочках поставок. Все это негативно отражается на перспективах второй половины 2022 года.
Вместе с тем она рассчитывает, что «по мере того, как люди снова начнут путешествовать, туризм поможет экономике в третьем квартале этого года».
Кроме того, Лагард заметила, что в обозримой перспективе цены на энергоносители по-прежнему останутся высокими.
«Основные индикаторы на рынке свидетельствуют о том, что мировые цены на энергоносители останутся высокими в ближайшей перспективе», – сказала глава ЕЦБ.
Также Лагард добавила, что в ЕЦБ сочли возможным увеличить процентную ставку больше, чем ожидалось. Глава ЕЦБ заверила, что базовый сценарий ЕЦБ не предполагает рецессию в еврозоне ни в текущем, ни в последующих годах.
В четверг Европейский центральный банк (ЕЦБ) повысил ставку впервые с 2011 года на 0,50%.
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ЕС утвердил седьмой пакет санкций против России
Совет Евросоюза утвердил седьмой пакет антироссийских санкций, включая частичное эмбарго на золото, включение в черный список 55 физических и юридических лиц, расширение списка запрещенных к ввозу товаров двойного назначения, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
«Страны-члены утвердили наши усиленные и продленные санкции против Кремля», – передает ТАСС ее сообщение в Twitter (запрещен в России).
Отмечается также, что этим же решением все действующие санкции против России продлены до конца января 2023 года.
Ранее сообщалось, что в седьмой пакет антироссийских санкций вошел запрет на золото из России, при этом новый пакет санкций против России не содержит дополнительных ограничений на поставки энергоносителей.
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В дома «Ночных волков» в Европе пришли с обысками
Члены всероссийского мотоклуба «Ночные волки», живущие в странах Европы, подверглись арестам и обыскам, но клуб продолжит бороться за свободу, заявил президент мотоклуба Александр Залдастанов (Хирург).
«Несколько дней назад во многих домах «Ночных волков» начались обыски, давление и даже аресты. Людям задавали какие-то идиотские вопросы, какие-то завуалированные угрозы и прочее. Все это говорит о том, что так называемые западные партнеры очень боятся нарастающего противодействия», – приводит его слова РИА «Новости».
Как сообщалось ранее, мотоклуб «Ночные волки» и его президент Александр Залдастанов были включены в проект нового черного списка, обсуждаемого в ЕС.
Глава «Ночных волков» отметил, что никто из его товарищей «не дал слабину», не отказался от дружбы и своих убеждений. «Запретить нас не удастся. Убеждения, правду, идею, невозможно победить запретами», – заключил он.
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Глава ЕК: Турбина для «Северного потока» в пути и прибудет вовремя
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что турбина для газопровода «Северный поток» находится в пути и вернется из Канады вовремя.
«По турбине, которая была в Канаде. Она уже на пути назад, поэтому нет повода не поставлять газ... Она в пути, она будет там вовремя», – сказала она на пресс-конференции, сообщает РИА «Новости».
Напомним, в субботу Газпром затребовал от Siemens документы, которые позволяют вывезти газотурбинный двигатель для «Северного потока» в Россию. По данным СМИ, Канада 17 июля отправила в Германию отремонтированную газовую турбину Siemens Energy, используемую для подачи газа по газопроводу «Северный поток» из России в Германию.
Между тем представитель Министерства по делам экономики и защиты климата Германии Беате Барон заявил, что трубопровод «Северный поток – 2» не сертифицирован, поэтому не может быть использован для поставок газа.
«Повторю, что говорилось ранее: «Северный поток – 2» не имеет сертификации, не имеет правового разрешения [на эксплуатацию]. Таким образом, этот вопрос не актуален», – сказала она.
Как заявил президент Владимир Путин по итогам визита в Тегеран, где он во вторник принимал участие в саммите в астанинском формате, запуск «Северного потока – 2» является одним из способов увеличить поставки российского газа в Европу, хотя половина мощностей этого трубопровода уже зарезервирована на внутреннее потребление.
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