Пушилин заявил о блокировке Google в ДНР

Google открыто «по приказу своих кураторов из американского правительства» пропагандирует терроризм и насилие в отношении жителей России и Донбасса, поэтому власти Донецкой народной республики приняли решение заблокировать сервис на территории республики, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

«Бесчеловечная пропаганда Украины и Запада давно перешла все границы. Происходит настоящая травля русских, навязывание лжи и дезинформации. На передовой информационных технологий в этой связи – поисковая система Google, которая открыто по приказу своих кураторов из американского правительства пропагандирует терроризм и насилие в отношении всех русских и в особенности населения Донбасса», – написал он в своем Telegram-канале.

По словам Пушилина, это началось далеко не вчера, и с такой ситуацией не стоит больше мириться. «Нами принято решение о блокировании Google на территории ДНР. Так поступают в любом обществе с преступниками: их изолируют от других людей. Если Google перестанет проводить свою преступную политику и вернется в русло закона, морали и здравого смысла, для его работы не будет никаких препятствий», – добавил он.

Глава ДНР также отметил, что руководство России и Донецкой народной республики предпринимает шаги по комплексному обеспечению безопасности и всесторонней защите населения Донбасса. «Сегодня Запад и Украина оказывают беспрецедентное давление на Республику и создают угрозы как для физической, так и для психологической безопасности. Цель этого давления – запугать жителей Донецкой народной республики, сломить их дух», – уточнил он.

Во вторник депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил газете ВЗГЛЯД, что Google стал крупнейшим рассадником деструктивного контента.

Ранее мировой судья Таганского района Москвы Тимур Вахрамеев наложил на Google оборотный штраф за нарушение части 5 статьи 13.41 КоАП – повторное неудаление запрещенной информации. Сумма штрафа превышает 21,77 млрд рублей – это десятая часть выручки американской компании и ее афиллированных структур в России.