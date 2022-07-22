Пушилин заявил о блокировке Google в ДНР

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22 июля, пятница | Последнее обновление — 18:27 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: В Стамбуле подписано зерновое соглашение
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За 1941 годом следует 1945-й, за 1979-м – 1989-й. Конфликт 08.08.08 сменился крымской эйфорией, а мировая радость от русского футбольного гостеприимства случилась всего лишь четыре года назад. Не стоит думать, что история вдруг слезет с карусели.
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Самое смешное в этой истории состоит в том, что Госдеп действительно верит в будущее расчленение России. Никакой иронии в их словах нет. Что вызывает даже не смех, а некоторое тихое изумление русских соцсетей по поводу уровня аналитики Вашингтона.
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Отдавать Тайвань китайцам никто в США не собирается, как не собирался отдавать Украину России. В Пекине тоже понимают, что частично признанный остров с каждым годом все больше политически удаляется от материка.
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На этой неделе в московском концертном зале «Известия Hall» прошел финал конкурса «Мисс Москва – 2022». Победительницей стала 24-летняя уроженка Белоруссии Анна Янкова. Всего за титул боролись 25 девушек в возрасте от 18 до 32 лет
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Сразу несколько стран Европы переживают волну сильных лесных пожаров. На фото – огонь, вспыхнувший на окраине Афин и вынудивший местных жителей эвакуироваться. Для тушения задействованы десятки пожарных машин и самолетов
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
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Пушилин заявил о блокировке Google в ДНР
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Google открыто «по приказу своих кураторов из американского правительства» пропагандирует терроризм и насилие в отношении жителей России и Донбасса, поэтому власти Донецкой народной республики приняли решение заблокировать сервис на территории республики, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
«Бесчеловечная пропаганда Украины и Запада давно перешла все границы. Происходит настоящая травля русских, навязывание лжи и дезинформации. На передовой информационных технологий в этой связи – поисковая система Google, которая открыто по приказу своих кураторов из американского правительства пропагандирует терроризм и насилие в отношении всех русских и в особенности населения Донбасса», – написал он в своем Telegram-канале.
По словам Пушилина, это началось далеко не вчера, и с такой ситуацией не стоит больше мириться. «Нами принято решение о блокировании Google на территории ДНР. Так поступают в любом обществе с преступниками: их изолируют от других людей. Если Google перестанет проводить свою преступную политику и вернется в русло закона, морали и здравого смысла, для его работы не будет никаких препятствий», – добавил он.
Глава ДНР также отметил, что руководство России и Донецкой народной республики предпринимает шаги по комплексному обеспечению безопасности и всесторонней защите населения Донбасса. «Сегодня Запад и Украина оказывают беспрецедентное давление на Республику и создают угрозы как для физической, так и для психологической безопасности. Цель этого давления – запугать жителей Донецкой народной республики, сломить их дух», – уточнил он.
Во вторник депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил газете ВЗГЛЯД, что Google стал крупнейшим рассадником деструктивного контента.
Ранее мировой судья Таганского района Москвы Тимур Вахрамеев наложил на Google оборотный штраф за нарушение части 5 статьи 13.41 КоАП – повторное неудаление запрещенной информации. Сумма штрафа превышает 21,77 млрд рублей – это десятая часть выручки американской компании и ее афиллированных структур в России.
Израиль намерен направить делегацию в Россию из-за ситуации с «Сохнут»
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Премьер-министр Израиля Яир Лапид провел оперативное совещание в связи с ситуацией вокруг возможной ликвидации в России представительства еврейского агентства «Сохнут», сообщили в канцелярии премьера.
«Было решено отправить совместную делегацию от канцелярии премьер-министра, министерства иностранных дел, министерства юстиции и министерства репатриации и интеграции, чтобы обеспечить продолжение деятельности еврейского агентства в России», – приводит сообщение ТАСС.
Отмечается, что Израиль будет дипломатическим путем добиваться продолжения деятельности агентства в России. «Еврейская община в России имеет глубокие связи с Израилем. Ее важность затрагивается в ходе каждой дипломатической дискуссии с российским руководством. Мы продолжим действовать через дипломатические каналы, чтобы важная деятельность еврейского агентства не прекратилась», – заявил Лапид, слова которого приводит премьерская канцелярия.
В четверг Министерство юстиции России попросило суд ликвидировать еврейское агентство «Сохнут». Беседа по этому иску назначена на 28 июля.
Минобороны: Украинские военные в российской форме демонстративно грабят дома в Славянске
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Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ), переодетые в российскую форму, в целях дискредитации ВС России грабят дома и применяют физическое насилие к жителям города Славянска Донецкой народной республики, заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
«По имеющейся достоверной информации, в Славянске Донецкой народной республики киевским режимом подготовлена очередная изощренная провокация в целях дискредитации Вооруженных сил России. Для ее реализации военнослужащие ВСУ, переодетые в российскую форму с георгиевскими лентами, демонстративно грабили частные дома и применяли физическое насилие к мирным жителям, а специалисты информационно-психологических операций ВСУ осуществляли фото- и видеосъемки «актов мародерства», якобы совершенных российскими вооруженными силами», – сказал Мизинцев, который возглавляет межведомственный координационный штаб России по гуманитарному реагированию на Украине, сообщает ТАСС.
Генерал обратился с предупреждением к мировому сообществу, что этот очередной фейк киевские власти в ближайшее время планируют широко распространить в украинских и западных СМИ.
Напомним, Украина готовит провокации в находящемся под контролем ее вооруженных сил городе Славянске в ДНР для выявления коллаборантов, сообщил посол Луганской народной республики (ЛНР) в России Родион Мирошник.
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Украина подписала «продуктовую сделку» с Турцией и ООН
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Украина подписала свою часть «продуктовой сделки» с Турцией и ООН, при этом Россия и Украина раздельно подпишут договоры по зерну с Турцией и ООН, сообщил в пятницу помощник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.
«Украина, Турция и ООН подписали соглашение об экспорте зерна. Документ подписали министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков, министр обороны Турции Хулуси Акар и генсек ООН Антониу Гутерреш», – говорится в сообщении в Telegram-канале издания «Страна.ua».
Как сообщил Подоляк, Россия и Украина раздельно подпишут договоры по зерну с Турцией и ООН.
«Относительно стамбульского договора «о вывозе зерна». Предварительно. Украина не подписывает никакие документы с Россией. Мы подписываем договор с Турцией и ООН и берем на себя обязательства перед ними. Россия подписывает зеркальный договор с Турцией и ООН», – передает ТАСС его сообщение в Twitter (запрещен в России).
Подоляк добавил, что соглашение по зерну не подразумевает сопровождения судов российскими кораблями и присутствия России в украинских портах.
«Никакого сопровождения транспорта российскими кораблями и присутствия российских представителей в наших портах», – заявил он.
Подоляк уточнил, что проверки судов с зерном в Черном море при необходимости будут проводить совместные группы.
Министр обороны Сергей Шойгу прибыл в Стамбул для участия в подписании документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна.
На прошлой неделе в Стамбуле прошли переговоры делегаций России, Турции, Украины и делегации ООН по урегулированию зернового вопроса. Российская сторона подготовила и предоставила пакет предложений.
Напомним, 15 июля официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что участники совещания по «зерновому вопросу» в Турции 13 июля в основном поддержали предложения России, в ближайшее время работа по формированию итогового документа «Черноморская инициатива» будет завершена.
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Лукашенко допустил признание Минском республик Донбасса
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Белоруссия сотрудничает с Крымом, Луганской и Донецкой народными республиками, то есть де-факто признала их статус, если нужно будет, признает указом президента, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.
«Надо будет – признаем. Если в этом будет смысл какой-то. Но какой смысл сегодня, признаю я публично или не признаю? Мы фактически с ними сотрудничаем, так как вы фактически сотрудничаете с Украиной и уже поделили Украину на части и будете восстанавливать. Ну а я буду помогать Луганску и Донецку, Крыму. Мы с ними сотрудничаем и этого не прячем. То есть де-факто мы признали, что есть Крым, Луганск и Донецк. А это все болтовня, почему там Лукашенко признал – не признал. Надо – признаем указом президента», – приводит госиздание «СБ.Беларусь сегодня» фрагмент интервью Лукашенко агентству Франс Пресс.
Ранее в Белоруссии отметили преображение Крыма после воссоединения с Россией.
Лукашенко заявлял, что планирует отправиться в Крым, есть договоренность с президентом России Владимиром Путиным. Поездка на полуостров станет признанием полуострова российским, отметил он.
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Эксперт: Использование VPN увеличивает шансы утечки персональных данных
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Через VPN аферисты могут завладеть данными учетных записей пользователя, в том числе получить доступ к банковским приложениям, говорит член Общественной палаты России Никита Данюк. Ранее в блогосфере появились жалобы нескольких россиян, ставших жертвами краж после того, как они воспользовались сервисом VPN.
«Сейчас VPN популярен – и может сложиться впечатление, что раз сервисом пользуется множество людей, то вероятность стать жертвой кражи уменьшается. На самом деле все как раз наоборот – чем больше людей использует VPN, тем сильнее интерес аферистов использовать этот сервис в своих целях», – считает замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк.
Эксперт сравнил работу интернет-мошенников с карманниками, которым легче украсть кошелек в большой толпе, потому что в ней проще оставаться незамеченным. «Через VPN происходит кража не только адресов электронной почты, номеров телефонов и других сведений, но и паролей, причем иногда в незашифрованном виде», – предупредил Данюк. Этому способствует то, что в России сохраняется пока низкий уровень цифровой культуры, – многие юзеры пользуются одним паролем для разных аккаунтов, что облегчает задачу преступникам, посетовал собеседник.
Эксперт советует не заходить с помощью VPN в свои аккаунты, начиная с соцсетей и заканчивая банковскими приложениями. «А еще надежнее – вообще отказаться от этого сервиса. Использование VPN – это всегда лотерея. При его подключении никогда не знаешь, какова вероятность утечки твоих персональных данных», – подытожил Данюк.
«Использование VPN превратилось в бездумный общемировой тренд. Многим кажется, что с помощью этого «запретного плода» в Сети можно что-то урвать. Но не стоит поддаваться. Надо понимать, что кибер-мошенники как раз используют для кражи персональных данных нашу тягу к запретным сайтам и сервисам», – сказал газете ВЗГЛЯД руководитель рабочей группы Общественной палаты РФ по противодействию распространению недостоверной информации, общественному контролю и безопасности сети «Интернет» Александр Малькевич.
Как известно, VPN (виртуальная частная сеть) обеспечивает подключение пользователя к сайтам, доступ к которым заблокирован. Однако через сервис часто происходят утечки данных пользователей VPN-сервисов. В некоторых случаях это пароли в незашифрованном виде – в сочетании с почтой и номером телефона это дает аферистам доступ к аккаунтам в социальных сетях пользователя.
Как сообщает Positive Technologies в своем отчете за первый квартал этого года, учетные данные клиентов VPN-сервисов были похищены в 21% атак, направленных на кражу данных частных лиц. То есть в каждом пятом случае. Согласно исследованию, в 58% последствиями атак на частных лиц становится утечка данных, в 26% – прямые финансовые потери.
Как сообщала ранее газета ВЗГЛЯД, подобные жалоб в блогосфере появляются регулярно.
Москвичка Алина Демина накануне пожаловалась в соцсетях на шантаж со стороны незнакомого мужчины, завладевшего ее откровенными фотографиями. По словам Деминой, причиной утечки, судя по всему, стал VPN-сервис, который она скачала для доступа к Instagram* (компания-владелец Meta* признана экстремистской организацией). «На вопрос, откуда у него мои снимки, ответил, что купил их в открытом доступе вместе с логинами и паролями моих соцсетей, почт и др», – пишет Демина.
Пользователь Марина Смирнова рассказала историю своей матери, чьи банковские аккаунты оказались взломаны хакерами после установки VPN. Неизвестные сняли со счета пенсионерки накопления в сумме 612 тысячи рублей.
Минобороны показало боевую работу тяжелых огнеметных систем «Солнцепек»
Минобороны опубликовало видеозапись боевой работы расчетов тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» Западного военного округа по уничтожению складов с боеприпасами и укрепленных долговременных опорных пунктов ВСУ.
Контроль и корректировка поражаемых целей проводится расчетами беспилотных летательных аппаратов, которые в режиме реального времени передают результаты поражения на командный пункт, сообщается в Telegram-канале ведомства.
Ранее Минобороны показало боевую работу расчетов самоходных минометов 2С4 «Тюльпан» Западного военного округа при выполнении огневых задач по уничтожению замаскированных укрепленных позиций ВСУ.
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Референдум о вхождении ЛНР в состав России решили провести на 492 участках
Референдум о вхождении Луганской народной республики в состав России пройдет на 492 участках, сообщил председатель Общественной палаты республики Алексей Карякин.
«Началась работа по формированию состава наблюдателей избирательных участков, их всего 492 будет на территории ЛНР», – передает агентство ЛуганскИнформЦентр его слова.
Карякин добавил, что 15 июля на заседании Общественной палаты было инициировано создание штаба по референдуму. «Сегодня уже ведется работа в этом направлении», – отметил он.
Ранее министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу доложил российскому лидеру Владимиру Путину об освобождении Луганской народной республики.
В Госдуме сообщали, что референдум о вхождении ДНР, ЛНР и Херсонской области в состав России может пройти одновременно уже в июле.
Крым вошел в состав Российской Федерации в 2014 году после референдума, проведенного на полуострове. Киев и западные страны до сих пор не признают результаты голосования.
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Глава Минстроя оценил фронт работ в Мариуполе
Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирек Файзуллин совместно с председателем правительства ДНР Виталием Хоценко посетил стройплощадки кварталов жилой застройки, которые возводятся в Мариуполе, а также ознакомился с ходом ремонтно-восстановительных работ в школах и социальных объектах.
На каждом объекте руководители пообщались с представителями подрядных организаций и строителями. По результатам объезда провели расширенное оперативное совещание Оперативного штаба по восстановлению города Мариуполя.
«Действительно, мы сегодня посетили ряд объектов. Что называется, изучили ситуацию на месте: проверили качество строительно-ремонтных работ и соблюдение сроков их выполнения, пообщались со специалистами, и после все детально проанализировали на совещании в Штабе», – приводятся слова Файзуллина на сайте Минстроя.
Министр строительства и ЖКХ подчеркнул, что участники встречи обсудили весь комплекс задач по восстановлению жизнедеятельности Мариуполя.
«Прежде всего в приоритетах – восстановительные работы на объектах жилого фонда и социальной инфраструктуры. Холода не за горами, в сжатые сроки – к октябрю – нам необходимо запустить воду, газ и электроэнергию в те жилые дома, которые находятся в удовлетворительном состоянии. Плюс мы определились с теми объектами, которые требуется поэтапно сносить, и уточнили сроки ввода в эксплуатацию новых многоквартирных домов», – рассказал Файзуллин.
В свою очередь, Хоценко поблагодарил руководителя Минстроя России и команду российских строителей за серьезную практическую помощь в восстановлении не только Мариуполя, но и всей республики.
«Нам помогает вся Россия, все ее регионы. Для нас эта поддержка очень важна и ценна. Сегодня в Штабе собрались все участники большой стройки в Мариуполе – представители подрядных организаций, профильных республиканских министерств и ведомств, государственных концернов, администрации города. Разговор получился очень содержательным и, главное, конструктивным. Первостепенная задача Правительства в этом грандиозном проекте – максимально оперативно содействовать в получении строителями разрешительных документов. Также сегодня в нашей повестке – синхронизация действий МЧС по разминированию зданий и территорий с подрядчиками», – отметил Хоценко.
Премьер-министр заверил, что нерешаемых вопросов нет, поэтому все запланированные работы будут реализованы в установленные сроки.
Росатом приступил к строительству четвертого блока АЭС «Аккую» в Турции
В Турции началось строительство четвертого энергоблока АЭС «Аккую» – госкорпорация «Росатом» приступила к заливке бетона в основание.
Старт заливке первого бетона под фундаментную плиту энергоблока № 4 дали генеральный директор Росатома Алексей Лихачев и министр энергетики и природных ресурсов Турецкой Республики Фатих Донмез, передает ТАСС.
«Заливка первого бетона означает смену статуса: четвертый блок появится в списке МАГАТЭ как официальный строящийся атомный энергоблок», – отметил Лихачев, выступая на церемонии начала строительства.
Напомним, что в 2020 году в Турции началось строительство второго блока АЭС «Аккую».
Проект реализуется на основании межправительственного соглашения о сотрудничестве в сфере строительства и эксплуатации атомной электростанции на площадке Аккую в Турецкой Республике, заключенного между Россией и Турцией 12 мая 2010 года. Госкорпорация «Росатом» является мажоритарным акционером компании «Аккую нуклеар», принявшей на себя обязательства по проектированию, строительству, обслуживанию, эксплуатации и выводу из эксплуатации станции. Проект предусматривает строительство четырех энергоблоков с реакторами российского дизайна ВВЭР поколения 3+. Мощность каждого энергоблока АЭС составит 1200 МВт. После ввода в эксплуатацию и вывода на полную мощность АЭС «Аккую» будет вырабатывать около 35 млрд киловатт-часов в год. По прогнозам, электростанция покроет до 10% потребностей Турции в электроэнергии.
Ранее турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не планирует прекращать сотрудничество с Москвой по газовым проектам и атомной электростанции «Аккую».
СМИ: Договоренности по зерновому вопросу будут подписаны в пятницу
Подписание договоренности по зерновому вопросу может состояться в пятницу в Стамбуле, стороны, судя по всему, решили остававшиеся вопросы, заявил источник в ООН.
«Похоже, что все вопросы по зерну решены и завтра в Стамбуле действительно состоится подписание договоренности», – цитирует источник РИА «Новости».
Накануне член украинской делегации на переговорах Рустем Умеров сообщил, что экспорт зерна с Украины планируется осуществлять через три порта: «Одесса», «Южный» и «Черноморск».
Кроме того, президент Турции Тайип Эрдоган также заявил, что меморандум по зерновому вопросу будет подписан на встрече делегаций Турции, России, Украины и ООН на текущей неделе.
Напомним, в Стамбуле прошли четырехсторонние переговоры с представителями Турции, ООН, Украины и России по вопросу организации вывоза сельхозпродукции из черноморских портов. Российская делегация, куда входят представители Минобороны, на переговорах в Стамбуле предложила решение по вывозу сельхозпродукции из черноморских портов.
Ранее генсек ООН Антониу Гутерреш призвал вернуть российское продовольствие и удобрения на рынки. В свою очередь замглавы МИД России Сергей Вершинин в ходе выступления на мероприятии высокого уровня ГА ООН по борьбе с продовольственным кризисом заявил, что западные санкции против России препятствуют экспорту продовольствия и стали оружием против продовольственной безопасности во всем мире.
В Донбассе открылась первая школа самбо
В Донецкой народной республике при поддержке «Единой России» открылась первая школа самбо. Она будет работать на базе школы в Мангуше в рамках проекта «Самбо в школы», который реализуется в 70 российский субъектах.
В школу №1 уже доставили спортивный инвентарь и маты для занятий. Старт проекту в ДНР дал Глава Республики Денис Пушилин и президент Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев, говорится в Telegram-канале партии.
«Наши возможности расширяются, потому что Россия становится ближе. И все проекты, которые есть в регионах Российской Федерации, становятся доступными и для нас. 20 апреля в Донецке было подписано соглашение о сотрудничестве с Всероссийской федерацией самбо, предусматривающее реализацию в Республике проекта «Самбо в школы». Это поддержка не только инвентарем, это еще и возможность выезжать на сборы», – сказал Пушилин.
Ранее сообщалось, для детей из Донбасса открылись «Университетские смены» в нескольких городах России.
Пушилин заявил о заинтересованности в сотрудничестве с КНДР
Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что республике нужны строители для восстановления, а в КНДР есть для этого кадры, по его словам, стороны смогут договориться в этом вопросе.
«Что касается восстановления, что касается поддержки, помощи в строительстве, у нас есть определенные устремления, мы знаем, что нам точно нужны будут кадры, нам точно нужны будут строители, в КНДР есть такие квалификации, поэтому в этом отношении мы будем двигаться», – сказал он в эфире «России 24», передает РИА «Новости».
Пушилин добавил, что «здесь мы точки взаимовыгодного взаимодействия абсолютно точно найдем.
Ранее глава ДНР дал поручение установить дипотношения с Северной Кореей.
Напомним, ранее министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи направила своим коллегам из ДНР и ЛНР письмо о признании. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) признала Донецкую народную республику. После этого Украина объявила о разрыве отношений с КНДР.
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Определен новый посол Белоруссии в России
Президенты Белоруссии Александр Лукашенко и России Владимир Путин согласовали вопрос назначения нового белорусского посла в России.
Отмечается, что Владимира Семашко на этой должности сменяет заместитель главы администрации президента Дмитрий Крутой, который в свое время непосредственно занимался разработкой союзных программ по углублению интеграции, передает БелТА.
Ранее сообщалось, что президенты Белоруссии Александр Лукашенко и России Владимир Путин провели телефонный разговор.
Белорусский лидер до этого заявлял о том, что страна сотрудничает с Крымом, Луганской и Донецкой народными республиками. Более того, Лукашенко заявил, что если нужно будет, признает указом президента независимость ДНР и ЛНР.
Пушилин поручил МИД ДНР установить дипотношения с Северной Кореей
Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин поручил МИД республики установить дипломатические отношения с Корейской Народно-Демократической Республикой, соответствующая нота уже направлена.
«Сейчас уже были даны соответствующие поручения министерству иностранных дел Донецкой народной республики об установлении дипломатических отношений с КНДР, соответствующая нота уже была направлена. Это в дальнейшем перерастет, по моему убеждению, и во взаимовыгодные экономические отношения», – сказал он в четверг в эфире телеканала «Россия 24», передает ТАСС.
Напомним, министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи направила своим коллегам из ДНР и ЛНР письма о признании. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) признала Донецкую народную республику. После этого Украина объявила о разрыве отношений с КНДР.
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В Челябинске анонсировали производство самокатов и велосипедов
В Челябинске индустриальный парк «Малая Сосновка» разместит на своих площадях пять новых производств, в числе которых изготовление велосипедов и самокатов, сообщили в пресс-службе регионального минпрома.
«Государственный индустриальный парк «Малая Сосновка» получил заявки еще от пяти предприятий области на реализацию инвестпроектов. Общий объем инвестиций составит 3 млрд 892 млн рублей», – говорится в сообщении пресс-службы в официальном Telegram-канале.
Так, компания «Галенон-трейд» планирует выпускать на базе «Малой Сосновки» велосипеды, самокаты, фоторамки и другую продукцию. Намеревающийся стать резидентом АО «ЧРЗ «Полет» заявил о производстве высокотехнологичных изделий для аэродромов в гражданской и экспериментальной авиации.
Кроме того, среди поступивших заявок есть документы от компании «Роллком». Предприятие специализируется на изготовлении дверей, сидений и систем хранения для спецтехники. В индустриальном парке производитель намерен заняться выпуском шторных дверей и их комплектующих.
Ранее сообщалось, что завод «Витчел» в Челябинске произвел два высокоскоростных лифта, являющихся единственной подобной продукцией полностью отечественного производителя, первый из них со скоростью перемещения шесть метров в секунду проходит сертификацию.
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