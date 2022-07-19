Хинштейн: Google стал крупнейшим рассадником деструктивного контента

«Google не заботится о безопасности контента. Поэтому нам ничего не остается, кроме как штрафовать нарушителя», – заявил газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Александр Хинштейн, комментируя новый оборотный штраф для компании Google в размере 21 миллиарда рублей.

«Google получает уже второй оборотный штраф, наложенный российским судом. И это вполне ожидаемо. ИТ-гигант системно нарушает нормы нашего законодательства. Игнорировать требования российских властей в этом вопросе совершенно недопустимо», – сказал председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

По словам собеседника, «компания не особо заботится о безопасности российских пользователей». «Они предпочитают выполнять заказ, направленный на усиление антироссийской кампании в Сети, распространение деструктивного контента и фейков», – отмечает он

«Сервисы Google стали крупнейшими рассадниками деструктивного контента. Государство обязано защищать пользователей и организации от произвола иностранных ИТ-компаний. Именно поэтому регулятору ничего не остается, кроме как штрафовать злостных нарушителей», – заключил Хинштейн.

В понедельник мировой судья Таганского района Москвы Тимур Вахрамеев наложил на Google оборотный штраф за нарушение части 5 статьи 13.41 КоАП – повторное неудаление запрещенной информации. Сумма штрафа превышает 21,77 млрд рублей – это десятая часть выручки американской компании и ее афиллированных структур в России.

Представитель компании попросил суд отложить слушания, сменить подсудность, истребовать сведения из налоговой и исключить из числа доказательств некоторые таблицы. Судья отклонил все четыре ходатайства, сообщает РИА «Новости».

Протокол составили 22 июня, а до этого Роскомнадзор направил 17 уведомлений в адрес Google LLC с требованием удалить с YouTube недостоверную и дискредитирующую российские Вооруженные силы информацию о ходе специальной военной операции на Украине.

Также, указывал РКН, YouTube способствует тиражированию материалов, пропагандирующих экстремистские взгляды и идеологию террористических организаций, в том числе инструкции по изготовлению взрывчатых веществ.

Кроме того, видеохостинг, по мнению ведомства, способствует распространению материалов, пропагандирующих индифферентное отношение к жизни и здоровью несовершеннолетних; контента с призывами к участию в несанкционированных акциях.

Это уже второй оборотный штраф для IT-гиганта в России. Так, в конце декабря суд обязал американскую корпорацию выплатить 7,22 млрд рублей за повторное нарушение порядка ограничения доступа к противоправному контенту. Как сообщали в Роскомнадзоре, этот штраф уже взыскали.

Напомним, российская «дочка» Google – ООО «Гугл» – начала процедуру банкротства в мае. Российский филиал вывез основную часть своих сотрудников за рубеж, большинство из них решили продолжить работу в компании за пределами страны.