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В Сибири белый медведь с банкой сгущенки во рту вышел к людям
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В Красноярском крае белый медведь с застрявшей банкой сгущенки во рту пришел к людям у поселка Диксон, сообщила руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова.
«Молодой белый медведь, у которого во рту застряла металлическая банка из-под сгущенки, пришел за помощью к людям в поселок Диксон...Надо спасать краснокнижное животное, которое находится на грани смерти. Срочно собираем заседание рабочей группы», – цитирует Радионову РИА «Новости».
Она пояснила, что на помощь к животному направили ветеринаров из Москвы.
«Сейчас решаем вопрос с транспортом. Чтобы удалить банку, животное придется обездвижить, на что мы незамедлительно выдаем разрешение», – заключила глава ведомства.
В 2018 году жительница Зеленограда обнаружила рысь, привязанную к дереву в городском парке. Животное удалось спасти, его отправляли в центр реабилитации.
В Кремле отреагировали на угрозы Киева «уничтожить Черноморский флот»
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Заявления Минобороны Украины о намерении «уничтожить Черноморский флот России и вернуть Крым» только подтверждают оправданность российской специальной военной операции, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Подобные заявления, которые содержат притязания на российскую территорию, лишний раз говорят о правильности и абсолютной оправданности специальной военной операции, ибо только такими средствами можно избавить Украину от подобных представителей руководства», – передает ТАСС его слова.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил, что Украина в ближайшее время начнет получать более дальнобойные снаряды для РСЗО HIMARS.
Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что угрозы атаковать Крым или Крымский мост, поступающие от Киева, подтверждают необходимость проведения денацификации и демилитаризации на всей территории Украины.
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Путин напомнил Европе про «Северный поток – 2»
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Запад сам закрывает маршруты поставок газа из России, поставки снизятся, если Россия не получит турбину для «Северного потока – 1», но существует еще один вариант – «Северный поток – 2», заявил глава российского государства Владимир Путин.
Президент подчеркнул, что Газпром «всегда выполнял, выполняет и намерен выполнять все свои обязательства», Запад же хочет возложить на Россию ответственность за собственные ошибки в энергетической политике. Он указал, что в 2020 году газ в Европе стоил 150 евро за 1 тыс. кубических метров, в 2022 году – 1,7 тыс. евро, передает ТАСС.
«Не знаю, стоит ли вдаваться в детали по поводу энергетической политики европейских стран, которые пренебрегли значимостью традиционных видов энергии и сделали ставку на нетрадиционные. Они большие специалисты в области нетрадиционных отношений, вот и в области энергетики тоже решили сделать ставку на нетрадиционные виды энергии: солнце, ветряная энергия», – заявил Путин. Он добавил, что «зима оказалась длинной, ветра не было». «Вот тебе и все», – сказал Путин.
Он напомнил, что есть «еще один готовый маршрут – это «Северный поток – 2», хотя с ним теперь «есть проблемы», поскольку Газпром «зарезервировал мощности, создал эти мощности, и ему нужно с этим что-то делать, они не могут бесконечно висеть в воздухе». Этот вопрос обсуждался с канцлером Германии Олафом Шольцем, но тот ответил, что есть «вопросы поважнее», сейчас «не к месту» этим заниматься.
Путин же предупредил Шольца, что Россия «половину объема, предназначенного для «Северного потока», снимет для внутреннего потребления и переработки». Газпром «это уже сделал», то есть в случае запуска «будет не 55 млрд кубометров в год, а ровно половина». С учетом того, что «от этого года осталось только второе полугодие, то, значит, одна четверть», сказал Путин.
Как сообщил глава государства, Газпром пока не получил официальных документов о том, что турбина для «Северного потока – 1» будет скоро возвращена в Россию из Канады: «Мы должны понимать, что Газпром берет-то, в каком состоянии машина пришла и каков ее юридический статус: она под санкциями, не под санкциями? Что с ней делать? Завтра, может, заберут ее». Если России не вернут турбину, по маршруту можно будет перекачивать только 30 млн кубометров газа в сутки вместо нынешних 60 млн кубометров, пояснил Путин.
Он обратил внимание, что в конце июля на ремонтные работы «должна быть отправлена еще одна машина». Сейчас работают две турбины. «Северный поток – 1» – один из основных маршрутов для поставки газа в Европу, в год по нему прокачивается около 55 млрд кубометров, сказал Путин.
Отвечая на недовольство Запада, Путин предложил посчитать, сколько можно прокачать с помощью оставшихся мощностей, и поинтересовался: «При чем здесь Газпром?». Он подчеркнул, что страны Запада «закрыли один маршрут, второй маршрут, поставили под санкции газоперекачивающие станции».
«Мы поставляли в Европу до недавнего времени, без Турции – в Турцию где-то 30 с небольшим млрд кубических метров – в Европу 170 млрд кубических метров: 55 млрд шло по «Северному потоку – 1», 33 млрд, если память не изменяет – по Ямал – Европа. По двум ниткам, которые шли по территории Украины. Через Турцию в Европу – где-то 12 млрд по «Турецкому потоку», – рассказал Путин.
Однако Украина закрыла один из маршрутов поставок российского газа в Европу без всяких оснований и исключительно по политическим причинам, «все там нормально функционировало, никто не мешал». Польша «Ямал – Европу включила в реверсном режиме и стала примерно 32 млн кубических метров брать из Германии», то есть это был «российский газ», который «оказался для поляков дешевле», ведь Польша «брала у нас по достаточно высокой цене, ближе к рыночной, а Германия берет у нас по долгосрочным контрактам».
Кроме того, Путин заявил, что цены на нефть взлетят до небес в случае введения ограничений на ее поставки из России. По его словам, Запад в случае с нефтью наступает «на те же самые грабли», что и с поставками российского газа.
Напомним, СМИ сообщали, что Канада 17 июля отправила в Германию отремонтированную газовую турбину Siemens Energy, используемую для подачи газа по газопроводу «Северный поток» из России в Германию. Турбина оставалась в Монреале из-за санкций против Газпрома. В субботу Газпром затребовал от Siemens документы, которые позволяют вывезти газотурбинный двигатель для «Северного потока» в Россию.
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В вооруженных силах Германии сочли ресурсы России практически неисчерпаемыми
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Российская армия становится сильнее, у России есть ресурсы, которые практически неисчерпаемы, заявил генерал-лейтенант Бундесвера, инспектор сухопутных войск Германии Альфонс Маис, комментируя ситуацию на Украине.
Маис заявил, что войска России, «обладая превосходством в артиллерии, по-видимому, продвигаются вперед километр за километром». По его словам, идет «война на изматывание и истощение, которая ставит вопрос о том, как долго Украина сможет продержаться». Он пояснил, что говорит не только о материально-техническом оснащении, но и о кадрах. Кроме того, он отметил, что российские войска получат большой опыт в ходе конфликта на Украине и будут боеспособнее.
При этом он рассчитывает, что в самой Германии серьезные недостатки в сухопутных войсках устранят за пять-восемь лет. По его словам, «политики предоставили деньги и инициировали закон об ускорении закупок». Маис выразил «оптимизм относительно того, что вскоре» войска «будут в лучшем положении», передает ТАСС со ссылкой на Handelsblatt.
Напомним, Россия начала специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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Офис Зеленского призвал к санкциям против детей российских военных
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Санкции следует ввести как против российских военных, участвующих в спецоперации на Украине, так и против их детей, заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.
Ермак «хочет, чтобы сегодня каждый солдат», участвующий в спецоперации, «его родственники, его дети, его семья также были в списках на санкции», передает РИА «Новости» со ссылкой на «Новое время».
Напомним, первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совбеза ООН указывал, что «вооруженные формирования Украины цинично обстреливают объекты гражданской инфраструктуры Донбасса – детские сады, школы, медицинские учреждения». Он отметил, что украинские военные убивают детей «в том числе из оружия, предоставленного США, Великобританией, Германией, Францией, Чехией, Словакией, Нидерландами и другими странами, которые становятся соучастниками преступлений против детей».
В последние месяцы в ДНР в результате украинских обстрелов погибло 249 мирных жителей, в том числе 16 детей, ранено 1493 человека, из них 83 – дети. Повреждения также получили 72 медицинских и 238 образовательных учреждений.
Россия начала специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Газпром договорился о начале работы в Иране
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Газпром вместе с Иранской национальной нефтяной компанией (NIOC) подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству, включающий проработку совместной реализации СПГ-проектов и строительство газопроводов, сообщил российский холдинг.
«Документ предполагает анализ возможностей взаимодействия, в частности, по следующим направлениям: разработка нефтегазовых и нефтяных месторождений Ирана, осуществление обменных операций с природным газом и нефтепродуктами, реализация крупнотоннажных и малотоннажных СПГ-проектов, строительство магистральных газопроводов, научно-техническое и технологическое сотрудничество», – цитирует сообщение Газпрома ТАСС.
Исполнительный директор NIOC Мохсен Ходжастемехр сообщал, что стороны решили вести совместную разработку газовых месторождений Северный Парс и площадки на месторождении в районе острова Киш. По его словам, российская сторона инвестирует в проект 10 млрд долларов.
Также стороны согласовали разработку Газпромом шести нефтяных месторождений и проработку другого проекта, в который «российская сторона вложит 15 млрд долларов».
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Украинские власти решили закрыть Николаев для массовых чисток населения
Глава Николаевской области Украины Виталий Ким заявил, что город Николаев хотят закрыть на несколько дней для рейда против людей, которые могут поддерживать Россию.
Николаев «хотят закрыть на несколько дней и провести рейд против коллаборантов», передает РИА «Новости» со ссылкой на «Страна.ua»
Ким сообщил, что «планируются мероприятия по комендантскому часу, отработке». По его словам, город «закроют на несколько дней», «пойдут по домам и отработают нехороших людей».
Напомним, эксперты высказывают мнение, что в ближайшее время можно ожидать развития наступательных действий российских войск на Николаев.
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Стало известно о намерении ЕС разморозить часть ресурсов банков из России
Евросоюз может разморозить часть ресурсов ряда российских банков, чтобы облегчить транзакции в сфере глобальной торговли продовольствием и удобрениями, сообщает Reuters со ссылкой на проект документа ЕС.
По данным агентства, новые меры, которые будут приняты в среду, подразумевают разморозку «экономических ресурсов» банков ВТБ, Совкомбанка, Промсвязьбанка, Новикомбанка, банка «Открытие», банка «Россия» и ВЭБ, передает сообщение агентства ТАСС.
Кроме того, ЕС планирует облегчить экспорт продовольствия из российских портов, обслуживание которых приостановилось на фоне санкций, хотя меры и не затрагивали продовольственный экспорт.
Проект документа свидетельствует о том, что средства будут разморожены после того, «как будет определено, что эти средства или экономические ресурсы необходимы для покупки, импорта или транспортировки сельскохозяйственной и продовольственной продукции, включая пшеницу и удобрения».
При этом Евросоюз намерен ужесточить режим санкций в отношении Сбербанка, полностью заморозив его активы в западных странах и заблокировав возможность проведения большей части финансовых операций.
Напомним, новые санкции против России, согласованные главами МИД стран Евросоюза в Брюсселе, предусматривают запрет на закупку золота в России и поставки товаров двойного назначения, сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. При этом новый пакет санкций против России не содержит дополнительных ограничений на поставки энергоносителей.
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Названы сроки возобновления поставок газа по «Северному потоку»
Поставки газа по «Северному потоку» из России в Германию возобновятся вовремя – в четверг, после завершения планового техобслуживания, сообщает Reuters.
«Ожидается, что поставки российского газа по газопроводу «Северный поток» возобновятся вовремя, в четверг, после завершения планового технического обслуживания», – излагает агентство информацию от источников, передает РИА «Новости».
При этом, по их данным, газопровод возобновит работу не на полную мощность, а на том же уровне, что был до 11 июля, когда началось техобслуживание. После этой новости акции немецкого концерна Uniper подскочили в цене на 11,6%.
Ранее стало известно об остановке прокачки газа по обеим ниткам «Северного потока» с 11 по 21 июля для проведения ежегодного планового ремонта. Германия объявила второй уровень режима ЧС на фоне снижения поставок газа по «Северному потоку – 1». Уже 12 европейских стран получают меньше российского газа, чем раньше.
В Кремле сообщали, что сокращение поставок газа в ряд европейских стран связано с тем, что из-за санкций не возвращаются из ремонта в Канаде турбины Siemens, которые использовались для подачи газа в «Северный поток», ничего преднамеренного с российской стороны нет.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что европейские страны в срочном порядке готовятся к зиме без российского газа.
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Басурин заявил, что ракеты HIMARS дальностью до 300 км уже поставлены на Украину
Ракеты для реактивных систем залпового огня HIMARS дальностью до 300 км уже поставлены на Украину, заявил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в эфире канала «Россия-1».
«Вот это заявление сделано, значит, я могу точно утверждать, что данный тип вооружения уже есть на Украине», – передает ТАСС слова Басурина, прокомментировавшего заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексея Данилова о поставках снарядов дальностью до 300 км.
Басурин уточнил, что после заявлений о поставках HIMARS дальностью до 70 км находили обломки от ракет дальностью 110–120 км. «Соответственно, если они сейчас заявляют 150–180 км, и может быть, 300 км, значит, они уже есть», – добавил он.
Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил, что Украина в ближайшее время начнет получать более дальнобойные снаряды для РСЗО HIMARS.
ВСУ выпустили 12 ракет HIMARS по стратегическому мосту в Херсоне
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Украинские войска обстреляли 12 ракетами из РСЗО HIMARS Антоновский мост в Херсоне, часть ракет перехвачена ПВО, есть повреждения сооружений, сообщил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.
«Украинские войска выпустили 12 ракет HIMARS. Мы насчитали около восьми попаданий по Антоновскому мосту, часть ПВО перехватила. Нанесен серьезный ущерб мосту, есть серьезные разрушения. Движение по мосту пока есть, но для большегрузного транспорта он, вероятно, будет перекрываться. Обстрел был в 4.00, пакет из 12 ракет, два залпа по шесть», – передает РИА «Новости» его слова.
Стремоусов добавил, что на данный момент информации о возможных пострадавших от обстрела моста у властей нет.
Накануне сообщалось, что ВСУ обстреляли мост через Днепр в Херсонской области из американских ракетных систем залпового огня HIMARS. После чего властями региона было принято решение усилить прикрывающие мост через Днепр системы ПВО.
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Уволенную профессора вуза в Белгороде оштрафовали за дискредитацию армии
Октябрьский районный суд в Белгороде признал публичные высказывания бывшей сотрудницы Белгородского государственного национального исследовательского университета (НИУ «БелГУ») дискредитирующими Вооруженные силы России, сообщили в пресс-службе суда.
«Суд решил, что в действиях Татьяны Новиковой не имеется признаков уголовного деяния. Ее признали виновной по ст. 20.3.3 КоАП – публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан», – передает «Интерфакс» сообщение пресс-службы.
Суд назначил обвиняемой штраф в размере 30 тыс. рублей.
По словам собеседника агентства, речь идет о комментариях, которые Новикова оставляла в соцсети «ВКонтакте».
Ранее Мещанский районный суд Москвы приговорил депутата столичного муниципального округа Красносельский Алексея Горинова к семи годам колонии по делу о дискредитации российской армии.
СМИ: Санкции должны были расшатать Россию, но расшатали Запад
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Западные санкции в отношении России были направлены на то, чтобы нанести вред ее экономике и вызвать «невыносимые внутренние волнения» в Москве, пишет Newsweek, но вместо этого, как отмечает издание, шатается теперь сам Запад.
«Конфликт на Украине и связанные с ним санкции создали множество проблем для западных стран, в том числе неослабевающую инфляцию, стремительно растущие цены на бензин и неопределенность по поводу поставок природного газа в отопительный сезон, до которого осталось всего несколько месяцев», – приводит статью ИноТВ в своем Telegram-канале.
Как отмечается, в Европе возникает политическая неопределенность, о чем свидетельствуют разногласия в итальянском правительстве и недавняя отставка премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, одного из самых стойких европейских сторонников Украины.
Также в статье указывается на то, что в США недавние опросы показали снижение народной поддержки антироссийских санкций, особенно если те вызывают рост цен на товары внутри страны.
Напомним, новые санкции против России, согласованные главами МИД стран Евросоюза в Брюсселе, предусматривают запрет на закупку золота в России и поставки товаров двойного назначения, сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. При этом новый пакет санкций против России не содержит дополнительных ограничений на поставки энергоносителей.
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Захарова высмеяла полет Джонсона на истребителе
Спикер МИД Мария Захарова саркастически прокомментировала видео с исполняющим обязанности премьер-министра Британии Борисом Джонсоном, который в кабине истребителя «Тайфун» Королевских ВВС поднял вверх большой палец.
«Борис Джонсон как бы показывает, что ему нравятся заоблачные цены на топливо, а заправка – удел небожителей. Английский юмор», – написала она в своем Telegram-канале.
Ранее в США предсказали энергетический «шторм» в Европе. Накануне стало известно о планах Еврокомиссии ограничить потребление газа в Европе. ЕК 20 июля намерена рассмотреть действия ЕС на случай прекращения поставок российского газа.
Между тем в прошлую субботу стало известно, что из-за аварии на техасском заводе СПГ экспорт сжиженного природного газа из США в Европу в июле может упасть на 150 тыс. тонн. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что колоссальный рост цен на газ породил в Европе интерес к обыкновенным дровам, в регионе образовался ажиотажный спрос на это топливо.
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Кадыров высказался о влиянии натовских трансгендеров на Украину
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Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал фото трансгендеров в НАТО и подчеркнул, что в рядах российской армии такого никогда не произойдет.
«Вот они, натовские воины! Нам западло с ними воевать. Дайте нам нормального противника, чтобы мужественный был, чтобы мы могли внукам рассказывать, какой он был страшный и опасный. А это что? Это кто? Как про них внукам рассказывать», – написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Он добавил, что подобные ценности Запад пытается пропагандировать повсюду и навязывает это принудительно, что дало свои плоды на Украине.
«Посмотрите официальные аккаунты Незалежной в соцсетях, публикации их официальных СМИ. Все пропитано этой мерзкой идеей. Как считаете, станем мы такими же, как эти... Никогда такого не будет», – подчеркнул глава Чечни.
По его словам, президент России Владимир Путин выдерживает строгую внутреннюю политику, чтобы не допустить деградации общества.
«Мы защищаем естественные, здоровые, ясные человеческие ценности. Мы хотим, чтобы у детей были папа и мама, чтобы их психика с самого детства не была травмированной, а была здоровой, сильной, уравновешенной. И это будет», – отметил Кадыров.
Ранее в сети опубликовали фото трансгендерного адмирала США Рейчел Левин, которая посетила вечер в посольстве Франции в честь годовщины взятия Бастилии.
В марте 2021 года Сенат США по предложению президента страны Джо Байдена утвердил трансгендера Рейчел Левин помощником министра здравоохранения. Рейчел Левин стала первым трансгендером на таком высоком посту в США.
В прошлом Левин идентифицировала себя как мужчину, была жената и имела двоих детей, но в 2011 году сменила пол и в 2013 году развелась.
Напомним, с 1 января 2018 года трансгендеры могут записываться на службу в вооруженные силы США. Против этого решения выступал предыдущий глава Белого дома Дональд Трамп, но суд решил отменить запрет, введенный американским президентом.
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Песков ответил на вопрос о формате участия Путина в саммите G20
Кремль исходит из того, что у президента Владимира Путина есть действующее приглашение на саммит «Группы двадцати» (G20) в Индонезии, формат его участия определят по мере приближения встречи, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Мы неоднократно объясняли ситуацию. У нас есть действующее приглашение, Россия участвует во всех форматах G20, и по мере приближения сроков саммита мы уже примем решение, как нам наиболее целесообразно, в каком формате принимать участие», – ответил он на вопрос ТАСС о формате участия Путина в саммите.
В прошлый понедельник глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что точка зрения стран ЕС и G7 не возобладала среди государств Группы двадцати (G20).
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова говорила, что госсекретарь США Энтони Блинкен сочиняет небылицы, говоря, что Россия якобы оказалась в «изоляции» на саммите министров иностранных дел стран Большой двадцатки. Она также заявляла о провале бойкота России на G20 еще до начала саммита. В МИД сообщали, что российские партнеры на совещании глав МИД G20 дали сигнал о неприемлемости изоляции России.