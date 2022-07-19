Ростех решил разработать российский движок для игр

Ростех намерен разработать свой игровой движок (средство разработки видеоигр), для этого госкорпорация просит передать ей «в контур» фонд «Росинфокоминвест», в случае поддержки государства корпорация готова участвовать в проекте совместно с другими заинтересованными компаниями и ведомствами, сообщили в госкорпорации.

Во вторник газета «Коммерсант» со ссылкой на источник сообщила, что глава Ростеха Сергей Чемезов направил главе Минцифры Максуту Шадаеву письмо с просьбой поддержать инициативу госкорпорации по разработке российского игрового движка. Для этого предлагается «передать в контур» Ростеха фонд «Росинфокоминвест».

«Такая инициатива действительно есть, сейчас она обсуждается. Это перспективный и нужный стране проект. Если государство поддержит, Ростех готов участвовать в нем совместно с другими заинтересованными компаниями и ведомствами», – передает РИА «Новости» сообщение Ростеха.

В рамках реформы институтов развития власти ранее приняли решение ликвидировать АО «Росинфокоминвест», которое занималось в том числе поддержкой экспорта российских информационно-телекоммуникационных технологий. Минцифры предлагало передать 100% его акций в качестве имущественного взноса в Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ) и подготовило соответствующий проект указа президента России.

Напомним, в мае газета «Коммерсант» сообщала, что администрация президента России провела закрытую встречу с российскими разработчиками видеоигр, чтобы обсудить поддержку рынка. По словам участников мероприятия, главным риском они считают потерю зарубежных площадок для дистрибуции игр, а необходимым направлением развития – создание российского движка.