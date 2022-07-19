Администрация США похвасталась кратным ростом экспорта СПГ в Европу

Объем поставляемого в европейские страны американского сжиженного природного газа (СПГ) с марта вырос почти в три раза по сравнению с 2021 годом, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

«С марта мировой экспорт СПГ в Европу вырос на 75% по сравнению с 2021 годом, при этом экспорт СПГ из США в Европу увеличился почти в три раза. Мы продолжаем работать с нашими европейскими партнерами над снижением энергетической зависимости Европы от российских энергоносителей», – приводит слова Жан-Пьер ТАСС.

Она напомнила, что США ведут консультации со своими союзниками и партнерами по всему миру «с целью диверсификации поставок энергоносителей в Европу».

Официальный представитель Белого дома в очередной раз бездоказательно обвинила Россию в «использовании природного газа в качестве политического и экономического оружия». По ее версии, политика Москвы «оказывает давление на рынки энергоносителей, повышает цены для потребителей и угрожает глобальной энергетической безопасности». Пресс-секретарь Белого дома выступила с утверждением, что «эти действия только подчеркивают важность работы, которую проводят как Соединенные Штаты, так и Еврокомиссия, чтобы положить конец зависимости от российских энергоносителей». По ее словам, учрежденная США и ЕС соответствующая рабочая группа «регулярно собирается для обсуждения способов снижения спроса на природный газ в Европе».

Ранее в США предсказали энергетический «шторм» в Европе. Накануне стало известно о планах Еврокомиссии ограничить потребление газа в Европе. ЕК 20 июля намерена рассмотреть действия ЕС на случай прекращения поставок российского газа.

Между тем в прошлую субботу стало известно, что из-за аварии на техасском заводе СПГ экспорт сжиженного природного газа из США в Европу в июле может упасть на 150 тыс. тонн. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что колоссальный рост цен на газ породил в Европе интерес к обыкновенным дровам, в регионе образовался ажиотажный спрос на это топливо.

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