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Администрация США похвасталась кратным ростом экспорта СПГ в Европу
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Объем поставляемого в европейские страны американского сжиженного природного газа (СПГ) с марта вырос почти в три раза по сравнению с 2021 годом, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
«С марта мировой экспорт СПГ в Европу вырос на 75% по сравнению с 2021 годом, при этом экспорт СПГ из США в Европу увеличился почти в три раза. Мы продолжаем работать с нашими европейскими партнерами над снижением энергетической зависимости Европы от российских энергоносителей», – приводит слова Жан-Пьер ТАСС.
Она напомнила, что США ведут консультации со своими союзниками и партнерами по всему миру «с целью диверсификации поставок энергоносителей в Европу».
Официальный представитель Белого дома в очередной раз бездоказательно обвинила Россию в «использовании природного газа в качестве политического и экономического оружия». По ее версии, политика Москвы «оказывает давление на рынки энергоносителей, повышает цены для потребителей и угрожает глобальной энергетической безопасности». Пресс-секретарь Белого дома выступила с утверждением, что «эти действия только подчеркивают важность работы, которую проводят как Соединенные Штаты, так и Еврокомиссия, чтобы положить конец зависимости от российских энергоносителей». По ее словам, учрежденная США и ЕС соответствующая рабочая группа «регулярно собирается для обсуждения способов снижения спроса на природный газ в Европе».
Ранее в США предсказали энергетический «шторм» в Европе. Накануне стало известно о планах Еврокомиссии ограничить потребление газа в Европе. ЕК 20 июля намерена рассмотреть действия ЕС на случай прекращения поставок российского газа.
Между тем в прошлую субботу стало известно, что из-за аварии на техасском заводе СПГ экспорт сжиженного природного газа из США в Европу в июле может упасть на 150 тыс. тонн. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что колоссальный рост цен на газ породил в Европе интерес к обыкновенным дровам, в регионе образовался ажиотажный спрос на это топливо.
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СМИ: Uniper получила письмо Газпрома о форс-мажоре по поставкам газа
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Немецкий энергоконцерн Uniper получил от Газпрома письмо о форс-мажорных обстоятельствах в отношении поставок газа, сообщает «Рейтер» со ссылкой на компанию.
«Uniper, главный импортер российского газа в Германии, в понедельник заявил, что получил письмо от Газпрома, в котором компания задним числом заявляет о форс-мажорных обстоятельствах в связи с прошлыми и текущими перебоями в поставках газа», – приводит сообщение агентства РИА «Новости».
Ранее в понедельник агентство «Рейтер» написало, что Газпром уведомил по крайней мере одного крупного покупателя о форс-мажоре на поставки газа в Европу. Тогда агентство не назвало этого покупателя. «Uniper считает это необоснованным и официально отклоняет требование о форс-мажоре», – приводит оно сейчас заявление Uniper.
8 июля немецкий импортер газа Uniper попросил у властей страны помощи для финансовой стабилизации.
Ранее стало известно об остановке прокачки газа по обеим ниткам «Северного потока» с 11 по 21 июля для проведения ежегодного планового ремонта. В прошлую пятницу Германия объявила второй уровень режима ЧС на фоне снижения поставок газа по «Северному потоку – 1». Уже 12 европейских стран получают меньше российского газа, чем раньше. В Кремле сообщали, что сокращение поставок газа в ряд европейских стран связано с тем, что из-за санкций не возвращаются из ремонта в Канаде турбины Siemens, которые использовались для подачи газа в «Северный поток», ничего преднамеренного с российской стороны нет.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что европейские страны в срочном порядке готовятся к зиме без российского газа.
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В Монголии назвали ожидаемые сроки начала строительства «Силы Сибири – 2»
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Улан-Батор ожидает, что строительство магистрального газопровода «Сила Сибири – 2» из России в Китай через территорию Монголии начнется в 2024 году, заявил премьер-министр страны Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ.
«Проведение технико-экономического обоснования проекта завершено, и мы полагаем, что строительство начнется в 2024 году», – приводит РИА «Новости» слова монгольского премьера, которого цитирует издание Financial Times.
При этом он уточнил, что окончательный маршрут трубопровода через Монголию все еще обсуждается. Издание отмечает, что транзитные сборы помогут Монголии в восстановлении экономики от последствий пандемии коронавируса.
Напомним, в начале февраля российский Газпром и китайская компания CNPC подписали долгосрочный договор на крупную поставку газа в Китай. Однако, как писала газета ВЗГЛЯД, от России и Китая ожидали другой газовый контракт. В январе Газпром установил новый абсолютный суточный рекорд поставок газа в Китай в рамках контракта с китайской компанией CNPC. СМИ сообщали, что Россия и Китай близки к заключению сделки по строительству газопровода «Сила Сибири – 2». Планируется, что продолжением «Силы Сибири – 2» станет газопровод «Союз Восток» по территории Монголии.
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В Италии предложили Европе смириться с реальностью на Украине
В украинском конфликте Европе пора перестать заниматься иллюзорным стратегическим анализом, основанным на военной пропаганде, и смириться с реальностью, заявил обозреватель итальянского издания Il Giornale Джан Микалессин.
По его мнению, ситуация на Украине достигла точки невозврата, поэтому требует немедленных переговоров с президентом России Владимиром Путиным, пишет EADaily.
«Именно поэтому справедливо задать вопрос, а не являются ли сейчас переговоры с Путиным более приемлемыми в моральном плане, чем продолжение уже проигранного противостояния, – пишет Микалессин. – Напрасное затягивание боевых действий лишь приведёт к большим жертвам, увеличит риск мирового конфликта и обречет Италию и Европу на экономическую катастрофу».
По прогнозам итальянского обозревателя, если Москва выдерживает санкции без особых проблем, то Италия и ЕС уже столкнулись с эффектом бумеранга. JP Morgan уже прогнозирует цены на нефть в 380 долларов за баррель, а управляющий Банком Италии Иньяцио Виско ожидает два года рецессии в случае полного прекращения поставок российского газа.
«За эти два года итальянские компании потеряют все, и в страну придет Китай, готовый провозгласить себя настоящим победителем в конфронтации между Россией и НАТО», – заключает журналист.
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СМИ: ЕК намерена ввести ограничения на потребление газа в Европе
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Европейская комиссия в ближайшие дни предложит странам-членам ЕС принять добровольные целевые показатели сокращения потребления газа, которые могут стать обязательными в случае серьезных перебоев в поставках, сообщает газета «Файнэншл таймс» со ссылкой на проект документа, который попал в распоряжение издания.
По информации газеты, Брюссель планирует призвать членов ЕС к «немедленному» сокращению потребления газа, акцентируя внимание на том, что без существенной экономии континент рискует остаться без топлива этой зимой, передает ТАСС.
«Совместные действия сейчас будут менее разрушительными и дорогостоящими, они будут способствовать солидарности и помогут избежать необходимости незапланированных и несогласованных действий в дальнейшем, в возможной кризисной ситуации с истощением запасов газа», – говорится в документе. Вместе с тем проект документа не содержит точных цифр, но ожидается, что они будут доработаны и уточнены до окончательной публикации предложения 20 июля.
Напомним, Еврокомиссия (ЕК) рассмотрит 20 июля действия ЕС на случай прекращения поставок российского газа, заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель по итогам встречи глав МИД ЕС в Брюсселе.
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Газпром зафиксировал исторический рекорд поставок газа в Китай
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Газпром в воскресенье зафиксировал новый исторический рекорд суточных поставок российского газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири», говорится в сообщении холдинга.
«17 июля зафиксирован новый исторический рекорд суточного объема поставок российского газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири», – отмечается в сообщении Газпрома в Telegram-канале.
Напомним, в начале февраля российский Газпром и китайская компания CNPC подписали долгосрочный договор на крупную поставку газа в Китай. Однако, как писала газета ВЗГЛЯД, от России и Китая ожидали другой газовый контракт. В январе Газпром установил новый абсолютный суточный рекорд поставок газа в Китай в рамках контракта с китайской компанией CNPC. СМИ сообщали, что Россия и Китай близки к заключению сделки по строительству газопровода «Сила Сибири – 2». Планируется, что продолжением «Силы Сибири – 2» станет газопровод «Союз Восток» по территории Монголии.
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Боррель: Санкции ЕС не могут остановить боевые действия
Страны Евросоюза (ЕС) не могут себе позволить усталость от санкций, они должны продолжать соблюдать согласованные ограничения против России, заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель по итогам встречи глав МИД ЕС в Брюсселе.
«Страны ЕС не могут позволить себе сейчас усталость от санкций, мы должны продолжать, мы должны поддерживать введенные нами ограничения [против России]», – приводит его слова ТАСС.
Он также полагает, что санкции работают. По мнению Борреля, хотя санкции «не могут остановить боевые действия, они создают много экономических проблем России».
Напомним, новые санкции против России, согласованные главами МИД стран Евросоюза в Брюсселе, предусматривают запрет на закупку золота в России и поставки товаров двойного назначения, сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. При этом новый пакет санкций против России не содержит дополнительных ограничений на поставки энергоносителей.
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Боррель заявил о создании механизма наказания за дезинформацию о демократии
Евросоюз приступает к созданию механизма, чтобы наказывать тех, кто подрывает демократию и демократические институты с помощью дезинформации, заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель по итогам встречи глав МИД ЕС в Брюсселе.
«Дезинформация – это оружие войны. Поэтому мы приступаем к созданию механизма, чтобы привлекать к ответственности тех, кто подрывает демократию и наши демократические институты с помощью дезинформации», – сказал Боррель, передает ТАСС.
Также политик заявлял, что страны Евросоюза (ЕС) не могут себе позволить усталость от санкций, они должны продолжать соблюдать согласованные ограничения против России. По его мнению, хотя санкции «не могут остановить боевые действия, они создают много экономических проблем России».
Ранее Боррель говорил, что Еврокомиссия (ЕК) рассмотрит 20 июля действия ЕС на случай прекращения поставок российского газа.
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Чехия призвала ЕС пересмотреть соглашения о визах с Россией
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Глава МИД Чехии Ян Липавский заявил, что Евросоюз должен выработать новую стратегию отношений с Россией и пересмотреть действующие соглашения, в частности, в вопросе виз.
«Чехия выступила с инициативой о выработке новой стратегии отношений Евросоюза с РФ, ряд стран уже поддержал нас. Мы должны исходить из того, что наши отношения с Россией, как минимум, в течение ближайших десяти лет будут весьма обостренными. Европа должна уметь защищаться. Мы должны заново рассмотреть некоторые наши соглашения с РФ, например в вопросе виз», – приводит РИА «Новости» слова главы МИД Чехии, которая председательствует в ЕС, сказанные после неформальной встречи глав МИД стран ЕС.
Липавский выразил мнение, что прежний диалог Евросоюза с Россией провалился. Он также сообщил, что новой долгосрочной стратегии ЕС в отношении России будет посвящено неформальное заседание глав МИД стран ЕС в августе в Праге.
Напомним, 5 мая Еврокомиссия (ЕК) рекомендовала членам Евросоюза приостановить упрощенный визовый режим для чиновников и бизнесменов из России. Кроме того, 1 мая президент России Владимир Путин подписал закон о приостановке упрощенной выдачи виз ряду категорий граждан Европейского союза, Дании, Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии, включая журналистов и официальные делегации.
Ранее был опубликован указ Путина «Об ответных мерах визового характера в связи с недружественными действиями иностранных государств», который, в частности, приостанавливает норму о безвизовом въезде на территорию России дипломатов.
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Шведский ретейлер H&M решил уйти из России
Одна из крупнейших мировых розничных сетей торговли одеждой Hennes&Mauritz (H&M) сообщила о решении уйти с российского рынка.
«H&M Group приостановила все продажи в России. Учитывая текущие операционные проблемы и непредсказуемое будущее, сегодня компания объявляет, что решила начать процесс сворачивания бизнеса в стране», – передает РИА «Новости» сообщение шведской компании.
Как заявила гендиректор H&M Group Хелена Хельмерссон, компания считает невозможным продолжение деятельности в России в текущих условиях.
Как отмечается, в рамках процесса сворачивания бизнеса планируется на время возобновить работу магазинов для распродаж.
Ранее юрист из Приморья Дмитрий Качан подал иск к ООО «Эйч Энд Эм Хеннес Энд Мауриц» о возмещении морального вреда на сумму в 700 тыс. рублей из-за закрытия сети магазинов H&M в России.
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Путин пообещал развитие России вместе со всем миром
Россия не может развиваться оторванно от всего мира, но так и не будет, несмотря на санкции, заявил президент Владимир Путин в ходе Совета по стратегическому развитию и национальным проектам в режиме видеоконференции.
«Ясно, что мы не можем оторванно от всего мира развиваться, но так и не будет. В современном мире невозможно вот так все, знаете, циркулем обвести и выставить огромный забор, это просто невозможно», – пояснил Путин, говоря о санкциях, которые Запад вводит против России, сообщает РИА «Новости».
По его словам, России намеренно закрывают доступ к высокотехнологичным продуктам, чтобы сдержать ее развитие, но Россия не будет «пребывать в растерянности».
«Как известно, против нашей страны намеренно, специально используются сегодня не просто ограничения, а практически полное закрытие доступа к зарубежным высокотехнологичным продуктам, что приобрело глобальный характер и является в современном мире базой прогрессивного развития любого государства, вот как раз здесь и пытаются нам выставлять преграды для того, чтобы сдержать развитие России», – сказал глава государства.
Понятно, добавил президент, «что это огромный вызов для нашей страны».
«Но мы не только не собираемся опускать руки и пребывать в какой-то растерянности или, как некоторые наши «доброжелатели» предрекают, отступать на десятилетие назад, конечно, нет. Наоборот, осознавая колоссальный объем трудностей, которые стоят перед нами, будем интенсивно и грамотно искать новые решения, эффективно использовать уже имеющиеся суверенные технологические заделы, разработки отечественных инновационных компаний», – подчеркнул Путин.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что железный занавес с той стороны уже начал опускаться, но Западу следует это сделать осторожно, чтобы ничего себе не прищемить.
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Боррель выразил уверенность в увеличении военной помощи Киеву
Главы МИД Евросоюза на заседании в Брюсселе в понедельник согласятся на увеличение военной помощи Украине, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
«Мы обсудим увеличение военной поддержки Украины, я уверен, что министры достигнут политического соглашения по этому вопросу», – цитирует РИА «Новости» Борреля.
Также Боррель призвал европейцев проявить «стратегическое терпение» в связи с введенными Евросоюзом санкциями против России.
«Мы должны продолжать применять санкции. Мы должны иметь стратегическое терпение, стратегическую устойчивость. Это не закончится за день, неделю, месяц, мы должны продолжать применять их. <…> Это наша работа», – приводит ТАСС слова Борреля. На встрече глав МИД ЕС он намерен представить проект седьмого пакета санкций, включая запрет на закупки российского золота, за исключением ювелирных украшений.
По его словам, вывоз зерна через Болгарию и Румынию с Украины недостаточен, поэтому ЕС надеется на достижение на этой неделе в Стамбуле соглашения между Украиной и Россией по «зерновому вопросу».
«Мы делаем, что можем, для вывоза зерна по линиям солидарности через Болгарию и Румынию, но этого недостаточно, поэтому я надеюсь на соглашение на этой неделе по деблокированию Одессы и других украинских портов», – отметил Боррель.
Ранее сообщалось, что главы МИД Евросоюза в ходе плановой встречи в Брюсселе 18 июля обсудят новые санкции против России и дополнительную военную помощь Киеву.
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В Германии испугались неполного возобновления поставок газа из России
Правительство Германии полагает, что Россия не станет полностью возобновлять поставки газа по «Северному потоку» после завершения ремонта, сообщило немецкое издание Bild.
По имеющимся у издания данным, в четверг глава ведомства канцлера Германии Вольфганг Шмидт созвал встречу с участием глав земельных администраций, темой обсуждений стал газовый кризис, передает РИА «Новости».
«Правительство исходит из того, что Россия после ремонта не станет полностью возобновлять поставки газа по газопроводу «Северный поток – 1», – пишет таблоид, утверждая, что ему стали известны детали прошедших обсуждений.
«Северный поток» сейчас находится на плановом техобслуживании, поставки по нему с 11 до 21 июля прекращены.
Ранее глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас выразил мнение, что канцлер Германии Олаф Шольц готов «морозить Германию до последнего немца».
Напомним, Шольц исключил отмену санкций Евросоюза против России в случае заключения мира на Украине на условиях Москвы. В прошлую пятницу в Британии посулили Шольцу скорую отставку или «капитуляцию» перед российским лидером Владимиром Путиным.
В минувшее воскресенье глава сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер заявил, что газохранилища Германии недостаточно заполнены, чтобы пережить зиму без газа из России. Ранее он предупреждал, что цены на газ в Германии могут вырасти в три раза. В свою очередь директор Института экономики Германии Михаэль Хютер заявлял, что если страны ЕС не станут делиться топливом при дефиците, то европейский газовый рынок может рухнуть. Глава МВД Германии Нэнси Фезер предупреждала о возможности радикальных протестов на фоне стремительного роста цен на энергоносители и непростой ситуации с поставками газа.
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Немцы пожаловались на опустевший без россиян Баден-Баден
Немецкий город Баден-Баден, который в течение 200 лет был «местом притяжения для русских», вряд ли вернет себе симпатии россиян, что обернется для него серьезными последствиями, сообщили немецкие СМИ.
Баден-Баден – небольшой курортный город, где зарегистрировано 1150 жителей с российским паспортом и приблизительно столько же с двойным гражданством, передает РИА «Новости». Как пишет газета Die Welt, привычная ситуация здесь изменилась после обострения украинского кризиса: «самый русский город Германии» испытал первую волну шоков, когда из курхауса (зала для оздоровительных водных процедур) убрали российский флаг, а ратуша Баден-Бадена вывесила флаг украинский.
Например, одна из региональных пекарских сетей решила переименовать производимый ею традиционный немецкий пирог из шоколадного теста, творога и пудинга, который в Германии испокон веков называется «Руссишер Цупфкухен», в просто «Цупфкухен», без слова «русский» в его составе. Однако после волны протестов фирма пошла на попятную.
При этом озабоченность руководительницы местной туристической службы Норы Ваггерсхаузен из-за того, что врачи, музеи, отели и бутики города пострадают от утраты богатых русских клиентов, «вызвала целую бурю возмущения». «Но против фактов не пойдешь: уже сейчас пустуют магазины на Софиен-штрассе, торговой улице с самыми дорогими бутиками. Еще хуже выглядит пешеходная зона», – сетует автор материала.
Это необычные высказывания и события для города, который вот уже 200 лет является объектом притяжения для многих русских и который всегда с удовольствием зарабатывал на них, говорится в статье. Теперь же «многое по-другому»: Баден-Баден приостановил партнерские отношения с Ялтой и Сочи, местный концертный зал дистанцировался от дирижера Валерия Гергиева, который почти двадцать пять лет назад спас от банкротства самый большой оперный театр Германии, также было отменено выступление певицы Анны Нетребко с Берлинским симфоническим оркестром.
Политик из Свободной демократической партии и председатель Германо-российского культурного союза Рене Лоз, как пишет газета, считает такую политику ужасной. По его мнению, в конечном итоге Баден-Баден подобными «ритуальными актами» вредит только себе самому. «Многие русские вложили деньги в этот город, когда он был банкротом», – отметил он.
При этом маркетологи считают, что доля русских гостей уменьшается все последние годы, а потери уже давно компенсировались другими группами приезжих. Так, в одном из местных бутиков заявили, что интересы россиян сместились в направлении других стран. Однако, по словам владельца магазина Моники Шульц, раньше они «хорошо жили благодаря русским».
«Об этом, наверное, придется забыть на обозримое будущее, а возможно, и навсегда», – резюмирует издание.
Ранее в Германии создали должность уполномоченного по защите прав русских – ответ властей на запросы общества, мнение которого все чаще перевешивает в пользу России. По словам депутата Госдумы Олега Матвейчева, проблемы пятимиллионного русскоязычного населения Германии обострились после притока в страну украинских беженцев.
Кроме того, сообщалось, что в странах Запада нарушения прав россиян стали массовыми, затронув как обычных граждан России, так и российских дипломатов. В докладе МИД России «наиболее распространенными нарушениями» указываются «отказы от оказания широкого спектра услуг (образовательных, медицинских, банковских и пр.) в Германии, Польше, Чехии, США, Канаде.
Напомним, в МИДе заявили о необходимости пересмотра отношений России с недружественными странами. Эксперт НОМ, замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов указывал, что русофобия началась тогда, когда зародился цивилизационный конфликт между Западом и Россией. Политика страны противоречит геополитическим целям, которые преследует Запад, сказал он.
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Еврокомиссия намерена рассмотреть действия ЕС в случае прекращения поставок газа
Еврокомиссия (ЕК) рассмотрит 20 июля действия ЕС на случай прекращения поставок российского газа, заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель по итогам встречи глав МИД ЕС в Брюсселе.
«Еврокомиссия 20 июля на заседании коллегии рассмотрит этот вопрос, чтобы не было никаких сценариев. В любом случае мы будем готовы», – заявил он, отвечая на вопрос о наиболее вероятных сценариях, если Россия полностью прекратит поставки газа для Евросоюза, сообщает ТАСС.
Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в Бремене исключила возможность ослабления санкций против Москвы в обмен на поставки газа из России. В четверг стало известно, что в ЕС намерены одобрить седьмой пакет санкций против России в течение недели. Ранее премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что седьмой пакет санкций ЕС против РФ не будет предусматривать ограничения на поставки российского газа.
Тем временем еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони предупредил, что отключение Евросоюза от российского газа приведет к рецессии в ЕС и замедлению экономической активности. В свою очередь эксперты МВФ предупредили, что усиление санкций против России может привести к рецессии в ряде стран, увеличить мировые цены на энергоносители, может усугубиться продовольственный кризис на фоне нехватки сырьевых товаров.
В Венгрии призвали ЕС прекратить вводить санкции против России из-за спецоперации на Украине, так как подошел к моменту, когда становится ясно, что продолжение нынешней стратегии «по рациональному мышлению» «плохо кончится для Европы».
В США предсказали энергетический «шторм» и хаос в Европе
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Из-за жары Европа, вероятно, столкнется с энергетическим «штормом» раньше, чем это предполагалось, при этом регион будет недостаточно подготовлен к хаосу, который он принесет, сообщает Bloomberg со ссылкой на аналитиков Rystad Energy.
Как отмечается в материале, в компании Maxar считают, что температура в некоторых частях Великобритании и Франции может подняться до рекордных уровней в начале этой недели. Несмотря на рост производства солнечной энергии, это также увеличивает спрос на охлаждение и приводит к росту мировых цен на сжиженный природный газ, передает РИА «Новости».
В Rystad Energy полагают, что повышение температуры помешает Европе восстановить свои запасы газа в преддверии зимы. Так, уровень хранилищ на континенте остается ниже нормы для этого времени года.
«Наши обновленные сценарии показывают, что Европа, вероятно, столкнется со штормом гораздо раньше, чем предполагалось ранее, и что регион будет недостаточно подготовлен к хаосу, который он принесет», – указывают аналитики.
Очередная волна жаркой погоды станет уже второй за последний месяц в Западной Европе. Ученые напрямую связывают ее с потеплением климата и парниковым эффектом и предупреждают о возможном разрастании площадей лесных пожаров, которые уже зафиксированы во Франции, Португалии, Греции, Испании и привели к уничтожению тысяч гектаров лесов.
Накануне стало известно о планах Еврокомиссии ограничить потребление газа в Европе. Еврокомиссия (ЕК) 20 июля намерена рассмотреть действия ЕС на случай прекращения поставок российского газа.
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