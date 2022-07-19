В США предсказали энергетический «шторм» и хаос в Европе

Из-за жары Европа, вероятно, столкнется с энергетическим «штормом» раньше, чем это предполагалось, при этом регион будет недостаточно подготовлен к хаосу, который он принесет, сообщает Bloomberg со ссылкой на аналитиков Rystad Energy.

Как отмечается в материале, в компании Maxar считают, что температура в некоторых частях Великобритании и Франции может подняться до рекордных уровней в начале этой недели. Несмотря на рост производства солнечной энергии, это также увеличивает спрос на охлаждение и приводит к росту мировых цен на сжиженный природный газ, передает РИА «Новости».

В Rystad Energy полагают, что повышение температуры помешает Европе восстановить свои запасы газа в преддверии зимы. Так, уровень хранилищ на континенте остается ниже нормы для этого времени года.

«Наши обновленные сценарии показывают, что Европа, вероятно, столкнется со штормом гораздо раньше, чем предполагалось ранее, и что регион будет недостаточно подготовлен к хаосу, который он принесет», – указывают аналитики.

Очередная волна жаркой погоды станет уже второй за последний месяц в Западной Европе. Ученые напрямую связывают ее с потеплением климата и парниковым эффектом и предупреждают о возможном разрастании площадей лесных пожаров, которые уже зафиксированы во Франции, Португалии, Греции, Испании и привели к уничтожению тысяч гектаров лесов.

Компания «Газпром» снизила поставки по «Северному потоку» с середины июня, объяснив это задержками в ремонте турбин немецкой Siemens. В частности, Siemens из-за санкций Канады в отношении российской компании не могла вернуть турбину с компрессорной станции «Портовая» из этой страны, где она проходила ремонт. С 16 июня поставки составляли 40% мощности газопровода (с 11 по 21 июля он остановлен на плановое техобслуживание). Позднее Канада объявила, что по просьбе Германии решила вернуть турбину.

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