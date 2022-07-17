Американские СМИ напомнили «хитрому лису» Байдену о невозможности быть «вечно молодым»

Действующий американский президент Джо Байден обязан пересмотреть свое решение об участии в избирательной кампании, так как неизбежные возрастные изменения наложат свой отпечаток на его возможности исполнять обязанности главы государства, пишет эссеист и обозреватель The Wall Street Journal Лэнс Морроу.

По мнению Морроу, американскому лидеру необходимо быть готовым к последствиям «серьезной старости», наступающей, как он отметил, после 80 лет.

«Господин президент, если вам надоело, что люди говорят о том, сколько вам лет, подумайте, каково мне. Вам всего 79. Мне – 82, я опережаю вас на три года. Вы все еще ребенок, хотя верно, что пересекая лужайку Белого дома, вы идете как Железный Дровосек, нуждающийся в смазке. Падение с велосипеда – тоже сомнительный образ. Я бы хотел, чтобы вы помнили, что после 75 лет лучший образ – это загадочное достоинство: пожилой государственный деятель, «дедушка знает лучше», эдакий Конрад Аденауэр. Подумайте о гравитации. Кстати, вам нужен новый портной. Костюмы у вас слишком тесные. Вам уже не 24», – передает РИА «Новости» текст статьи.

Морроу предупредил американского лидера, что 80-летие, которое наступит вскоре после ноябрьских промежуточных выборов, вряд ли настроит и демократов, и его самого на праздничный лад.

Также обозреватель не обошел вниманием вопрос здоровья первого лица США. Он предсказал, что именно эта сфера рискует стать главной для Джо Байдена после юбилея.

«Медицинские ужасы подстерегают. Если вы дошли до этого момента, то знаете о них. 80 лет – это не шутки. Ваш календарь будет перегружен визитами к врачу; первые полчаса ужина с друзьями будут посвящены медицинским новостям. Вы освоите экспертный жаргон – узнаете, например, о шкале Глисона для рака простаты», – уверен Морроу.

Кроме этого, автор напомнил, как тяжелая работа президента сказалась на предшественниках Байдена. «Теодор Рузвельт умер в 60 лет, основательно измотанный. Его двоюродный брат Франклин умер в 63 года – истощенный, истративший все силы. Линдон Джонсон, бывший протеже Рузвельта, умер, обессиленный, в 64 года. Я помню, что когда Дуайт Эйзенхауэр в возрасте 70 лет покидал Белый дом в 1961 году, проезжая по заснеженной Пенсильвания-авеню рядом со своим преемником, 43-летним Джоном Ф. Кеннеди, он казался самым старым человеком в мире. Но, конечно, в ту зиму мы все были молоды», – пишет автор.

Он назвал большой ошибкой американской культуры пренебрежительное отношение к старости, ее вычеркивание из жизни. По словам обозревателя, поколение нынешнего президента Штатов пыталось стать «вечно молодым», как пел Боб Дилан, которому сейчас 81 год.

«Это был зародыш фатальной национальной неотенизации – понятия сохранения ювенильных черт у взрослого животного. Преклонный возраст стал вызывать раздражение – отношение, которое спустя десятилетия показалось уморительным, когда выяснилось, что никто не может быть (или не должен быть) вечно молодым. На самом деле, жизнь имеет кажущееся неизбежным течение: от рождения до детства, от юности до зрелого возраста, от среднего возраста до старости и, наконец, до смерти, с правилами и ролями, соответствующими каждому этапу», – считает автор.

Резюмируя, Морроу пришел к выводу, что идея участия в еще одной президентской гонке крайне сомнительна для Джо Байдена.

«Несомненно, у вас, 80-летнего действующего президента, хитрого лиса, есть свои причины настаивать на намерении баллотироваться на переизбрание. Но на вашем месте, mon vieux, я бы не стал», – заключил он.

Джо Байден – самый пожилой американский лидер в истории, и критики регулярно обвиняют его в умственном упадке. С ним регулярно происходят странности, которые заставляют усомниться в том числе в его ментальном здоровье. Так, после выступления в штаб-квартире Центрального разведуправления президент США потерялся в пространстве и не сразу смог найти выход с трибуны. За день до этого, выступая по телевидению, Байден повторил подсказку «конец цитаты», выданную ему телесуфлером. В одном из выступлений он также не смог выговорить название своей страны. В мае Байден, закончив выступление в штате Северная Каролина, пожал руку пустоте: он повернулся направо на сцене и протянул руку для рукопожатия, хотя рядом с президентом никого, кому этот жест мог быть адресован, не было. Позднее это произошло повторно. Из-за всех этих инцидентов Байдена даже стали подозревать в наркомании.

Издание The American Conservative писало, что Байдену вряд ли удастся избраться на второй срок из-за пожилого возраста и проблем со здоровьем.