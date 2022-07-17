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Американские СМИ напомнили «хитрому лису» Байдену о невозможности быть «вечно молодым»
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Действующий американский президент Джо Байден обязан пересмотреть свое решение об участии в избирательной кампании, так как неизбежные возрастные изменения наложат свой отпечаток на его возможности исполнять обязанности главы государства, пишет эссеист и обозреватель The Wall Street Journal Лэнс Морроу.
По мнению Морроу, американскому лидеру необходимо быть готовым к последствиям «серьезной старости», наступающей, как он отметил, после 80 лет.
«Господин президент, если вам надоело, что люди говорят о том, сколько вам лет, подумайте, каково мне. Вам всего 79. Мне – 82, я опережаю вас на три года. Вы все еще ребенок, хотя верно, что пересекая лужайку Белого дома, вы идете как Железный Дровосек, нуждающийся в смазке. Падение с велосипеда – тоже сомнительный образ. Я бы хотел, чтобы вы помнили, что после 75 лет лучший образ – это загадочное достоинство: пожилой государственный деятель, «дедушка знает лучше», эдакий Конрад Аденауэр. Подумайте о гравитации. Кстати, вам нужен новый портной. Костюмы у вас слишком тесные. Вам уже не 24», – передает РИА «Новости» текст статьи.
Морроу предупредил американского лидера, что 80-летие, которое наступит вскоре после ноябрьских промежуточных выборов, вряд ли настроит и демократов, и его самого на праздничный лад.
Также обозреватель не обошел вниманием вопрос здоровья первого лица США. Он предсказал, что именно эта сфера рискует стать главной для Джо Байдена после юбилея.
«Медицинские ужасы подстерегают. Если вы дошли до этого момента, то знаете о них. 80 лет – это не шутки. Ваш календарь будет перегружен визитами к врачу; первые полчаса ужина с друзьями будут посвящены медицинским новостям. Вы освоите экспертный жаргон – узнаете, например, о шкале Глисона для рака простаты», – уверен Морроу.
Кроме этого, автор напомнил, как тяжелая работа президента сказалась на предшественниках Байдена. «Теодор Рузвельт умер в 60 лет, основательно измотанный. Его двоюродный брат Франклин умер в 63 года – истощенный, истративший все силы. Линдон Джонсон, бывший протеже Рузвельта, умер, обессиленный, в 64 года. Я помню, что когда Дуайт Эйзенхауэр в возрасте 70 лет покидал Белый дом в 1961 году, проезжая по заснеженной Пенсильвания-авеню рядом со своим преемником, 43-летним Джоном Ф. Кеннеди, он казался самым старым человеком в мире. Но, конечно, в ту зиму мы все были молоды», – пишет автор.
Он назвал большой ошибкой американской культуры пренебрежительное отношение к старости, ее вычеркивание из жизни. По словам обозревателя, поколение нынешнего президента Штатов пыталось стать «вечно молодым», как пел Боб Дилан, которому сейчас 81 год.
«Это был зародыш фатальной национальной неотенизации – понятия сохранения ювенильных черт у взрослого животного. Преклонный возраст стал вызывать раздражение – отношение, которое спустя десятилетия показалось уморительным, когда выяснилось, что никто не может быть (или не должен быть) вечно молодым. На самом деле, жизнь имеет кажущееся неизбежным течение: от рождения до детства, от юности до зрелого возраста, от среднего возраста до старости и, наконец, до смерти, с правилами и ролями, соответствующими каждому этапу», – считает автор.
Резюмируя, Морроу пришел к выводу, что идея участия в еще одной президентской гонке крайне сомнительна для Джо Байдена.
«Несомненно, у вас, 80-летнего действующего президента, хитрого лиса, есть свои причины настаивать на намерении баллотироваться на переизбрание. Но на вашем месте, mon vieux, я бы не стал», – заключил он.
Джо Байден – самый пожилой американский лидер в истории, и критики регулярно обвиняют его в умственном упадке. С ним регулярно происходят странности, которые заставляют усомниться в том числе в его ментальном здоровье. Так, после выступления в штаб-квартире Центрального разведуправления президент США потерялся в пространстве и не сразу смог найти выход с трибуны. За день до этого, выступая по телевидению, Байден повторил подсказку «конец цитаты», выданную ему телесуфлером. В одном из выступлений он также не смог выговорить название своей страны. В мае Байден, закончив выступление в штате Северная Каролина, пожал руку пустоте: он повернулся направо на сцене и протянул руку для рукопожатия, хотя рядом с президентом никого, кому этот жест мог быть адресован, не было. Позднее это произошло повторно. Из-за всех этих инцидентов Байдена даже стали подозревать в наркомании.
Издание The American Conservative писало, что Байдену вряд ли удастся избраться на второй срок из-за пожилого возраста и проблем со здоровьем.
Западные СМИ сравнили, как Саудовская Аравия принимала Путина и Байдена
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Различия в церемониях при визитах в Саудовскую Аравию президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена показывает усиливающуюся роль Москвы, заявил в колонке для Welt журналист Даниэль-Дилан Бемер.
Обозреватель напомнил, что во время визита в Эр-Рияд предыдущего хозяина Белого дома Дональда Трампа в 2017 году ему оказали роскошный прием в виде танцев с саблями и отдельной гостиницы для американского президента, напоминающей дворец. Однако гостеприимство саудитов при визите Путина было еще большим, передает РИА «Новости».
«Больший шик и почет [во время визита Трампа] трудно было себе представить. Казалось бы. Однако, когда двумя годами позже российский президент Владимир Путин прибыл в Саудовскую Аравию, то его кортеж при проезде по Эр-Рияду сопровождал эскорт из 16 всадников на благородных скакунах. Путину предоставили настоящий дворец из личного владения королевского семейства. Это был шик не хуже, чем у Трампа, и тогда почет и в самом деле достиг пика», – написал Бемер.
А вот действующего президента США Байдена Эр-Рияд встречает совсем по-другому, указал он. «Американский президент Джо Байден, прибывает сейчас в Саудовскую Аравию без перспективы подобных почестей. Его ждет довольно будничное заседание Совета по сотрудничеству стран Персидского залива, куда, помимо руководства Саудовской Аравии, входят главы государств Бахрейна, Катара, Кувейта, Омана и Объединенных Арабских Эмиратов. В качестве гостей приглашены Египет, Ирак и Иордания. Огромный рост влияния России на Ближнем Востоке находит свое отражение и в протокольных жестах», – отметил Бемер.
Он напомнил, что Вашингтон потерпел неудачу, пытаясь заставить своих ближневосточных союзников выступить против Москвы в вопросе Украины. Они не поддержали политику Запада в отношении Киева, а ОАЭ воздержались и не проголосовали за антироссийскую резолюцию, предложенную Штатами в Совбезе ООН.
«От своих арабских союзников США получили первый и неожиданный отказ. Не прошла попытка американцев создать после 24 февраля глобальный антироссийский фронт», – указал эксперт.
Напомним, Байден заявил наследному принцу Саудовской Аравии, что считает его ответственным за убийство журналиста Джамаля Хашогджи. Также Байден заявил, что не жалеет о своих угрозах превратить Саудовскую Аравию в страну-изгоя после убийства журналиста. В свою очередь наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман напомнил главе американского государства о тюрьме Абу-Грейб в Ираке, где американские военные пытали и унижали иракских узников.
Саудовский принц усмехнулся в лицо Байдену
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Наследный принц Мухаммед бен Салман Аль Сауд усмехнулся в лицо президенту США Джо Байдену, не решившемуся ответить на вопрос об отношениях Вашингтона и Эр-Рияда.
Видео эпизода опубликовала во «ВКонтакте» востоковед, автор книг по истории и политике Ближнего Востока Мария Кича.
В ролик попал момент из переговорной комнаты, где за общим столом сидят делегации США и Саудовской Аравии во главе с Байденом и бен Салманом.
«Президент Байден, Саудовская Аравия все еще остается страной-изгоем?» – спросила журналистка.
Американский лидер проигнорировал вопрос, в то время как принц ехидно улыбнулся, посмотрев в сторону Байдена.
Во время предвыборной кампании Байден обещал превратить Саудовскую Аравию в «страну-изгоя» из-за убийства саудовского журналиста Washington Post Джамаля Хашогджи, произошедшего в 2018 году в Турции.
В пятницу глава Белого дома прибыл в Саудовскую Аравию, где его встретил наследный принц Мухаммед бен Салман Аль Сауд. Байден заявил наследному принцу Саудовской Аравии, что считает его ответственным за убийство журналиста Джамаля Хашогджи. Также Байден заявил, что не жалеет о своих угрозах превратить Саудовскую Аравию в страну-изгоя после убийства журналиста. В свою очередь наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман напомнил главе американского государства о тюрьме Абу-Грейб в Ираке, где американские военные пытали и унижали иракских узников.
Немецкое издание Welt написало, что различия в церемониях при визитах в Саудовскую Аравию президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена показывают усиливающуюся роль Москвы.
Байден обвинил наследного принца Саудовской Аравии в убийстве журналиста
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Глава американского государства Джо Байден заявил наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Сальману Аль Сауду, что считает его ответственным за убийство журналиста Джамаля Хашогджи.
Рассказывая о встрече в пятницу Байден сообщил, что принц, «по сути, сказал, что он лично не был ответственным за это». «Я указал на то, что, по моему мнению, был», – приводит его слова ТАСС.
Байден заявил, что не жалеет о своих угрозах превратить Саудовскую Аравию в страну-изгоя после убийства журналиста. Он заявил, что инцидент с Хашогджи «был возмутительным», передает РИА «Новости».
Когда его спросили, уверен ли он в том, что аналогичный случай не повторится, Байден сказал: «Что за дурацкий вопрос, как я могу быть уверен хоть в чем-нибудь». По словам Байдена, он «ясно дал понять, что если произойдет что-то подобное снова, они буду должны ответить и сделать гораздо больше». «Я не знаю, почему вы все так удивлены моей реакцией, никто никогда не подвергает сомнению то, что я имею в виду именно то, что я говорю, потому что я иногда говорю то, что имею в виду», – заявил президент США.
Невеста убитого саудовского журналиста Хатидже Дженгиз заявила, что на президенте США будет лежать ответственность за следующие преступления, которые, по ее словам, могут быть совершены по приказу наследного принца Саудовской Аравии.
Напомним, Байден отправился в ближневосточное турне. Он заявил, что вашингтонская администрация намерена продемонстрировать странам Ближнего Востока, что США способны продолжить играть роль лидера в регионе, не уступая ее России и Китаю.
В 2022 году в разгар украинского кризиса США призвали Саудовскую Аравию нарастить добычу нефти – Вашингтон рассчитывал таким образом «подорвать финансирование» военной операции России на Украине. Wall Street Journal сообщает, что наследный принц Мухаммед бен Салман Аль Сауд «накричал на (советника президента США по нацбезопасности) Джейка Салливана и «заявил Салливану, что <...> США могут забыть о своей просьбе нарастить добычу нефти».
Байдена заподозрили в наркомании
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Перед важными выступлениями врачи дают президенту США Джо Байдену таблетки, выводящие его из наркотического состояния, в котором он постоянно пребывает, заявил ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон со ссылкой на источник в кругах американского лидера.
«Его персонал под присмотром доктора Джилл, его жены, давал ему таблетки перед каждым публичным выступлением. До этого Байден был как маленький ребенок. С ним невозможно было общаться, ведь он был на наркотиках и явно до сих пор на них», – приводит его слова Ura.ru со ссылкой на издание Mail Online.
Впрочем, никаких доказательств телеведущий не привел. Согласно последнему отчету врача Байдена, американский лидер принимает лекарства от нарушения сердечного ритма, высокого холестерина и сезонной аллергии. Ни один из препаратов не считается усилителем когнитивных функций.
Отметим, с Байденом регулярно происходят странности, которые заставляют усомниться в том числе в его ментальном здоровье. Так, после выступления в штаб-квартире Центрального разведуправления президент США потерялся в пространстве и не сразу смог найти выход с трибуны. За день до этого, выступая по телевидению, Байден повторил подсказку «конец цитаты», выданную ему телесуфлером. В одном из выступлений он также не смог выговорить название своей страны. В мае Байден, закончив выступление в штате Северная Каролина, пожал руку пустоте: он повернулся направо на сцене и протянул руку для рукопожатия, хотя рядом с президентом никого, кому этот жест мог быть адресован, не было. Позднее это произошло повторно.
Издание The American Conservative писало, что Байдену вряд ли удастся избраться на второй срок из-за пожилого возраста и проблем со здоровьем.
Наследный принц Саудовской Аравии припугнул Байдена потерей союзников
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Если США продолжат навязывать свои ценности другим странам, то из союзников у Вашингтона останутся только члены НАТО, заявил наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман президенту США Джо Байдену.
Бен Салман заявил, что все государства «обладают рядом похожих ценностей, но у каждой страны также имеются свои ценности». По его словам, «правильные ценности и принципы привлекают к себе народы». Однако «их навязывание силой приводит к противоположному результату, что случилось в Ираке и Афганистане, где США потерпели неудачу», передает РИА «Новости» со ссылкой на Al Arabiya.
Как заявил наследный принц, необходимо осознавать наличие у стран разных ценностей и уважать их, а если «США хотят, чтобы страны на 100% разделяли их ценности, то с ними останутся только страны НАТО». Он подчеркнул необходимость «мирно сосуществовать, несмотря на различия».
Напомним, в субботу Байден завершил ближневосточное турне, предпринятое с целью продемонстрировать странам Ближнего Востока лидерскую роль США в регионе, не уступая ее России и Китаю. Накануне во дворце Аль-Салман в городе Джидда американский лидер встретился с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, который фактически взял на себя основные лидерские функции вместо короля Салмана ибн Абдул-Азиза Аль Сауда.
В ходе переговоров Байден заявил наследному принцу, что считает его ответственным за жесткое убийство в октябре 2018 года журналиста Джамаля Хашогджи. Рассказывая об итогах встречи, Байден заявил, что не жалеет о своих прежних угрозах превратить Саудовскую Аравию в страну-изгоя за убийство Хашогджи.
Наследный принц Саудовской Аравии напомнил Байдену о тюрьме Абу-Грейб
В ходе переговоров с президентом США Джо Байденом наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман напомнил главе американского государства о тюрьме Абу-Грейб в Ираке, где американские военные пытали и унижали иракских узников, сообщил саудовский официальный источник.
Источник Al-Arabiya сообщил, что Байден быстро поднял тему убийства журналиста Джамаля Хашогджи. В ответ принц указал, что его страна приняла все необходимые процессуальные действия, чтобы предотвратить «повторение подобных ошибок в будущем». При этом бен Салман заявил, что подобные события происходят во всех уголках мира. Он сказал, что «США тоже совершили ряд ошибок, как инцидент в Абу-Грейб», передает РИА «Новости».
Напомним, Байден заявил наследному принцу Саудовской Аравии, что считает его ответственным за убийство журналиста Джамаля Хашогджи. Также Байден заявил, что не жалеет о своих угрозах превратить Саудовскую Аравию в страну-изгоя после убийства журналиста.
Байден: США не станут уступать роль лидера на Ближнем Востоке
Вашингтонская администрация намерена продемонстрировать странам Ближнего Востока, что США способны продолжить играть роль лидера в регионе, не уступая ее России и Китаю, заявил американский лидер Джо Байден на пресс-конференции с израильским премьером Яиром Лапидом в Иерусалиме.
Байден заверил, что «никогда не молчал» в вопросах, касающихся прав человека, и готов затронуть эту тему на предстоящей встрече с руководством Саудовской Аравии. «Однако цель, с которой я отправляюсь в Саудовскую Аравию, гораздо шире. Она состоит в том, чтобы продвигать интересы США. Продвигать интересы США таким образом, что у нас, думаю, есть возможность восстановить то, от чего мы по ошибке ушли – наше влияние на Ближнем Востоке», – передает ТАСС его слова.
При этом президент США подчеркнул, что в Саудовской Аравии он намерен провести встречи с руководителями девяти стран. «Я хочу дать ясно понять, что мы можем продолжить играть роль лидера в регионе и не создавать вакуум, который заполнят Китай или Россия вопреки интересам США, Израиля и многих других стран», – заключил Байден.
Ранее американские СМИ спрогнозировали, что предстоящий визит президента США Джо Байдена в Саудовскую Аравию обернется для него «большим конфузом».
Напомним, Байден совершит с 13 по 16 июля ближневосточное турне, в ходе которого посетит Израиль, Западный берег реки Иордан и Саудовскую Аравию. На родине его критикуют за этот визит, но у Байдена нет другого выхода. По собственному признанию, помощь Эр-Рияда необходима ему для победы над Россией и Китаем.
Отношения между США и Саудовской Аравией обострились после убийства в 2018 году журналиста Джамаля Хашогги, который был известен своими критическими статьями о политике Эр-Рияда. Хашогги пропал при посещении генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле в 2018 году. Позднее выяснилось, что он был задушен, а его тело после гибели было расчленено и уничтожено.
СМИ: Россия выиграет от переговоров Байдена в Саудовской Аравии
Переговоры главы США Джо Байдена с лидерами Саудовской Аравии с целью нарастить добычу нефти могут обернуться плюсом для России. Такое мнение выразил в пятницу обозреватель газеты Washington Times Бен Вольфганг.
Автор сослался на данные агентства Reuters, которое писало о большом росте импорта Саудовской Аравией российского топлива за период с апреля по июнь. Топливо из России используется внутри страны для выработки энергии, такой ход позволяет КСА экспортировать больше собственных энергоносителей, передает ТАСС.
Если Байден сможет убедить лидеров КСА нарастить объемы добычи энергоносителей, то Москва сможет продолжить продавать Саудовской Аравии топливо, сохранив источник дохода.
Ранее Байден заявил, что вашингтонская администрация намерена продемонстрировать странам Ближнего Востока, что США способны продолжить играть роль лидера в регионе, не уступая ее России и Китаю.
Байдена поймали на лжи о переговорах с наследным принцем Саудовской Аравии
Президент США Джо Байден в ходе общения с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом не утверждал, что тот виновен в убийстве журналиста Джамаля Хашогджи в 2018 году, сообщила журналистка Fox News Жаки Хайнрих со ссылкой на государственного министра по иностранным делам Аделя аль-Джубейра.
«Он (аль-Джубейр – прим. ВЗГЛЯД) недвусмысленно заявил, что «не слышал», как Байден говорил Мухаммеду бен Сальману о том, что верит в его ответственность за убийство Хашогджи», – написала корреспондент из пула Белого дома на своей странице в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ). Ее слова передает ТАСС.
При этом сам Байден по возвращению в Белый дом ответил отрицательно на вопрос о том, правду ли говорит Адель аль-Джубейр. «Нет», – приводит его ответ РИА «Новости».
Напомним, в пятницу Байден провел переговоры с руководством Саудовской Аравии в Джидде, на которых присутствовал кронпринц. По словам президента США, в ходе переговоров он заявил Мухаммеду бен Сальману Аль Сауду, что считает его ответственным за убийство Хашогджи. Какс сообщил Байден, принц, «по сути, сказал, что он лично не был ответственным за это». «Я указал на то, что, по моему мнению, был», – отметил президент США. Он указал, что вопрос был поднят в самом начале встречи.
Позднее президент США отметил, что не жалеет о своих прежних угрозах превратить Саудовскую Аравию в страну-изгоя в связи с убийством Хашогджи. «Я не жалею ни о чем, что я говорил», – констатировал глава вашингтонской администрации, подчеркнув, что «произошедшее с Хашогджи возмутительно».
В свою очередь наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман напомнил главе американского государства о тюрьме Абу-Грейб в Ираке, где американские военные пытали и унижали иракских узников. Кроме того, появилось видео того, как кронпринц усмехнулся в лицо президенту США, не решившемуся ответить на вопрос об отношениях Вашингтона и Эр-Рияда.
Немецкое издание Welt написало, что различия в церемониях при визитах в Саудовскую Аравию президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена показывают усиливающуюся роль Москвы.
Хашогджи, известный своими критическими статьями о политике Эр-Рияда, с 2017 года проживал в США, где сотрудничал с газетой The Washington Post. Он исчез 2 октября 2018 года после посещения генерального консульства Саудовской Аравии в Стамбуле. 20 октября того же года саудовские власти сообщили, что журналист был убит в здании диппредставительства в результате конфликта. Во время своей предвыборной кампании Байден обещал сделать Саудовскую Аравию страной-изгоем из-за убийства Хашогджи.
В феврале 2021 года аппарат директора Национальной разведки США опубликовал доклад об убийстве журналиста. По версии американской стороны, саудовский наследный принц лично одобрил операцию, поскольку видел в нем угрозу. Американская администрация объявила о введении визовых санкций в отношении 76 подданных королевства, которые, как считается, угрожали диссидентам за рубежом и фигурировали в деле об убийстве Хашогджи. В Эр-Рияде выводы Вашингтона категорически отвергли.
Байден завершил ближневосточное турне
Американский президент Джозеф Байден закончил свое первое после вступления в должность турне по Ближнему Востоку, сообщил пресс-пул Белого дома.
Байден в субботу поднялся на борт своего самолета в аэропорту имени короля Абдул-Азиза в саудовской Джидде, передает ТАСС со ссылкой на сообщение пула.
Его проводили должностные лица Саудовской Аравии, включая посла этой страны в США принцессу Риму бинт Бандар, и сотрудники американских дипмиссий в стране.
В ходе своего тура Байден оговорился, заявив, что «чтит эгоизм американских солдат» на Ближнем Востоке.
Также он заявил, что США останутся активным партнером для стран Ближнего Востока и не дадут занять их место России, Китаю или Ирану. Он подчеркнул, что вашингтонская администрация намерена продемонстрировать странам Ближнего Востока, что США способны продолжить играть роль лидера в регионе.
Байден заявил, что «чтит эгоизм американских солдат» на Ближнем Востоке
Президент США Джо Байден в очередной раз оговорился, заявив, что «чтит эгоизм американских солдат» на Ближнем Востоке.
Ошибку в речи американский лидер допустил в ходе выступления на саммите в Саудовской Аравии. Он перепутал слова selfishness («эгоизм) и selflessness («самоотверженность»), передает Telegram-канал «RT на русском».
Президент США уже не раз попадал в неловкие ситуации из-за своих оговорок. Так, говоря о расширении НАТО, он перепутал Швецию со Швейцарией и объяснил казус волнением. Ранее он оговорился в выступлении перед конгрессом, назвав украинцев иранцами. Также президент США спутал Россию и Украину, комментируя российскую военную спецоперацию. А в своей речи при посещении кампуса Samsung в Пхентхэке в Южной Корее неправильно обратился к лидеру Республики Корея Юн Сок Елю, перепутав того с бывшим лидером страны Мун Чжэ Ином.
В США допустили вероятность импичмента Байдена
Американский президент Джозеф Байден может подвергнуться процедуре импичмента в случае, если сторонники Демократической партии потеряют контроль над конгрессом на промежуточных выборах в ноябре, пишут СМИ.
«Если партия Байдена потеряет контроль над обеими палатами, это может закончится импичментом в свете того, что некоторые республиканцы дали понять, что большинство членов их партии будут двигаться в этом направлении», – цитирует издание Newsweek РИА «Новости».
При этом уточняется, что демократам грозят потери на промежуточных выборах, на которых политики планируют бороться за места в палате представителей и сенате.
Для применения импичмента нужны голоса простого большинства членов палаты и две трети голосов сенаторов.
«Такого никогда не случалось, и вряд ли у республиканцев будет достаточно мандатов в 2023 году», – отмечается в публикации.
В марте спикер Госдумы Вячеслав Володин призывал Конгресс США объявить импичмент американскому президенту Джо Байдену, так как оружие, поставляемое на Украину из США, оказалось в руках у неонацистов батальона «Азов».
В США назвали мольбы Байдена к саудитам напрасными
Президент США Джо Байден напрасно умоляет Саудовскую Аравию нарастить нефтедобычу после своей политики отказа от наращивания производства этого энергоресурса в собственной стране, заявил в эфире Fox News экс-спичрайтер Белого дома Марк Тиссен.
Тиссен напомнил, что предыдущий хозяин Белого дома Дональд Трамп стремился нарастить производство нефти внутри Штатов. Таким образом бывший президент хотел добиться независимости США от ближневосточных государств, экспортирующих черное топливо на мировой рынок, а также получить возможность влиять на ситуацию с ценами на нефть. Однако Байден поставил крест на политике своего предшественника и теперь расплачивается за это, передает РИА «Новости» слова эксперта.
«А теперь перед нами разыгралось представление про поездку Джо Байдена в Саудовскую Аравию <...> с мольбой к саудитам нарастить добычу нефти на фоне растущих цен на бензин. Так что, знаете ли, если он хочет изолировать Саудовскую Аравию, он должен добывать нефть здесь, у себя дома», – сказал Тиссен.
В свою очередь эксперт по проблемам Ближнего Востока Хоссейн Руйоран в комментарии изданию Hamshahri заявил, что Саудовская Аравия не откажется от договоренностей с Россией по добыче нефти в рамках ОПЕК+, несмотря на просьбы президента США.
По мнению Руйорана, выполнение пожеланий США невыгодно саудитам из-за особенностей устройства экономики королевства. «Сейчас вопрос в следующем: а необходимо ли Саудовской Аравии отворачиваться от России и соглашения по ОПЕК+? По моему мнению, с учетом того, что Россия является крупнейшей нефтедобывающей страной, Саудовская Аравия может лишь в очень ограниченных объемах нарастить добычу, но от договоренностей с Россией она не отступит», – сказал эксперт.
Он напомнил, что низкий уровень нефтедобычи отвечает интересам Эр-Рияда, так как доходы и благосостояние королевства напрямую связаны с ценами на нефть и доходами от их продажи.
«Мухаммед бен Сальман прекрасно это осознает. И потому едва ли Саудовской Аравии нужно <…> снижать цены до уровня в 70-80 долларов за баррель. Это нужно Вашингтону, но совсем не интересно Эр-Рияду», – указал Руйоран.
Газета ВЗГЛЯД писала, почему Байдену не удалось настроить саудитов против России.
Израильский премьер пригрозил Ирану применением силы в случае разработки ядерного оружия
Страны «свободного мира» применят силу против Тегерана, если власти этой страны продолжат создание ядерного оружия, заявил премьер Израиля Яир Лапид на пресс-конференции с президентом США Джо Байденом.
«Слова не остановят их, господин президент, дипломатия не остановит их», – обратился Лапид к Байдену, передает ТАСС.
«Единственное, что остановит Иран, – это знание о том, что если они продолжат разрабатывать свою ядерную программу, то свободный мир применит силу», – сказал он.
Ранее СМИ сообщали, что Иран начал применять современные технологии обогащения урана на ядерном объекте в Фордо. По этим данным, с помощью этих технологий планируется обогащать уран до 20%, это составляет около 90% от уровня, позволяющего использовать радиоактивный металл в ядерных бомбах.
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В Индии заявили о неудачной попытке западных лидеров «всей толпой» навалиться на Путина
Конфронтация с Россией представляет серьезную опасность для президента США Джо Байдена, пишет индийское издание The Statesman.
По мнению автора статьи Сунила Шарана, поддержка Вашингтоном Киева со всеми вытекающими из этого экономическими последствиями снижает шансы американского лидера на переизбрание.
«Первым поводом для беспокойства американцев стала высокая инфляция, которую американский президент так и не смог укротить. Бензин подскочил уже до 6 долларов за галлон, и ничто не предвещает улучшений», – отметил обозреватель, подчеркнув, что Владимир Путин смог нанести удар в нужный момент, передает РИА «Новости».
Автор публикации также указал на попытки западных стран «навалиться» на российского президента «всей толпой». В частности, Шаран напомнил о многочисленных экономических ограничениях, введенных против Москвы.
«Все, кто пытались наказать Россию-матушку, сами жестоко за это поплатились», – подчеркнул он, отметив, что российский лидер «убивает» президентство Байдена.
Ранее президент Владимир Путин заявлял, что Россия столкнулась с беспрецедентным санкционным давлением, которое еще больше усилилось после начала специальной военной операции по поддержке народных республик Донбасса. При этом глава государства отметил, что отечественный бизнес в условиях «санкционной агрессии» проявляет себя очень достойно. Президент добавил, что у Запада не получается расколоть российское общество и разрушить страну изнутри.