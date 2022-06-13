В США обеспокоились из-за здоровья Байдена

Маловероятно, что президенту США Джо Байдену удастся избраться на второй срок из-за пожилого возраста и проблем со здоровьем, пишет The American Conservative.

«Александр Гамильтон в «Записках федералиста» писал об «энергии в исполнительной власти» как о неотъемлемом атрибуте хорошего правительства. Обладает ли Байден с его шаркающей походкой, регулярными ляпами, физическим и когнитивным упадком тем, о чем писал Гамильтон?» – задался вопросом автор материала, сообщает РИА «Новости».

Журналист считает, что сейчас Байден оказался в непростой ситуации – у демократов высок риск провалиться на промежуточных выборах. Американцы недовольны растущей инфляцией, в которой напрямую обвиняют Белый дом.

«Возраст играет свою роль. Клинтону было 50 лет, когда он переизбирался в 1996 году. Обаме был 51 год, когда он переизбирался в 2012 году. И оба были на пике своей политической силы. Байдену в день выборов 2024 года будет без двух недель 82 года», – говорится в статье.

Напомним, в середине марта 2021 года Байден трижды споткнулся и едва не скатился с трапа президентского самолета. В Белом доме, комментируя инцидент, заявили, что у президента со здоровьем все в порядке, а споткнулся он из-за сильного ветра. Однако уже 1 апреля Байден вновь споткнулся на трапе самолета.

Кроме того, в сентябре 2021 года во время выступления на 76-й сессии Генеральной ассамблеи Байден перепутал Соединенные Штаты и ООН. В том же месяце Байден во время переговоров забыл имя премьер-министра Австралии Скотта Моррисона и был вынужден назвать политика «парнем с противоположной стороны». Месяцем ранее президент США допустил несколько ошибок во время брифинга по ситуации в Афганистане.

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