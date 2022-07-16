Байдена заподозрили в наркомании

Перед важными выступлениями врачи дают президенту США Джо Байдену таблетки, выводящие его из наркотического состояния, в котором он постоянно пребывает, заявил ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон со ссылкой на источник в кругах американского лидера.

«Его персонал под присмотром доктора Джилл, его жены, давал ему таблетки перед каждым публичным выступлением. До этого Байден был как маленький ребенок. С ним невозможно было общаться, ведь он был на наркотиках и явно до сих пор на них», – приводит его слова Ura.ru со ссылкой на издание Mail Online.

Впрочем, никаких доказательств телеведущий не привел. Согласно последнему отчету врача Байдена, американский лидер принимает лекарства от нарушения сердечного ритма, высокого холестерина и сезонной аллергии. Ни один из препаратов не считается усилителем когнитивных функций.

Отметим, с Байденом регулярно происходят странности, которые заставляют усомниться в том числе в его ментальном здоровье. Так, после выступления в штаб-квартире Центрального разведуправления президент США потерялся в пространстве и не сразу смог найти выход с трибуны. За день до этого, выступая по телевидению, Байден повторил подсказку «конец цитаты», выданную ему телесуфлером. В одном из выступлений он также не смог выговорить название своей страны. В мае Байден, закончив выступление в штате Северная Каролина, пожал руку пустоте: он повернулся направо на сцене и протянул руку для рукопожатия, хотя рядом с президентом никого, кому этот жест мог быть адресован, не было. Позднее это произошло повторно.

Издание The American Conservative писало, что Байдену вряд ли удастся избраться на второй срок из-за пожилого возраста и проблем со здоровьем.