В результате спецоперации России на Украине объекты из списка всемирного наследия ЮНЕСКО не пострадали, сообщил советник постпредства России при организации Сергей Леонидченко.

В пятницу прошло неформальное заседание СБ ООН по теме объектов культурного наследия на Украине. Страны Запада обвинили Россию в уничтожении культуры Украины. В частности, с обвинениями выступили «албанские коллеги», сообщил Леонидченко. Он указал Албании на уничтожение сербских культурных объектов в Косово, а США и Британии – на то, какой ущерб культурному наследию принесли их действия в Ираке и Сирии, передает РИА «Новости».

В частности, «почти 100 сербских культурных и религиозных объектов там было разрушено или серьезно повреждено», некоторые – «бомбами НАТО». Леонидченко спросил у постпреда Албании о том, как албанская поддержка Косово соотносится с этими хорошо задокументированными фактами. Кроме того, в Ираке в ходе «неспровоцированной, неоправданной» агрессии США и других стран Запада «такие города, как Мосул, были просто стерты с лица земли, культурные и религиозные здания превращены в руины», сказал он. Десятки тысяч драгоценных артефактов были разграблены и оказались в частных коллекциях в западных странах.

При этом Леонидченко указал, что на Украине идут «нападки на русский язык, историю, культуру, образование», проводится «позорная попытка насильственной украинизации значительной части населения». По его словам, «только неонацисты могут так поступать со своими гражданами».

Как указал Леонидченко, ЮНЕСКО подтвердило, что ни один объект, включенный в список всемирного наследия, не пострадал на Украине во время российской специальной военной операции. По остальным объектам именно минобороны Украины отказывается предоставить ЮНЕСКО письменные гарантии того, что сами такие объекты и их окрестности не будут использоваться в военных целях. ЮНЕСКО регулярно получает от России «подробные отчеты о нападениях украинских военных на культурно-исторические и религиозные объекты», только в ДНР и ЛНР «ими уничтожено 63 таких объекта: театры, религиозные сооружения, монастыри». Однако секретариат ЮНЕСКО игнорирует отчеты России о войне Киева, развязанной против всего русского, вместо этого организация продолжает выдавать односторонние оценки, опирающиеся только на информацию Украины, заявил Леонидченко.

Директор Центра всемирного наследия ЮНЕСКО Лазар Элунду Ассомо сообщил, что «ЮНЕСКО с 7 по 10 июля направила миссию на Украину, в Киев и Львов». По его словам, «задача поездки была собрать предварительные оценки последствий и подготовиться к крупномасштабной оценке «на земле». По данным на 15 июля, ЮНЕСКО задокументировало повреждения 263 культурных объектов, из которых 71 – религиозный объект, 12 музеев, 54 исторических здания.