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Гроссмейстер Карякин привез технику и амуницию бойцам Донбасса
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Вице-чемпион мира по шахматам 2016 года Сергей Карякин в составе гуманитарной миссии Народного фонта доставил 117-му стрелковому полку НМ ДНР технику и амуницию. Груз был закуплен на 10,4 млн рублей, которые собрали неравнодушные россияне в рамках проекта «Все для Победы».
«Я родился в Крыму, жил в Краматорске, который, дай Бог, чтоб скоро вернулся к нам, – рассказал на встрече с бойцами подразделения молодой шахматист. – Мы на вас рассчитываем и надеемся, что и мы внесли небольшую лепту в общую победу».
Для нужд 117-го стрелкового полка россияне перечислили 10,4 млн рублей. Куратором данного сбора и выступил российский гроссмейстер. Народный фронт закупил на эти деньги бронежилеты, каски, рации, квадрокоптеры, тактические аптечки, ноутбуки, тепловизоры, прицелы, приборы ночного видения и спальники – все, что было обозначено в списке потребностей командованием полка, говорится в сообщении на сайте фонда «Все для Победы».
«При разумном использовании и хороших навыках пилота можно очень долго пользоваться», – похвалил полученные беспилотники боец подразделения.
«Благодарим вас всех за оказанную помощь. Без этой техники нам тяжело бороться с врагами. С ней, я думаю, будет гораздо проще, особенно подразделению, которое занимается разведкой. Полученные данные сохранят большое количество жизней», – сказал военнослужащий 117-го стрелкового полка НМ ДНР с позывным «Шприц».
«Бойцам очень важно понимать, что мы их поддерживаем. Очень здорово, что вся Россия сейчас приближает армию к победе», – резюмировал представитель Народного фронта в ДНР Владимир Тараненко.
Ранее представители «Народного фронта» открыли социальную столовую в Рубежном Луганской народной республики. Для ее запуска и непрерывной работы общественники привезли продукты и одноразовую посуду.
Пленный британский наемник умер от хронических болезней
Находивший в плену в Донецкой народной республике британский наемник Пол Ури умер 10 июля вследствие хронических болезней и подавленного психологического состояния, сообщила омбудсмен ДНР Дарья Морозова.
«Учитывая диагнозы и стресс, 10 июля он скончался», – написала она в своем Telegram-канале, подчеркнув, что во время первого медицинского осмотра у британца был выявлен ряд хронических заболеваний.
Сообщается также, что он находился в подавленном психологическом состоянии из-за безразличия к его судьбе на родине. «С нашей стороны, несмотря на тяжесть вменяемого преступления, Полу Ури была оказана соответствующая медицинская помощь», – отметила омбудсмен.
Кроме того, по словам Морозовой, британские власти, международные организации и иностранные СМИ были извещены о пленении британского наемника Пола Ури, но никакой реакции от них не последовало.
«Отмечу, что международные организации, а также официальные представители Великобритании (в том числе Форин оффис, посольство в РФ, члены британского парламента) были уведомлены о факте пленения Пола Ури. Также по его просьбе соответствующая информация была передана в иностранные СМИ. Однако никакой реакции от Великобритании не последовало», – добавила она.
В ДНР также вынесли смертный приговор британским подданным Шону Пиннеру и Эйдену Эслину, а также марокканцу Саадуну Брагиму, обвиняемым в участии в боевых действиях на стороне ВСУ.
Однако Министерство иностранных дел Британии несколько раз осудило предъявление обвинения британским наемникам, но решительных действий по вызволению соотечественников не предпринимало.
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Союзные силы уничтожили склады ВСУ в Краматорске и Константиновке
Народная милиция ДНР сообщила, что совместно с ВС России уничтожила украинские склады вооружения в Краматорске и Константиновке, потери противника составили до тысячи человек и более 100 единиц военной техники.
«Народная милиция ДНР совместно с Вооруженными силами Российской Федерации точными ударами в районах населенных пунктов Константиновка и Краматорск поразили полевые склады вооружения», – следует из Telegram-канала Народной милиции.
Отмечается, что в рамках контрбатарейной борьбы также уничтожен взвод РСЗО в районе Николаевки.
Ранее сообщалось, что союзные силы республик Донбасса и ВС России взяли под контроль большую часть города Северска.
Еврокомиссия решила смягчить ряд санкций против России
Еврокомиссия планирует внести ряд изменений в режим санкций в отношении Москвы таким образом, чтобы они не затрагивали экспорт продовольствия и зерна из России, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Согласно информации источников, Еврокомиссия также намерена ввести новые антироссийские рестрикции. Они коснутся золота, химикатов и машиностроения, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что рекомендации ЕК сняли значительный объем ограничений по транзиту в Калининград, более 80%.
Кроме того, Европейский суд юстиции частично признал правоту по иску против Еврокомиссии оператора «Северного потока – 2» – компании Nord Stream 2 AG, оспаривавшей дополнения в газовую директиву ЕС.
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Милиция ЛНР заявила о поэтапном отступлении ВСУ из Северска
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Украинское командование приняло решение поэтапно выводить подразделения из Северска, сообщил офицер народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко.
«Украинским командованием принято решение о поэтапном выводе своих подразделений из населенного пункта Северск», – написал он в своем Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что украинские военные оказывают сопротивление в Северске, силы Донецкой народной республики ведут зачистку восточных районов города.
Накануне сообщалось, что союзные силы республик Донбасса и ВС России взяли под контроль большую часть города Северска.
В народной милиции ЛНР сообщили, что некоторые украинские подразделения оставляют самовольно свои позиции в районе Соледара и Северска.
В среду в ЛНР сообщили о начале зачистки Северска. В свою очередь глава ДНР Денис Пушилин заявил, что союзные силы ведут наступление на четырех направлениях на позиции ВСУ в Донецкой народной республике: Славянск, Северск, Угледар и Артемовск.
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Система ПВО сбила над Луганском воздушную цель
Воздушная цель сбита в небе над Луганском, сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
«Над Луганском сбита очередная воздушная цель», – написал Марочко в своем Telegram-канале. В свою очередь помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев сообщил в своем Telegram-канале, что над Луганском работает ПВО.
В ночь на среду офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что вооруженные формирования Украины нанесли массированный удар по военной части ПВО, которая обеспечивает безопасность Луганска. Как сообщил помощник министра внутренних дел Луганской народной республики (ЛНР) Виталий Киселев, силы ПВО сбили практически все ракеты, выпущенные украинскими войсками. Одна из тех, которую сбить не удалось, попала в полигон с боеприпасами, находящийся в пригороде столицы ЛНР. Посол ЛНР в России Родион Мирошник рассказал газете ВЗГЛЯД о новой тактике ВСУ по обстрелу Донбасса.
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Силы ДНР продолжили зачистку восточных районов Северска
Украинские военные оказывают сопротивление в Северске, силы Донецкой народной республики ведут зачистку восточных районов города, сообщил замглавы министерства информации ДНР Даниил Безсонов.
«По Северску на данную минуту. Наши бойцы мелкими группами проводят аккуратную зачистку восточных районов города. Очаги сопротивления имеются», – написал он в своем Telegram-канале.
Также Безсонов добавил, что пока нельзя с уверенностью подтвердить выход основных подразделений ВСУ из города.
Накануне сообщалось, что союзные силы республик Донбасса и ВС России взяли под контроль большую часть города Северска.
Ранее в Народной милиции ЛНР сообщили, что некоторые украинские подразделения оставляют самовольно свои позиции в районе Соледара и Северска.
В среду в ЛНР сообщили о начале зачистки Северска. В свою очередь глава ДНР Денис Пушилин заявил, что союзные силы ведут наступление на четырех направлениях на позиции ВСУ в Донецкой народной республике: Славянск, Северск, Угледар и Артемовск.
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ВСУ обстреляли село Некислица в Брянской области
Украинские военные обстреляли территорию приграничного села Некислицы Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз.
«Сегодня в 5.00 с территории Украины был произведен артиллерийский обстрел приграничного села Некислицы Севского района. В результате обстрела повреждена линия электропередач. Жертв и пострадавших нет. На месте работают все оперативные службы. Бригада электриков также выехала на место, она приступит к восстановлению линии после работы оперативных служб», – написал он в своем Telegram-канале.
Тремя днями ранее украинские беспилотники обстреляли пограничный пост поселка Черноземный и местную АЗС в селе Новые Юрковичи Климовского района Брянской области.
Поселок Белая Березка в Брянской области подвергся артиллерийскому обстрелу со стороны Украины 12 июля.
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В ДНР удивились заявлениям Британии о «гуманитарной миссии» умершего британского наемника
Заявления Лондона о «гуманитарной» деятельности умершего британского наемника Пола Джонсона Энтони Доминика Ури вызывают удивление у ДНР, сообщила глава МИД республики Наталья Никонорова.
«Что можно сказать, если по отношению к такой деятельности употребляют термин «гуманитарная»? Здесь, видимо, надо совсем как-то менять представление официальных властей Британии, что же на самом деле является гуманитарным», – сказала она в эфире «России 24», передает РИА «Новости».
Она задала риторический вопрос о том, является ли гуманитарной деятельностью наемничество, вербовка и «обучение людей, которые должны убивать других людей».
Ранее сообщалось, что находившийся в плену в ДНР британский наемник Пол Ури умер 10 июля вследствие хронических болезней и подавленного психологического состояния.
Лондон обратился к российским властям за разъяснениями в связи с поступившей информацией о смерти задержанного в ДНР подданного Британии Пола Ури.
Посла России вызвали в МИД Британии из-за смерти наемника в ДНР
Российский посол в Лондоне Андрей Келин вызван в британский МИД в связи со смертью британца Пола Ури в Донецкой народной республике, сообщили в британском внешнеполитическом ведомстве.
«Министерство иностранных дел, по делам содружества и международного развития вызвало российского посла Андея Келина, чтобы выразить глубокую обеспокоенность по поводу сообщений о смерти британского гражданина Пола Ури в плену на территории, не контролируемой правительством части Украины», – цитирует заявление британского МИД ТАСС.
Келин встретится с высокопоставленным сотрудником МИД Тимом Барроу. Тот попросит, чтобы Россия прояснила статус, в котором находится Ури.
Между тем глава МИД Лиз Трасс заявила, что ее потрясли сообщения о смерти «гуманитарного работника», который находился в плену «у российских ставленников на Украине».
«Россия должна сполна за это ответить. Пол Ури был схвачен, когда выполнял гуманитарную работу. На Украине он пытался помогать населению страны», – сказала она.
Ранее сообщалось, что находившийся в плену в ДНР британский наемник Пол Ури умер 10 июля вследствие хронических болезней и подавленного психологического состояния.
Лондон обратился к российским властям за разъяснениями в связи с поступившей информацией о смерти задержанного в ДНР подданного Британии Пола Ури.
Между тем в ДНР удивились заявлениям Лондона о «гуманитарной» деятельности умершего наемника.
В ЛНР заявили о последней возможности для ВСУ отступить из Северска
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Украинские военные пока могут покинуть Северск, но лишь малыми группами в направлении Соледара, все дороги находятся под контролем союзных сил, заявил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
«Украинским военнослужащим дана команда на отход из Северска. Прежде всего, у них сейчас один отход в направлении населенного пункта Соледар, там есть ряд грунтовых дорог», – сказал Марочко в беседе с РИА «Новости».
Он пояснил, что рельеф местности позволяет им отходить скрытно, но говорить о «безопасном отходе» уже нельзя, так как союзные силы контролируют большую часть логистики в районе населенного пункта.
Марочко добавил, что у бойцов ВСУ получится выходить из города лишь малыми группами. Почти все пути отхода перекрыты, они полностью в зоне огневого поражения.
Ранее Марочко рассказал, что украинское командование приняло решение поэтапно выводить подразделения из Северска. По его словам, ВСУ принялись массово минировать город Артемовск, чтобы при отходе дистанционно подорвать административные здания.
ВСУ обстреляли Ясиноватую из «Града» и артиллерии
Вооруженные силы Украины обстреляли Ясиноватую в ДНР из ствольной артиллерии калибра 122 мм, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины) по направлению: 23.45 – населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено пять снарядов калибром 122 мм», – сообщает представительство ДНР в СЦКК в своем Telegram-канале.
Кроме того, в четверг вечером Вооруженные силы Украины (ВСУ) дважды открывали огонь по Ясиноватой из реактивных систем залпового огня «Град». По данным представительства ДНР в СЦКК, обстрелы происходили в 20.35 и 20.55.
Напомним, в результате обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины за прошедшие сутки в ДНР погибли два мирных жителя, еще 14 получили ранения. Так, в четверг украинские силовики нанесли удар по школе в Макеевке из РСЗО «Ураган». Ранее в тот же день ВСУ обстреляли снарядами калибра НАТО Пантелеймоновку.
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Полиция Мелитополя предотвратила теракт
Полиция Мелитополя задержала мужчину, готовившего теракт, у него изъяты самодельное взрывное устройство и 15 единиц оружия и боеприпасов, сообщает МВД Запорожской области.
«Сотрудники группы быстрого реагирования (ГБР) УВД Мелитополя задержали жителя Приазовского района, который готовил террористический акт с использованием самодельного взрывного устройства. Также по месту жительства задержанного изъято 15 единиц оружия и боеприпасов, инвентаризация которых продолжается», – сообщается в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что в доме подозреваемого нашли два автомата Калашникова, ручной пулемет Калашникова, пистолет Макарова, две ручные гранаты РГД-5 с запалами, три ручные гранаты Ф-1 с запалами, а также самодельное взрывное устройство (СВУ).
По данным ведомства, задержанный арестован, изъятое вооружение передано в экспертно-криминалистический центр, ведется следствие. Уточняется, что злоумышленник дает показания по поводу того, кем и с какой целью было изготовлено СВУ.
Ранее член главного совета администрации области Владимир Рогов заявил, что Запорожская область навсегда потеряна для Украины, а киевскому режиму нужно с этим смириться.
По его словам, большинство жителей Запорожской области видят свое будущее в составе России, что подтверждается различными социологическими исследованиями.
До этого в главном совете военно-гражданской администрации Запорожской области сообщили, что прорабатывается вопрос о референдуме по воссоединению региона с Россией.
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От обстрелов ВСУ в ДНР за сутки погибли два человека и 14 пострадали
В результате обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины за прошедшие сутки в ДНР погибли два мирных жителя, еще 14 получили ранения, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
«Общее количество жертв среди гражданских лиц от атак ВФУ (вооруженные формирования Украины) за 14 июля 2022 года составляет 16 человек (двое погибли, 14 ранены)», – сообщает представительство ДНР в СЦКК в своем Telegram-канале.
Кроме того, по данным представительства, по состоянию на 22.00, со стороны Вооруженных сил Украины было выпущено более 400 снарядов, включая ракеты РСЗО «Ураган» и «Град», а также артиллерийские боеприпасы калибром 155, 152 и 122 мм.
Ранее в четверг вооруженные формирования Украины нанесли удар по школе в Макеевке из реактивных систем залпового огня «Ураган». Ранее в тот же день ВСУ обстреляли снарядами калибра НАТО Пантелеймоновку.
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Минобороны анонсировало формирование итогового документа по вывозу зерна из портов Украины
Участники совещания по «зерновому вопросу» в Турции в основном поддержали предложения России, вскоре будет завершена работа по формированию итогового документа «Черноморская инициатива», сообщил спикер Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«Россия предложила меры, обеспечивающие перевозки продовольствия иностранным государствам, в том числе российским партнерам, исключающие использование данных логистических цепочек для поставок киевскому режиму вооружения и военной техники, а также недопущения провокаций. Предложения Российской Федерации в основном поддержаны участниками консультаций», опубликованы его слова в Telegram-канале ведомства.
Также Конашенков добавил, что в ближайшее время работа по формированию итогового документа «Черноморская инициатива» будет завершена.
Ранее издание The Wall Street Journal сообщило, что достигнутая в Стамбуле сделка по «зерновому вопросу» включает частичное разминирование и прекращение огня.
Напомним, в среду в Стамбуле прошли четырехсторонние переговоры с представителями Турции, ООН, Украины и России по вопросу организации вывоза сельхозпродукции из черноморских портов. Российская делегация, куда входят представители Минобороны РФ, на переговорах в Стамбуле предложила решение по вывозу сельхозпродукции из черноморских портов.
До этого официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын рассказал, что Запад заявляет Анкаре о заинтересованности в «скорейшей встрече по «зерновой проблеме» в Турции», на Западе «обеспокоены возможным продовольственным кризисом». Однако, как указал Калын, у России и Украины «есть свои аргументы».
Пункт выдачи российских паспортов открылся в Алчевске в ЛНР
Третий в Луганской народной республике пункт выдачи российских паспортов открылся в Алчевске, сообщила пресс-служба правительства ЛНР.
Пункт выдачи паспортов России расположен в доме №46 по улице Ленина, сообщила пресс-служба в своем Telegram-канале.
Заместитель министра – начальник полиции общественной безопасности МВД ЛНР Михаил Параскеев отметил, что «усилия министерств внутренних дел Луганской народной республики и Российской Федерации по оптимизации процесса получения паспортов России жителями республики продолжаются».
Напомним, первый в ЛНР пункт выдачи паспортов России открылся в Луганске 1 июля, второй – в Антраците 10 июля.