Гроссмейстер Карякин привез технику и амуницию бойцам Донбасса

Вице-чемпион мира по шахматам 2016 года Сергей Карякин в составе гуманитарной миссии Народного фонта доставил 117-му стрелковому полку НМ ДНР технику и амуницию. Груз был закуплен на 10,4 млн рублей, которые собрали неравнодушные россияне в рамках проекта «Все для Победы».

«Я родился в Крыму, жил в Краматорске, который, дай Бог, чтоб скоро вернулся к нам, – рассказал на встрече с бойцами подразделения молодой шахматист. – Мы на вас рассчитываем и надеемся, что и мы внесли небольшую лепту в общую победу».

Для нужд 117-го стрелкового полка россияне перечислили 10,4 млн рублей. Куратором данного сбора и выступил российский гроссмейстер. Народный фронт закупил на эти деньги бронежилеты, каски, рации, квадрокоптеры, тактические аптечки, ноутбуки, тепловизоры, прицелы, приборы ночного видения и спальники – все, что было обозначено в списке потребностей командованием полка, говорится в сообщении на сайте фонда «Все для Победы».

«При разумном использовании и хороших навыках пилота можно очень долго пользоваться», – похвалил полученные беспилотники боец подразделения.

«Благодарим вас всех за оказанную помощь. Без этой техники нам тяжело бороться с врагами. С ней, я думаю, будет гораздо проще, особенно подразделению, которое занимается разведкой. Полученные данные сохранят большое количество жизней», – сказал военнослужащий 117-го стрелкового полка НМ ДНР с позывным «Шприц».

«Бойцам очень важно понимать, что мы их поддерживаем. Очень здорово, что вся Россия сейчас приближает армию к победе», – резюмировал представитель Народного фронта в ДНР Владимир Тараненко.

Ранее представители «Народного фронта» открыли социальную столовую в Рубежном Луганской народной республики. Для ее запуска и непрерывной работы общественники привезли продукты и одноразовую посуду.