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Посольство заявило, что США дискредитируют Россию из-за мнимой угрозы биооружия
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Американские СМИ продолжают кампанию по дискредитации России через раздувание мнимой угрозы применения Вооруженными силами биологического оружия, несмотря на то что именно Штаты обеспечили себе такую репутацию, заявили в российском посольстве в Вашингтоне.
«Подчеркиваем, что именно США, а не наша страна, запятнали свою репутацию в данной области. Документальные подтверждения этого неоднократно приводило Минобороны России со ссылкой на американские доклады», – говорится в заявлении в Telegram-канале посольства.
Также российская дипмиссия призвала местных экспертов ознакомиться с документами по военно-биологической деятельности Соединенных Штатов и сделать выводы.
«Призываем местных экспертов <...> задуматься, почему США столько лет препятствуют попыткам ответственных членов международного сообщества, включая Россию, укрепить режим биоконвенции и блокируют выработку юридически обязывающего протокола к КБТО», – отметили в посольстве.
Напомним, посольство России в Вашингтоне ранее опровергло заявления Пентагона о том, что проекты американских лабораторий на Украине якобы носили гражданский характер. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что опасения Москвы насчет того, что Украина стала базой для военно-биологических программ Вашингтона, подтвердились в ходе специальной военной операции.
США и Китай обсудили ограничение цены на нефть из России
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Министр финансов США Джанет Йеллен обсудила с вице-премьером КНР Лю Хэ введение ограничительной цены на российскую нефть, сообщила газета «Уолл-стрит джорнэл».
Йеллен и Лю Хэ провели разговор по видеосвязи на прошлой неделе, но об их обсуждении ограничения цен на нефть ранее не было известно. «Они выслушали [нас] и были готовы к дальнейшему обсуждению с нами этого вопроса», – сказала Йеллен в интервью изданию, передает ТАСС.
Как сообщило ранее Министерство финансов США, Йеллен в ходе разговора с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ уделила внимание повышению мировых цен на сырье и обсудила ситуацию, которая складывается на международных рынках под влиянием специальной военной операции России на Украине. Она также указала на «несправедливые и нерыночные» меры экономической политики Китая. Министерство коммерции КНР назвало эти консультации «конструктивным обменом мнениями».
Ранее стало известно, что Соединенные Штаты и государства G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония) активно изучают возможность установления предела цен на российскую нефть, консультируются с третьими странами.
Напомним, в ходе саммита G7 обсуждался вопрос установления предельных цен на российскую нефть. В принятом коммюнике речь шла о запрете на оказание услуг по ее транспортировке морем, если ее цена превышает потолок, «согласованный международными партнерами».
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США и страны G7 собрались установить предельные цены на российскую нефть
Соединенные Штаты и государства G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония) активно изучают возможность установления предела цен на российскую нефть, консультируются с третьими странами, сообщили госдепартамент США.
«Президент США Джо Байден и лидеры G7 активно изучают установление предела цен на российскую нефть, консультируются с третьими странами, и поручили своим финансовым и энергетическим министерствам продвигать это предложение», – сообщил РИА «Новости» представитель госдепа.
Ранее в ходе брифинга в Белом доме помощник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что главной целью США в этом контексте является снижение доходов для России от продажи нефти. Сделать это нужно с минимальным влиянием на потребителей на заправках, добавил Салливан.
Напомним, в ходе саммита G7 обсуждался вопрос установления предельных цен на российскую нефть. В принятом коммюнике речь шла о запрете на оказание услуг по ее транспортировке морем, если ее цена превышает потолок, «согласованный международными партнерами».
В частности, Франция выступает за установление максимальной цены на нефть из «всех стран-производителей», чтобы противостоять росту цен на фоне ситуации на Украине.
Между тем глава британской нефтегазовой компании Shell Бен ван Берден выразил скепсис по поводу этой затеи. «Все недостатки [предложения] уже видны», – приводило его слова Bloomberg.
По мнению Бердена, такая инициатива будет работать только в том случае, если к ней присоединится большое число государств, помимо США и стран Европы. В противном случае «российская нефть будет поставляться в страны, которые совершенно не возражают против покупки, например, [российской нефти] Urals», считает глава Shell.
МИД Китая одной фотографией показал лицемерие Запада
Представитель китайского МИД Чжао Лицзянь отметил различие в понимании фразы «международное сообщество» у всего мира и у западных СМИ.
«Что означает «Международное сообщество?» – передает РИА «Новости» его пуликацию в Twitter (признан в России иноагентом).
На фото Чжао Лицзянь показал разницу в общепринятом понимании международного сообщества и у основных западных СМИ.
Ранее газета ВЗГЛЯД задалась вопросом, почему западное общество, которое так любит рассуждать о гуманности и правах человека, никак не реагирует на чудовищные случаи, когда из-за обстрелов украинской артиллерии в Донбассе продолжают гибнуть дети. Только 6 июня в ДНР были убиты трое детей. А за день до этого в Донецке от украинского снаряда погибла 10-летняя девочка.
Некоторые полагают, что люди в ЕС и США просто недостаточно информированы о происходящем.
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Байден пожелал России «стратегического провала»
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Президент США Джо Байден призвал добиваться того, чтобы российская спецоперация на Украине стала «стратегическим провалом».
«США продолжат поддерживать Украину и украинцев, которые пострадали из-за насилия со стороны РФ», – передает ТАСС его слова, сказанные на выступлении в Иерусалиме на совместной пресс-конференции с израильским премьером Яиром Лапидом.
По словам американского лидера, Россия своими действиями на Украине бросила вызов миру и стабильности. Байден заявил, что спецоперация должна быть стратегическим провалом, а свободный мир «должен поддержать решимость» США помочь Украине, чтобы та защитила свою демократию.
Ранее Байден заявил, что вашингтонская администрация намерена продемонстрировать странам Ближнего Востока, что США способны продолжить играть роль лидера в регионе, не уступая ее России и Китаю.
Напомним, бывший президент Польши Лех Валенса призвал раздробить и «расчленить» Россию, сократить численность населения РФ до 50 млн человек.
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что исход конфликта решится «на поле боя», а в конфликте между Россией и Украиной необходимо избежать «навязанного мира».
А глава МИД Британии Лиз Трасс заявила, что будет добиваться «победы над Россией», если станет премьером.
Также президент США Джо Байден обвинял президента России в инфляции из-за роста цен в стране. Во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) президент Владимир Путин отреагировал на западные заявления о «путинской инфляции». Путин на ПМЭФ отметил, что рост цен, инфляция, проблемы с продовольствием и топливом, бензином – результат системных ошибок в экономической политики США и ЕС.
Ответил российский лидер и на заявления Запада об «экономическом блицкриге» против России. Путин также подчеркнул, что мрачные прогнозы относительно экономики России не сбылись.
В ходе встречи с руководителями фракций Госдумы Владимир Путин прокомментировал спецоперацию, идущую с 24 февраля на Украине, отметив, что по большому счету Россия всерьез пока еще ничего и не начинала.
«Сегодня мы слышим, что нас хотят победить на поле боя. Ну что здесь скажешь? Пусть попробуют. Мы уже много слышали, что Запад хочет воевать с нами «до последнего украинца», – отметил российский лидер.
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Американисты объяснили беспокойство Вашингтона о поставках России иранских БПЛА
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«Несмотря на то, что ни российская, ни иранская сторона официально не подтвердили информацию о поставках БПЛА, Штаты все равно будут использовать эту тему, чтобы добиться выгодных для себя решений топливного кризиса», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Малек Дудаков. Ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил о том, что Иран якобы готовится передать России «несколько сотен» беспилотников.
«Заявление о передаче БПЛА было сделано вторым человеком во внешней политике администрации США и безусловно связано с предстоящей поездкой американского президента в ближневосточное турне», – рассказал политолог-американист Малек Дудаков.
«Байден планирует посетить Саудовскую Аравию, у которой исторически очень скверные отношения с Ираном. Как мы понимаем, американский президент будет пытаться в том числе договариваться с Эр-Риядом о поставках нефти, увеличении ее добычи, разрешению топливного кризиса в западном мире», – сказал политолог.
«Для того чтобы добиться нужных решений, Байден будет пытаться использовать все имеющиеся у него рычаги. Одним из таких рычагов является ситуация с иранской ядерной сделкой. Мы видим, что она застопорилась, нет никакого продвижения в этом вопросе и это, конечно, Саудовскую Аравию полностью удовлетворяет», – полагает собеседник.
«Заявления про иранские беспилотники – это попытка Белого дома показать Эр-Рияду, что они не готовы сейчас сотрудничать с Ираном, поскольку он собирается поставлять беспилотники России», – отметил Дудаков.
«Насколько правдивыми являются эти заявления об иранских БПЛА – мы не знаем. В свете анонсированного визита Владимира Путина в Иран может быть и будут заключены соответствующие договоренности», – сказал он.
«Однако суть остается в том, что Америка будет использовать этот рычаг во взаимоотношениях с Саудовской Аравией вне зависимости от того, подтвердится ли информация о сотрудничестве Ирана с Россией. В ответ Штаты ждут уступок со стороны монархий Персидского залива по наращиванию добычи нефти. Хотя, как мы уже слышали, Эр-Рияд заявлял, что это невозможно», – заключил политолог.
«Заявление Белого дома действительно происходит на фоне готовящейся поездки Джо Байдена в Саудовскую Аравию, с которой отношения, мягко говоря, испорчены. А Иран – серьезный противник саудитов, так что Вашингтон пытается упрекнуть Эр-Рияд отсутствием реакции на соглашение с Россией», – сказал в разговоре с газетой ВЗГЛЯД политолог-американист Дмитрий Дробницкий.
По словам собеседника, «логика здесь следующая: саудиты не любят Тегеран, а тот поставляет России беспилотники для операции на Украине, значит Москва – тоже враг». «Вашингтон рассчитывает, что Эр-Рияд займет соответствующую позицию в отношении СВО, хотя сомневаюсь, что этого удастся добиться. И даже пакет соглашений, размораживающий поставки вооружений, который везет с собой Байден, не исправит ситуацию», – отмечает эксперт.
«При нынешнем состоянии правящего дома в Саудовской Аравии, если президенту США удастся покинуть страну без позора, это будет серьезным достижением для американской дипломатии. Дело в том, что Москва, например, никогда не обещала Эр-Рияду давить на Тегеран, а вот от Вашингтона подобные заявления были. А затем эта позиция неожиданно переросла в иранскую ядерную сделку», – замечает Дробницкий.
Собеседник уверен, что наследный принц Мухаммед бен Салман Аль Сауд просто в очередной раз убедится в том, что «Байдена можно больше не уважать». «Саудовская Аравия больше не видит в американском президенте суверена. Именно поэтому Вашингтон пытается хоть как-то переманить Эр-Рияд на свою сторону. Но только такие упертые идеологи, как Блинкен, который и организовывал поездку в Саудовскую Аравию, могли решить, что одним визитом и при помощи Ирана и России можно решить накопившиеся проблемы», – заключил Дробницкий.
Накануне советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Иран якобы готовится передать России «несколько сотен» беспилотников. Он отметил, что «иранское правительство готовится предоставить» России «несколько сотен БПЛА, в том числе с оружейными возможностями».
Также, по версии США, Иран собирается тренировать российских специалистов использованию устройств. По информации США, обучение начнется в июле. Салливан не привел никаких доказательств, но подчеркнул, что США продолжат помогать обороне Украины, передает РИА «Новости».
При этом во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что 19 июля Владимир Путин отправится с визитом в Тегеран, где в том числе встретится с президентами Ирана и Турции Эбрахимом Раиси и Реджепом Тайипом Эрдоганом.
«Действительно, готовится поездка президента в Тегеран. Там состоится встреча глав государств-гарантов астанинского процесса, как известно, процесса по содействию сирийскому урегулированию», – приводит его слова ТАСС.
Инициаторами формата политического урегулирования ситуации в Сирии выступили Россия, Турция и Иран, которые также выступили гарантами мирного урегулирования сирийского конфликта, к переговорам были привлечены представители официального Дамаска и делегации сирийской оппозиции.
В мае Тегеран посетил вице-премьер Александр Новак. Стороны договорились перейти на максимально возможный уровень взаиморасчетов в нацвалютах, решили соединить платежные системы «Мир» и «Шетаб». В начале июня президент России Владимир Путин и президент Ирана Ибрахим Раиси провели телефонный разговор. Позднее министр иностранных дел России Сергей Лавров совершил визит в Тегеран.
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«Искандеры» уничтожили американские установки «Гарпун» в Одесской области
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В районе населенного пункта Березань Одесской области высокоточными ракетами наземного базирования «Искандер» уничтожены пусковые установки противокорабельного ракетного комплекса «Harpoon» (Гарпун) производства США, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«В результате удара высокоточными ракетами воздушного базирования в районе населенного пункта Артемовск Донецкой народной республики уничтожено 180 военнослужащих и 26 единиц военной техники 30-й механизированной бригады ВСУ.
Кроме того, высокоточным оружием ВКС России уничтожены: живая сила и военная техника ВСУ в 12 районах, четыре склада с боеприпасами 79-й десантно-штурмовой бригады в районе Матвеевки Николаевской области, а также пункт ремонта и восстановления бронетехники ВСУ в районе Северска», – сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
«В рамках контрбатарейной борьбы уничтожены: два взвода реактивных систем залпового огня «Град» и два артиллерийских взвода гаубиц «Гиацинт-Б» на огневых позициях в районе Дзержинска Донецкой народной республики (ДНР).
Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражено: три пункта управления, три склада боеприпасов, подразделения артиллерии на огневых позициях в 97 районах, а также живая сила и военная техника в 111 районах», – перечислил представитель Минобороны.
Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты семь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Изюм, Малые Проходы, Питомник Харьковской области, Славянск, Шандриголово ДНР, в том числе один ударный беспилотный летательный аппарат в районе города Николаева.
Кроме того, перехвачено 12 снарядов реактивной системы залпового огня «Ураган» в районах населенных пунктов Лисичанск Луганской народной республики, Бражковка Харьковской области и Новая Каховка Херсонской области.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 243 самолета, 137 вертолетов, 1513 беспилотных летательных аппаратов, 354 зенитных ракетных комплекса, 4046 танков и других боевых бронированных машин, 741 боевая машина реактивной системы залпового огня, 3135 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4165 единиц специальной военной автомобильной техники», – подытожили в Минобороны.
Накануне Минобороны сообщило, что ударом «Калибрами» уничтожены хранилища боеприпасов ВСУ для американских РСЗО HIMARS и гаубиц М777.
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Кремль спросили о возможности обмена американцев Грайнер и Уилана на Бута
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал комментировать возможность обмена американской баскетболистки Бриттни Грайнер, находящейся под судом в России, а также отбывающего срок в России американца Пола Уилана на российского предпринимателя Виктора Бута.
«По этой теме не буду говорить», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос о возможности обмена и контактах РФ и США по данному вопросу.
Ранее в Белом доме также отказались публично комментировать возможность обмена Грайнер на Бута.
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Захарова предложила поискать в медицинской энциклопедии описание случая с Блинкеном
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова госсекретаря США Энтони Блинкена о якобы «удержании» Россией украинских граждан словами, что «такой случай» нужно найти в медицинской энциклопедии.
«Пошла за медицинской энциклопедией. Такой случай должен быть где-то описан», – написала Захарова в Telegram-канале.
Ранее Блинкен заявил, что Россия якобы насильно удерживает на своей территории до 1,6 миллиона украинских граждан, у многих забирают документы и выдают российские паспорта.
До этого Захарова заявила, что госсекретарь США Энтони Блинкен сочиняет небылицы, говоря, что Россия якобы оказалась в «изоляции» на саммите министров иностранных дел стран Большой двадцатки.
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Захарова назвала враньем заявление Блинкена о «насильном удержании» украинцев
Спикер российского МИД Мария Захарова назвала враньем заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о якобы насильном удержании в России 1,6 млн украинских граждан.
«Это вранье – невозможно представить, как можно насильно дать паспорт», – передает РИА «Новости» ее слова в эфире «Соловьев Live».
Ранее российское посольство в США распространило заявление, что все украинские граждане, получающие российское гражданство, делают это добровольно, а сообщения представителей Вашингтона о том, что РФ якобы отнимает украинские паспорта, представляют собой низкокачественную дезинформацию.
Накануне Блинкен выступил с утверждением, что Россия якобы насильно удерживает на своей территории до 1,6 млн украинских граждан, у которых забрали паспорта и выдали российские документы. Официальный представитель МИД Мария Захарова предложила поискать описание случая с Блинкеном в медицинской энциклопедии.
Напомним, число прибывших в Россию с Украины и из Донбасса беженцев превысило 2,5 млн человек, включая 394 тыс. детей. Половина из прибывших – граждане ДНР и ЛНР.
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Новую Каховку перед ударом ВСУ снимал американский спутник
Американский коммерческий спутник Worldview-2 снимал Новую Каховку (Херсонская область) за три дня до удара американскими ракетами HIMARS со стороны Украины.
Съемка производилась 8 июля, передает РИА «Новости».
В результате удара ВСУ по Новой Каховке в Херсонской области погибли семь человек, 60 человек пострадали.
Как сообщалось ранее, американские коммерческие спутники также фотографировали Белгород, Новошахтинский НПЗ в Ростовской области, остров Змеиный и район буровых платформ в Черном море накануне ударов украинских сил.
Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявлял, что частные западные спутниковые операторы вместе с государственными передают данные Украине и работают таким образом «на нашего врага».
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США решили поставить Киеву бесшумные снайперские винтовки
Соединенные Штаты передадут Украине 30 крупнокалиберных винтовок Accuracy International, патроны Magnum, оптические прицелы и глушители, сообщается на официальном портале американских госзакупок.
Как отмечают аналитики, Вашингтон не остановили действия Киева, который ранее бесконтрольно раздал гражданским лицам тысячи автоматов Калашникова с военных складов. Новые винтовки, поставляемые в комплектации с глушителями, имеют все шансы оказаться на «витрине» черных торговцев оружием в даркнете, пишет RT.
По информации соответствующего тендера, контракт на поставку 30 крупнокалиберных винтовок Accuracy International, 120 магазинов к ним, оптических прицелов и патронов опубликовало посольство США в Киеве. С винтовками приедут и глушители для ведения бесшумной стрельбы.
Отмечается, что стоимость контракта составила 695 тыс. долларов. Получателями оружия указаны полиция и пограничная служба Украины. Контракт опубликован 17 июня.
«В рамках контракта будет поставлено 30 комплектов, включающих следующие позиции: винтовки Accuracy International .338 Lapua Magnum, оптические прицелы, сошки и глушители; 120 магазинов и 50 тыс. патронов .338 Lapua Magnum для Государственной пограничной службы Украины и Национальной полиции Украины», – говорится в документации тендера.
Винтовки безвозмездно передадут в рамках проектов «Укрепление потенциала государственной пограничной службы Украины по охране северных и восточных границ Украины» и «Поддержка устойчивой реформы Национальной полиции Украины».
Ранее Киев призвал Запад в срочном порядке предоставить более тяжелое оружие в ответ на указ президента России Владимира Путина о распространении упрощенного порядка получения гражданства на всех украинцев.
Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что поставки Западом оружия Украине создают угрозу для всего мира, так как это оружие «всплывает в других частях света».
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США исключили из санкций против России агропром, медицину и энергетику
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Транзакции с Россией в сферах сельского хозяйства, энергетики, медицины, связанные с борьбой с коронавирусом, транзитных авиаперелетов, а также затрагивающие работу неправительственных организаций, выведены из-под действия американских санкций, говорится в опубликованных Минфином США документах.
Как отмечается в справочных материалах, распространенных Министерством финансов США, Управление по контролю за иностранными активами Минфина США выпустило «несколько относящихся к России генеральных лицензий, разрешающих определенные транзакции с участием иностранных финансовых институтов». В качестве этих документов, разрешающих в порядке исключения из режима рестрикций означенные сделки, названы четыре генеральные лицензии: 6B, 7A, 8C и 27, передает ТАСС.
Лицензия 6B датируется 14 июля и заменяет предыдущие документы от 24 марта и 24 февраля. Финансовое ведомство уточняет, что разрешаются связанные с РФ «транзакции, относящиеся к производству, продаже или транспортировке сельскохозяйственных товаров, сельскохозяйственного оборудования; медицине, медицинской аппаратуре, ее запчастям и компонентам или обновлениям программного обеспечения для нее; предотвращению распространения, диагностике или лечению COVID-19, включая исследования или клинические испытания, относящиеся к COVID-19, или продолжающимся клиническим испытаниям и иной исследовательской медицинской деятельности». В лицензии приводится перечень продукции, связанной с сельским хозяйством, в отношении которого она действует. В список включены продукты, животные, корма для них, удобрения, семена, репродуктивный материал. В прошлых версиях документа сельхоз оборудование не значилось.
Приводятся также разъяснения относительно лицензий 7A (от 5 мая), 8C (14 июня) и 27 (19 апреля). Первая – выводит из-под действия санкций «платежи за транзитные перелеты, вынужденные посадки и услуги воздушной скорой помощи». Вторая – разрешает сделки, «связанные с энергетикой», при наличии целого ряда исключений. Третья – дает разрешение на «транзакции в поддержку деятельности неправительственных организаций».
Минфин США также опубликовал информационный бюллетень, в котором утверждается, что опубликованные ведомством материалы должны «далее разъяснить, что Соединенные Штаты не вводили санкции в отношении производства, продажи или транспортировки сельскохозяйственных товаров (включая удобрения), сельскохозяйственного оборудования или медикаментов, относящихся к Российской Федерации».
В американском финансовом ведомстве утверждают, что санкции США против РФ якобы не «препятствуют торговле сельхозпродукцией и медикаментами». Вашингтон уверяет, что антироссийские рестрикции якобы не усугубляют продовольственный кризис в мире.
Как подчеркнул в начале июня министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, на Западе «стыдливо умалчивают», что под санкции попали суда, которые возят российское зерно. «Их не принимают в иностранных европейских портах, их не страхуют, – указал Лавров. – В принципе все логистические и финансовые цепочки, которые связаны с поставками зерна на мировые рынки, они оказались под санкциями наших западных коллег».
Накануне стало известно, что Минфин США разрешил транзакции с Россией, связанные с рядом сфер экономики.
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Посольство США в Киеве призвало американцев срочно покинуть Украину
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Американское посольство в Киеве призвало находящихся на Украине граждан США покинуть страну по соображениям безопасности.
«Посольство США призывает американских граждан не въезжать на Украину, а [уже] находящихся на Украине – немедленно покинуть ее, пользуясь доступными <…> вариантами с наземным транспортом, если это безопасно», – приводит текст предупреждения американской дипломатической миссии ТАСС.
Посольство США предостерегает соотечественников от присоединения к «крупным скоплениям людей» и участия в «организованных мероприятиях». В заголовке нынешнего уведомления говорится о «ракетной угрозе» на Украине.
Американские дипломаты советуют согражданам, находящимся на Украине, «немедленно искать укрытие» в случае громких взрывов или включения сирен воздушной тревоги, не приближаться «ни к каким обломкам» при ракетных обстрелах. Кроме того, посольство подчеркивает, что в случае перехвата ракет или беспилотных летательных аппаратов угрозу могут представлять «падающие обломки».
По оценке диппредставительства США, «ситуация в сфере безопасности на всей Украине крайне нестабильная, условия могут без предупреждения [то есть резко и внезапно] ухудшиться».
Напомним, в конце июня президент Украины Владимир Зеленский признал, что ВСУ оказались в Донбассе в «очень сложной и очень тяжелой» ситуации. Он также говорил, что с начала специальной военной операции России Украину покинули более 5 млн человек.
В марте Госдепартамент США предупреждал американцев о смертельной опасности поездок на Украину, а также рекомендовал американцам, планирующим поездку на Украину вопреки призыву не посещать эту страну, сдать образцы ДНК, написать завещание и обсудить с близкими вопросы возможной опеки над детьми.
Отметим, в январе постоянные заявления США о скором «российском вторжении» привели к тому, что Украина оказалась на грани финансового коллапса. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что на фоне паники с Украины вывели 12,5 млрд долларов, при этом стабилизация национальной валюты из госрезервов обходится Украине очень дорого.
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Посольство заявило о намерении США вытеснить Россию из торговли продовольствием
Обвиняя Москву в препятствовании вывозу сельхозпродукции с Украины, США стремятся к переделу глобального агропромышленного рынка, заявили в российском посольстве в Вашингтоне.
«Ответственность лежит на киевских властях, которые заминировали черноморскую акваторию... Рассматриваем подобные высказывания как свидетельство усилий США по переделу глобального агропромышленного рынка, подразумевающих вытеснение России из сферы торговли продовольствием», – сообщается в Telegram-канале дипмиссии.
В публикации отмечается, что США активно используют нелегитимные односторонние санкции, чтобы заблокировать торгово-экономические взаимоотношения России с внешним миром и подорвать цепочки поставок.
«Как следствие – государства-импортеры испытывают значительные сложности в получении сельхозтоваров», – заключили в посольстве.
Напомним, в среду в Стамбуле прошли четырехсторонние переговоры с представителями Турции, ООН, Украины и России по вопросу организации вывоза сельхозпродукции из черноморских портов. Российская делегация, куда входят представители Минобороны РФ, на переговорах в Стамбуле предложила решение по вывозу сельхозпродукции из черноморских портов.
До этого официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын рассказал, что Запад заявляет Анкаре о заинтересованности в «скорейшей встрече по «зерновой проблеме» в Турции», на Западе «обеспокоены возможным продовольственным кризисом». Однако, как указал Калын, у России и Украины «есть свои аргументы».
В США считают, что достигнутая в Стамбуле сделка по «зерновому вопросу» включает частичное разминирование и прекращение огня.
В Румынии упал американский беспилотник
Беспилотник, принадлежащий ВВС США, упал в 14.15 в трех километрах к югу от 71-й базы румынских ВВС в Кымпия-Турзий, сообщает Минобороны Румынии.
БЛА типа MQ-9 Reaper потерпел аварию во время возвращения на базу, жертв и пострадавших не зарегистрировано, передает ТАСС со ссылкой на агентство Agerpres.
Инцидент подтвердил глава военного ведомства Василе Дынку телеканалу «Диджи-24». Он добавил, что БЛА участвовал в учениях и управлялся американскими военными.
«Ущерба не было, он упал в поле, где нет населенных пунктов. Американцы проводят сейчас первый анализ. <...> Мы тренируемся вместе, мы и американцы, с этими БЛА», – сказал он.
Ранее сообщалось, что у острова Самос в Греции разбился арендованный у Украины вертолет.
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