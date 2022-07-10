В ДНР заявили о 52 обстрелах со стороны ВСУ за сутки

Появились сообщения об уничтожении грузинских наемников под Северском

Союзные силы уничтожили под Северском колонну с грузинскими наемниками, ликвидировано около 30 боевиков, сообщил источник, близкий к Народной милиции ЛНР.

Источник ТАСС сообщил, что «разбита колонна грузинских наемников», которые «отступали на нескольких десятках машин и пикапах». По его словам, «союзные силы сработали очень точно». «Машины остались на месте вместе с этими же наемниками. Все сгорело, человек 30 там точно было», – говорится в сообщении.

Кроме того, источник сообщил, что военнослужащие 80-й десантно-штурмовой бригады вооруженных сил Украины, воевавшие под Артемовском, массово дезертировали в тыл.

Тем временем военный корреспондент издательского дома «Комсомольская правда» Александр Коц опубликовал в Telegram видео того, как «русская артиллерия буквально перемешивает противника в лесах под Северском». Он отметил, что «всевидящее око группировки Отважных выискивает цели и корректирует огонь с воздуха».

Напомним, после освобождения Лисичанска части ВС России и народной милиции ЛНР вплотную подошли к Северску – последнему относительно крупному населенному пункту, прикрывающему путь на Славянск. Окружение/ликвидация группировок противника в Славянске – Краматорске, далее в Авдеевке, Артемовске и Курахово не просто разрушает фронт в Донбассе и уничтожает крупнейшую на данный момент группировку ВСУ, а выводит войска России и союзников на оперативный простор на огромной территории. Так, для Киева потеряют всякий смысл попытки удерживать Харьковскую область.

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