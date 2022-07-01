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«Казахстанские железные дороги» опровергли вывоз компанией зерна с Украины
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Компания «Казахстан темир жолы» (КТЖ, «Казахстанские железные дороги») опровергли данные о вывозе зерна с украинской территории якобы в обход санкций.
«30 июня 2022 года в ряде СМИ вышла информация о вывозе зерна из Украины через Бердянский морской торговый порт на казахстанском судне «Жибек жолы». АО «KTZ Express» поясняет, что 26 октября 2021 года ТОО «KTZ Express Shipping» (судовладелец) заключило договор бербоут-чартера с российской компанией ООО «Грин-лайн» до 30 ноября 2022 года», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение.
Также сообщается, что компания имеет контракт на оказание услуг по перевозке зерна их Украины в Турцию с эстонской компанией Mangelbert OU.
Утверждается, что зерно является украинским, и перевозка осуществляется по согласованному гуманитарному коридору по просьбе украинской стороны.
В компании пояснили, что АО «KTZ Express» проводит активные консультации с участниками данной перевозки, а также представителями дипломатической миссии.
Зеленский оценил решение России вывести гарнизон с острова Змеиный
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Президент Украины Владимир Зеленский не исключил возвращения российских войск на остров Змеиный, а также признал, что положение украинских войск в Донбассе остается тяжелым.
Зеленский заявил, что Змеиный является «стратегическим пунктом», передислокация российских войск сильно «изменяет стратегическую ситуацию в Черном море», но «еще не гарантирует безопасность» украинской стороны. Зеленский сказал, что надеется на будущие успехи украинских войск.
Он признал, что «ситуация в Донбассе остается необыкновенно сложной, крайне тяжелой», а также указал, что США выделили Украине очередной пакет военной помощи. Президент Украины обещал, что американское вооружение в будущем начнет поступать на передовую, передает ТАСС.
Напомним, Минобороны России вывело гарнизон с острова Змеиный – важнейшего плацдарма в Черном море. Ведомство указало, что на острове практически нет растительности и укрытий, это существенно усложняет контроль над ним. Однако «российский гарнизон успешно выдержал несколько атак, несмотря на регулярные информационные атаки украинского руководства, нет ни одного подтвержденного сообщения об успешных операциях» Украины.
Объект имеет стратегическое значение, но он исполнил свою роль по контролю воздушного пространства на данный момент. Поскольку атаки ВСУ на остров не прекращались, на его удержание тратились большие ресурсы, говорится в публикации, сообщило Минобороны. Кроме того, планируется исключить обвинения в адрес России в создании голода мирового масштаба из-за невозможности вывоза зерна с Украины.
Как считают эксперты, если Зеленский или его советники потребуют от военнослужащих Украины десантироваться на остров – они будут уничтожены прицельными выстрелами ВС России. Таким образом, сейчас остров оказался в так называемой серой зоне, но остается под огневым контролем России.
Эксперт дал прогноз об итогах столкновения сил России и НАТО в Европе
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«Называть армию НАТО «дешевыми экспедиционными отрядами» – это, конечно, перебор. Вооруженные силы Альянса в Европе далеко превосходят нас по своим техническим возможностям и численности», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Василий Кашин, комментируя публикацию в чешской прессе о небоеспособности войск НАТО.
«Любое военное столкновение России и НАТО тут же создает колоссальные и невиданные ранее в истории риски ядерной эскалации. И тогда уже не будет иметь никакого значение техническое оснащение армий», – отмечает эксперт Центра анализа стратегий и технологий Василий Кашин.
Кашин уверен, что подобное столкновение будет значительно более серьезным кризисом, недели Карибский кризис или кризис в Европе в 1983 году. «Это вполне может закончиться реальной катастрофой. Надо понимать, что такой конфликт в любом случае будет иметь элемент непредсказуемости, но до сих пор все эксперты были едины во мнении, что неизбежен скорейший переход к применению ядерного оружия. И как только это произойдет, уже не будет иметь значение техническое оснащение любой из армий», – добавил он.
«Более того, не никакой уверенности в том, что применение этого оружия удастся удержать в рамках Восточной Европы», – отметил Кашин.
Объявленная на саммите на НАТО в Мадриде новая стратегия альянса, предполагающая размещение в Восточной Европе уже 300 тыс. бойцов, сейчас нереализуема. Такое мнение высказал чешский журналист Милан Водичка на портале iDNES.cz. По его мнению, войска Запада деградировали за последние десятилетия, когда их армии занимались войной с террористами.
«Это привело к перерождению армии в дешевые экспедиционные отряды, которых восхищают бородачи из спецподразделений. Но теперь Западу нужно как можно больше танкистов и артиллеристов», – считает Водичка. С его точки зрения, помимо проблем с личным составом, страны НАТО также испытывают дефицит оружия, что показала ситуация с истощением военных арсеналов западных стран после передачи вооружения Украине.
Кроме того, Водичка предположил, что в случае военного столкновения России и НАТО Москва сможет занять территорию Прибалтики всего за 15 дней.
«Действительно считалось, что удержать Прибалтику в случае крупного наступления будет сложно, – заметил по этому поводу Кашин. –Другое дело, что все эти рассуждения носят глубоко теоретический характер, потому что любое военное столкновение России и НАТО тут же создает колоссальные и невиданные ранее в истории риски ядерной эскалации. Трудно представить, кто мог бы сознательно на такое решиться, даже с учетом того, насколько мы друг друга раздражаем».
В среду участники саммита Североатлантического альянса приняли итоговую декларацию, в которой назвали Россию самой значительной угрозой безопасности альянса. Лидеры НАТО одобрили новую стратегическую концепцию до 2030 года. Предыдущая концепция 2010 года в корне отличалась от новой редакции, которая по сути сосредоточена на России.
Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала новые приоритеты в политике НАТО.
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Киссинджер назвал три варианта завершения спецоперации на Украине
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Россия одержит победу на Украине, если удержит занятые территории, на которых находятся ключевые районы промышленности и сельского хозяйства, что, в свою очередь, ослабит НАТО, предположил бывший госсекретарь США Генри Киссинджер.
Российская спецоперация на Украине может разрешиться тремя способами, в зависимости от того, какой будет реализован, НАТО ослабнет или окрепнет, выразил мнение Киссинджер в интервью The Spectator.
По словам Киссинджера, первый сценарий предусматривает, что российские войска останутся на занятых к этому дню позициях, таким образом, они «получат 20% Украины и большую часть Донбасса, основные промышленные и сельскохозяйственные районы и полосу земли вдоль Черного моря». Причем такой вариант стал бы победой России, тогда как значение НАТО будет «не столь решающим», как считалось прежде, передает РБК.
Второй вариант предполагает, что Россию «попытаются вытеснить» из Крыма – территории, которую она взяла под контроль до начала спецоперации, то есть в этом случае «встанет вопрос о войне с самой Россией», отметил бывший госсекретарь США.
При этом Киссинджер обрисовал и третий вариант развития событий – если Киев окажется способен «удержать Россию» и линию противостояния «отодвинут» к границам до начала спецоперации, это будет означать проигрыш официальной Москвы. По его мнению, в таком случае Украина окажется перевооружена, между ней и НАТО будут налажены тесные связи либо страна сама станет частью альянса.
Как подчеркнул Киссинджер, президент Украины Владимир Зеленский решил реализовать третий вариант. Бывший госсекретарь США отметил, что этот сценарий станет «существенным достижением» для западных стран, НАТО окажется еще более усиленным благодаря присоединению Финляндии и Швеции, а Украина будет располагать «крупнейшими сухопутными войсками в Европе».
«Впервые в новейшей истории России придется столкнуться с необходимостью сосуществования с Европой как единым целым, а не с Америкой как главным звеном в защите Европы своими ядерными силами», – подвел он итог.
Ранее Киссинджер заявил, что по завершении спецоперации нужно будет найти место для Украины и место для России. «Если мы не хотим, чтобы Россия стала форпостом Китая в Европе», – сказал он.
До этого стало известно, что представители США, Британии и Евросоюза в последние недели проводят регулярные встречи без участия властей Киева для обсуждения параметров возможного перемирия и дипломатического урегулирования конфликта на Украине.
Напомним, согласно информации телеканала CNN, сотрудники Белого дома понемногу теряют уверенность в том, что Украина сможет вернуть территории, которые взяли под контроль российские военные в ходе спецоперации.
Украине напомнили о необходимости выплачивать долги
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Киеву 1 сентября нужно выплатить около 1,4 млрд долларов внешней задолженности с учетом процентов, сообщают информационные агентства.
Bloomberg установило указанную сумму на основании собственных подсчетов. По словам источников, украинские власти могут предложить кредиторам провести реструктуризацию долга. Также не исключается возможность задействовать для оплаты замороженные российские золотовалютные резервы, но этот вариант признается спорным с правовой точки зрения. Кроме того, идут переговоры с МВФ, передает ТАСС.
Сами кредиторы, как сообщается, не слишком верят в способность Киева найти выход. Отмечается, что стоимость долговых обязательств Украины упала, причем обязательств со сроком погашения в сентябре – уже на 40%. Дефолт по внешним обязательствам отрицательно скажется на его доступе к мировому финансовому рынку в будущем. Bloomberg указывает, что ожидается падение ВВП Украины на 30%, Украина испытывает большие трудности с выполнением бюджета.
Напомним, еще в начале апреля министр финансов Украины Сергей Марченко заявил о том, что с апреля он ожидает ежемесячную дыру в бюджете страны в размере 5-7 млрд долларов. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его стране требуется 7 млрд долларов в месяц в виде немедленной финансовой помощи для покрытия социальных выплат и заработной платы. В июне глава Агентства США по международному развитию Саманта Пауэр заявила, что Украина в условиях боевых действий теряет из бюджета 5–6 млрд долларов в месяц. Советник Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устиненко заявил, что снижение ВВП Украины по итогам года ожидается на уровне 35–40%.
Президент Индонезии передал Путину послание Зеленского
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Президент Индонезии Джоко Видодо заявил о готовности стать посредником в переговорах между главой российского государства Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским.
«Я передал послание президента Зеленского президенту Путину», – заявил Видодо, передает ТАСС.
Он также сказал, что «выразил готовность наладить диалог между двумя лидерами». По его словам, «ситуация все еще очень сложная, но необходимо продвигаться к мирному урегулированию и начать диалог».
Ранее президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что в ходе визита в Россию и на Украину намерен пригласить лидеров России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского «к открытию пространства для диалога».
До этого помощник главы российского государства Юрий Ушаков заявил, что Москва не отвергает возможность прямого контакта президента России Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского, однако это требует подготовки, «впустую никто встречаться с Зеленским не будет».
Владимир Зеленский после встречи с президентом Индонезии Джоко Видодо заявил, что благодарен за личное приглашение принять участие в саммите «Группы двадцати». При этом он отметил, что участие в саммите G20 в Индонезии будет зависеть от состава участников встречи, а также от ситуации с безопасностью на Украине.
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Японию напугала передача проекта «Сахалин-2» российскому оператору
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Японские корпорации могут потерять свои права в проекте «Сахалин-2» в результате решения России сделать российское ООО оператором этого проекта по производству сжиженного природного газа (СПГ), заявили японские информационные агентства, комментируя соответствующий указ президента России Владимира Путина.
«Появилась вероятность того, что Япония потеряет свои права в проекте «Сахалин-2». При возникновении проблем с поставками природного газа возникнет угроза резкого роста цен на энергию, что на фоне приближения самого жаркого летнего периода неизбежно окажет воздействие на жизнь и деловую обстановку в Японии», – приводит ТАСС сообщение агентства «Киодо».
Агентство напоминает, что в стране сейчас и без того сложилась крайне напряженная ситуация с электроэнергией, население и бизнес официально призывают к экономии. «На Россию, – пишет «Киодо», – приходится около 9% импортируемого в Японию СПГ, практически весь он идет с проекта «Сахалин-2». Если долговременные контракты на закупки оттуда не удастся сохранить, придется закупать СПГ на открытом рынке по высоким ценам. Это неминуемо приведет к росту цен на электроэнергию».
Заместитель генсекретаря кабинета министров Сэйдзи Кихара в пятницу на пресс-конференции в Токио выразил надежду на то, что решение Москвы сделать российское ООО оператором нефтегазового «Сахалин-2» не повлияет на права и интересы Японии в этом проекте. По его словам, правительство пока не готово дать ответ относительно своих дальнейших действий, поскольку ведет изучение деталей решения России.
Напомним, в четверг президент Владимир Путин подписал указ, из которого следует, что в связи с нарушением иностранными юридическими и физическими лицами обязательств, связанных с исполнением соглашения о разделе продукции, проводится смена оператора проекта «Сахалин–2». Акционеры нынешнего оператора – Газпром, британско-голландская Shell, японские Mitsui и Mitsubishi.
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Зеленский пообещал заменить Европе российский газ украинским электричеством
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Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что поставки украинского электричества могли бы частично заменить для ЕС российский газ.
Зеленский заявил, что «произошел еще один значительный шаг в сближении» Украины и ЕС – «Украина начала значительный экспорт электричества на территорию ЕС, в Румынию». По его словам, «это только первый этап», Киев хочет «расширить поставки». По версии Зеленского, «за счет украинского электричества может быть замещена значительная часть российского газа, который потребляют европейцы». «Так что это вопрос не только экспортной выручки для нас, это вопрос безопасности для Европы», – приводит его слова ТАСС.
Напомним, страны ЕС начали испытывать дефицит электроэнергии. В свете попыток Евросоюза продолжить «зеленый курс» сообщества на полный переход к производству и использованию «экологически чистой» энергии недополучение газа и нефти из России обещает не только серьезные проблемы в экономике ЕС, но и разногласия между его членами по поводу электроэнергии.
Газета ВЗГЛЯД отмечала, что Украина долгие годы жила за счет импорта электроэнергии из «страны-агрессора» и Белоруссии.
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Прием в посольстве США в Грузии завершился дракой
Физическими и словесными оскорблениями между депутатом и руководителем оппозиционного телеканала был омрачен прием в посольстве США в Грузии связи с Днем независимости Америки, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Посольство США сообщило, что приступило к изучению обстоятельств инцидента, вероятно, будут изучены видеозаписи с места.
Основатель оппозиционного телеканала «Пирвели» («Первый») Вато Церетели уверяет, что его избили депутаты правящей «Грузинской мечты».
В свою очередь, парламентарий от правящей партии Анри Оханашвили заявил о «грязной провокации» со стороны Церетели, за что тот «получил ответ, который заслужил».
Предполагается, что Церетели обматерил Оханашвили, после чего началось выяснение отношений.
Евросоюз требует от Грузии снижения внутриполитической напряженности, чтобы предоставить стране через шесть месяцев статус страны-кандидата, однако радикальная оппозиция назначила на третье июля митинг с требование отставки правительства.
Телеканал «Пирвели» известен как один из рупоров радикалов, наряду с двумя другими – «Мтавари» («Главный») и «Формула».
Ходаковский оценил уход российского гарнизона с острова Змеиный
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Если российские военные на Змеином «выгребали от прилетов по головам», то теперь в этом положении окажется противник, считает комбриг ДНР Александр Ходаковский. О том, что Россия завершила выполнение задач на украинском острове Змеиный, в четверг объявило Минобороны РФ.
«Я сам себе удивляюсь, насколько я последователен в своей позиции. Не поленитесь – отлистайте несколько публикаций назад и найдите ту, где я рассуждаю о неоправданности тактики, когда мы берем что-то, держим это что-то из политических соображений, но страдаем в военном смысле, неся потери ради принципа», – пишет в своем Telegram-канале командир бригады «Восток» ДНР Александр Ходаковский.
В качестве примера он описал действия Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Лисичанском, когда те отказываются «из-за политики выравнивать линию фронта», а затем сжигают свой ресурс.
«Он указал на четкую границу, «за которой смысл превращается в бессмыслицу». «Вчера еще нужно было взять село, чтобы выровнять линию и прикрыть фланги – завтра уже не нужно брать другое село, чтобы не выпятиться и не быть отрезанными и уничтоженными, если мы не планируем передвигать весь фронт. Нет единого правила – есть уникальная конфигурация каждого участка фронта, и командование на месте принимает решение или руководствуясь здравым смыслом, или отсутствием такового. И если наши сидели на Змеином и выгребали от прилетов по головам, а теперь в том же положении окажется противник – может, и есть смысл остров оставить. В конце концов, Кутузов позволил Наполеону взять Москву – и тем приблизил победу», – считает Ходаковский.
В четверг Минобороны РФ объявило, что «Вооруженные силы Российской Федерации завершили выполнение поставленных задач на острове Змеиный и вывели находившийся там гарнизон».
Вплоть до 24 февраля, то есть до начала Россией спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины, на Змеином располагалась пограничная застава, пункт наблюдения ПВО и подразделение морской пехоты. После предупреждающего огня российских кораблей 82 украинских бойца сдались в плен. На острове разместился небольшой российский гарнизон, который отражал эпизодические атаки украинского воздушного и морских десантов.
«Сахалин–2» передали российской компании
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В связи с нарушением иностранными юридическими и физическими лицами обязательств, связанных с исполнением соглашения о разделе продукции, проводится смена оператора проекта «Сахалин–2», следует из указа президента России Владимира Путина. Акционеры нынешнего оператора – Газпром, британско-голландская Shell, японские Mitsui и Mitsubishi.
Президент подписал указ о применении специальных экономических мер в сфере ТЭК. Оператором «Сахалина–2» вместо Sakhalin Energy станет российское юрлицо, поскольку есть угрозы «возникновения чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера», «жизни и безопасности людей», а также «национальным интересам и экономической безопасности» России, передает РИА «Новости».
Угрозы возникли «в результате нарушения некоторыми иностранными юридическими лицами и физическими лицами обязательств, которые связаны с исполнением соглашения о разработке Пильтун-Астохского и Лунского месторождений нефти и газа на условиях раздела продукции, заключенного 22 июня 1994 года».
Правительство России сможет продать доли иностранных участников, которые те потенциально имеют шанс получить в новом операторе пропорционально долям в нынешнем Sakhalin Energy, если их передача в итоге не состоится, а вырученные средства за вычетом нанесенного ущерба будут переведены на спецсчет.
Соответствующий акционер не в праве распоряжаться средствами от продажи доли до завершения оценки нанесенного им ущерба (финансового, экологического, технологического). Деньги «списываются со счета», открытого «на имя акционера компании», связанного с юридическими и физическими лицами, «на которых... возлагаются обязательства по возмещению ущерба».
Новому ООО переходят все права и обязанности, а также имущество проекта, передает ТАСС.
Таким образом, правительство создает российское общество с ограниченной ответственностью, но учредителем общества не будет. Акционеры за месяц должны уведомить правительство о согласии принять доли в новом операторе. Имущество текущего оператора подлежит незамедлительной передаче в собственность России с одновременной его передачей в безвозмездное пользование новому ООО. К правоотношениям, связанным с реализацией соглашения, применяется российское право. Споры, вытекающие из правоотношений, связанных с реализацией соглашения, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Москвы, пишет «Коммерсант».
Иными словами, власти России принуждают иностранные компании согласиться на предложенные условия сохранения их участия в «Сахалине-2», в противном случае иностранные акционеры рискуют просто потерять свою долю, поясняет издание.
В документе говорится, что решение принято в связи «с недружественными и противоречащими международному праву» действиями США и «примкнувших» к ним государств и организаций, которые направлены на введение санкций против России, передает РБК.
Sakhalin Energy Investment Company Ltd. зарегистрирована на Бермудских островах. Нынешние акционеры Sakhalin Energy в течение месяца должны согласиться на получение доли в новом российском ООО. Акционерами компании являются Газпром (50% плюс одна акция), британско-голландская Shell (27,5% минус одна акция), японские Mitsui (12,5%) и Mitsubishi (10%). В конце февраля Shell объявила о намерении выйти из актива и позднее отозвала оттуда свой управляющий и технический персонал. Японские Mitsui (12,5%) и Mitsubishi (10%) были не намерены выходить из проекта, передает «Интерфакс».
Как пояснял видный японский специалист по экономическим отношениям с Россией, хорошо знакомый с темой, японские участники проектов «Сахалин-1» и «Сахалин-2» «занимаются только продажей нефтегазовой продукции этих проектов и обеспечением их финансами», они «не имеют отношения к добыче нефти, производству сжиженного природного газа». При этом поставки СПГ «с проекта «Сахалин-2» покрывают 8,8% потребностей Японии», которая «не сможет быстро найти другие ресурсы на замену».
По его словам, «главная проблема этих проектов заключается в том, насколько российские корпорации или привлеченные в проекты компании третьих стран, возможно Китая или Индии, смогут эффективно использовать применяемые там технологии». Будущая деятельность во многом зависит от того, насколько удастся поддерживать технический уровень добычи и переработки после ухода специалистов Shell.
В июне председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Япония должна выйти из проектов «Сахалин-1» и «Сахалин-2» или изменить свое отношение к России: «Мы с вами будем добиваться того, чтобы либо Япония ушла, либо изменила отношение к нашей стране. А так получается: как прибыль, так партнеры; как санкции – недружественное отношение. Пускай выберут для себя что-то. А так за счет наших граждан, за счет страны решают свои проблемы и нам гадят», – передает «Дума ТВ».
Напомним, Япония категорически отказалась выходить из проекта. Большая часть производимого в рамках проекта СПГ поставляется в Японию. Министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда, выступая в парламенте, заявил, что Япония не намерена выходить из нефтегазового проекта «Сахалин-2», даже если ей скажут пойти на такой шаг. «Сахалин-2» – это актив, над приобретением которого упорно трудились наши предшественники. Владельцем земли может быть Россия, но право аренды и оборудование для сжижения и транспортировки принадлежат японскому правительству и японским компаниям. Мы не намерены выходить (из проекта), даже если нам скажут», – заявил он.
Японский премьер-министр Фумио Кисида также заявил, что Япония не собирается выходить из нефтегазового проекта «Сахалин-2», так как заинтересована в продолжении закупок энергоресурсов в его рамках.
В Кремле оценили привезенное Видодо послание от Зеленского
Переданное президентом Индонезии по итогам переговоров в Кремле с президентом Владимиром Путином послание от главы Украины Владимира Зеленского, не является письменным документом, пояснил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Смотрите, я смогу сказать следующее, речь не идет о каком-то письменном послании. Единственное, что я могу сказать по этой теме», – передает его слова РИА «Новости».
Накануне Видодо заявил о готовности стать посредником в переговорах между главой российского государства Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским.
Ранее президент Индонезии заявил, что в ходе визита в Россию и на Украину намерен пригласить лидеров России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского «к открытию пространства для диалога».
Послу Великобритании выражен протест в связи с хамскими заявлениями Лондона
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Посол Великобритании в Москве Дебора Броннерт была вызвана в четверг в МИД России, где ей был заявлен протест в связи с хамскими высказываниями руководства этой страны, говорится в сообщении российского дипведомства.
«30 июня в МИД России была вызвана посол Великобритании в Москве Дебора Броннерт. Ей был выражен решительный протест в связи с откровенно хамскими высказываниями руководства Великобритании в отношении России, ее лидера и официальных представителей органов власти, а также российского народа», – приводится сообщение на сайте МИД России.
Также послу была обозначена недопустимость практики тиражирования посредством заявлений официальных лиц Соединенного Королевства заведомо ложной информации, в частности о якобы озвучиваемых российской стороной «угрозах применения ядерного оружия».
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на заявления о ней министра обороны Великобритании Бена Уоллеса обвинила его в клевете, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал его заявление хамством.
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Эксперт: Из-за Украины судьба правительства Италии повисла на волоске
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«Разломы в коалиционном правительстве Марио Драги усилились с началом украинского кризиса. Самый главный, ставший катализатором раскола, вопрос – это поставка оружия на Украину», – сказала газете ВЗГЛЯД специалист по Италии Елена Маслова, комментируя сообщения о возможном падении нынешнего итальянского кабинета.
«Кабинет Марио Драги был создан в начале года как так называемое правительство национального единства. В него вошли все партии, которые вынуждены поддержать Драги в разгар политического кризиса в Италии не по своей воле, а по стечению обстоятельств. Состав правительства итальянцы прозвали «Минестроне» – по названию супа, в котором много различных ингредиентов. Изначально в правительстве закладывалась такая шаткость, неустойчивость», – рассказала доцент кафедры интеграционных процессов МГИМО МИД России, специалист по Италии Елена Маслова.
«Основная задача Драги в начале года заключалось в том, чтобы оправдать надежды Брюсселя и правильно распределить средства Евросоюза для восстановления итальянской экономики», – отмечает эксперт. Партнеры по коалиции исповедовали разные взгляды на главную повестку в работе правительства – вывод экономики из коронакризиса и в целом достойный выход из пандемии. «Разломы в коалиционном правительстве Драги усилились с началом украинского кризиса. Самый главный, ставший катализатором раскола, вопрос – это поставка оружия на Украину», – отмечает Маслова.
«Все итальянское правительство в той или иной степени обсуждает действия Российской Федерации. Но одно дело обсуждать, а другое – оказывать поддержку одной из сторон конфликта. Италия присоединилась к антироссийским санкциям Евросоюза и стала поставлять вооружение. Факт поставки очень сильно расколол итальянское общество. По результатам социологических опросов половина итальянцев считала, что Италия не должна ни в коем случае поставлять вооружение Украине», – сказала Маслова
Дальше эта тема начала раскручиваться движением «Пяти звезд», представленном в парламенте и пока входящем в правительственную коалицию, указывает эксперт. «Лидер движения, действующий глава МИД Луиджи Ди Майо, когда занял свою позицию, потерял все те черты радикализма, которые были присуще представителям «Пяти звезд», и, соответственно, занимал позицию итальянского правительства и полностью поддерживал Драги. Именно это и заставило его выйти из движения «Пяти звезд», поскольку у них сейчас основная идея заключается в том, что Италия не должна поддерживать оружием Украину», – отмечает Маслова.
«Отставка кабинета Драги может произойти в любой момент, однако для этого нужен повод, – резюмирует эксперт. – На сегодняшний день большинство у него есть, а вот как дальше будет развиваться ситуация, покажет время». Помимо вопроса о поставках оружия для итальянцев остро стоит энергетическая проблема, добавила Маслова. Она напомнила, что Италия – одна из тех стран, которая наиболее зависит от российских энергоресурсов. «Итальянцы искренне не понимают почему они должны сейчас экономить, почему искать в качестве поставщиков более авторитарные страны Ближнего Востока – это нормально, а вот закупать у России – нет», – отмечает эксперт.
«У движения «Пяти звезд» на сегодняшний день парламентское большинство, но по всем опросам большинством в народе они больше не обладают», – в свою очередь отметил в комментарии газете ВЗГЛЯД политолог-международник Марк Бернардини. – Внутри движения произошел раскол. С одной стороны бывший премьер-министр Джузеппе Конте, с другой – действующий министр иностранных дел Луиджи Ди Майо. Группа приверженцев Ди Майо вышла из движения. При этом и те, и другие заявили, что остаются в правительственной коалиции».
«Для раскола был целый ряд причин, в том числе и отправка вооружения на Украину», – отметил собеседник. Вместе с тем Бернардини полагает, что немедленной отставки кабинета Драги ожидать не следует. «Поставка оружия Киеву стала одним из принципиальных моментов, при этом из правительства выходить никто не захотел, – рассуждает эксперт. – Если до осени не случится отставка, то уже не будет ее, поскольку весной выборы». Пока же у Драги есть шансы сохранить свое кресло, несмотря на все противоречия, считает политолог.
По оценкам итальянских СМИ, угроза выхода из правящего большинства сразу двух партий грозит падением правительства Марио Драги в Италии. Премьер-министр на день раньше уехал из Мадрида, где участвовал в саммите НАТО. Это объясняют заседанием Совета министров, на котором должны быть рассмотрены меры по поддержке населения в условиях высоких цен на электричество и газ. Однако Corriere della Sera не исключает, что за возвращением Драги в Рим стоят трения внутри правящей коалиции и проблемы в отношениях с лидером популистского движения «Пяти звезд», бывшим премьером Джузеппе Конте, передает ТАСС.
Конфликт возник после того, как стало известно, что Драги просил основателя движения «5 звезд» Беппе Грилло «убрать Конте», который выступал против поставок оружия Киеву. Консервативная партия «Лига» во главе с бывшим вице-премьером Маттео Сальвини также не поддерживает направление новой партии оружия на Украину. Кроме того, «Лига» не согласна с предложениями соратников Драги из Демократической партии о предоставлении гражданства на основании обучения в итальянских школах, а также о разрешении использования марихуаны в терапевтических целях.
Сам премьер Драги заявил, что его правительству «ничего не угрожает».
1 июня на сайте МИД России был опубликован доклад о нарушениях прав россиян за рубежом. В нем указывается, что в итальянских СМИ ведется антироссийская кампания. В ведомстве подчеркнули, что подача информации о происходящих в мире событиях «осуществляется исключительно на основе западных или украинских источников».
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Эксперты объяснили указ Путина передать «Сахалин-2» российскому оператору
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«Фирма Shell – основной зарубежный акционер компании-оператора проекта «Сахалин-2» – уже заявляла о желании покинуть Россию. Если в Shell не подпишут допсоглашение о дальнейшем участии в проекте, их долю перепродадут на азиатский рынок», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в области энергетики Игорь Юшков, комментируя указ президента о передаче нефтегазового проекта «Сахалин-2» российской компании-оператору.
«Сама идея о создании нового юридического лица и переводе на него проекта «Сахалин-2» включает в себя два момента. Во-первых, необходимо, чтобы новая компания-оператор была российской, поскольку иностранным юрисдикциям мы уже не доверяем. Во-вторых, таким образом получится внести некую ясность в состав акционеров проекта», – рассказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.
Согласно указу президента Владимира Путина, подписанному в четверг, проводится смена оператора нефтегазового проекта «Сахалин-2». Нынешний оператор – компания Sakhalin Energy Investment Company Ltd., зарегистрированная на Бермудских островах. Акционеры компании: Газпром (50% плюс одна акция), британско-голландская Shell (27,5% минус одна акция), японские Mitsui (12,5%) и Mitsubishi (10%).
Смена оператора проводится в связи с нарушением иностранными юридическими и физическими лицами обязательств, связанных с исполнением соглашения о разделе продукции. Согласно указу президента, вместо Sakhalin Energy оператором станет российское юрлицо, поскольку есть угрозы «возникновения чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера», «жизни и безопасности людей», а также «национальным интересам и экономической безопасности» России, передает РИА «Новости».
«Компания Shell говорила уже о намерении уйти из проекта, но так и не покинула его. Теперь Москва, по сути, требует определенного выбора. И если компания подпишет дополнительное соглашение, то это станет обязательством на дальнейшее участие в «Сахалине-2». Если же этого сделано не будет, то организация остается за бортом этой сделки, а ее долю просто перепродадут», – утверждает собеседник.
Юшков также рассказал о том, как юридически это может выглядеть. «Согласно процедуре, их доля перейдет некоему российскому юрлицу, деньги на основе оценки этой доли зачислятся на специальный счет, которым Shell управлять не может. А дальше наши власти оценят нанесенный ущерб, взыщут его со счета, а остаток вернут компании. Но только России выгодно оценить этот ущерб так, чтобы Shell в конечном счете ничего не досталось», – рассуждает эксперт.
Совсем иначе дела будут обстоять с японскими компаниями – участниками проекта, уверен Станислав Митрахович, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ), научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ. «Они пока не говорили о намерении покинуть проект. Да и в этом нет никакого смысла, поскольку СПГ востребованный, завод хорошо работает, а продукт в любом случае найдет своего покупателя. Они останутся, но просто станут акционерами другого юридического лица», – отметил Митрахович.
Причем, настаивает эксперт, уход Shell не станет большой потерей для проекта. «Рынок продолжит функционировать, завод тоже. Даже если забрать из проекта разработки Shell, никакого вреда процессу это не нанесет. Более того, компания и сама заявляла о желании прекратить работу на территории России», – рассуждает Митрахович.
«Что касается Запада в целом, там и так пытаются вести тотальную экономическую войну с нашей страной. И они делают все, что могут, но так, чтобы минимизировать собственные потери. Например, до сих пор не введены санкции против российского газа. Имеется в виду прямой запрет на закупку трубопроводного топлива. Так что разозлить их этими действиями еще больше, пожалуй, не удастся», – резюмировал Митрахович.
Создание новой компании-оператора – общества с ограниченной ответственностью, зарегистрированного в России – поручено правительству, но учредителем нового юрлица кабинет министров не будет. Акционеры за месяц должны уведомить правительство о согласии принять доли в новом операторе. Имущество Sakhalin Energy подлежит незамедлительной передаче в собственность России с одновременной его передачей в безвозмездное пользование новому ООО. К новому российскому юрлицу переходят и все права и обязанности компании-оператора.
В Японии решение российских властей вызвало серьезную обеспокоенность. Японские корпорации могут потерять свои права в проекте «Сахалин-2», отмечает агентство Киодо. «На Россию приходится около 9% импортируемого в Японию сжиженного природного газа, практически весь он идет с проекта «Сахалин-2». Если долговременные контракты на закупки оттуда не удастся сохранить, придется закупать СПГ на открытом рынке по высоким ценам. Это неминуемо приведет к росту цен на электроэнергию», – отмечается в публикации агентства. В Японии сейчас и без того сложилась крайне напряженная ситуация с электроэнергией, население и бизнес официально призывают к экономии. В пятницу заместитель генсекретаря кабинета министров Японии Сэйдзи Кихара выразил надежду на то, что решение Москвы сделать российское ООО оператором «Сахалина-2» не повлияет на права и интересы Японии в этом нефтегазовом проекте.
В конце февраля Shell объявила о намерении выйти из актива и позднее отозвала оттуда свой управляющий и технический персонал. Mitsui и Mitsubishi были не намерены выходить из проекта, передает «Интерфакс». В июне председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Япония должна выйти из проектов «Сахалин-1» и «Сахалин-2» или изменить свое отношение к России: «Получается: как прибыль, так партнеры; как санкции – недружественное отношение. Пускай выберут для себя что-то», – цитировало спикера «Дума ТВ».
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Посол России в Болгарии допустила возможность разрыва отношений из-за высылки дипломатов
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Посол России в Софии Элеонора Митрофанова заявила болгарскому ТВ о возможности разрыва дипотношений из-за массовой высылки дипломатов России.
В интервью Болгарскому национальному телевидению (БНТ) Митрофанова заявила, что действия Софии не могут остаться без последствий. Она сказала, что находится в контакте с Москвой, которая «примет очень решительные меры», сообщает РИА «Новости».
«Даже могут быть разорваны дипломатические отношения», – ответила она на вопрос о возможных мерах.
Напомним, глава правительства Болгарии Кирил Петков заявил о высылке 70 российских дипломатов, якобы уличенных в «шпионаже». Москва заменит дипломатов, которых высылает Болгария. До этого болгарский парламент впервые в своей истории вынес вотум недоверия правительству. Петков обвиняет в своей отставке посла России Элеонору Митрофанову. Вотум недоверия правительству выдвинули депутаты оппозиционной партии ГЕРБ во главе с бывшим премьер-министром Бойко Борисовым.
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