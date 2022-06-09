Минвостокразвития анонсировало поступление новых SSJ100 в парк авиакомпании «Аврора»

В этом году новые самолеты Sukhoi Superjet 100 должны поступить в парк авиакомпании «Аврора», сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков на пленарной дискуссии «Дальний Восток: время перемен и новых возможностей» в рамках Медиасаммита-2022.

«С руководителем «Авроры» обсуждал этот вопрос – все делается, чтобы частота перевозок и те 36 социальных рейсов обслуживались. В этом году новые «Сухие Суперджеты» должны поступить в парк единой дальневосточной авиакомпании», – передает РИА «Новости» его слова.

По словам министра, в Комсомольске-на-Амуре разворачивается производство легкомоторного самолета «Байкал». «Будут использоваться «Илы», и идет большая работа по вертолетной авиатехнике, которую производят в Арсеньеве и на улан-удинском заводе», – добавил Чекунков.

Ранее сообщалось, что «Аэрофлот» планирует заказать у Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в госкорпорацию «Ростех») 300 самолетов. Речь идет о воздушных судах (ВС) Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), МС-21 и Ту-214. При этом львиная доля заказа придется на самолеты последнего поколения – SSJ100 и МС-21, меньшая – на Ту-214.