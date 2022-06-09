Минвостокразвития анонсировало поступление новых SSJ100 в парк авиакомпании «Аврора»

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9 июня, четверг | Последнее обновление — 09:00 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Поселок в Белгородской области обстрелян со стороны Украины
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В марте из России уехала супер-звезда Максим Галкин с отполированными до зеркального блеска перфомансами. Три месяца спустя мы наблюдаем исполнителя, чей профессиональный потолок – корпоративы для малого и среднего бизнеса, да стендапы в клубах попроще.
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Нужны особые усилия для защиты интересов русских, попавших под репрессии за рубежом. Возможно, особые структуры, особые люди. Особая пропаганда и особая дипломатия.
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К 2050 году количество африканцев в Европе (не только переехавших, но и родившихся уже на ее территории) вполне может достигнуть 1,25 миллиарда. Число коренных европейцев к тому времени сократится с нынешних 510 до 450 миллионов.
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Херсонская область решила изменить символику региона – в ее основу лег первый герб города Херсона и прилегающего уезда, утвержденный в 1803 году. Газета ВЗГЛЯД вспомнила, как выглядели дореволюционные гербы губерний Малороссии и Новороссии.<br>Из описания херсонского герба следует: серебряный крест означает возрождение на Руси старейшей епархии — Херсонесской. Три короны обозначают трех исторических лиц, связанных с крещением Древней Руси, — византийских императоров Василия и Константина, а также их сестры Анны, вышедшей замуж за князя Владимира Святого
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Великобритания 2 июня начала празднование платинового юбилея правления королевы Елизаветы II. Торжества по поводу 70-летия пребывания на троне – исторического достижения, которое ранее не покорилось ни одному британскому монарху – продлятся четыре дня. Эти дни объявлены выходными для всей страны
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У Донецкой народной республики появится собственный торговый флот. В него войдут украинские суда, которые не были выведены судовладельцами из акватории Азовского моря. В первую очередь флот будет задействован для доставки стройматериалов и техники для восстановления городов республики
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Минвостокразвития анонсировало поступление новых SSJ100 в парк авиакомпании «Аврора»
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В этом году новые самолеты Sukhoi Superjet 100 должны поступить в парк авиакомпании «Аврора», сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков на пленарной дискуссии «Дальний Восток: время перемен и новых возможностей» в рамках Медиасаммита-2022.
«С руководителем «Авроры» обсуждал этот вопрос – все делается, чтобы частота перевозок и те 36 социальных рейсов обслуживались. В этом году новые «Сухие Суперджеты» должны поступить в парк единой дальневосточной авиакомпании», – передает РИА «Новости» его слова.
По словам министра, в Комсомольске-на-Амуре разворачивается производство легкомоторного самолета «Байкал». «Будут использоваться «Илы», и идет большая работа по вертолетной авиатехнике, которую производят в Арсеньеве и на улан-удинском заводе», – добавил Чекунков.
Ранее сообщалось, что «Аэрофлот» планирует заказать у Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в госкорпорацию «Ростех») 300 самолетов. Речь идет о воздушных судах (ВС) Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), МС-21 и Ту-214. При этом львиная доля заказа придется на самолеты последнего поколения – SSJ100 и МС-21, меньшая – на Ту-214.
Россия применила на Украине звено истребителей Су-57
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В ходе спецоперации на Украине Россия задействовала звено из четырех истребителей Су-57, связанных в единую информационную сеть с целью уничтожения ПВО, сообщил информированный источник.
«В рамках СВО российскими ВКС была проведена операция по выявлению и поражению систем ПВО Украины с задействованием звена из четырех новейших многофункциональных истребителей Су-57. Самолеты были объединены в информационную сеть за счет автоматических системы связи, передачи данных, навигации и опознавания в реальном времени», – приводит слова источника РИА «Новости».
Он отметил, что «объединение бортов в едином информационном пространстве повышает эффективность выявления и поражения целей». Источник также уточнил, что в результате проведенной операции удалось подтвердить низкую радиолокационную заметность Су-57.
Напомним, в мае стало известно о применении Су-57 в спецоперации на Украине. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что специальная военная операция на Украине стала испытательным полигоном для новейшего российского вооружения, в том числе истребителей Су-57.
Су-57 – российский многофункциональный истребитель пятого поколения, предназначенный для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Имеет сверхзвуковую крейсерскую скорость полета, внутрифюзеляжное вооружение, радиопоглощающее покрытие, а также новейший комплекс бортового оборудования.
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Пушилин отправил в отставку правительство и премьера ДНР
Правительство и премьер-министр Донецкой народной республики (ДНР) отправлены в отставку по указу главы республики Дениса Пушилина.
«Постановляю: освободить Ананченко Александра Евгеньевича от должности председателя правительства Донецкой народной республики. Объявить об отставке правительства Донецкой народной республики. Поручить правительству Донецкой народной республики исполнять свои обязательства до сформирования нового правительства Донецкой народной республики», – цитирует указ Пушилина РИА «Новости».
Указ вступит в силу с момента подписания.
До этого Пушилин сообщал, что предложил Ананченко стать руководителем развития госсектора, а также выразил ему благодарность за плодотворную деятельность.
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Москвичи выбрали название для площади перед посольством США
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Большинство москвичей проголосовали за то, чтобы безымянная территория в Пресненском районе Москвы около здания посольства США получила название «Площадь Донецкой Народной Республики», следует из сообщения на сайте мэра столицы.
Безымянная территория располагается на пересечении Конюшковской улицы и Большого Девятинского переулка. Свое мнение высказали 278 684 человека.
«Самое большое количество голосов – 44,69 процента – набрал вариант «Площадь Донецкой Народной Республики», – говорится в сообщении на сайте мэра.
В условиях голосования было указано, что в случае выбора этого варианта будет подобрана еще одна площадь или улица для присвоения наименования в честь Луганской Народной Республики.
«Далее по популярности идет название «Площадь Защитников Донбасса» (31,54%). У варианта «Площадь Героя России Владимира Жоги» – 8,33% голосов. Еще 15,44% горожан доверили решение специалистам», – сказано в сообщении.
Ранее депутаты Московской городской думы предложили назвать территорию у американского посольства в столице «площадью Защитников Донбасса».
Кремль положительно оценил инициативу депутатов Мосгордумы назвать территорию у посольства США в Москве «площадью Защитников Донбасса».
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Мединский: Территория России уменьшилась не навсегда
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Российская Федерация может увеличиться в размерах со временем, считает помощник президента, глава Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.
Об этом он заявил в Москве на международном форуме «История для будущего». Мединский представил книгу о Петре I – первый том документально-художественной серии «Собиратели земли русской», передает РИА «Новости».
Серия «посвящена тем правителям России, с самого начала, от Рюрика, при которых земля наша не распадалась, не уменьшалась, не рассыпалась, а увеличивалась, нарастала, при которых страна становилась большей, тем людям, которые создали страну площадью до недавнего времени в одну шестую планеты», сказал он. «Сейчас чуть-чуть поменьше. Но это не навсегда», – добавил председатель РВИО.
Нынешний форум прошел в канун 350-летия со дня рождения царя-реформатора и создателя Российской империи. Цель – обсуждение широкого круга вопросов, посвященных изучению и популяризации истории России, а также сохранению культурной и исторической памяти о Петре I как ревнителе российской государственности, защитнике интересов своего народа, выдающемся военном и государственном деятеле.
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СМИ: Киев скрыл от Запада информацию о крупных потерях украинских войск
Киев скрывает от Вашингтона и других партнеров на Западе информацию о потерях среди украинских войск, пишет The New York Times со ссылкой на неназванных чиновников.
По их словам, Украина хочет предоставлять картину своей силы как общественности, так и близким партнерам, сообщает «Комсомольская правда».
«Правительство не хочет делиться информацией, которая может говорить об ослаблении решимости и создать впечатление, что они (Украина) могут проиграть войну. По сути украинские чиновники не хотят представлять информацию, которая подтолкнет США и других западных партнеров замедлить поставки оружия», – пишет газета, со ссылкой на The New York Times.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ежедневные боевые потери Украины составляют порядка 60–100 солдат убитыми и около 500 ранеными.
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Эксперты: Запад вынуждает Россию отодвинуть линию фронта к Днепру
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«Чем дальше бьет артиллерия, которая поставляется на Украину с Запада, тем дальше нужно сдвигать линию фронта, чтобы обезопасить населенные пункты России и Донбасса», – заявил газете ВЗГЛЯД депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский, комментируя новые поставки Западом дальнобойного вооружения на Украину.
«Пока Украина не хочет ни о чем договариваться, а Запад поставляет ей дальнобойную артиллерию, на линии фронта складывается ровно та ситуация, которую мы сейчас имеем», – отметил парламентарий.
«Новые поставки дальнобойных орудий будут уничтожаться. Вместе с тем это вынуждает наши войска отодвигать линию фронта дальше от границ Донбасса и России, чтобы обезопасить население», – подчеркнул парламентарий.
В свою очередь политолог Марат Баширов в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что «у Украины есть и своя дальнобойная артиллерия, в том числе и ракеты, которые стреляют даже дальше, чем поставляемые Западом». «Поэтому линию фронта необходимо сдвигать ближе к Днепру вне зависимости от того, что поставляет или не поставляет Запад», – заключил собеседник.
Ранее газета ВЗГЛЯД сообщала о том, что Россия предупредила США о непредсказуемых последствиях поставок оружия Украине. «Администрация [президента США Джо Байдена] демонстрирует безответственность и в отношении передачи Украине дальнобойных артиллерийских систем. Главный риск – эскалация конфликта, в случае если ВСУ будут использовать эти комплексы для нанесения ударов по территории Российской Федерации. Это чревато непредсказуемыми последствиями», – говорится в комментарии, опубликованном в Telegram-канале посольства России в Вашингтоне.
В комментарии также отмечается, что «массированные поставки киевскому режиму вооружений, военной техники и боеприпасов свидетельствует об отходе США от продвигаемых ими международных принципов сдержанности при передаче продукции военного назначения в зоны конфликтов».
Накануне посол РФ в США Анатолий Антонов в эфире Первого канала также заявил, что если Соединенные Штаты решат поставлять Украине дальнобойные ракеты, то Россия предпримет адекватные шаги для защиты своей территории от возможной атаки.
Во вторник советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович заявил, что для «остановки» продвижения российских войск Украине нужно 60 РСЗО. Он призвал Запад поставлять Киеву в разы больше ракетных систем и с большей дальностью действия. В России высмеяли заявление Арестовича, который не разбирается в военном деле.
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Никарагуа разрешила России вводить войска для гуманитарных целей
Российские войска смогут входить в Никарагуа для выполнения гуманитарных миссий со второй половины 2022 года, соответствующий приказ подписал президент страны Даниэль Ортега.
Глава государства санкционировал ввод в страну российских войск, кораблей и самолетов, передает РБК со ссылкой на местные СМИ.
Также Никарагуа разрешила въезд военного персонала США, Мексики, Кубы, Венесуэлы, Гватемалы, Сальвадора, Гондураса и Доминиканской Республики для тех же целей.
Захарова вспомнила строку из Градского, говоря об отказе в пролете самолета Лаврова
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Официальный представитель МИД Мария Захарова, говоря об ответе Москвы на отказ Болгарии, Северной Македонии и Черногории предоставить пролет для самолета главы МИД Сергея Лаврова, вспомнила цитату из песни Александра Градского «Как молоды мы были».
«На этот вопрос российский министр уже ответил в ходе экстренной пресс-конференции, которую он собрал, и сказал о том, что никогда Россия не будет предпринимать то, что еще больше затруднит связи между народами, потому что этим занимаются западные партнеры, и мы их как раз за это критикуем, потому что все это ведет к разрушению и удару по всему: от международного права до интересов людей. Но могу сказать, как пел Александр Градский, «ничто на земле не проходит бесследно». Вот я этим ограничусь», – цитирует Захарову ТАСС.
Ранее Захарова отмечала, закрытие воздушного пространства для самолета Лаврова стало «топорно-пещерным методом» демонстрации «солидарности» с Европой.
Ранее Северная Македония и Черногория закрыли свое воздушное пространство для самолета главы МИД России Сергея Лаврова. Посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко сообщил президенту Сербии Александру Вучичу, что визит Лаврова в Белград откладывается.
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Лавров назвал условия для встречи Путина и Зеленского
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Встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского возможна только при возобновлении переговорного процесса, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
Россия также готова провести в Стамбуле встречу с Украиной при посредничестве ООН, но такая встреча будет носить символический характер, сказал глава российского внешнеполитического ведомства в ходе пресс-конференции с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, передает ТАСС.
Турецкий министр же отметил, что Анкара готова организовать встречу лидеров России и Украины.
Лавров сообщил, что в ходе переговоров с Чавушоглу он рассказал ему о ходе спецоперации на Украине.
«Мы в очередной раз привлекли внимание к тем проблемам, которые годами создавались прямо на наших границах, создавались угрозы нашей безопасности внешними игроками, причем расположенными очень далеко от этого региона. Рассказали о ходе специальной военной операции, которая развивается по плану и которая достигает поставленных задач», – пояснил глава МИД.
Напомним, во вторник министры обороны России и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар обсудили меры по безопасной перевозке зерна из украинских портов.
До этого Шойгу заявлял, что мариупольский и бердянский порты готовы к отгрузке зерна, они функционируют в обычном режиме.
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В ДНР заявили о попытках ВСУ предотвратить появление нового котла
Украинские военные пытаются не допустить создание котла по линии населенных пунктов Артемовск – Лисичанск – Северодонецк, заявил замглавы Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
«Противник реально оказывает очень серьезное сопротивление, кидает в бой все время свежие силы. Они чувствуют, что если маленький этот котел Лисичанск – Северодонецк – Артемовск произойдет, то все будет нависать над Славянском с трех сторон, поэтому они пытаются этого не допустить, сопротивление оказывают очень серьезное», – сказал Басурин в эфире Первого канала, передает ТАСС.
По его словам, республиканские силы прошли в направлении Артемовска и Славянска «с севера и с запада».
Ранее представитель МИД Мария Захарова заявила, что украинские националисты решили провести провокацию с минированием токсичных химикатов в Северодонецке и удержанием работников предприятия и местных жителей.
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Новым премьером ДНР стал выпускник российской «школы губернаторов»
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Парламент ДНР поддержал кандидатуру Виталия Хоценко на должность председателя правительства республики.
«Сегодня, 8 июня, в рамках внеочередного пленарного заседания весенней сессии 2022 года Народного совета Донецкой Народной Республики II созыва депутаты приняли постановление «О даче согласия главе Донецкой Народной Республики на назначение председателем правительства Донецкой Народной Республики Хоценко Виталия Павловича», – говорится в сообщении на сайте Народного совета.
Отмечается, что данное постановление вступает в силу со дня его принятия.
Ранее Пушилин подписал указ об отставке правительства республики, в том числе председателя кабмина Александра Ананченко.
Виталий Хоценко родился 18 марта 1986 года в Днепропетровске. Окончил МГУ имени Ломоносова («Социология»), Сингапурский институт маркетинга («бизнес-менеджмент») и Специализированный институт юриспруденции («Юриспруденция»).
Окончил магистратуру в РАНХиГС («Государственное и муниципальное управление») и аспирантуру в МГУ им. Ломоносова.
С 2008 до 2010 года работал начальником отдела анализа и прогнозирования ОГТРК «Ямал-Регион». С марта 2010 года занимал должности в органах государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа: директор департамента по науке и инновациям ЯНАО; помощник, эксперт-консультант первого заместителя губернатора ЯНАО, курирующего промышленный, топливно-энергетический и природно-ресурсный блоки.
16 декабря 2013 года назначен министром энергетики, промышленности и связи Ставропольского края.
В сентябре 2019 года Хоценко назначен директором департамента региональной промышленной политики и проектного управления Министерства промышленности России.
Хоценко является выпускником четвертого потока в так называемой школе губернаторов. Финалист конкурса «Лидеры России» 2018–2019 гг.
Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую в народе называют «школой губернаторов», была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) и подготовлена на основе лучших программ Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления «Сколково», РАНХиГС и Высшей школы экономики.
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Захарова о запрете русского языка в Латвии: Они просто доиграются
Власти Латвии, запрещающие русский язык, заигрались в своей политике и потеряли опору на население, это предвещает кризисы в обществе, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
«Они просто доиграются, мне кажется. Они просто настолько заигрались и настолько не чувствуют настроения в собственном обществе, что они просто идут тем же самым изощренным путем, которым, например, мы видим, шли другие страны, спровоцировав кризисы уже безвозвратные, то есть те, которые нельзя отыграть назад и вывести ситуацию в прежнее время», – передает радио Sputnik ее слова.
Захарова отметила, что местные власти издеваются над здравым смыслом, исторической памятью – всем тем, что свято для местного населения, а это предвещает кризисные явления.
«Так нельзя. По-разному можно, можно заигрывать, наверное, где-то перегибать в какой-то степени ситуацию в свою пользу, но это уже не моделирование общества в пользу какого-то такого внутреннего доморощенного национализма, это уже просто издевательство над людьми», – подчеркнула она.
Двумя днями ранее латвийские власти решили ввести запрет на вещание оставшихся в стране 80 зарегистрированных в России телеканалов. В число запрещенных каналов войдут E TV, «Иллюзион+», «Кино24», «Мир ТВ», «Охота и рыбалка», «Перец» и «Русский Иллюзион».
Дискриминация граждан России и русскоязычных людей в зарубежных странах усилилась еще в апреле. Случаи дискриминации русскоязычного населения и граждан России по-прежнему происходят в Германии, Польше, Латвии, Финляндии, Грузии, Греции, Молдове, Испании и других странах Европы.
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Москва обвинила Токио в разрушении отношений «со скоростью света»
Двусторонние отношения России и Японии находятся в плачевном состоянии из-за действий Токио, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Двусторонние отношения находятся в плачевном состоянии из-за действий правительства и команды, ныне правящей в Японии, которая полностью растворилась в прозападной линии и разрушает отношения с какой-то скоростью света», – передает радио Sputnik ее слова.
Напомним, в понедельник в МИД России заявили, что Москва приостанавливает реализацию соглашения с Японией о сотрудничестве в области промысла морских живых ресурсов до выполнения японской стороной всех своих финансовых обязательств. Япония после российского заявления сообщила, что намерена продолжить консультации с Россией для реализации возможностей для японских рыбаков продолжить свою деятельность.
Суд лишил продюсера Разина прав на песни «Ласкового мая»
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Переход прав на песни «Ласкового мая» от автора Сергея Кузнецова продюсеру Андрею Разину отменен решением Ставропольского краевого суда, сообщила представляющая Юрия Шатунова адвокат Асель Мухтарова-Казарновская.
«Сегодняшнее решение станет переломным моментом в многочисленных спорах между Андреем Разиным и Юрием Шатуновым о правах как на произведения «Ласкового мая», так и на товарные знаки «Ласковый май», – заявила Мухтарова-Казарновская РИА «Новости».
Юрист отметила, что Разин в 2005 году обратился в Промышленный райсуд с иском о признании факта обладания им с 29 декабря 1992 года правами на 27 песен «Ласкового мая» на основании договора, заключенного с Кузнецовым в тот день.
Иск был удовлетворен. В 2020 году Шатунов добился права на обжалование решения, и суд отменил это решение, добавила она.
В 2016 году Пресненский суд Москвы провел почерковедческую экспертизу подписи Кузнецова на договоре 1992 года, эксперты пришли к выводу, что подпись на контракте не его.
«Ласковый май» – музыкальная группа, созданная в 1986 году в Оренбургской школе-интернате №2 руководителем музыкального кружка Кузнецовым при участии 13-летнего ученика Шатунова. Успех пришел к группе после того, как ее заметил Разин, работавший администратором группы «Мираж».
В центре Донецка прогремел мощный взрыв
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Сильный взрыв прогремел в центре Донецка, известно, что пострадали две женщины и ребенок.
Мэр города также сообщил, что ВСУ обстреливают центральную часть столицы ДНР, есть попадания около площади Ленина, передает РИА «Новости».
Кроме того, представительство республики в СЦКК заявило о массированном артиллерийском обстреле района Дома правительства.
Уточняется, что взрывы прогремели в Ворошиловском районе, на улице Университетской. Среди пострадавших от осколков две женщины, одна из которых беременна, и маленькая девочка.
Корреспонденты агентства первыми успели на место обстрела, так как находились на соседней улице, и помогли в оказании первой медицинской помощи пострадавшим.
«Какой-то свист, мы думали, что машины, авария. Девочка закричала, я говорю: не бойся, не бойся, это две машины столкнулись. А потом все...» – рассказала одна из пострадавших женщин.
По данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), украинские войска в 14.40 мск выпустили по центральному району Донецка – Ворошиловскому – шесть снарядов калибром 155 миллиметров.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО, которые поставляют оружие Украине. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная САУ «Богдана» под такой калибр.
Во вторник в кафе недалеко от здания администрации Херсона прогремел взрыв. В администрации города уточняли, что при взрыве пострадал один человек, ему оказали помощь. Ранее рассматривались версии бытового взрыва: например, газа. Позже власти города сообщили, что взрыв в херсонском кафе – это террористический акт.
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