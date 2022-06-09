Байден пошутил над «смывающим документы в унитаз» Трампом

Президент США Джо Байден в интервью телеканалу ABC сыронизировал в адрес своего предшественника-республиканца Дональда Трампа, заявив, что, когда возникает необходимость «спустить правительственные документы в унитаз», он зовет на помощь бывшего главу государства.

Во время интервью телеведущий Джимми Киммел спросил в шутку у американского лидера, к какой уборной тот прибегает, когда ему необходимо срочно избавиться от важных бумаг: личной или той, что расположена в его офисе в Белом доме, передает РИА «Новости».

«Я зову на помощь Трампа», – ответил под аплодисменты публики Байден. Впоследствии он без тени улыбки добавил: «На деле, что касается чувствительных документов, я ничего не уничтожаю».

В своем ответе глава государства недвусмысленно намекнул на получившую широкий резонанс публикацию журналистки New York Times, согласно которой Трамп в годы президентства периодически лично смывал некоторые документы в унитаз Белого дома.

Напомним, в среду Байден отправился из Вашингтона в Лос-Анджелес для участия в организованном США Саммите Америк и оступился при спуске с трапа самолета.