В Крым прибыл первый поезд с зерном из Мелитополя

Восстановлено железнодорожное сообщение между Крымом и Запорожской областью, в регион прибыл первый поезд с зерном из Мелитополя, сообщил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.

«Первый поезд из Мелитополя с зерном уже прибыл в Крым. Мы можем говорить о возобновлении грузового сообщения с Крымом. Железная дорога с северным Причерноморьем восстановлена», – сказал Крючков РИА «Новости».

В дальнейшем планируется наращивать товарооборот между регионами, указал он.

«Это первая ласточка. В Крыму много всего, что нужно освобожденным регионам Украины, а у них много того, что нужно Крыму», – сказал советник главы Крыма.

Во вторник министр обороны Сергей Шойгу сообщал, что ведомство совместно с РЖД создало нужные для восстановления полноценного железнодорожного движения условия между Россией, Донбассом, Украиной и Крымом, также открыто движение автомобилей по материку в Крым.

Позже в Запорожской области сообщали, что из Мелитополя в сторону Крыма начали ходить поезда, отправились первые 11 вагонов с мелитопольского элеватора.