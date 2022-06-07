Открыто автомобильное сообщение с территории России по материковой части в Крым

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7 июня, вторник | Последнее обновление — 14:19 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Стали известны подробности взрыва в кафе Херсона
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Запад сегодня живет по законам кунсткамеры – мертвый уродец в формальдегиде, развалившиеся по европейским площадям беженцы, их завывания, их кривляния и кликушество – отличный, действенный способ борьбы против нас.
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Смуты и войны, мор и голод, тирания и гонения сопровождали человеческую историю практически всегда. Люди бросали свои обычные занятия и убегали в леса и пустыни, ожидая, что конец света наступит вот-вот. Но библейский «Апокалипсис» не призывает ни к чему подобному.
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Чем успешней развивается наступление союзных войск России и республик Донбасса на Украине, тем слышней будут голоса умных аналитиков западного мира, призывающих к компромиссу и переговорам с Россией.
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Херсонская область решила изменить символику региона – в ее основу лег первый герб города Херсона и прилегающего уезда, утвержденный в 1803 году. Газета ВЗГЛЯД вспомнила, как выглядели дореволюционные гербы губерний Малороссии и Новороссии.<br>Из описания херсонского герба следует: серебряный крест означает возрождение на Руси старейшей епархии — Херсонесской. Три короны обозначают трех исторических лиц, связанных с крещением Древней Руси, — византийских императоров Василия и Константина, а также их сестры Анны, вышедшей замуж за князя Владимира Святого
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Великобритания 2 июня начала празднование платинового юбилея правления королевы Елизаветы II. Торжества по поводу 70-летия пребывания на троне – исторического достижения, которое ранее не покорилось ни одному британскому монарху – продлятся четыре дня. Эти дни объявлены выходными для всей страны
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У Донецкой народной республики появится собственный торговый флот. В него войдут украинские суда, которые не были выведены судовладельцами из акватории Азовского моря. В первую очередь флот будет задействован для доставки стройматериалов и техники для восстановления городов республики
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Открыто автомобильное сообщение с территории России по материковой части в Крым
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Минобороны России и РЖД создали нужные для восстановления полноценного железнодорожного движения условия между РФ, Донбассом, Украиной и Крымом, также открыто движение автомобилей по материку в Крым, заявил глава военного ведомства Сергей Шойгу.
«Совместными усилиями Министерства обороны России и акционерного общества «Российские железные дороги» созданы условия для возобновления полноценного движения между Россией, Донбассом, Украиной и Крымом на шести железнодорожных участках. Приступили к доставке грузов в Мариуполь, Бердянск и Херсон», – цитирует министра РИА «Новости».
Общая протяженность восстановленных железнодорожных участков составляет 1,2 тыс. километров. Также открыто автомобильное сообщение из России по материковой части в Крым.
«Возобновлена беспрепятственная подача воды по Северо-крымскому каналу на Крымский полуостров», – уточнил он.
Также во вторник министр заявил, что мариупольский и бердянский порты готовы к отгрузке зерна, они функционируют в обычном режиме.
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Ходаковский оценил боеспособность частей ВСУ
Около трети украинских кадровых частей сейчас находятся в небоеспособном состоянии, заявил командир батальона «Восток» ДНР Александр Ходаковский.
Способных активно действовать в обороне и проводить штурмы украинских частей становится меньше, заявил Ходаковский, передает «Царьград».
«По численному составу их количество сохраняется такое же, никто свое знамя у них еще не опустил», – добавил он.
При этом порядка 30% кадровых украинских частей, которые участвовали в боевых действиях, «уже на сегодняшний день небоеспособны», говорит Ходаковский.
По его словам, для ВСУ просматривается негативная тенденция. Ходаковский предположил, что в скором времени в ВСУ будет большинство тех, кто «едва умеет держать автомат».
Ранее Ходаковский заявил, что вооружения, поставляемые странами НАТО на Украину, создадут дополнительные проблемы, но кардинально ситуацию не поменяют.
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Греция поставила условие поставки сотни БМП-1 Украине
Афины передадут Украине около 100 боевых машин пехоты БМП-1 советского производства после того, как Германия доставит в Грецию обещанные немецкие БМП Marder, заявил официальный представитель правительства Греции Яннис Ойконому.
Отмечается, что причиной такого решения стали напряженные отношения с Турцией, которая «ставит под сомнение» суверенитет нескольких островов в восточной части Эгейского моря. Поэтому греческие вооруженные силы находятся в состоянии боевой готовности, пишет Deutsche Welle (признан в России иноагентом).
Ранее Греция пообещала, что направит на Украину БМП-1, которым 40–50 лет и которые не нужны для обеспечения обороноспособности самой Греции.
Напомним, посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что Украине нужны «самые современные германские вооружения», в то время как зенитным установкам Gepard, которые обещало правительство ФРГ, уже 40 лет.
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Заградотряды нацбатов взорвали мост для предотвращения отхода ВСУ из Святогорска
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Вооруженные силы России сейчас находятся на завершающей стадии освобождения донецкого города Святогорска и окружающей его территории, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Отмечается, что для предотвращения отступления украинских войск действующие в качестве заградотрядов украинские националистические формирования взорвали мост через реку Северский Донец, говорится в Telegram-канале Минобороны России.
«Под натиском российских подразделений отрезанные из-за подрыва моста от основных сил и снабжения остатки батальонов 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ и 81-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ бросили военную технику вместе с оружием и рассеялись вдоль побережья», – добавил Конашенков.
Уточняется, что до 80 украинских бойцов преодолели реку вплавь, при этом российские военные не открывали по ним огонь.
«Расцениваем отказ украинских военнослужащих защищать никому не нужный киевский режим во главе с националистами как единственно правильный поступок, а не трусость. Тем самым все они спасли свои жизни. Призываем всех военнослужащих и членов подразделений территориальной обороны Украины последовать данному примеру», – говорится в сообщении.
Конашенков подчеркнул, что «со своей стороны российскими Вооруженными силами гарантируется всем добровольно сложившим оружие украинским военнослужащим и участникам подразделений территориальной обороны достойное обращение и возвращение к своим семьям».
Всего в ДНР освобождены 229 населенных пунктов, над ними установлен полный контроль, сообщил штаб территориальной обороны республики.
Ранее сообщалось, что при отступлении из города Святогорска Донецкой народной республики военные 79-й десантно-штурмовой бригады украинской армии подожгли деревянный скит Всех Святых Земли Русской Свято-Успенской Святогорской лавры.
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Пушилин: Святогорск практически освобожден
Город Святогорск в Донецкой народной республике сейчас зачищают от остатков националистов, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
«Святогорск практически освобожден и проходит зачистка», – сказал он в эфире телеканала «Россия 24», передает РИА «Новости».
Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что российская армия завершает освобождение города Святогорска в ДНР.
Святогорск (до 2003 года Славяногорск) находится в северной части ДНР, чуть более чем в 40 километрах к юго-востоку от города Изюма Харьковской области, который находится под контролем российских военных.
Ранее сообщалось, что для предотвращения отступления украинских войск действующие в качестве заградотрядов украинские националистические формирования взорвали мост через реку Северский Донец.
Всего в ДНР освобождены 229 населенных пунктов, над ними установлен полный контроль, сообщил штаб территориальной обороны республики.
В субботу при отступлении из города Святогорска Донецкой народной республики военные 79-й десантно-штурмовой бригады украинской армии подожгли деревянный скит Всех Святых Земли Русской Свято-Успенской Святогорской лавры.
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В США заявили о разногласиях в Европе по вопросу Крыма
Италия, Франция и Германия выступают за скорейшее мирное урегулирование ситуации на Украине и не настаивают на передаче Украине Крыма, пишут американские СМИ.
Обозреватель American Conservative Патрик Бьюкенен указал, что президент Украины «требует время от времени», чтобы Россия «ушла с территорий, которыми она владеет с 2014 года». Однако, как подчеркивает Бьюкенен, Рим, Париж и Берлин «не настаивают» на этом. Зато Зеленского в этом вопросе поддерживают некоторые страны Восточной Европы, передает РИА «Новости».
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Киевским властям был выдвинут ряд политических условий, в частности, законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, а также признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Крым вошел в состав Российской Федерации в 2014 году после референдума, проведенного на полуострове. Киев и западные страны до сих пор не признают результаты голосования. Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что вопрос Крыма давно закрыт.
В ДНР заявили об освобождении 229 населенных пунктов
В ДНР освобождены 229 населенных пунктов, над ними установлен полный контроль, сообщил штаб территориальной обороны республики.
«По состоянию на 6 июня 2022 года на территории Донецкой народной республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила и установила полный контроль над 229 населенными пунктами, включая Зеленый Гай и Петровское», – цитирует сообщение штаба РИА «Новости».
Сейчас ведутся бои за Святогорск.
В воскресенье сообщалось, что силы ДНР и ЛНР при огневой поддержке российских военных освободили и установили полный контроль над 227 населенными пунктами.
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Стали известны подробности взрыва в кафе Херсона
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Один человек пострадал после взрыва в херсонском ресторане «Ностальжи», ему оказана помощь, сообщили в военно-гражданской администрации Херсонской области.
«Около 12.40 мск поступила информация о взрыве в херсонском ресторане «Ностальжи» (Старообрядческая улица, дом 10). Пострадал один человек, ему уже оказана помощь. На месте работают городские оперативные службы», – сообщается говорится в Telegram-канале ВГА.
При этом отмечается, что информация о взрыве напротив здания Военно-гражданской администрации не соответствует действительности, сообщила военно-гражданская администрация Херсонской области.
Ранее сообщалось, что в кафе недалеко от здания администрации Херсона прогремел взрыв.
В ходе спецоперации на Украине российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.
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Пушилин: «Единая Россия» совершает сегодня в Донбассе подвижнические дела
Несмотря на опасность из-за беспрецедентно ожесточенных обстрелов со стороны боевиков, представители «Единой России» ведут масштабную работу в ЛНР и ДНР, жители освобожденных территорий на себе ощущают конкретные результаты гуманитарной миссии партии, подчеркнул Глава ДНР Денис Пушилин на встрече с представителями ЕР.
«Чтобы успевать за скоростью происходящих событий, требуется упорядоченная, системная работа, в которой фактор времени играет решающую роль. Вот почему так важна инициатива «Единой России» по плотному взаимодействию Народного Совета ДНР с Советом Федерации и Госдумой. Практическую пользу в этом сотрудничестве принесет закрепление за территориями республики депутатов Госдумы и членов Совета Федерации. Это выход на совершенно иной уровень взаимодействия», – приводятся его слова на сайте партии.
Он добавил, что партия «Единая Россия» совершает сегодня в Донбассе подвижнические дела, несмотря на опасность из-за беспрецедентно ожесточенных обстрелов со стороны боевиков.
«Активнейшим образом участвует в возрождении Мариуполя его уроженец – Дмитрий Саблин. Огромную работу на территории освобожденных населенных пунктов совместно с волонтерами проводит Артем Туров. В больницах Донбасса с российскими волонтерами-медиками добровольцами работают практикующие хирурги и председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов, замглавы этого комитета Бадма Башанкаев. Это люди, которые сегодня творят историю вместе с освободителями Донбасса, вместе с жителями республик. От лица ДНР выражаю глубокую благодарность «Единой России» и ее руководству за всестороннюю масштабную поддержку Донбасса», – сказал Пушилин.
Напомним, «Единая Россия» с первого дня проведения спецоперации оказывает помощь эвакуированным жителям Донбасса, а также тем, кто остался в ЛНР и ДНР. В Донбассе и освобожденных территориях работают 17 гуманитарных центров «Единой России». Первый из них был открыт 24 марта в бывшем супермаркете «Метро» в Мариуполе. Здесь организована работа полевой кухни, раздача сим-карт и оказание медицинской помощи, а также помощи в поиске пропавших родственников. Работают медики, психологи, специалисты социальных служб и службы занятости, чтобы люди могли устроиться на временную работу. В Левобережном районе Мариуполя «Единая Россия» открыла медицинский центр и оснастила его необходимым оборудованием для оказания медпомощи.
По инициативе партии с начала СВО формируются бригады врачей-волонтеров, в том числе из депутатов различных уровней. По поручению Андрея Турчака руководит этой работой председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов. В общей сложности с начала специальной операции более 200 медиков-добровольцев из России приехали на помощь коллегам в Донбасс. В ДНР работу медиков-добровольцев курирует его коллега, первый зампредседателя комитета по здравоохранению Бадма Башанкаев. Он работает в Донецком республиканском госпитале.
Выставка рисунков детей из Донбасса открылась в Москве
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В Министерстве природных ресурсов и экологии России открылась выставка рисунков детей из Донецка, Луганска, Херсона и Мелитополя «Я – ЗооДруг», приуроченная ко Всемирному дню охраны окружающей среды и Дню эколога в России.
«В рамках всероссийской кампании по оказанию помощи зоопаркам и приютам Донбасса и близлежащих регионов «ЗооДруг» мы всем миром собираем и направляем помощь зоопаркам и приютам в ДНР, ЛНР, в Херсон и Мелитополь. В поддержку кампании школьники этих городов и регионов подготовили рисунки с изображением их любимых животных, домашних питомцев и зверей, которых мечтают увидеть», – заявила инициатор кампании «ЗооДруг» и председатель комиссии по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты РФ Елена Шаройкина.
«Это очень трогательные работы, показывающие насколько трепетно в охваченных гуманитарным кризисом регионах относятся к братьям нашим меньшим. Выставка, которая открылась сегодня в Министерстве природных ресурсов и экологии РФ, проводится в знак солидарности с местными жителями и как символ, связывающий большую Россию и малые русские земли», – добавила она.
Акцию «ЗооДруг» с самого начала поддерживает профессор, ученый-зоолог, телеведущий Николай Дроздов, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
«Каждый ребенок Донбасса, который рисовал своих домашних питомцев или обитателей зоопарков для этой выставки, теперь с гордостью носит значок «ЗооДруг». Такие же значки получают и жители России, которые поддерживают эту важную акцию и участвуют в сборе помощи. И я надеюсь, что скоро такой значок будет у каждого», – сказал он.
С 18 июля по 5 августа выставка «Я – ЗооДруг» будет экспонироваться в здании Общественной палаты России в Москве на Миусской площади и будет доступна всем посетителям. Выставка «Я – ЗооДруг» проводится в рамках Всероссийской кампании по оказанию помощи зоопаркам и животным Донбасса и близлежащих регионов «ЗооДруг» и направлена на воспитание у детей любви и ответственного отношения к животным.
В результате украинских обстрелов погибли семь мирных жителей ДНР
В понедельник семь мирных жителей погибли в результате обстрелов, которые вели вооруженные силы Украины, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
В сообщении говорится, что 6 июня «по оперативным линиям СЦКК ДНР поступила уточненная информация о семи погибших и 16 раненых гражданских лицах в результате обстрелов населенных пунктов республики», передает ТАСС.
Погибли четыре жителя Петровского района Донецка, двое жителей Макеевки и жительница Горловки. Пострадали две жительницы Петровского района Донецка, пять жителей Киевского района того же города, два человека в Ясиноватой, трое в Макеевке и четверо в Горловке, передает РИА «Новости».
Напомним, Россия без участия Киева вывезла из опасных районов Украины и республик Донбасса почти 1,7 млн человек с начала специальной военной операции. В конце мая министр обороны Сергей Шойгу отмечал, что наступление российской армии на Украине замедляется сознательно, чтобы дать эвакуироваться мирным жителям.
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ВСУ выпустили 40 снарядов из РСЗО «Град» по Донецку
Вооруженные силы Украины обстреляли город Донецк из «Градов», выпустив 40 ракет, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.
«Зафиксирован обстрел со стороны ВСУ по направлению города Донецка: выпущено 40 ракет из РСЗО БМ-21 «Град», – говорится в Telegram-канале центра.
Напомним, за последние несколько суток украинская армия активно обстреливала Донецк. Так, украинские войска обстреляли Петровский район Донецка, выпустив шесть ракет из БМ-21 «Град», а позже стало известно об обстреле 15 снарядами калибром 155 мм.
В результате чего погибли и получили ранения люди, а также были повреждены социально значимые объекты.
Водоканал Донецка пострадал из-за обстрела ВСУ
Украинские военные ударили реактивной артиллерией по донецкому городскому водоканалу, есть пострадавшие, заявил мэр Донецка Алексей Кулемзин.
«Зафиксированы попадания на территорию донецкого горводоканала по улице Щорса, 110. Пострадали сотрудники. Подробности уточняются», – цитирует Кулемзина РИА «Новости».
Между тем представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявило, что за последний час ВСУ обстреляли Донецк 40 ракетами из РСЗО «Град», 10 из них ударили по Калининскому району города.
Напомним, за последние несколько суток украинская армия активно обстреливала Донецк. Так, украинские войска обстреляли Петровский район Донецка, выпустив шесть ракет из БМ-21 «Град», а позже стало известно об обстреле 15 снарядами калибром 155 мм.
ВСУ выпустили более 600 боеприпасов по ДНР за сутки
Украинские войска за сутки 84 раза открывали огонь по Донецкой народной республике, выпустив 605 боеприпасов, погибли девять мирных жителей, 18 ранены, заявило представительство в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
«За истекшие сутки Представительство сообщало о 84 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) ...(выпущено) 605 единиц различных боеприпасов ... За прошедшие сутки поступили сведения о гибели девяти, в т. ч. парень 2005 г.р., и ранении 18 гражданских лиц в Киевском, Петровском районах Донецка, Горловке, Ясиноватой, Макеевке и Волновахе», – сообщается в Telegram-канале СЦКК.
Уточняется, что данные представлены за период с 03.00 (совпадает с мск) 6 июня по 03.00 7 июня.
Ранее штаб территориальной обороны сообщал, что десять человек погибли, еще 17 ранены в ДНР за минувшие сутки в результате украинских обстрелов.
Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявило, что за последний час ВСУ обстреляли Донецк 40 ракетами из РСЗО «Град», 10 из них ударили по Калининскому району города.
Напомним, за последние несколько суток украинская армия активно обстреливала Донецк. Так, украинские войска обстреляли Петровский район Донецка, выпустив шесть ракет из БМ-21 «Град», а позже стало известно об обстреле 15 снарядами калибром 155 мм.
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Брянская область поможет Брянке в ЛНР в восстановлении инфраструктуры
Брянская область и город Брянка в Луганской народной республике заключили соглашение о сотрудничестве, соответствующий документ в Луганске подписали губернатор российского региона Александр Богомаз и глава администрации Брянки Николай Моргунов.
Брянская область окажет учреждениям и предприятиям Брянки помощь в восстановлении экономики и инфраструктуры города, сообщает «Луганский Информационный Центр».
«Мы все прекрасно видим, как Российская Федерация оказывает нам колоссальную помощь в восстановлении нашей инфраструктуры. Города и регионы России берут шефство над городами и районами Луганской народной республики и практически сразу приступают к исполнению взятых на себя обязательств», – сказал присутствовавший на мероприятии глава ЛНР Леонид Пасечник.
Он отметил, что республика благодаря помощи России получила возможность восстанавливать «все то, что десятилетиями не ремонтировалось и не восстанавливалось старой украинской властью».
«Попросту региону уделялось внимание по остаточному принципу. Поэтому сегодня, уважаемые друзья, мы имеем возможность ремонтировать дороги, линии электропередачи, восстанавливать, ремонтировать и строить новые водоводы. Делать все для того, чтобы жители Луганской народной республики чувствовали себя свободными и счастливыми на нашей территории», – добавил Пасечник.
Губернатор Брянской области отметил, что возглавляемый им регион длительное время оказывает поддержку республикам Донбасса.
«Сегодня мы подписали соглашение, как и все регионы Российской Федерации, которые будут участвовать в восстановлении и развитии ЛНР и ДНР. Конечно, для нас это и честь, и большая ответственность – внести свой вклад, вклад наших людей, экономики в ваши республики. Республики, которые выстояли тяжелых восемь лет, когда киевский режим делал все для того, чтобы уничтожить Республики и людей, которые остались верны дружбе, тем ценностям, на которых строились наши вековые ценности между украинцами, белорусами, русскими людьми», – сказал Богомаз.
Глава администрации Брянки отметил, что Брянская область поможет городу устранить последствия действий украинской власти, приведших к приостановке развития экономики и инфраструктуры.
Он поблагодарил власти Российской Федерации за поддержку выбора жителей Донбасса, сделанного в 2014 году.
Также делегация Брянской области доставила в ЛНР спецтехнику, которая будет передана коммунальным предприятиям Брянки.
Коммунальщики Брянки получили в дар от российского региона автогрейдер, фронтальный одноковшовый погрузчик, автокран и другое оборудование, в том числе газонокосилки, электропилы, триммеры, а администрации города был передан автомобиль УАЗ «Патриот». Кроме того, из Брянской области в Брянку доставлена гуманитарная помощь в виде продуктов питания, канцелярских принадлежностей и литературы.
Богомаз рассказал, что на этой неделе Брянке будут переданы несколько мусоровозов, также в ближайшее время начнутся работы по восстановлению инфраструктуры города.
«Что мы сегодня наметили – это восстановление школ, больниц, дома культуры в Брянке. У нас здесь отработала наша большая команда, мы определили вместе с (главой администрации Брянки) Николаем Викторовичем (Моргуновым) те объекты, которые мы будем делать. Наш проектный институт, который здесь был, полностью сделает проекты в ближайшую неделю и начнем строительные работы», – сказал он.
Шойгу объявил о готовности портов Мариуполя и Бердянска к отгрузке зерна
Мариупольский и бердянский порты готовы к отгрузке зерна, они функционируют в обычном режиме, заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу.
«Также приступил к работе морской порт Бердянска. По поручению верховного главнокомандующего готовы к погрузке зерна в этих портах (Бердянска и Мариуполя – прим. ВЗГЛЯД)», – цитирует министра ТАСС.
Глава ведомства указал, что разминирование порта в Мариуполе закончено, он работает в штатном режиме и уже принял первые грузовые суда.
В самом же Мариуполе, как и на других освобожденных территориях Донбасса, «продолжаются мероприятия по налаживанию мирной жизни», подчеркнул Шойгу.
Ранее советник главы правительства ДНР Ян Гагин заявил, что украинские военные, отступая из Мариуполя, подожгли тонны зерна, которое находилось в хранилищах порта.
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