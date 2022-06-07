Открыто автомобильное сообщение с территории России по материковой части в Крым

Минобороны России и РЖД создали нужные для восстановления полноценного железнодорожного движения условия между РФ, Донбассом, Украиной и Крымом, также открыто движение автомобилей по материку в Крым, заявил глава военного ведомства Сергей Шойгу.

«Совместными усилиями Министерства обороны России и акционерного общества «Российские железные дороги» созданы условия для возобновления полноценного движения между Россией, Донбассом, Украиной и Крымом на шести железнодорожных участках. Приступили к доставке грузов в Мариуполь, Бердянск и Херсон», – цитирует министра РИА «Новости».

Общая протяженность восстановленных железнодорожных участков составляет 1,2 тыс. километров. Также открыто автомобильное сообщение из России по материковой части в Крым.

«Возобновлена беспрепятственная подача воды по Северо-крымскому каналу на Крымский полуостров», – уточнил он.

Также во вторник министр заявил, что мариупольский и бердянский порты готовы к отгрузке зерна, они функционируют в обычном режиме.

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