В Нижегородской области назвали сроки проектирования национального парка

Проектирование национального парка на территории региона планируется завершить в конце 2022 года, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, отвечая на вопрос депутатов Законодательного собрания по итогам отчета о деятельности правительства.

«Сегодня с уверенностью можно сказать – парк будет! Он включен в федеральный проект «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма» национального проекта «Экология». В 2021 году одобрены пять территорий: Килемарский, Камско-Бакалдинский, Заволжский, Пустынский и Ичалковский участки. Завершить работы по проектированию национального парка планируется до конца 2022 года», – приводятся слова Никитина на сайте правительства Нижегородской области.

Глава региона напомнил, что несколько лет назад именно депутаты Законодательного собрания поддержали инициативу создания в Нижегородской области первого национального парка.

В этом году планируется определить конкретные границы, режим и зонирование особо охраняемой природной территории. Проектирование национального парка осуществляется ФГБУ «ВНИИ Экологии», подведомственной организацией Минприроды России.

Также Никитин рассказал. что «один из приоритетов нашей экологической повестки – это сохранение природных богатств региона. Сама природа, которая тоже является частью нашего наследия, подсказывает нам способы применения принципов так называемого устойчивого развития».

По его словам, сейчас в регионе ведется масштабная работа по ликвидации объектов накопленного экологического вреда. Так, работы по рекультивации Шуваловской свалки планируется завершить в 2022 году, после чего этот земельный участок станет пригодным для использования. Также разработан проект рекультивации свалки в Богородске. Ее ликвидация позволит улучшить качество жизни почти 60 тысяч человек. Работы будут проводиться в 2022-2023 годах.

«Всего в 2022 году на очистку территории от свалок будет направлено 1,7 миллиарда рублей. По итогам 2021 года Нижегородская область вошла в тройку лидеров «Зеленого рейтинга» регионов России – это оценка уровня реформы сбора мусора. В настоящее время у нас действует шесть межмуниципальных комплексов обработки и размещения твердых коммунальных отходов. Они обслуживают примерно 95 процентов населения. Запланировано строительство еще двух объектов: в Уренском районе – мощностью 58 тысяч тонн, а также в Арзамасском – мощностью 160 тысяч тонн. В 2021 году для работы к системе подключены все региональные операторы по обращению с ТКО», – заявил Никитин.

Он напомнил, что в этом году на конференции «ЦИПР» с генеральным директором Российского экологического оператора был подписан план-график строительства Арзамасского комплекса.

«Его работа позволит улучшить экологию на всем юге региона», – подчеркнул губернатор.

Рассказывая о сохранении водных объектов, Никитин напомнил, что Нижегородская область является лидером среди субъектов РФ по объему привлекаемых из федерального бюджета средств по проекту «Оздоровление Волги» нацпроекта «Экология». В 2021 году было направлено 2,6 млрд рублей на реконструкцию и строительство очистных сооружений и систем водоотведения.

Напомним, в Нижегородской области особо охраняемые природные территории (ООПТ), где обитают многие редкие и краснокнижные животные, занимают около 6,25% площади. Ранее в качестве потенциальных территорий для размещения нацпарка рассматривались Пустынский заказник и прилегающие к нему территории в Арзамасском и Сосновском районах, а также Ичалковский бор в Перевозском и Бутурлинском районах.