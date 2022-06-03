Захарова прокомментировала заявление Шольца о создании самой большой армии в Европе

Германия взяла курс на ремилитаризацию своей страны, чем это может закончиться, всем хорошо известно из истории. Россия будет внимательно следить за анонсированным перевооружением армии ФРГ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Это заявление федерального канцлера ФРГ мы воспринимаем как очередное подтверждение того, что Германия взяла курс на форсированную ремилитаризацию своей страны. Чем это может закончиться, увы, всем хорошо известно из истории. Мы будем внимательно следить за анонсированным перевооружением и возможным увеличением численности вооруженных сил ФРГ с учетом имеющихся у нее международно-правовых обязательств о сдержанности в военной сфере», – цитирует РИА «Новости» Захарову.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров назвал заявления Шольца об усилении Германии возрождением «доминантных устремлений».

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц в интервью немецким СМИ заявил, что в ФРГ вскоре появится «самая большая традиционная армия в Европе» среди стран НАТО.

Газета ВЗГЛЯД изучала, сможет ли Берлин вновь превзойти всю Европу по военной мощи и против кого он намерен ее использовать.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД