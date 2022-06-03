Захарова прокомментировала заявление Шольца о создании самой большой армии в Европе

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3 июня, пятница | Последнее обновление — 15:28 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Путин заявил о новом этапе отношений России с африканскими странами
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Огромный ресурсный потенциал России позволил ей легко пережить первые санкционные удары. Но за видимой «тефлоновостью» санкций не стоит забывать, что санкционная война – это война на истощение, условием победы в которой является устойчивость в долгосрочной перспективе.
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Пока полиция расследует избиение местных таксистов, таксисты уже приняли свои меры и в приложениях добавляют: «беженцев с Украины не обслуживаем». Ответочка прилетела.
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Выход из Болонской системы явно не принесет России вреда. Разумные вещи, существующие в Европе, можно перенять и без нее. Задача России – готовить специалистов для ее собственной пользы и потребностей. А не для встраивания в чужие системы.
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Великобритания 2 июня начала празднование платинового юбилея правления королевы Елизаветы II. Торжества по поводу 70-летия пребывания на троне – исторического достижения, которое ранее не покорилось ни одному британскому монарху – продлятся четыре дня. Эти дни объявлены выходными для всей страны
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У Донецкой народной республики появится собственный торговый флот. В него войдут украинские суда, которые не были выведены судовладельцами из акватории Азовского моря. В первую очередь флот будет задействован для доставки стройматериалов и техники для восстановления городов республики
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Перспективный космический корабль Starliner компании Boeing в рамках второго тестового полета стартовал к Международной космической станции (МКС) в беспилотном режиме. На первой ступени ракеты-носителя Atlas V использовался российский двигатель РД-180, произведенный НПО «Энергомаш»
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19:59
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В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Захарова прокомментировала заявление Шольца о создании самой большой армии в Европе
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Германия взяла курс на ремилитаризацию своей страны, чем это может закончиться, всем хорошо известно из истории. Россия будет внимательно следить за анонсированным перевооружением армии ФРГ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Это заявление федерального канцлера ФРГ мы воспринимаем как очередное подтверждение того, что Германия взяла курс на форсированную ремилитаризацию своей страны. Чем это может закончиться, увы, всем хорошо известно из истории. Мы будем внимательно следить за анонсированным перевооружением и возможным увеличением численности вооруженных сил ФРГ с учетом имеющихся у нее международно-правовых обязательств о сдержанности в военной сфере», – цитирует РИА «Новости» Захарову.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров назвал заявления Шольца об усилении Германии возрождением «доминантных устремлений».
Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц в интервью немецким СМИ заявил, что в ФРГ вскоре появится «самая большая традиционная армия в Европе» среди стран НАТО.
Газета ВЗГЛЯД изучала, сможет ли Берлин вновь превзойти всю Европу по военной мощи и против кого он намерен ее использовать.
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Меркель впервые лично прокомментировала спецоперацию России
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Экс-канцлер Германии Ангела Меркель впервые лично прокомментировала события на Украине, выразив солидарность со страной и назвав происходящее «глубоким поворотным моментом».
«Я солидарна с Украиной, на которую напала Россия, и поддерживаю их право на самооборону», – цитирует ТАСС ее речь на мероприятии по случаю ухода в отставку главы Ассоциации немецких профсоюзов (DGB) Райнера Хоффмана.
Кроме того, Меркель назвала действия России «вопиющим нарушением международного права в истории Европы после окончания Второй мировой войны» и выразила поддержку усилиям федерального правительства Германии, ЕС, США и партнеров в Группе семи (G7), НАТО и ООН, которые, по ее мнению, нацелены на прекращение боевых действий.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Киевским властям был выдвинут ряд политических условий, в частности, законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, а также признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами. Российские флаги подняли уже во многих городах Запорожской, Херсонской и Харьковской областей.
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Украинским беженцам в Германии предложили помощь кабанчика Мыколы
Власти Германии запустили специальный сайт для украинских беженцев, который поможет им адаптироваться в новой стране. Символом ресурса стал кабанчик Мыкола в желто-голубом платке и кепке.
Портал создала Федеральная ассоциация католиков в области экономики и управления.
«Мы не можем заменить вам вашу Родину, но мы бы хотели предложить вам хороший и надежный дом на ближайшее время. (…) На этом сайте ты найдешь много полезного, и все на украинском и немецком языке. Таким образом ты сможешь немного выучить язык», – говорится в сообщении на сайте, скриншот с которого публикует Telegram-канал Zvezdanews.
Ранее немецкая газета Bild сообщила, что не все прибывшие с Украины в Германию являются беженцами, многие просто купили паспорта.
Россия применила на Украине защищенные от ПЗРК штурмовики Су-25СМ3
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В военной спецоперации на Украине применяются модернизированные штурмовики Су-25СМ3 с бортовым комплексом обороны «Витебск-25», сообщили в силовых структурах.
Источники ТАСС сообщили, что Россия «успешно применяет» Су-25СМ3, которые «оснащены комплексом радиоэлектронной борьбы». «Витебск-25» способен «защитить их от ракетных ударов ПЗРК противника». Указывается, что Су-25СМ3 применяется в основном на южном направлении и в Донбассе. Комплексы «Витебск» установлены в подвесных контейнерах на узлах подвески самолета. Они продемонстрировали «высокие характеристики и в целом достаточно успешно справляются со своими задачами».
Кроме того, комплексы «Витебск» устанавливаются в том числе на вертолеты Ка-52 и семейства Ми-8. Отмечается, что «они успешно использовались российскими военными в Сирии». «И тогда ни один вертолет с «Витебском» не пострадал от ракет ПЗРК, выпущенных террористами», – сообщили источники.
Официального подтверждения предоставленной источниками ТАСС информации не поступало.
Напомним, задачей комплекса «Витебск» является защита летательных аппаратов от всех типов ракет с инфракрасными головками самонаведения. Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Киевским властям был выдвинут ряд политических условий, в частности, законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, а также признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами. Российские флаги подняли уже во многих городах Запорожской, Херсонской и Харьковской областей.
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В Германии предрекли потерю Донбасса Украиной
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Киев в скором времени потеряет контроль над всем Донбассом, заявил германский отставной генерал Роланд Катер.
«У меня сложилось впечатление, что Россия изменила свою стратегию за последние несколько дней и недель. Она сформировала четкий центр притяжения в Донбассе и массово сосредоточила там свои силы», – сказал Катер в интервью Die Welt, передает ТАСС.
Он добавил, что российские вооруженные силы превосходят ВСУ, и это не дает украинским военным шансов.
После этого российские военные начнут укреплять сухопутный коридор с Крымом.
«Я думаю, что здесь мы имеем дело с очень четкой тактикой: сначала взять Донбасс под контроль, а потом готовиться к дальнейшим действиям. И я предполагаю, что тогда будет сделано все, чтобы прочно наладить сухопутное сообщение с Крымом, установить связь через Мариуполь и другие города-порты», – заключил немецкий отставной военный.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
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Греция передаст советские танки Украине
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ФРГ и Греция согласовали поставки греческих танков советского образца Киеву, в ответ Берлин должен поставить Афинам современные бронетранспортеры, заявил канцлер Германии Олаф Шольц.
«Мы поддерживаем страны, которые, например, имеют в распоряжении танки из запасов времен Варшавского договора. Мы уже смогли подготовить ряд таких специальных соглашений», – цитирует Шольца ТАСС.
Он заявил, что Берлин договорился с Афинами о выделении советских танков Украине. «За это мы предоставим [Греции] немецкие бронетранспортеры», – пояснил канцлер.
По его словам, военные ведомства стран прорабатывают конкретные условия этой сделки. Шольц подчеркнул, что подобное соглашение обсуждается и с Польшей.
Президент России Владимир Путин в ходе беседы с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном заострял вопрос об опасном характере поставок вооружений украинским властям, предупредив о рисках дальнейшей дестабилизации обстановки и обострения гуманитарного кризиса.
Немецкое агентство DPA сообщало, что между странами НАТО существуют «неформальные» договоренности о воздержании от поставок на Украину некоторых систем вооружений. Эту «военную тайну» раскрыли в Германии.
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«Адмирал Горшков» выполнил цикл испытаний гиперзвуковой ракеты «Циркон»
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Фрегат проекта 22350 «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» выполнил цикл испытаний гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон», подтвердив готовность нового оружия, сообщил командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев.
«Цикл испытаний гиперзвуковой ракеты «Циркон» успешно выполнил фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков», подтвердив готовность и самого носителя, и нового оружия», – передает ТАСС слова Моисеева.
Командующий также напомнил, что в конце прошлой недели был осуществлен успешный пуск ракеты «Циркон» из высокоширотных районов Баренцева моря по цели в Белом море на удалении около 1000 км.
По словам Моисеева, атомные подводные ракетные крейсеры проекта «Борей» в ближайшие десятилетия будут основой стратегических ядерных сил (СЯС).
«Концепцией и Планом строительства и развития Военно-морского флота до 2033 года, а также в рамках договора между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки «О мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений», предусмотрено, что в ближайшие 30-40 лет основу морских стратегических ядерных сил будут составлять «Бореи», – заявил Моисеев.
При этом, по словам командующего, морские силы общего назначения флота будут представлять многоцелевые корабли и подводные лодки пяти-шести проектов, в основном носители высокоточного оружия большой дальности, в том числе и гиперзвукового. «При этом основу подводных сил будут составлять подводные лодки проектов 885М («Ясень-М»), 636.3 и 677, а надводных – фрегаты первого ранга проекта 22350 типа «Адмирал Горшков», – добавил он.
В субботу Минобороны показало новое успешное испытание гиперзвуковой ракеты «Циркон». Фрегат «Адмирал Горшков» провел успешные испытательные стрельбы ракетой «Циркон» в Баренцевом море.
Напомним, в феврале ВКС России в ходе учений успешно выполнили пуски гиперзвуковых аэробаллистических ракет «Кинжал», а корабли и подводные лодки Северного и Черноморского флотов – крылатых ракет «Калибр» и гиперзвуковой ракеты «Циркон».
В конце ноября фрегат Северного флота «Адмирал Горшков» выполнил пуск «Циркона» на дальность более 400 км. 16 декабря «Адмирал Горшков» выполнил испытательную стрельбу гиперзвуковой ракетой «Циркон» по береговой мишени, находившийся на полигоне в Архангельской области.
Компании «Сухой» и «МиГ» объединились с ОАК
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Компания «Сухой» и корпорация «МиГ» объединились с ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК) госкорпорации «Ростех», сообщили в пресс-службе ОАК.
«Соответствующие записи 1 июня внесены в Единый государственный реестр юридических лиц», – говорится в сообщении на официальном сайте ОАК.
Напомним, в декабре стало известно о том, что Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК, входит в госкорпорацию «Ростех»), «Сухой» и РСК «МиГ» объединят в одну компанию. В ОАК уточнили, что «текущее управление компаниями «Сухой» и «МиГ» было централизовано ранее: функции единоличного исполнительного органа «МиГа» были переданы «Сухому», а функции ЕИО «Сухого» – в ПАО «ОАК».
Как отметил гендиректор ОАК Юрий Слюсарь, «предстоящее объединение – важнейшее событие для авиационной отрасли, проведена подготовка, проработаны детали для того, чтобы приступить к формированию объединенного субъекта российского самолетостроения: структуры, способной придать мощный импульс развитию авиационного комплекса Ростеха и всей отрасли».
Лавров назвал заявления Шольца об усилении Германии возрождением «доминантных устремлений»
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Высказывания немецкого руководства о том, что ФРГ станет главной военной силой в Европе, – свидетельство того, что в Германии возрождаются доминантные устремления, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
«Мы обратили внимание на заявление канцлера германии Олафа Шольца, который заявил, что Германия станет главной военной силой в Евросоюзе... Это наводит, конечно, на мысли, потому что это далеко не единственное свидетельство возрождения в Германии доминантных устремлений», – цитирует Лаврова РИА «Новости».
Он предположил, что это, вероятно, было адресовано европейским партнерам Берлина, и должно стать предметом разговора о том, как Европа должна развиваться и как намерена извлекать уроки из своей истории.
Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц в интервью немецким СМИ заявил, что в ФРГ вскоре появится «самая большая традиционная армия в Европе» среди стран НАТО.
Газета ВЗГЛЯД изучала, сможет ли Берлин вновь превзойти всю Европу по военной мощи и против кого он намерен ее использовать.
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ТОФ анонсировал вхождение в состав флота шести кораблей до конца года
Тихоокеанский флот (ТОФ) ждет в 2022 году большое пополнение боевого состава: до конца года на флот придут три подводные лодки, два тральщика и корвет, сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по ТОФ капитан 3 ранга Илья Колесников.
«Среди важных задач летнего периода обучения – освоение новых надводных кораблей и подводных лодок, которые прибудут на ТОФ до конца года. В их числе третья по счету подводная лодка проекта 636.3 «Магадан», атомный стратегический подводный крейсер проекта «Борей-А» «Князь Олег» и атомная подлодка проекта «Ясень-М» «Новосибирск». Кроме того, в этом году запланировано поступление на флот двух морских тральщиков «Петр Ильичев» и «Анатолий Шлемов» проекта 12700 «Александрит», – передает РИА «Новости» слова Колесникова.
Кроме того, по его словам, пополнится в этом году Тихоокеанский флот и четвертым по счету кораблем проекта 20380 корветом «Резкий», который сейчас проходит швартовые испытания.
«Главным мероприятием боевой подготовки в этом периоде станет участие сил флота в стратегическом командно-штабном учении (СКШУ) «Восток-2022», – сказал представитель ТОФ.
Ранее командующий ТОФ адмирал Сергей Авакянц сообщил, что подводные силы Тихоокеанского флота России в 2022 году пополнятся атомным стратегическим крейсером «Князь Олег» и многоцелевым атомным крейсером «Новосибирск», а также дизель-электрической подлодкой (ДЭПЛ) «Магадан».
Обещанных Шольцем Украине ракет ПРО и радара слежения не оказалось в резерве бундесвера
Обещанных канцлером Олафом Шольцем Украине ракет ПРО и радара слежения нет в резерве бундесвера Германии, поставки могут идти напрямую от военно-промышленного комплекса, сообщил представитель оборонного ведомства ФРГ.
«Это вопрос, который направлен в конечном счете к промышленности. Потому что у нас в распоряжении этих систем нет», – передает РИА «Новости» слова представителя министерства, добавившего, что «этих систем нет в резерве».
Ранее, выступая в Бундестаге ФРГ, канцлер Германии пообещал Украине поставить современные ракеты противовоздушной обороны Iris-T и радар слежения.
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Германия поддержала возможность Украины вступить в ЕС
Германия поддерживает предоставление Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок на форуме телерадиокомпании WDR Europaforum.
Европейская комиссия после консультаций со странами-членами союза может сделать такое предложение, добавила она. «Недостаточно просто сказать: вы являетесь частью Европы. Необходимо сказать: вы являетесь частью ЕС... Скидки быть не может. Но в этот момент все мы как Европейский Союз должны выступить за то, чтобы не закрывать дверь перед носом», – приводит ее слова Tagesschau.
В этот «исторический момент» Германия должна поддержать Украину, уверена министр.
Ранее глава Евросовета Шарль Мишель высказал мнение, что для Украины, Грузии и Молдавии нужно создать отдельный Евросоюз и в этот же формат нужно включить Турцию и Западные Балкан.
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В Германии заявили о «дырах» в эмбарго на российскую нефть
Время больших пакетов санкций в отношении России для Евросоюза прошло, при этом введенное эмбарго на российскую нефть оказалось с «дырами», сообщает немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.
По информации газеты, с введением нефтяного эмбарго ЕС достиг точки, когда цена согласованных действий против России оказывается слишком высокой. Так, Венгрия блокировала решение почти четыре недели, а Германия высказалась за него лишь после того, как значительно снизила импорт российской нефти, передает Прайм.
«Правда в том, что время больших санкционных пакетов в отношении России на данный момент прошло», – отмечает издание.
Также отмечается, что «в результате получается эмбарго с маленькими и большими дырами». Венгрия, Словакия и Чехия смогут и дальше получать поставки по трубопроводу «Дружба», хотя Германия и Польша больше не будут импортировать нефть из его северного ответвления, что повлияет как минимум на 90% всего импорта.
При этом издание утверждает, что большой недостаток этого эмбарго состоит в том, что ограничения в отношении нефти по сути вступят в силу только с 2023 года, а до тех пор Россия сможет получать доход. Кроме того, вероятный рост цен на рынке «в худшем случае» даже компенсирует для Москвы негативный эффект от эмбарго, а время позволит заняться поиском новых клиентов.
«Также существует риск того, что дешевая трубопроводная нефть, которую продолжат получать Венгрия, Чехия и Словакия, вызовет раскол в ЕС», – резюмирует FAZ.
Напомним, Байден сообщил, что страны Запада обсуждают возможность отказа от эмбарго на импорт российской нефти, ее хотят покупать по ценам ниже рыночной. Он сообщил, что «идут активные размышления, что можно сделать – может быть, даже закупать нефть, но по ограниченной цене».
До этого Еврокомиссия, спустя два месяца безрезультатных согласований, подготовила компромиссный вариант нефтяного эмбарго. В результате с огромными усилиями Евросоюз все-таки принял шестой пакет санкций против России, подразумевающий запрет на экспорт нефти. Однако разные члены ЕС выторговали для себя столько уступок, что шестой пакет больше вредит самому ЕС, чем России.
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Шольц назвал сроки поставки в Германию первых плавучих СПГ-терминалов
Германия намерена диверсифицировать поставки энергоресурсов и рассчитывает через несколько месяцев получить первые мобильные терминалы по приему сжиженного природного газа (СПГ), заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, выступая в Бундестаге.
«Плавучие СПГ-терминалы будут в скором времени доступны. Нужная инфраструктура будет готова через несколько месяцев, а не через несколько лет или десятилетий», – передает его слова ТАСС.
Шольц пояснил, что стране необходимо диверсифицировать источники поставок ресурсов. «На прошлой неделе я вел переговоры в Африке, также мы говорим с Норвегией, Канадой, США, Катаром», – сказал канцлер.
Кроме того, по его словам, ФРГ намерена отказаться от поставок российской нефти в течение года.
ЕК подготовила план по отказу от энергоносителей из России. В понедельник стало известно, что Германия, несмотря на беспрецедентное число санкций, стала больше платить за импорт российских товаров, в первую очередь за энергоносители.
Между тем вице-канцлер ФРГ, глава Минэкономики Роберт Хабек заявил, что Германия еще не готова к полному эмбарго на российский газ.
Германия решила поставить Украине системы противовоздушной обороны IRIS-T
Германия продолжит поддерживать Украину в оборонной сфере, на следующей неделе поставит современные системы противовоздушной обороны IRIS-T, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в Бундестаге.
«В ближайшие недели мы осуществим дальнейшие поставки оружия. К примеру, правительство решило поставить системы IRIS-T – это самая современная система противовоздушной обороны из тех, которыми располагает ФРГ», – передает ТАСС его слова.
При этом более точных сведений о сроках и объемах поставок Шольц не раскрыл.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц ведет двойную игру и делает вид, что помогает Украине, выразила мнение представитель Германского института международных отношений Сабина Фишер. Она уверяет, что Шольц в ходе недавнего телевизионного обращения к украинцам заявил, что Германия на их стороне. При этом она обвинила власти Германии в том, что те срывают поставки Киеву обещанного оружия.
Напомним, в начале марта газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что российская спецоперация на Украине стала, по мнению западных экспертов, тем спусковым крючком, который запустил смену внешней и оборонной политики ФРГ.
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Минобороны показало боевую работу ЗРС С-300ПМ2 «Фаворит»
Министерство обороны России показало боевую работу расчетов зенитной ракетной системы С-300ПМ2 «Фаворит» в ходе специальной военной операции.
ЗРС С-300ПМ2 «Фаворит» предназначена для поражения современных и перспективных самолетов, стратегических крылатых ракет, тактических и оперативно-тактических баллистических ракет и других средств воздушного нападения.
«В процессе несения боевого дежурства были обнаружены воздушные цели, идентифицированные как ударные беспилотные летательные аппараты Bayraktar TB2. В результате грамотных действий ударные дроны, находящиеся на вооружении ВСУ, были взяты на сопровождение и уничтожены», – говорится в сообщении Минобороны в соцсети «ВКонтакте».
Напомним, Минобороны также показало ночную работу «Градов».
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