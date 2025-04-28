На предстоящих выборах нового понтифика русско-украинская тема будет хоть и не главной (главным будет противостояние традиционалистов и либералов), но все равно очень существенной.0 комментариев
Рар оценил возможное назначение Вадефуля новым главой МИД ФРГ
Политолог Рар: Новое правительство Германии не станет «подарком» для Москвы
Новое правительство Германии – не «подарок» для Москвы. Берлин хочет взять на себя бесспорное лидерство в Европе и руководить процессом милитаризации Евросоюза, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее стало известно, что МИД Германии может возглавить Йохан Вадефуль. Политик выступает за поставки Украине ракет Taurus.
«Вероятный будущий министр иностранных дел Германии Йохан Вадефуль не будет принципиально отличаться от Анналены Бербок, хотя он более сдержанный и рассудительный политик», – отметил немецкий политолог Александр Рар. Собеседник напомнил, что Вадефуль отвечал за внешнюю политику в парламентской фракции ХДС.
«Он близок к Фридриху Мерцу, поэтому проводить самостоятельный курс не станет. К тому же вся внешняя политика будет сосредоточена в новом органе, который сейчас создадут – Совет национальной безопасности. Возглавит его канцлер», – рассуждает эксперт.
По оценкам политолога, новое правительство Германии – не «подарок» для Москвы. «Берлин хочет взять на себя бесспорное лидерство в Европе и руководить процессом милитаризации Евросоюза или эскалацией конфликта с России по поводу НАТО и Украины», – указал спикер.
«Тем не менее, можно ожидать, что кабмин будет избегать прямого столкновения с российской стороной на поле боя. Без американцев немцы ни в какую серьезную драку с Москвой не полезут», – заключил Рар.
Ранее стало известно, что политик от Христианско-демократического союза (ХДС) Йохан Вадефуль может стать новым министром иностранных дел Германии в правительстве Фридриха Мерца. Как отмечает телеканал NTV, впервые за 60 лет представитель партии будет курировать МИД.
Вадефуль на этом посту сменит Анналену Бербок. Ему 62 года, он – юрист. С 2017 Вадефуль был заместителем главы парламентской группы по внешней и оборонной политике. Последние годы – ключевой советник Фридриха Мерца по международным вопросам.
Вадефуль известен своей антироссийской позицией и является одним из ястребов в ХДС в части отношений с Москвой. В интервью Tagesspiegel в 2023 году он выступил за то, чтобы Украине разрешили использовать оружие, поставляемое Германией, в том числе для ударов вглубь территории России.
Примечательно, что в январе 2025 года политик стал жертвой розыгрыша Вована и Лексуса. Пранкеры позвонили ему от имени главы офиса Зеленского Андрея Ермака. Вадефуль в ходе разговора отметил, что ФРГ не сможет отправить военный контингент на украинскую территорию из-за сложных юридических процедур и отсутствия поддержки такого шага со стороны граждан.
При этом он пообещал собеседнику поставить ВСУ больше оружия, а еще выдал чувствительную информацию насчет передачи дальнобойных ракет Taurus – якобы это может быть возможно «не раньше мая, и то с оглядкой на Трампа».
Напомним, досрочные парламентские выборы в Германии состоялись 23 февраля. В первой половине апреля блоку ХДС/ХСС, занявшему по итогам голосования первое место, и СДПГ (третье место) удалось договориться о заключении коалиционного соглашения для формирования нового правительства ФРГ. Заседание немецкого бундестага, на котором будет избран новый канцлер и приведен к присяге новый кабинет министров, предварительно, назначено на 6 мая.