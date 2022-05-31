Шольц пообещал создать в Германии самую большую армию Европы среди стран НАТО

Канцлер Германии Олаф Шольц в интервью немецким СМИ заявил, что в ФРГ вскоре появится «самая большая традиционная армия в Европе» среди стран Североатлантического альянса.

«Германия скоро будет иметь самую большую обычную армию в Европе в рамках НАТО», – передает ТАСС слова Шольца, добавившего, что это значительно укрепит безопасность ФРГ и ее союзников.

В то же время канцлер выразил непонимание критики, высказанной в адрес властей Германии как внутри страны, так и за рубежом, в связи с отсутствием военной поддержки Украины. «Мы передали оружие и будем поставлять больше вооружений», – подчеркнул Шольц. «Эти заказы выполняются», – добавил он, имея в виду поставки тяжелого вооружения, которые были согласованы с промышленностью.

В этом контексте Шольц напомнил, что зенитные самоходные установки Gepard должны быть переданы Киеву в конце июля. Кроме того, по его словам, уже идет обучение украинских военнослужащих навыкам обращения с артиллерийской установкой Panzerhaubitze 2000. Глава правительства Германии был «весьма удивлен» критикой со стороны Польши относительно того, что Берлин якобы не сдержал обещания передать польской армии немецкие танки взамен Т-72, которые были отправлены на Украину. «Мы ведем переговоры со всеми нашими восточноевропейскими партнерами и хотим продвигать переговоры с Польшей так же серьезно, как с Чехией и Словакией», – заверил он.

По информации издания Der Spiegel, переговоры между Германией и Польшей о поставках вооружений зашли в безнадежный тупик. Поэтому министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт в прошлый понедельник в ходе конфиденциального совещания экспертов была вынуждена признать, что у нее мало надежд на достижение соглашения с Варшавой.

В заключение Шольц заметил, что всем союзникам Германии известно, что «в бундесвере не осталось больших запасов готовых к использованию машин, которые можно просто отправить». «Основной проблемой» является то, что бундесвер «структурно недофинансирован с 2010 года». Это, по мнению канцлера, в целом ограничило обороноспособность Германии. Однако теперь, благодаря созданию специального фонда для бундесвера в размере 100 млрд евро, все должно измениться, подытожил Шольц.

Ранее правительство и Консервативная партия Германии договорились выделить 107 млрд долларов для модернизации вооруженных сил страны. Сделка позволит Берлину достичь необходимого для стран НАТО показателя в 2% от ВВП, выделенных на оборону.

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