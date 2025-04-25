Раненная при ударе ВСУ по Лисичанску девочка умерла в больнице

Tекст: Вера Басилая

Девочка, получившая тяжелые ранения в результате удара Вооруженных сил Украины по Лисичанску 23 апреля, скончалась в больнице, следует из сообщения в Telegram-канале правительства ЛНР.

Глава Минздрава ЛНР Наталия Пащенко заявила, что медики сделали все возможное, чтобы спасти ребенка, но ее раны были несовместимы с жизнью.

Вторая девочка-близняшка, также пострадавшая при обстреле, находится в стабильно тяжелом состоянии.

Кроме того, сообщается о раненой пожилой женщине, которая также пострадала при атаке на город. Ее состояние оценивается специалистами как средней степени тяжести.

Ранее в результате обстрела Лисичанска получили тяжелые ранения две девятилетние девочки и пожилая женщина.