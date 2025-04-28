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    Перемирие в честь 80-летия Победы проверит готовность Украины к миру
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    Политолог призвал не доверять заявлению Киева об отказе США от долга Украины
    Песков назвал перемирие к юбилею Победы проявлением доброй воли России
    Пашинян заявил об отсутствии планов разрыва отношений с Россией
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    На предстоящих выборах нового понтифика русско-украинская тема будет хоть и не главной (главным будет противостояние традиционалистов и либералов), но все равно очень существенной.

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    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему Зеленский боится американского признания Крыма российским

    В Брюсселе опасаются, что признание Крыма будет первым шагом, затем субъектами РФ могут быть признаны Донбасс и Таврия. Это окончательно похоронит либеральную концепцию «мира, основанного на правилах».

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    Федор Лукьянов Федор Лукьянов В украинском вопросе предстоит решить диалектику синицы и журавля

    Для Москвы проблема безопасности, связанная с Украиной, принципиальна. Отсюда и расхождение в динамике. Белый дом хочет всё быстро и закрыть гештальт. Кремль считает, что спешка не позволит надежно договориться.

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    28 апреля 2025, 18:46 • Новости дня

    Названа дата запуска НПС «Кропоткинская» на Кубани после ремонта из-за атаки БПЛА

    Глава КТК Горбань сообщил о запуске НПС «Кропоткинская» после 20 мая

    Tекст: Валерия Городецкая

    Работы по восстановлению нефтеперекачивающей станции «Кропоткинская» на Кубани завершены, запуск намечен на период после плановой остановки в мае.

    Глава Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) Николай Горбань сообщил, что все ключевые объекты восстановлены, включая трансформаторы, газотурбинную установку и генератор, передает ТАСС. По его словам, начаты испытания оборудования и тестовая подача напряжения.

    «Тот срок, который мы говорили, после плановой остановки, то есть 20 мая у нас будет плановая остановка, и после плановой остановки станция будет запущена в работу в полном объеме», – заявил Горбань. Он отметил, что завершается проверка сигналов и подключение внутреннего оборудования.

    В КТК также сообщили о снижении объемов прокачки нефти через систему за последние месяцы, однако делать прогнозы по транспортировке на весь 2025 год, по словам главы консорциума, пока преждевременно.

    Ранее КТК сообщил о планах завершить восстановление и ввод в эксплуатацию нефтеперекачивающей станции «Кропоткинская» на Кубани до конца мая.

    Министерство иностранных дел Казахстана начало переговоры с Украиной по инциденту с атакой беспилотников, в результате которой станция была выведена из эксплуатации после взрыва 17 февраля 2025 года.

    28 апреля 2025, 11:52 • Новости дня
    Кремль ответил на требования Трампа прекратить удары по Украине

    Песков заявил о продолжении СВО и готовности к переговорам с Киевом

    Кремль ответил на требования Трампа прекратить удары по Украине
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Россия не отказывается от специальной военной операции, однако допускает возможность переговоров с Киевом без каких-либо предварительных условий, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков заявил, что Россия продолжает специальную военную операцию на Украине, однако Москва готова к началу переговоров с Киевом без предварительных условий, о чем президентом России было заявлено неоднократно. Так пресс-секретарь президента России прокомментировал недавний призыв президента США Дональда Трампа к России прекратить удары по украинским объектам, передает ТАСС.

    Также представитель Кремля подчеркнул, что Соединенные Штаты продолжают прилагать усилия для того, чтобы перевести ситуацию в мирное русло.

    В Кремле заявили, что ожидают от Киева сигнала о готовности к прямым переговорам.

    Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что Россия продолжает наносить удары по объектам ВСУ.

    Президент США Дональд Трамп пригрозил ввести банковские или вторичные санкции против России в ответ на удары по инфраструктуре Украины.

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    28 апреля 2025, 13:12 • Новости дня
    В Национальном центре «Россия» стартовал Открытый диалог о будущем мировой экономики

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Москве стартовал Открытый диалог «Будущее мира. Новая платформа глобального роста», объединивший представителей из 48 стран для обсуждения новых путей глобального экономического развития.

    Мероприятие впервые проходит в Национальном центре «Россия». Форум открылся 28 апреля и продлится три дня, собрав участников из 48 стран, среди которых – ученые, экономисты, журналисты и представители бизнеса.

    Заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин отметил уникальность события и его значение для формирования новой глобальной экономической платформы.

    В ходе церемонии открытия Орешкин подчеркнул: «Хочу поприветствовать вас сегодня здесь, в Москве, в Национальном центре «Россия». Действительно, впервые мы проводим подобное открытое международное мероприятие. Мы вместе с вами будем обсуждать новые идеи, формировать новые проекты и затем реализовывать во благо наших стран, во благо человечества, во благо наших людей. Спасибо большое. Добро пожаловать в Москву».

    «Мы запустили действительно Открытый диалог, в рамках которого получили около 700 эссе из более чем 100 стран мира. Люди со всех уголков, со всех континентов высказывали свои идеи о том, что нужно сделать, какие интересные проекты необходимо реализовать для того, чтобы мир двигался вперед», – добавил Максим Орешкин.

    На форум поступило 696 работ из 102 стран, написанных на 18 языках. Среди тем наибольший интерес вызвали инвестиции в человека – 41% эссе, далее идут инвестиции в связанность, технологии и среду. По каждой теме запланированы экспертные питч-сессии.

    Для участия в очном формате приглашены 101 автор и 24 эксперта мирового уровня. В ходе трех дней участники будут обсуждать идеи, направленные на развитие будущего мира и поиск решений глобальных вызовов.

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    28 апреля 2025, 19:01 • Видео
    Зачем России перемирие на юбилей Победы

    В дни празднования 80-летия Победы, с 8 по 11 мая, Россия приостанавливает боевые действия в рамках спецоперации на Украине. Разумеется, это будет «тишина в ответ на тишину», то есть решение за Киевом. Зачем России такое перемирие?

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    28 апреля 2025, 01:02 • Новости дня
    В КНДР объяснили отправку войск для участия в боях в Курской области
    В КНДР объяснили отправку войск для участия в боях в Курской области
    @ t.me/boris_rozhin

    Tекст: Денис Тельманов

    КНДР направила войска в Россию в соответствии с действующим соглашением о стратегическом партнерстве между двумя странами, сообщили корейские СМИ.

    По информации южнокорейского агентства Ренхап, ссылающегося на сообщения Центрального телеграфного агентства КНДР (ЦТАК), Ким Чен Ын решил направить вооруженные силы страны в Россию в соответствии со статьей 4 договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между КНДР и Россией, передает РИА «Новости».

    По словам Ким Чен Ына, ситуация в регионе потребовала выполнения обязательств по данному соглашению. Он также сообщил, что российская сторона была официально уведомлена о решении КНДР отправить войска для участия в боевых действиях.

    Ким Чен Ын анонсировал возведение в столице КНДР монумента боевой славы в честь павших воинов, отмечая, что это будет «вечная память от Родины и народа».

    Начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о значительной помощи КНДР в разгроме ВСУ в Курской области.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова уточнила, что корейские военные участвовали в операции по освобождению курского приграничья в рамках статьи 4 соглашения.

    Инфографика

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военный блогер Борис Рожин опубликовал в своем Telegram-канале фото бойцов из КНДР, принимавших участие в освобождении Курской области от подразделений ВСУ, а официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что военнослужащие КНДР приняли непосредственное участие в боях за освобождение Курской области в рамках договора о стратегическом партнерстве между Россией и КНДР.

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    28 апреля 2025, 10:55 • Новости дня
    Южная Корея назвала «незаконным» военное сотрудничество России и КНДР
    Южная Корея назвала «незаконным» военное сотрудничество России и КНДР
    @ Robin Hausmann/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Южнокорейский МИД заявил о недопустимости военного сотрудничества России и КНДР, подчеркнув противоречие подобных действий международным нормам.

    Министерство иностранных дел Южной Кореи выразило протест в связи с отправкой северокорейских военных в Россию, передает «Интерфакс».

    В заявлении южнокорейского ведомства отмечается, что подобные действия нарушают международные нормы и призвали Россию и КНДР «незамедлительно прекратить незаконное военное сотрудничество».

    В МИД КНДР ранее подтвердили факт размещения военных в России, подчеркнув соответствие этого шага международному законодательству. В Сеуле расценили такие заявления, как попытку насмешки над международным сообществом, и осудили действия КНДР. В южнокорейском МИД также призвали Россию и КНДР прекратить военное сотрудничество, которое в Сеуле считают незаконным.

    Ранее президент России Владимир Путин выразил благодарность бойцам Корейской народной армии за участие в разгроме украинских боевиков в Курской области.

    Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту России об освобождении всей Курской области от ВСУ и отметил значительную помощь военнослужащих КНДР.

    Лидер КНДР Ким Чен Ын назвал военных из КНДР героями за участие в операции по освобождению Курской области.

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    28 апреля 2025, 09:19 • Новости дня
    Путин: Народ России никогда не забудет подвига корейских бойцов спецназа

    Путин поблагодарил военных КНДР за помощь в разгроме ВСУ в Курской области

    Путин: Народ России никогда не забудет подвига корейских бойцов спецназа
    @ Sergey Bobylev/Kremlin Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин выразил благодарность бойцам Корейской народной армии за участие в разгроме украинских боевиков в Курской области и отметил их героизм.

    Президент России Владимир Путин выразил благодарность подразделениям Корейской народной армии, участвовавшим в разгроме группировки украинских боевиков в Курской области, следует из сообщения на сайте Кремля.

    Путин отметил высокий уровень подготовки и героизм корейских воинов, которые совместно с российскими бойцами отражали вторжение ВСУ в полном соответствии с международным правом и Договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, подписанным 19 июня 2024 года.

    «В разгроме вторгшихся на нашу территорию неонацистских формирований киевского режима активное участие принимали подразделения Корейской народной армии – в полном соответствии с международным правом, согласно букве и духу Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой от 19 июня 2024 года. В частности, в соответствии со статьей 4 Договора, предусматривающей незамедлительное оказание военной помощи в случае вооруженного нападения на одну из договаривающихся сторон», – отметил президент России.

    Путин отдельно выразил признательность председателю государственных дел КНДР Ким Чен Ыну, а также всему руководству и народу КНДР за помощь и поддержку.

    «Российский народ никогда не забудет подвига корейских бойцов спецназа. Мы всегда будем чтить корейских героев, отдавших жизни за Россию, за нашу общую свободу, наравне с российскими братьями по оружию», – заявил Путин.

    Президент подчеркнул, что действия подразделений КНДР «были продиктованы чувством солидарности и товарищества, а также полностью соответствовали международным нормам».

    Президент выразил уверенность в том, что отношения дружбы, добрососедства и сотрудничества между Россией и КНДР, закаленные на поле боя, будут и далее успешно и динамично развиваться по всем направлениям.

    Ранее корейские СМИ заявили, что КНДР направила войска в Россию в соответствии с действующим соглашением о стратегическом партнерстве между двумя странами.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что военнослужащие КНДР приняли непосредственное участие в боях за освобождение Курской области в рамках этого договора.

    Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов отметил, что военнослужащие из КНДР приняли значительное участие в освобождении приграничных районов региона, действуя в рамках стратегического партнерства.

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    28 апреля 2025, 10:35 • Новости дня
    Конгрессвумэн Грин оценила встречу Трампа и Зеленского двумя словами

    Конгрессвумэн Грин: Зеленский понял, что все кончено

    Tекст: Вера Басилая

    На встрече с президентом США Дональдом Трампом в Ватикане Владимир Зеленский понял, что «все кончено», заявила член Палаты представителей от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин.

    Член Палаты представителей США Марджори Тейлор Грин прокомментировала встречу Зеленского и Трампа, которая состоялась в соборе Святого Петра в Ватикане. Грин опубликовала фотографию, на которой Трамп и Зеленский сидят друг напротив друга в пустом зале, при этом лицо Зеленского выражает сильную напряженность, передает канал «360».

    Грин подписала фотографию словами: «Все кончено». По ее мнению, Зеленский понял, что рассчитывать ему больше не на что.

    Встреча продолжалась около 15 минут и проходила по инициативе президента Франции Эммануэля Макрона, но сам Макрон в ней участия не принимал.

    Президент США Дональд Трамп отметил, что Владимир Зеленский стал спокойнее после переговоров в Риме.

    Дональд Трамп во время встречи в Риме попросил президента Франции Эммануэля Макрона покинуть зал и не разрешил ему участвовать в переговорах с Владимиром Зеленским.

    Белый дом назвал встречу Трампа и Зеленского продуктивной.

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    28 апреля 2025, 01:17 • Новости дня
    В Подмосковье шестиклассник поймал выпавшего с девятого этажа ребенка

    В Домодедово школьник из Дагестана спас выпавшего с девятого этажа ребенка

    Tекст: Денис Тельманов

    В подмосковном Домодедово подросток предотвратил трагедию, сумев поймать четырехлетнего мальчика, который сорвался с высоты девятого этажа.

    Инцидент произошел в городе Домодедово, передает РИА «Новости». Шестиклассник Амир Абачев, прогуливаясь с друзьями, услышал крики и заметил малыша, который повис на металлическом подоконнике многоэтажки. Школьник без колебаний бросился к подъезду и успел поймать падающего мальчика.

    Малышу удалось избежать серьезных травм, он получил легкие ушибы.

    Глава Дагестана Сергей Меликов отметил, что Амир является внучатым племянником Героя России, генерал-лейтенанта Эседуллы Абачева, и выразил благодарность семье за воспитание смелого сына. Меликов назвал поступок школьника настоящим подвигом и подчеркнул, что мужество готовность прийти на помощь – отличительная черта жителей республики.

    Власти региона пообещали отметить героя и его родителей за проявленное мужество, ответственность и доброту.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Дагестана Сергей Меликов в мае 2024 года поручил представить к государственным наградам трех жителей республики, оказавших помощь пассажирам утонувшего в Петербурге автобуса.

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    28 апреля 2025, 14:34 • Новости дня
    Долгов объяснил помощь КНДР в освобождении Курской области и неучастие сил ОДКБ

    Дипломат Долгов: Оказанная помощь северокорейцев в Курской области – это дружественный шаг Пхеньяна

    Долгов объяснил помощь КНДР в освобождении Курской области и неучастие сил ОДКБ
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Москва высоко оценила участие северокорейских военных в боях в Курской области. Это укладывается в парадигму укрепления российско-северокорейских отношений, сказал газете ВЗГЛЯД дипломат Константин Долгов. Ранее в КНДР подтвердили участие своих военных в операции по освобождения Курской области.

    «Северокорейские бойцы участвовали в боях в Курской области в рамках двустороннего Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Документ, среди прочего, предполагает содействие друг другу при какой-либо вооруженной агрессии», – пояснил Константин Долгов, чрезвычайный и полномочный посол России.

    «Оказанная военная помощь – это дружественный шаг Пхеньяна, ведущий к развитию политических, военных, общественных и других связей России и КНДР. Произошедшее укладывается в парадигму укрепления российско-северокорейских отношений», – подчеркнул собеседник.

    «Кроме того, военные КНДР получили бесценный боевой опыт», – считает посол. Отвечая на вопрос, почему в операции принимали участие именно северокорейские военные, а не войска стран ОДКБ, Долгов указал: «Российское руководство принимает те решения, которые считает наиболее уместными для обеспечения интересов страны».

    Ранее лидер Северной Кореи Ким Чен Ын впервые подтвердил участие северокорейских военных в боях в Курской области. По его словам, решение было принято в соответствии с четвертой статьей договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между КНДР и Россией.

    Лидер КНДР отметил героизм своих военных при разгроме украинских боевиков и анонсировав установку памятника в их честь. Он расценил участие в КТО как священную миссию для укрепления дружбы с Россией. По словам Ким Чен Ына, он приказал армейским подразделениям «разгромить и уничтожить украинских неонацистских захватчиков» совместно с российскими военными, передает Центральное телеграфное агентство Северной Кореи (ЦТАК).

    Президент России Владимир Путин также выразил благодарность бойцам корейской народной армии. По его словам, это было сделано «в полном соответствии с международным правом, согласно букве и духу договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве» между Россией и КНДР.

    «Корейские друзья действовали исходя из чувства солидарности, справедливости и подлинного товарищества. Высоко это ценим и искренне признательны лично Председателю Государственных дел товарищу Ким Чен Ыну, всему руководству и народу КНДР», – говорится в заявлении Путина.

    «Отдаем должное героизму, высокому уровню специальной подготовки и самоотверженности корейских воинов, которые плечом к плечу с российскими бойцами защищали нашу родину как собственную», – добавил глава государства. Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему разгром ВСУ в Курской области отразится на всей линии боевого соприкосновения.

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    28 апреля 2025, 09:42 • Новости дня
    Британский журналист разоблачил мифы о причинах конфликта на Украине

    Журналист Хитченс заявил о провокациях НАТО и лжи Запада о ситуации на Украине

    Британский журналист разоблачил мифы о причинах конфликта на Украине
    @ Benoit Doppagne/ ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Британский обозреватель Питер Хитченс из издания Daily Mail подверг резкой критике западную политику и информационную кампанию вокруг событий на Украине, отметив роль провокаций НАТО.

    Автор статьи Питер Хитченс обвинил западные правительства в распространении дезинформации о ситуации на Украине и вокруг России, передает Daily Mail.

    По его словам, масштаб лжи сопоставим лишь с введением в заблуждение при вторжении в Ирак. Он отметил, что обсуждение истинных причин конфликта отсутствует в западных странах, а власти Великобритании не объяснили, зачем поддержали вмешательство.

    Хитченс заявил, что действия НАТО, в том числе продвижение альянса на восток, систематически провоцировали Россию. Он напомнил о заявлении Джорджа Буша в 2008 году о стремлении включить Украину в НАТО, назвав это началом эскалации. По мнению Хитченса, заявления о том, что Россия не была спровоцирована, являются ложью.

    Он также напомнил о событиях 2014 года, когда на Украине был смещен избранный президент, а Запад поддержал эту смену власти.

    Хитченс заявил, что в западной риторике о демократии присутствует избирательность, приводя в пример игнорирование нарушений прав оппозиции в Румынии и Турции.

    Глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что всеобъемлющее соглашение по Украине возможно только при устранении первопричин конфликта.

    В Кремле выразили удовлетворение отказом США от членства Украины в НАТО,

    Газета ВЗГЛЯД писала, что пасхальное перемирие показало Западу ложь Зеленского.

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    28 апреля 2025, 09:28 • Новости дня
    Bloomberg: Началась глобальная гонка за учеными из США

    Tекст: Ирма Каплан

    Несколько стран предложили меры по привлечению американских ученых на фоне сокращения финансирования исследований в США и массовых увольнений, передает Bloomberg.

    Глобальная гонка за привлечением американских ученых нарастает по мере того, как президент США Дональд Трамп сокращает финансирование исследований, а федеральные агентства провоцируют массовые увольнения персонала из исследовательских институтов, передает Bloomberg.

    «Канада, Франция, Германия, Дания, Норвегия и Австралия входят в число стран, предлагающих стимулы, включая финансирование, упрощенные пути иммиграции и конкурентоспособные пакеты услуг при переезде, для привлечения ученых, сталкивающихся с растущей неопределенностью на родине в США», – говорится в материале.

    Согласно опросу Nature, проведенного в марте, более 1200 ученых, 75% респондентов, заявили, что рассматривают возможность переезда из США, а Европа и Канада были одними из самых популярных мест для переезда.

    Решения администрации Дональда Трампа привели к приостановке крупных исследовательских проектов и массовым увольнениям сотрудников, включая ученых, в рамках госпрограммы сокращения расходов под руководством Илона Маска.

    Норвегия в ответ на ситуацию с учеными в США учредила фонд в размере 100 млн крон для привлечения международных исследователей. Австралийская академия наук запустила программу по быстрому трудоустройству ученых из США.

    При этом эксперты считают, что без увеличения внутреннего финансирования большинству стран будет сложно привлечь значительное число американских ученых, отмечает агентство.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, австрийский министр по делам женщин, науки и исследований Ева-Мария Хольцляйтнер объявила о программе с 50 стипендиями для американских студентов и ученых, испытывающих политическое давление в США.

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    28 апреля 2025, 14:19 • Новости дня
    Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы

    Путин объявил перемирие с 8 по 11 мая в честь юбилея Победы

    Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы
    @ Станислав Красильников/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В дни празднования 80-летия Победы, с 8 по 11 мая, Россия приостанавливает все боевые действия в рамках спецоперации на Украине, рассчитывая на зеркальные шаги Киева, говорится в заявлении президента России Владимира Путина.

    «Из гуманитарных соображений в дни 80-летней годовщины Победы с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая российская сторона объявляет перемирие. На этот период останавливаются все боевые действия», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

    Перемирие объявлено по решению президента России, верховного главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина.

    В сообщении подчеркивается, что Россия считает необходимым, чтобы украинская сторона также последовала этому примеру. В случае нарушения объявленного перемирия с украинской стороны Вооруженные силы России готовы дать адекватный и эффективный ответ.

    «Российская сторона в очередной раз заявляет о своей готовности к мирным переговорам без предварительных условий, направленным на устранение первопричин украинского кризиса, конструктивному взаимодействию с международными партнерами», – также указывается в сообщении.

    Прошлое перемирие было объявлено на Пасху, 20 апреля.

    По итогам перемирия в России отметили, что несмотря на значительное снижение интенсивности боевых действий, ВСУ все же несколько тысяч раз нарушили «режим тишины».

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    28 апреля 2025, 17:48 • Новости дня
    Белый дом высказался о перемирии на Украине в дни 80-летия Победы

    Белый дом заявил о намерении добиваться постоянного перемирия на Украине

    Белый дом высказался о перемирии на Украине в дни 80-летия Победы
    @ Chris Kleponis/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, комментируя решение президента России Владимира Путина объявить перемирие в дни 80-летия Победы, сообщила, что Вашингтон хочет добиться постоянного прекращения огня на Украине.

    По ее словам, президент США Дональд Трамп «четко дал понять, что хочет увидеть постоянное прекращение огня», передает ТАСС. Ливитт также отметила, что Трамп сохраняет оптимизм по поводу перспектив заключения сделки по урегулированию ситуации, но при этом остается реалистом.

    Она подчеркнула необходимость переговоров между лидерами России и США для поиска путей завершения конфликта.

    Напомним, президент России Владимир Путин объявил, что в дни празднования 80-летия Победы с 8 по 11 мая Россия приостанавливает все боевые действия в рамках спецоперации на Украине, рассчитывая на аналогичные меры со стороны Киева.

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    28 апреля 2025, 12:24 • Новости дня
    Опубликованы кадры подготовки освобождавших Курскую область военных КНДР
    Опубликованы кадры подготовки освобождавших Курскую область военных КНДР
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Появились кадры боевой подготовки солдат КНДР, участвовавших в курской операции: на полигоне они осваивали огневую подготовку и методы борьбы с вражескими беспилотниками с помощью дробовиков, следует из видео.

    На новых кадрах, оказавшихся в распоряжении ТАСС, зафиксированы моменты подготовки военнослужащих КНДР, принимавших участие в освобождении Курской области от ВСУ. В ролике показано, как военные проходят обучение на полигоне под руководством российских инструкторов.

    По информации агентства, занятия включают стрельбу из различного стрелкового оружия, гранатометов и дробовиков 12-го калибра, предназначенных для уничтожения вражеских дронов. Помимо этого, северокорейских солдат обучают метанию гранат и действиям по зачистке окопов.

    В ходе подготовки инструкторы особое внимание уделяли отработке тактических навыков, необходимых для ведения боя в условиях современной военной операции.

    Ранее военный блогер Борис Рожин опубликовал в своем Telegram-канале фотографии бойцов из КНДР, которые принимали участие в освобождении Курской области от подразделений ВСУ,.

    Президент России Владимир Путин выразил благодарность бойцам Корейской народной армии за участие в разгроме украинских боевиков в Курской области и отметил их героизм.

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    27 апреля 2025, 22:02 • Новости дня
    Украина и США исключили возврат финансовой помощи из соглашения по недрам

    Tекст: Денис Тельманов

    Киев согласовал с Вашингтоном исключение ранее предоставленной американской финансовой помощи из долговых обязательств нового соглашения по недрам.

    Как передает РИА «Новости», премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил о достигнутых договоренностях с министром финансов США Скоттом Бессентом по соглашению о недрах. По его словам, американская помощь, предоставленная до подписания договора, не будет учитываться как долг по новому документу.

    Шмыгаль подчеркнул, что украинская сторона обозначила свои «красные линии», соглашение должно соответствовать европейским обязательствам Украины и не противоречить ее законодательству. Также премьер отметил, что документ подлежит ратификации Верховной радой.

    Он добавил, что Киев уже располагает подтвержденными доходами в размере 50 млрд долларов от замороженных российских активов и предложил ввести специальную пошлину на импорт товаров из России, которая пойдет в фонд восстановления Украины.

    Ранее украинские СМИ утверждали, что проект соглашения с США предусматривал возврат всех средств, полученных Киевом в качестве помощи, и пересекал ранее согласованные «красные линии», затрагивая вопросы суверенитета и планов по вступлению в ЕС.

    В феврале подписание сделки по редкоземельным металлам сорвалось: во время визита Владимира Зеленского в Вашингтон президент США Дональд Трамп публично выразил недовольство украинским лидером, а вице-президент Джей Ди Вэнс назвал его неблагодарным агитатором за демократов. После перепалки Зеленского попросили покинуть Белый дом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, администрация США решила не вводить дополнительные санкции против России, рассчитывая на успех дипломатических попыток урегулировать конфликт на Украине, президент США пытался реализовать свой план урегулирования украинского конфликта, но вновь столкнулся с противодействием лидера киевского режима, а глава американского государства Дональд Трамп заявил, что вопрос о выходе США из переговоров по урегулированию на Украине стоит рассмотреть через две недели.

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    28 апреля 2025, 15:21 • Новости дня
    Мишустин рассказал о поразившей его девушке-сварщице

    Tекст: Ольга Иванова

    Премьер-министр Михаил Мишустин во время марафона «Знание» выделил историю студентки колледжа в Реутове, заявившей о желании стать сварщицей.

    Во время просветительского марафона общества «Знание» премьер-министр Михаил Мишустин поделился впечатлениями от посещения колледжа в Реутове, передает ТАСС. Мишустин рассказал, что в одном из классов встретил группу из двадцати человек, половину которой составляли девушки, обучающиеся на сварщиков по программе «Профессионалитет». Студентки не только заявили, что «сварка – это наше все», но и вдохновили присутствующих своим энтузиазмом.

    Премьер особенно выделил одну из девушек, которая призналась ему, что планирует стать сварщицей, несмотря на стереотипы. По ее словам, зарплата может достигать 300 тыс. рублей, а работа дает интерес к техническим изысканиям. Мишустин отметил, что подобная мотивация стала возможной благодаря сильному преподавателю – сварщику 6-го разряда, который объяснил свою приверженность преподаванию любовью к молодежи.

    В классе также присутствовали два Героя России, представляющие промышленные предприятия. По словам премьера, эти специалисты «охотятся» за выпускниками, поскольку те демонстрируют высокий профессионализм. Мишустин подчеркнул, что рабочих профессий не стоит ни стесняться, ни бояться, и что обучение по программе «Профессионалитет» – отличная возможность получить востребованное высшее образование, способствующее развитию страны.

    Ранее Мишустин заявил, что сохранение населения, укрепление здоровья, повышение благополучия и поддержка семьи являются важнейшей из семи национальных целей страны.

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