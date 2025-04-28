Названа дата запуска НПС «Кропоткинская» на Кубани после ремонта из-за атаки БПЛА

Глава КТК Горбань сообщил о запуске НПС «Кропоткинская» после 20 мая

Tекст: Валерия Городецкая

Глава Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) Николай Горбань сообщил, что все ключевые объекты восстановлены, включая трансформаторы, газотурбинную установку и генератор, передает ТАСС. По его словам, начаты испытания оборудования и тестовая подача напряжения.

«Тот срок, который мы говорили, после плановой остановки, то есть 20 мая у нас будет плановая остановка, и после плановой остановки станция будет запущена в работу в полном объеме», – заявил Горбань. Он отметил, что завершается проверка сигналов и подключение внутреннего оборудования.

В КТК также сообщили о снижении объемов прокачки нефти через систему за последние месяцы, однако делать прогнозы по транспортировке на весь 2025 год, по словам главы консорциума, пока преждевременно.

Ранее КТК сообщил о планах завершить восстановление и ввод в эксплуатацию нефтеперекачивающей станции «Кропоткинская» на Кубани до конца мая.

Министерство иностранных дел Казахстана начало переговоры с Украиной по инциденту с атакой беспилотников, в результате которой станция была выведена из эксплуатации после взрыва 17 февраля 2025 года.