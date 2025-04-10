В худшем сценарии европейский раскол может привести к войне в Восточной Европе. Предвосхищая вероятные события, Будапешт и Белград предпринимают усилия для укрепления оборонительного альянса вне рамок ЕС и НАТО. К этому процессу со временем могут присоединиться и Словакия, и Австрия.3 комментария
Стали известны сроки восстановления НПС «Кропоткинская» после атаки дронов
КТК объявил о планах восстановить НПС «Кропоткинская» на Кубани до конца мая
Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) сообщил о планах завершить восстановление и ввод в эксплуатацию нефтеперекачивающей станции (НПС) «Кропоткинская» на Кубани до конца мая.
В сообщении компании говорится, что генеральный директор КТК Николай Горбань посетил НПС «Кропоткинская» 10 апреля и проконтролировал ход восстановительных работ, передает ТАСС.
После осмотра состоялось совещание, на котором обсуждались особенности ремонта и замена иностранного оборудования на отечественное. В компании подчеркнули, что наличие необходимого оборудования и запчастей позволяет уверенно следовать графику восстановительных работ. «График предусматривает ввод в эксплуатацию НПС «Кропоткинская» до конца мая», – заявили в КТК.
Ранее киевский режим совершил повторную атаку на НПС «Кропоткинская», которая также подверглась ударам украинских БПЛА в феврале. В результате первой атаки объем предполагаемой транспортировки на год был снижен, однако после уничтожения станции «Кавказская» консорциум заявил о полной невозможности транспортировки нефти в обозримом будущем.