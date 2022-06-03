Аксенов резко ответил грозящему нанести ракетный удар по Крыму Киеву

Глава Крыма Сергей Аксенов предостерег киевские власти от попыток нанести ракетный удар по полуострову и предупредил, что в ответ будут уничтожены центры принятия решений в Киеве.

«Если бы Украина действительно нанесла «успешные» удары по Крыму, то Киев уже давно трубил бы об этой «перемоге» на весь мир. С другой стороны, после таких успехов на месте центров принятия решений в Киеве уже были бы глубокие воронки. Украинская власть уже предупреждена, что именно таким будет ответ России на попытки применить американское оружие по территории России», – написал он в своем Telegram-канале.

При этом Аксенов назвал Арестовича «штатным вралем киевского режима» и добавил, что никого не волнует, «что там считают отмороженные киевские политики о принадлежности Крыма».

«Тем более, что вооружение, поставляемое Америкой своим холопам, с огромной долей вероятности до места назначения не доберется – наши вооруженные силы об этом позаботятся», – подчеркнул глава республики.

Аксенов также добавил, что шумиха вокруг так называемого «ленд-лиза для Украины» во многом связана с мифологизацией этой темы.

«Американская пропаганда утверждает, что ленд-лиз стал чуть ли не главным фактором победы СССР над нацизмом, хотя на самом деле это абсолютно не соответствует действительности. Киевский режим этому мифу верит. Совсем как Гитлер в сорок пятом верил в чудо-оружие, которое принесет ему победу. Чем это закончилось, все знают», – отметил глава Крыма.

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

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