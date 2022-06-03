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ЕС окончательно утвердил шестой пакет антироссийских санкций
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Совет Евросоюза в пятницу окончательно утвердил шестой санкционный пакет против России в связи с ситуацией вокруг Украины, говорится в распространенном заявлении Совета.
«Совет ЕС принял сегодня решение ввести шестой пакет экономических и персональных санкций, направленных против России и Белоруссии», – передает РИА «Новости» суть документа.
В заявлении отмечается, что юридический документ будет опубликован позже в официальном журнале ЕС. Санкции могут вступить в силу после его публикации, тогда же станут известны списки фигурантов персональных ограничительных мер.
Уточняется, что ЕС расширяет запрет на предоставление специализированных услуг по передаче финансовых сообщений SWIFT еще на три российские кредитные организации: Сбербанк, Россельхозбанк и Московский кредитный банк, а также на Белорусский банк развития и реконструкции.
Кроме того, шестой пакет санкций включает запрет на предоставление консалтинговых, аудиторских и пиар-услуг для России, а также облачных интернет-сервисов, пишет ТАСС.
«ЕС запретит предоставление в Россию бухгалтерских, пиар- и консультационных услуг, а также облачных сервисов», – отмечается в нем.
Помимо прочего, новые санкции ЕС предполагают частичный и постепенный отказ от поставок российской нефти. Так, «ЕС принял решение запретить покупку, импорт, трансфер сырой нефти и ряда нефтепродуктов из России в ЕС. Поэтапный отказ от российской сырой нефти займет шесть месяцев, восемь месяцев – для продуктов нефтепереработки», – указано в документе.
Тем не менее китайские СМИ утверждают, что западная коалиция против России становится все более ненадежной по мере того, как ее членам приходится сталкиваться с практическими потерями из-за санкций, а развязанная ею экономическая война терпит неудачу.
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Эксперты оценили желание Байдена покупать российскую нефть по цене ниже рынка
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«Власти США пытаются исправить созданную ими проблему и насытить мировой рынок нефтью. Только сложно представить, чтобы Россия продавала нефть Индии или Китаю дороже, чем Вашингтону», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в области энергетики Игорь Юшков. Ранее Запад задумался об отказе от эмбарго на российскую нефть и о желании покупать ее по цене ниже рынка.
«Потолок цен на российскую нефть – это та самая идея, которую изначально развивала министр финансов США. Уже на протяжении месяца она призывает не вводить против российской нефтяной индустрии такие санкции, которые приводят к сокращению экспорта», – сказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.
Собеседник отметил, что «стоимость нефти в мире очень четко коррелируется со стоимостью топлива на американском рынке», а эти показатели там «постоянно растут», что приводит к недовольству местных граждан. «В конечном счете это ведет к потенциальному провалу Демпартии на всех предстоящих выборах, включая президентские в 2024 году».
«Теперь они пытаются хоть каким-то образом исправить ситуацию. А для этого необходимо насытить мировой рынок нефти, ликвидировав или хотя бы снизив дефицит. То есть к американской власти пришло понимание, что санкции против российской нефти приведут к сокращению экспорта из России», – акцентирует Юшков.
«Также министр финансов США продвигала идею о том, что европейцы не должны вводить эмбарго на российскую нефть, но могут ввести импортную пошлину. Это было необходимо для того, чтобы поставки российской нефти сохранялись в прежнем объеме, но сократились доходы Москвы», – объяснил эксперт.
«Но согласится ли Россия на такие условия? – задается вопросом собеседник, – Вполне возможно, что Москва сама откажется поставлять нефть Вашингтону». «Мы уже видели, как санкции разворачиваются против Европы. Так, например, Германия национализировала «дочки» Газпрома, и российское руководство запретило торговать с этими компаниями, превратив их в пустышки», – рассуждает Юшков.
Эксперт предположил, что Россия может пойти на полное ограничение прямых поставок нефти в США, если стоимость топлива, предложенная США, не будет адекватной. «Сложно представить, чтобы Индия и Китай покупали сырье по 70–80 долларов за баррель, а в США по 50 долларов», – подчеркнул специалист.
В свою очередь, эксперт в области энергетики Станислав Митрахович указывает на то, что «Запад понял, насколько сложно отказаться от российской нефти». «Мне кажется, что Джо Байден пытается каким-то образом уменьшить объемы закупаемого у Москвы сырья, пока не вступят в силу принятые шестым пакетом санкции», – предположил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ), научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович.
Собеседник обращает внимание, что условия, которые диктуют в США, могут вызвать недовольство практически всех участников рынка. «У России уже есть направления, по которым она может продавать нефть ниже рыночной стоимости. Например, азиатские страны. Опять же, фиксация цены может не понравиться другим странам. Ведь если сегодня установятся предельные цены для России, то уже завтра это может коснуться Саудовской Аравии», – заключил Митрахович.
Ранее стало известно о том, что страны Запада обсуждают возможность отказа от эмбарго на импорт российской нефти, ее хотят покупать по ценам ниже рыночной. Об этом сообщил президент США Джо Байден. Как следует из слов Байдена, страны Запада ищут варианты сдержать цены на топливо. По его словам, «есть проблема, которая обозначилась сейчас, когда Европа решает, что они еще больше ограничат закупки российской нефти».
Он сообщил, что «идут активные размышления, что можно сделать – может быть, даже закупать нефть, но по ограниченной цене». В этом случае Россия сможет экспортировать нефть, но по «цене, значительно ниже той, которую сейчас установилась на рынке».
Кроме того, Байден заявил, что считает маловероятным снижение цен на бензин и продукты питания в США в ближайшее время: «Идея о том, что мы сможем нажать на кнопку и снизить цены, маловероятна в ближнесрочной перспективе». Он планирует подробнее изложить свою точку зрения в четверг.
Кроме того, в администрации США начали выступать против ужесточения санкций к России, сообщает Bloomberg. В частности, Белый дом и Госдеп выступают за ужесточение санкций, но Минфин США считает, что новые санкции окажут негативное влияние на цепочку поставок на глобальном рынке, инфляцию и цены на нефть.
Противники ужесточения санкций опасаются, что рост цен на бензин ослабит позиции демократов в преддверии промежуточных выборов. В этой связи предлагается установить потолок цен на нефть, который якобы ограничит доходы России от продажи нефти.
Вместе с тем Литва признала «парадоксальный результат» санкций против России. Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа. «Несмотря на санкции, доходы Кремля как бы не снижаются», – отметило он. По его словам, «это происходит, прежде всего, из-за роста цен», в связи с чем «значительного воздействия» санкции «на финансы России не имеют». Науседа сказал, что «вечно такое продолжаться не будет».
Он также признал, что страны Запада «не могут преградить» России «путь к договоренностям с третьими странами, в результате которых она будет получать прибыль от продажи нефти другим государствам».
Напомним, Еврокомиссия, спустя два месяца безрезультатных согласований, подготовила компромиссный вариант нефтяного эмбарго. В результате с огромными усилиями Евросоюз все-таки принял шестой пакет санкций против России, подразумевающий запрет на экспорт нефти. Однако разные члены ЕС выторговали для себя столько уступок, что шестой пакет больше вредит самому ЕС, чем России.
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Медведев не исключил утрату Украиной суверенитета и дополнительных территорий
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Если Украина откажется договариваться, она может потерять национальный суверенитет, киевским властям следует подумать об этом «на трезвую голову», а «не под влиянием кокаина», заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
По словам Медведева, «абсолютно очевидно», что «отказ договариваться» грозит Украине «утратой национального суверенитета». Он подчеркнул, что «это должны понимать власти в Киеве». Он призвал их «принимать эти решения о том, чтобы продолжать переговоры или отказываться от них, немножко пораскинув мозгами», передает РИА «Новости» со ссылкой на Al Jazeera.
«Не под влиянием кокаина или иных стимуляторов, которые там используются, а именно на трезвую голову», – сказал Медведев, добавив, что сегодняшняя позиция Киева также связана «и с жертвами, и с разрушениями», и в конечном счете Украина может «потерять и дополнительные территории».
Медведев считает, что шансы на политическое урегулирование конфликта на Украине ухудшаются. Хотя Киев «будто бы проявил желание договариваться по ключевым моментам» на «относительно реалистической позиции», позднее Украина «переговоры приостановила», причем сделала это «явно под влиянием тех призывов, которые Киев слышит из Вашингтона и Брюсселя».
«Ситуация развивается совершенно по другому сценарию. То есть, иными словами, по сути происходит дальнейшее развитие специальной военной операции. Хотя у них был шанс постараться или попробовать договориться с нами на эту тему», – сказал он.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Киевским властям был выдвинут ряд политических условий, в частности, законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, а также признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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Басурин назвал потери ВСУ при попытке прорыва у Авдеевки
Украинские военные потеряли порядка 70 человек, пытаясь прорваться из окружения в районе Авдеевки, заявил замглавы управления Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин.
«Два таких случая было в районе Авдеевки. <...> Противник понес в первый раз колоссальные потери. Были уничтожены три танка, два подбито. <...> До 70 солдат были уничтожены», – заявил Басурин в эфире телеканала «Россия 1», передает ТАСС.
Он добавил, что при попытке прорыва в районе Новомихайловки погибли 15 украинских военных.
Ранее в четверг Басурин сообщал, что силы ДНР отбили атаки ВСУ в районе Авдеевки, юго-запада Донецка и Новомихайловки.
До этого стало известно, что сводные отряды Народной милиции ДНР и Вооруженных сил России отразили атаку украинских войск в районе поселка Сладкое, уничтожена боевая машина пехоты (БМП) и до 15 человек личного состава.
Словакия: Страны Европы могут остаться без нефтепродуктов из-за санкций против РФ
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Запрет на поставки российской нефти в страны Европейского союза сделает невозможным поставки нефтепродуктов в ключевые страны Центральной Европы, заявили в словацком нефтеперерабатывающем комбинате Slovnaft («Словнафт»).
Новый пакет антироссийских санкций, запрещающий поставки большей части нефти, постепенно ставит под угрозу поставки продукции комбината на рынок Центральной Европы и на внутренний словацкий рынок, передает РИА «Новости» со ссылкой на Ceske noviny.
Ранее Евросоюз расширил списки персональных санкций против россиян. В рамках шестого пакета санкций ЕС расширил списки лиц, на которых будут распространяться рестрикции, в него вошли представители силовых структур, СМИ и бизнесменов, а также члены их семей.
Также пакет санкций включает постепенный отказ от поставок в ЕС российской нефти, перевозимой по морю. Отдельное временное исключение делается для нефти, поставляемой по нефтепроводу «Дружба».
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Украинских беженцев в Болгарии начали переселять в контейнеры за колючей проволокой
Болгарские власти решили переселить приехавших с Украины беженцев «на территорию тюрьмы», сообщают украинские пользователи соцсетей.
Приехавшие в Болгарию беженцы ожидали, что их расселят по номерам отелей курортных городов, как это было с предыдущей волной украинцев, однако их привезли на территорию пенитенциарного учреждения, сообщает ФАН со ссылкой на публикации в соцсетях.
В одном из роликов беженцы показывают, что их переселяют в прямоугольные коробки, расположенные за колючей проволокой.
Ранее польские власти объявили, что большая часть украинских беженцев в Польше лишится ежедневного пособия, пособие решили оставить лишь инвалидам, а также о беременным и многодетным женщинам.
С начала лета несколько польских городов решили отменить бесплатный проезд для граждан Украины, который был введен 24 февраля после потока беженцев.
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Попытки вторжения украинской армии в Херсонскую область провалились
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Херсонская область во всех своих границах полностью остается под контролем российских войск, сообщил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.
Стремоусов заявил: «Мы полностью контролируем территорию Херсонской области». Он опроверг слова представителей Киева о «захвате» населенных пунктов в регионе, назвав заявления украинской стороны «чистым популизмом». «Это все не соответствует действительности», – сказал Стремоусов. Он сообщил, что «все их попытки вторжения были отбиты и провалились», передает РИА «Новости».
Напомним, ВСУ пытались прорвать линию обороны в Херсонской области в районе села Давыдов Брод, чтобы захватить плацдарм и отрезать Херсонскую и Запорожскую области. Военный аналитик Михаил Онуфриенко назвал провальное контрнаступление под Давыдовом Бродом «атакой обреченной», которая подтвердила неспособность ВСУ одержать победу даже в локальных столкновениях.
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Арестович объявил сдачу Северодонецка украинской военной хитростью
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Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович утверждает, что украинские войска якобы специально сдали Северодонецк.
«Я тут недавно говорил про возросшее оперативно-тактическое мастерство противника – российских войск. А теперь – следите за руками. Мы втянули российские войска в ловушку в Северодонецке, притворно «сдав» город», – заявил Арестович в Telegram.
Он утверждает, что украинские войска «нанесли жесткий встречный контрудар» и сейчас в городе идут «жесткие бои». Арестович сравнил украинских военных со львами.
Помощник главы Чечни, командир спецподразделения «Ахмат» Апти Алаудинов сообщил, что украинские националисты под угрозой смерти вернули 150–200 бойцов ВСУ, отступивших из Северодонецка в Лисичанск, обратно в промышленную зону Северодонецка. Жилой сектор Северодонецка на 100% находится под контролем российских военных, промзона контролируется частично, передает ТАСС.
Напомним, замглавы управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил, что окружение в районе Лисичанска и Северодонецка вокруг украинских военных замкнется через несколько дней.
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В США заявили о приказе Си Цзиньпина найти способы поддержать Россию
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Китайский лидер Си Цзиньпин велел найти пути поддержки России без нарушения санкций Запада, пишет американская пресса.
Washington Post со ссылкой на чиновников в Китае и США заявила, что Си Цзиньпин велел «ближайшим советникам найти способы финансово помочь России, но без нарушения санкций». Высокопоставленный представитель США заявил, что «это сложно». Он утверждает, что «этого, с точки зрения России, недостаточно». По его словам, Пекин старается также изыскать «другие благоприятные возможности» в дипломатической и военной сферах, чтобы поддержать Москву.
Источник издания полагает, что Китай хочет «быть с Россией, сигнализировать публично о нейтралитете и не оказаться под угрозой в финансовом плане». Указывается, что «многие эти цели противоречат друг другу». «Сложно одновременно достичь их», – приводит ТАСС слова чиновника.
Washington Post утверждает, что Россия якобы обращалась к Пекину с просьбами о расширении поддержки, выражая будто бы при этом разочарование по поводу предпринятых Китаем шагов. Издание пишет, что «руководство Китая, по свидетельству китайских и американских должностных лиц, хочет расширить содействие России, не нарушая западные санкции, и оно установило пределы того, что будет делать». Приводятся высказывания китайского официального представителя, который назвал напряженными недавние консультации Москвы и Пекина.
По версии газеты, Москва запрашивала выполнение Китаем «торговых обязательств», предшествующих специальной военной операции на Украине, а также «финансовую и технологическую поддержку, теперь попавшую под санкции США и других стран». В ответ, как утверждает издание, Китай «ясно изложил свою позицию по ситуации на Украине и незаконным санкциям в отношении России». «Мы понимаем нынешнее сложное положение (Москвы). Тем не менее мы не можем в этом диалоге игнорировать нашу собственную ситуацию. Китай всегда будет действовать в интересах китайского народа», – приводит Washington Post слова источника «в Пекине, непосредственным образом осведомленного об обсуждениях».
Пресс-секретарь посольства Китая в США Лю Пэнъюй заявил, что дело не в попытках обхода санкций, а в том, что те нанесли ущерб «нормальным экономическим и торговым обменам» с Россией, проигравшими оказались все стороны, санкции ухудшили и без того непростую ситуацию в мировой экономике.
Washington Post признает со ссылкой на китайских чиновников, что Москва не обращалась к Пекину с просьбами о поставках «оружия и боеприпасов». Китай «готов выполнять свои обязательства перед российской стороной и делает это, когда удовлетворяются надлежащие условия», заявил источник. Он обвинил США в попытке «посеять рознь между китайской и российской сторонами», но заверил, что «этого не случится», американцы «не преуспеют в подрыве китайско-российских отношений».
Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США пока не видели со стороны Китая ни помощи в обходе санкций, ни военной поддержки России в конфликте на Украине. Блинкен при этом добавил, что возможность оказания такой помощи со стороны Пекина Москве беспокоит США.
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В Госдепе призвали не считать санкции против Захаровой «чем-то личным»
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Глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс прокомментировал санкции США против официального представителя МИД России Марии Захаровой.
Прайс заявил, что Захарова «оказалась под санкциями не из-за ее какой-то конкретной роли, а поскольку она является высокопоставленной фигурой в российском правительстве». При этом Прайсу напомнили, как он сам прокомментировал внесение его в список американцев, которым запрещен въезд Россию. Тогда Прайс сказал, что такое решение ничего для него не значит, поскольку в Россию он и не собирался, передает ТАСС.
Он не согласился с тем, что Захарова находится в аналогичной ситуации: «Я бы оспорил утверждение о такой симметрии. Между США и Россией нет симметрии, если говорить о привлекательности нашей страны и силе и важности нашей финансовой системы». Также он заверил, что включение Захаровой в санкционный список «не было чем-то личным». «Мы преследуем тех, кто напрямую или не напрямую причастен к агрессии российских властей на Украине», – сказал он.
Напомним, минфин США опубликовал санкционные списки, в которые в частности вошли: официальный представитель МИД России Мария Захарова, бизнесмен Алексей Мордашов, виолончелист Сергей Ролдугин, министр ЖКХ Ирек Файзуллин, глава Минэкономразвития Максим Решентников. Захарова назвала перформансом включение ее в санкционный список США.
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Силы ДНР подавили контрнаступление украинских войск в районе Авдеевки
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Силы Донецкой народной республики (ДНР) отбили атаки вооруженных сил Украины в районе Авдеевки, юго-запада Донецка и Новомихайловки, заявил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в эфире Первого канала.
«В районе Авдеевки (на севере республики), юго-запада Донецка, Новомихайловки были подавлены попытки контрнаступлений, и они провалились. Противник понес большие потери на этих направлениях», – передает его слова ТАСС.
Кроме того, Басурин заявил, что ВСУ обстреляли город Енакиево.
«В Енакиеве двое гражданских получили ранения тоже в результате обстрела из новых систем – гаубиц 155 мм натовских стандартов», – сказал он.
Ранее сообщалось, что Сводные отряды Народной милиции Донецкой народной республики и Вооруженных сил России отразили атаку украинских войск в районе поселка Сладкое, уничтожена боевая машина пехоты (БМП) и до 15 человек личного состава.
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В ДНР предсказали будущее украинских боевиков на заводе в Авдеевке
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Авдеевский коксохимический завод может стать для украинских боевиков второй «Азовсталью», но ополченцы не будут долго ждать их сдачи в плен, заявил командир добровольческого батальона «Пятнашка» в ДНР Ахра Авидзба.
Отвечая на вопрос, могут ли нацбаты окопаться на Авдеевском заводе, Авидзба сказал: «Да надеюсь... Мы покажем им, что мы тоже гуманные люди, но не настолько. Мы просто зальем их бетоном. Мы не будем их ждать».
По словам командира ополченцев, националистам дадут определенный срок, чтобы сдаться. «Если они не уйдут, они там и останутся», – передает РИА «Новости» слова комбата.
Авдеевский коксохимический завод расположен в подконтрольной Киеву Авдеевке, у которой почти восемь лет проходит линия соприкосновения между ВСУ и Народной милицией ДНР. Со стороны этого населенного пункта украинские войска регулярно обстреливают территорию Донецкой народной республики, в частности, расположенную поблизости Ясиноватую и пригород Донецка.
Ранее замглавы управления Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин сообщал, что силы ДНР отбили атаки ВСУ в районе Авдеевки, юго-запада Донецка и Новомихайловки.
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Медведев объяснил формат спецоперации на Украине
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Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев объяснил, почему действия России на Украине названы «специальной военной операцией», а также заявил, что страны НАТО ведут прокси-войну.
Медведев указал, что спецоперация «идет по определенному сценарию», у нее две цели: «защитить граждан» ДНР и ЛНР, многие из которых являются россиянами, и «уничтожить милитаристскую машину», провести «денацификацию регионов». Как отметил Медведев, «цели этой операции ограничены», она «проходит в основном с применением высокоточного оружия, разрушаются и уничтожаются военные объекты». Российские силы «стараются действовать таким образом, чтобы все, что происходило, касалось только вооруженных сил Украины». «Поэтому то, что осуществляется нашими войсками, и получило название специальной военной операции», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на Al Jazeera.
НАТО же, как подчеркнул Медведев, начало «так называемую войну по доверенности, или proxy war, которая заключается в том, что они снабжают Украину огромным количеством оружия» и «всячески стараются поддерживать там милитаристские настроения, милитаристский угар, для того, чтобы Украина билась, что называется, до конца, как принято сейчас говорить, до последнего украинца». При этом «ни интересы Соединенных Штатов, ни Европы не страдают». «С Украины уже уехали 6 млн человек, и значительную часть ответственности за то, что произошло, несут теперь и вот эти страны», – сказал Медведев.
Как заявил зампред Совбеза России, «может быть, последней каплей, которая повлияла на принятие окончательных решений, было провозглашение Украиной желания вернуть себе ядерное оружие». Кроме того, фактором, который «не мог не беспокоить» Москву, было расширение НАТО, «для нас это прямая и явная угроза». Он отметил, что вхождение Швеции и Финляндии в НАТО в объявленной конфигурации несет меньшую угрозу для России, чем присоединение Украины к альянсу – «дело в том, что у нас с этими странами нет никаких территориальных вопросов, а применительно к Украине ситуация другая».
Россия исходит из того, что Крым является ее неотъемлемой частью, но «если Украина попадает в блок, который агрессивно настроен против нас, обладающий к тому же еще и ядерным потенциалом, то это, безусловно, может спровоцировать наиболее отъявленных, как говорят у нас – отмороженных, представителей украинского истеблишмента, элиты и просто националистов на то, чтобы осуществить какую-либо вылазку в отношении Крыма», сказал Медведев.
Он заявил, что деструктивная позиция НАТО помешала разрешить ситуацию на Украине путем мирных переговоров: «Я прямо скажу, кто это. Это Соединенные Штаты Америки, европейские страны и в целом Североатлантический альянс». В ответ на уточняющий вопрос, могла ли Россия достичь своих целей без проведения специальной военной операции, Медведев подчеркнул: «С определенного периода – нет, не могла».
По его словам, если бы «с 2014 года и до конца практически 2021 года, у тех, кто принимал решения, хватило бы мужества и сообразительности довести эти переговоры до конца, найти мирное урегулирование тех проблем, которые возникли, обеспечить нормальную жизнь для людей, которые остались в республиках Донбасса, удалить оттуда националистов, дать экономике дышать и не заниматься милитаризацией собственной страны, то тогда можно было договориться».
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Киевским властям был выдвинут ряд политических условий, в частности, законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, а также признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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Народная милиция ЛНР сравнила бомбоубежища «Азовстали» и «Азота»
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В бомбоубежищах химического завода «Азот» в Северодонецке украинские силовики удерживают мирных жителей, сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
Марочко на стриме RT сообщил, что «народ под различными предлогами заманивался на территорию предприятия», жителям «под угрозами запрещают выходить из этих бомбоубежищ», украинские военные «буквально минируют выходы». Факт нахождения мирных жителей на территории завода признали представители украинских властей, сообщалось о 800 мирных жителях, передает ТАСС.
По словам Марочко, бомбоубежище такое же укрепленное, как на заводе «Азовсталь» в Мариуполе, но имеет только один «ярус». При этом «Азот» – «завод химической промышленности», что «осложняет операцию», так как нельзя «наносить удары средствами поражения». На территории предприятия «находится большое количество химикатов – взрывоопасных веществ, отравляющих веществ», поэтому «нужно действовать аккуратно, ювелирно», сказал он.
Напомним, глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что его помощник по силовому блоку Апты Алаудинов получил от пленного данные о том, что боевики нацбатальона «Айдар» загнали на территорию предприятия порядка 300 мирных жителей, которых, вероятно, они могут использовать в качестве живого щита.
Посол ЛНР в России Родион Мирошник сообщил, что ВСУ подорвали на химкомбинате «Азот» в Северодонецке емкость с химикатами, территория завода контролируется украинскими вооруженными формированиями.
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Украинский депутат допустил нанесение ударов по территории России американскими ракетами
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Самолеты и военные на территории России – легитимные цели для ударов ВСУ, заявил в эфире канала «Украина 24» депутат Верховной рады Украины Егор Чернев.
Он не исключил, что украинские военные могут и не соблюсти обещания, данные Вашингтону, и нанести по территории России удары ракетами HIMARS, сообщает «Коммерсант».
«Мы берем на себя определенные обязательства, но там как уж полетит ракета, никто не может гарантировать. У Киева есть собственные вооружения, такие как гаубицы, САУ, «Точки-У», которые могут поражать такие цели», – сказал Чернев.
Власти США выделили Украине новый пакет военной помощи на сумму 700 млн долларов, который включает в себя четыре реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems).
При этом в администрации США заявили, что якобы не призывают Украину наносить удары по территории России и «не стремятся к войне между Россией и НАТО».
Зеленский выступил с утверждением, что Украина якобы не собирается использовать ракетные системы с увеличенным радиусом действия для нанесения ударов по территории России.
Позже МИД России заявил, что Москва крайне негативно оценивает новый пакет военной помощи США Украине, включающий поставки ракетных систем HIMARS, и называет линию США по военной поддержке Киева в конфликте беспрецедентной и опасной.
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Ходаковский: Поставки западного оружия Украине ситуацию кардинально не изменят
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Вооружения, поставляемые странами НАТО на Украину, создадут дополнительные проблемы, но кардинально ситуацию не поменяют, заявил командир батальона «Восток» ДНР Александр Ходаковский.
Ходаковский признал, что изначально недооценивал эффективность комплексов Javelin и турецких беспилотных летательных аппаратов «Байрактар», позволяя себе «более легкомысленное» к ним отношение. Об этом комбат написал в своем Telegram-канале.
«А теперь, когда я покаялся, задам риторический вопрос: это глобально повлияло на ход событий? Да, это нанесло нам дополнительный урон, но гораздо меньший, чем наша первоначальная некомпетентность. И с другими системами вооружений будет точно так же: они создадут нам дополнительные проблемы, увеличат количество потерь, но кардинально ситуации не поменяют», – пояснил он.
Ходаковский добавил, что действующая тактика была избрана с учетом текущих возможностей, и эта тактика позволяет «идти к результату пусть и не семимильными шагами», но все же идти.
«При такой тактике урон от воздействия натовского оружия будет не таким высоким, как они ожидают», – заключил комбат.
Ранее Турция передала Литве в дар беспилотный летательный аппарат типа «Байрактар», деньги на который собрали жители Литвы и который Вильнюс намерен направить Украине.
Также Минобороны Словакии и Украины подписали контракт на поставку Киеву восьми самоходных гаубиц Zuzana 2.