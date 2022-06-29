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В Германии поставили под вопрос единство G7 против России
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После интервью канцлера Германии Олафа Шольца «единодушие стран G7 поставлено под сомнение», пишет автор немецкого издания Welt Саша Ленарц.
По мнению обозревателя, клятвенные заверения политика в том, что страны «большой семерки» едины во мнении по отношению России не столь однозначны, как это кажется на первый взгляд. Автор обратил внимание на то, что лидеры G7 по итогам встречи не смогли прийти к согласию по целому ряду тем, передает Прайм.
Так, по информации издания, стоит обратить внимание на преждевременные заявления американского лидера Джо Байдена об ограничениях на золото российского происхождения. «Хотя Великобритания поддержала предложение, Германия и Франция сослались на компетенцию ЕС», – отметил автор.
Однако в статье отмечается, что остается неизвестным, найдет ли это предложение отклик у большего числа членов G7. Также корреспондент пишет о том, что пока участники встречи не смогли договориться о вводе предельных цен на нефть из России.
«Президент Франции Эммануэль Макрон не встретил особого энтузиазма со стороны США относительно идеи ввести ценовой потолок на нефть во всем мире, включая американскую», – говорится в материале.
В то же время журналист напомнил о существующих между Германией и США разногласиях по отношению к Китаю. Если Вашингтон видит в Пекине главного стратегического противника, то Берлин считает азиатскую страну «конкурентом».
Ранее на итоговой пресс-конференции после саммита G7 канцлер Германии Олаф Шольц рассмеялся после вопроса о гарантиях безопасности Украине. Журналистка спросила канцлера, может ли он раскрыть подробности обещанных Западом Киеву гарантий безопасности после российской спецоперации. «Да. Могу», – сказал в ответ Шольц, улыбаясь и тихо смеясь, а после очередной паузы и развел руками, снова развеселив аудиторию.
США перехватили вышедший из России танкер
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Власти США не дали нефтяному танкеру из России дойти до города Новый Орлеан в штате Луизиана, сообщают СМИ.
По данным газеты The Wall Street Journal, танкер принадлежит греческой компании TMS Tankers Ltd, он был зафрахтован швейцарско-голландской компанией-нефтетрейдером Vitol.
Танкер, груженный мазутом и вакуумным газойлем, вышел из порта на Таманском полуострове в Черном море (Краснодарский край) в начале июня и должен был прибыть в Новый Орлеан в воскресенье, передает ТАСС со ссылкой на публикацию.
Американские власти не позволили разгрузить танкер. Сейчас корабль проверяют сотрудники погранично-таможенной службы США.
Таманский перегрузочный комплекс нефти, нефтепродуктов и сжиженных углеводородных газов (ТПК) является самым современным морским терминалом в российской акватории Азово-Черноморского бассейна, на территории полуострова Тамань. Его построили в 2012 году.
ТПК способен перегружать на морские суда до 160 тыс. тонн нефтепродуктов, в том числе: мазут и вакуумный газойль, газовый конденсат и сжиженные углеводородные газы (СУГ), а также светлые нефтепродукты.
Если необходимо, то порт может переориентироваться на хранение и перевалку нефтепродуктов.
США объявили 8 марта о введении запрета на импорт российской нефти, ряда нефтепродуктов, сжиженного природного газа (СПГ) и угля. Но позже в Белом доме признали невозможность быстрого отказа от российских нефти и газа. Вопреки этому Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о запрете импорта энергоносителей из России в США.
При этом, вводя санкции, США увеличивают зависимость не только от российской нефти, но и от российского дизельного топлива, закупая рекордные объемы.
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Киссинджер призвал учитывать роль России в Европе
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Россия играет важную историческую роль в Европе, и после разрешения конфликта на Украине «вопрос об отношениях России и Европы должен рассматриваться очень серьезно», заявил бывший госсекретарь (1973–1977) и советник президента США по национальной безопасности (1969–1975) Генри Киссинджер, сообщила газета «Коррьере делла сера».
Он заявил, что увидел в президенте России Владимире Путине «умного аналитика, понимающего международную ситуацию с российской точки зрения».
«Таким он и останется, и это должно учитываться, когда война закончится», – передает слова Киссинджера ТАСС.
Экс-госсекретарь подчеркнул, что Россия была частью европейской истории на протяжении 500 лет, она участвовала во всех больших кризисах и причастна к «некоторым крупным триумфам европейской истории».
«Задача дипломатии, и западной, и российской – вернуться к историческому курсу, в котором Россия – часть европейской системы. И Россия должна играть важную роль», – сказал Киссинджер.
По его словам, Запад был не слишком внимательным, предлагая Украине войти в НАТО. «Потому что это означало, что вся территория от Берлинской стены до российских границ оказалась бы под НАТО, в том числе территории, с которых в истории совершались нападения на Россию. Пришел момент понять, как завершить этот конфликт [на Украине] с политической и военной точки зрения. Нельзя просто продолжать сражаться без цели», – указал Киссинджер.
Ранее Киссинджер заявил, что по завершении спецоперации нужно будет найти место для Украины и место для России. «Если мы не хотим, чтобы Россия стала форпостом Китая в Европе», – сказал он.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
Лавров разъяснил цель удара по Кременчугу
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В торговом центре в украинском Кременчуге произошел пожар из-за детонирования боеприпасов на стоящем рядом армейском складе, по которому нанесли удар российские военные, сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров.
«Бомбили ангар, куда прибыло европейское и американское оружие и боеприпасы. В результате детонирования боеприпасов загорелся стоящий рядом пустующий торговый центр», – передает его слова ТАСС.
Лавров отметил, что «чем больше будет поставляться оружия, которое призвано продлить конфликт, тем больше задач мы будем выполнять на земле».
Президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что причиной пожара в ТЦ в Кременчуге стал ракетный обстрел. Украинские СМИ сообщали о 18 погибших и десятках раненых.
Ранее официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что ВКС России в районе Кременчугского завода дорожных машин нанесли удар высокоточным оружием воздушного базирования по ангарам с поступившим от США и европейских стран вооружением и боеприпасами.
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Эксперты поспорили о позиции США относительно территориальных потерь Украины
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«Америке стало слишком затратно продолжать поддерживать Украину, поэтому основная поддержка перекладывается сейчас на Великобританию. Вместе с тем Запад находится в довольно жестких условиях, учитывая вероятность российского ответа», – сказал газете ВЗГЛЯД публицист Владимир Можегов. Ранее CNN сообщил о сомнениях США по поводу возможности возврата Украиной утраченных территорий.
«На мой взгляд, в США сейчас идут закулисные переговоры о том, чтобы установить тот статус-кво, который сложился на сегодняшний момент. Америке стало слишком затратно продолжать поддерживать Украину. При этом есть опасность китайского сценария, а войну на два фронта Штаты точно не выдержат», – предполагает политолог и пубицист Владимир Можегов.
Американист полагает, что поддержка Украины против России перекладывается Вашингтоном на Великобританию.
«Тот факт, что в команде Байдена действительно идут дискуссии о возможности остановки боевых действий, не является инсайдом. Поэтому мы можем, по разным соображениям, говорить об этом достаточно уверенно», – считает Можегов. По его мнению, Запад находится в довольно жестких условиях и ограничениях «красных линий» в части поставки вооружения Украине. «На Западе понимают, что могут поддерживает Украину ровно до той степени, чтобы эта поддержка не вызвала необратимые удары со стороны России», – высказал мнение политолог.
«С одной стороны, американцы хотят поддержать свой ВПК, избавиться от старого вооружения. С другой стороны, они не могут поставлять наступательное вооружение, которое может достигать России и наносить серьезный ущерб. Все прекрасно понимают, что Россия не оставит без ответа подобные вещи. Поэтому они балансируют между возможным и желаемым», – добавил Можегов.
При этом, заметил он, пока дело не дойдет до переговоров с Владимиром Зеленским, темы, которые витают в кулуарах, не будут обсуждаться публично. «Вместе с тем украинскому президенту сейчас приходится лавировать между американскими кураторами, британцами и собственным военным руководством», – полагает собеседник.
Иной точки зрения по поводу «инсайда» из Белого дома, опубликованного CNN, придерживается политолог-американист Малек Дудаков. «Это, скорее, делается ради пиара, нежели так есть на самом деле, – сказал эксперт газете ВЗГЛЯД. – Мы уже довольно давно слышим такие заявления и видим утечки в прессе: мол, Байден далеко не главный ястреб в этом кризисе, он ни к чему не призывает и считает, что украинцы сами должны решить будущее своей страны».
«Это, конечно, в большей степени связано с тем, что Байдену в преддверии кампании 2024 года нужно апеллировать к избирателям США, которые измучены кризисом и, судя по опросам, хотят побыстрее забыть про этот конфликт и решать свои проблемы – инфляцию, топливный кризис и так далее», – полагает Дудаков.
Вместе с тем вброс в прессу можно расценивать как проявление пиаровской стратегии руководства США на внешнем контуре. «В Вашингтоне пытаются показать, что есть Лондон, который более ястребино настроен – в то время, как они, американцы, считают, что украинцы сами должны решить, что и как им делать», – отметил политолог.
«В реальности, конечно, все иначе, – подчеркнул Дудаков. – Вашингтон заинтересован, чтобы не было этих переговоров с Россией, чтобы украинский кризис продлился как можно больший срок, им выгодно стратегически ослаблять Россию. Поэтому они делают все возможное, чтобы Украина продолжала оттягивать на себя ресурсы России».
«Таким образом, американцы не хотят, чтобы были какие-то переговоры с Россией, но и прямо об этом не говорят, запуская всевозможные утечки о том, что Байден является таким своеобразным голубем и выступает за то, что украинцы сами должны решать свою судьбу», – резюмировал американист.
Чиновники Белого дома теряют уверенность в том, что Украина когда-либо сможет вернуть себе все территории, которые она потеряла в пользу России за последние четыре месяца боевых действий, – даже с более тяжелым и совершенным американским вооружением, которое планируют отправить союзники. Об этом говорится в материале, опубликованном во вторник CNN. Источники телеканала, близкие к Белому дому, сообщили: советники президента Джо Байдена начали внутреннюю дискуссию о том, как и должен ли президент Украины Владимир Зеленский «изменить свое определение украинской «победы» с поправкой на возможность необратимого сокращения его страны».
При этом такая «пессимистичная оценка» не означает, что Вашингтон намерен давить на Украину, «чтобы она сделала какие-либо формальные территориальные уступки России», отмечается в публикации. Кроме того, сообщается, что в дискуссии в Белом доме прозвучал довод о необходимости наращивания военных поставок Киеву.
«Помощник конгрессмена, знакомый с дискуссиями, сказал CNN, что уменьшение украинского государства не является неизбежным, – сообщает американский телеканал. – «Сможет ли Украина вернуть себе эти территории, в значительной степени, если не полностью, зависит от того, насколько мы их поддерживаем», – сказал помощник. Он отметил, что Украина официально запросила у США как минимум 48 реактивных систем залпового огня, но на сегодняшний день Пентагон пообещал только восемь».
В начале июня стало известно, что представители США, Британии и Евросоюза в течение нескольких недель проводили регулярные встречи без участия властей Киева для обсуждения параметров возможного перемирия и дипломатического урегулирования конфликта на Украине. В те же дни зампред Совбеза России Дмитрий Медведев выразил уверенность, что «отказ договариваться» грозит Украине «утратой национального суверенитета». После этого в Германии заметили изменение позиции США по Украине.
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Французские СМИ назвали ругающие Запад за антироссийские санкции страны
Саудовская Аравия, Индия и Индонезия ругают Запад за антироссийские санкции, которые, по их мнению, привели к продовольственному кризису в мире, написал обозреватель Николя Баверез в статье французского журнала Point.
Публицист напомнил, что Эр-Рияд сопротивлялся давлению со стороны США в вопросе увеличения добычи и снижения цен на нефть, а Нью-Дели и Джакарта приостановили экспорт некоторых категорий продовольствия для обеспечения едой своего населения. «Они ругают Запад за продовольственный кризис, спровоцированный конфликтом, причем недостачу еды они связывают с международными санкциями против России», – передает РИА «Новости» его слова.
Автор публикации отметил, что многие развивающиеся страны, долгое время не принимавшие чью-либо сторону, начали сближаться с Россией и Китаем.
«Неприсоединившиеся страны склоняются на сторону России. Отвергнутые Западом, они пользуются поддержкой Индии и Индонезии, Бразилии и Мексики, многих стран Персидского залива, Южной Африки и большинства африканских стран», – заключил обозреватель.
Ранее в Венгрии заявили, что ЕС должен прекратить вводить санкции против России из-за спецоперации на Украине, так как подошел к моменту, когда становится ясно, что продолжение нынешней стратегии, «по рациональному мышлению», «плохо кончится для Европы».
До этого в Китае заявили, что самые крупные карты в рукаве России в борьбе с западными санкциями – это энергия и продовольствие.
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Минфин США разрешил ряд операций с ФСБ России
Власти США разрешили проводить с Федеральной службой безопасности (ФСБ) России, в отношении которой введены санкции, некоторые транзакции, касающиеся выдачи лицензий, разрешений и сертификатов, связанных с информационными технологиями.
Говорится в генеральной лицензии Министерства финансов США, передает ТАСС.
Речь идет о транзакциях, которые необходимы для «запроса, получения, использования и торговли лицензиями, разрешениями сертификатами или уведомлениями, выдаваемыми ФСБ для импорта, распространения или использования продуктов информационных технологий в России.
Затронут экспорт, реэкспорт и все товары или технологии, разрешенные Минторгом США. Оплата, получаемая ФСБ, не должна превышать 5 тыс. долларов в год.
Ранее сообщалось, что более ста организаций в России и несколько человек попали в новые санкционные списки США.
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В Германии приговорили 101-летнего экс-охранника концлагеря Заксенхаузен
Земельный суд в городе Нойруппин (федеральная земля Бранденбург) приговорил 101-летнего экс-охранника концлагеря Заксенхаузен Йозефа З., сообщил таблоид Bild.
Ранее прокуратура земли Бранденбург требовала для подсудимого пять лет лишения свободы, его адвокаты настаивали на оправдательном приговоре в связи с тем, что на суде не были представлены доказательства соучастия в преступлениях. Они заявили, что в случае обвинительного приговора подадут апелляцию. Сам подсудимый до последнего отрицал факт службы в концлагере несмотря на то, что прокуратура представила суду массу соответствующих документов из архива Заксенхаузена, передает РИА «Новости».
Бывший эсэсовец признан виновным в причастности к гибели 3518 узников нацистского лагеря Заксенхаузен. В процессе принимали участие на стороне обвинения бывшие узники нацистского лагеря. Их адвокаты требовали для Йозефа З. более длительного срока заключения, чем пять лет. Представители двух со-обвинителей заявили, что их клиентов удовлетворит условный приговор.
Более 200 тыс. узников были отправлены с 1936 по 1945 годы в концлагерь Заксенхаузен в городе Ораниенбург под Берлином. Десятки тысяч человек погибли там от голода, болезней, принудительного труда, медицинских опытов, которые ставили над узниками нацистские врачи, пыток и акций по систематическому уничтожению, которые проводили военизированные подразделения СС. Бойцы Красной армии и Войска Польского освободили 22 апреля 1945 года концлагерь, там находились около 3 тыс. узников. Более 30 тыс. узников были предварительно угнаны силами СС, так называемый «марш смерти» сопровождался зверствами со стороны охранников. На территории бывшего лагеря работает мемориал, ежегодно его посещают около 700 тыс. человек
По данным информационной базы, созданной в сотрудничестве Института современной истории Мюнхен – Берлин с мемориалом Яд Вашем в Иерусалиме, с 1945 года в ФРГ было проведено почти 38 тыс. расследований преступлений нацизма, в ГДР (до 1990 года) – 15 тыс. расследований. Как сообщила газета Die Welt, только около 17 тыс. человек предстали в итоге перед судами в Западной Германии по обвинениям, связанным с нацистскими преступлениями. К длительным срокам заключения – от 10 лет до пожизненного – были приговорены 270 человек, сообщило издание.
Напомним, в июне 2021 года газета tageszeitun сообщила, что Генеральная прокуратура в нижнесаксонском городе Целле расследует дело в отношении 95-летнего бывшего охранника лагеря военнопленных, подозреваемого в соучастии в убийстве.
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Минфин США разрешил ряд сделок с компаниями из России в сфере авиации
Министерство финансов США разрешило во вторник ряд сделок с некоторыми попавшими под американские санкции российскими компаниями в сфере безопасности гражданской авиации, говорится в лицензии ведомства.
Отмечается, что разрешаются все операции, необходимые для предоставления, экспорта или реэкспорта товаров, технологий или услуг для обеспечения безопасности гражданской авиации.
При этом «воздушное судно должно быть зарегистрировано в юрисдикции, находящейся исключительно за пределами Российской Федерации», «предоставляемые, экспортируемые или реэкспортируемые товары, технологии или услуги предназначены для использования на воздушных судах, эксплуатируемых исключительно в целях гражданской авиации», передает ТАСС со ссылкой на документ.
Исключение сделали в отношении Исключение делается в отношении Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в госкорпорацию «Ростех»), корпорации «Иркут», Авиационного комплекса имени С. В. Ильюшина, Летно-исследовательского института имени М. М. Громова, ОАО «Туполев» и ряда других, где одобренным Минфином США юридическим лицам принадлежит доля в 50% или выше.
Ранее сообщалось, что США ввели запрет на импорт золота из России.
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В Кремле прокомментировали заявление Moody's о «дефолте» в России
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков затруднился оценить заявления Moody's о якобы дефолте России, напомнив, что агентство перестало рейтинговать Россию.
Представитель Кремля отметил, что касательно вопроса о подготовке с российской стороны судебных исков к западным финансовым институтам, из-за действий которых выплаты по двум купонам российских евробондов не дошли до держателей облигаций в течение льготного периода, это вопрос для глубокого анализа российских юристов и финансовых ведомств, которые этим занимаются», передает ТАСС.
«Что касается Moody's, то оно совсем недавно отказалось рейтинговать Россию, если мы правильно понимаем. Означает ли это [заявление о якобы дефолте РФ], что Moody's возобновило процесс рейтингования? Агентство должно, наверное, пояснить», – добавил Песков.
Накануне Moody's выступило с утверждением, что Россия якобы допустила дефолт по внешним долговым обязательствам и не исключило дальнейшие дефолты по будущим купонным выплатам.
Ранее в понедельник в Минфине заявили, что Россия направила средства для совершения платежа по еврооблигациям заранее, но сумма не дошла до конечных получателей из-за действий зарубежных финансовых посредников, «что прямо не предусмотрено в эмиссионной документации как событие дефолта и должно рассматриваться в рамках общих норм права, регулирующих условия выпуска, с учетом всех обстоятельств и добросовестности действий сторон». В Минфине России подчеркнули, что Россия не отказывается от выполнения своих долговых обязательств перед всеми категориями инвесторов, инвесторам посоветовали обратить внимание на новый механизм расчетов в соответствии с указом президента России.
До этого американское агентство Bloomberg выступило с утверждением, что в ночь на 27 июня в России якобы произошел дефолт по суверенным долговым обязательствам. В Кремле не согласились с утверждением о наступившем «дефолте» России. Напомним, Bloomberg указывало на уникальную ситуацию, при которой у страны есть средства и желание платить, однако введенные Западом санкции отняли у нее эту возможность.
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США запретили импортировать российское золото
США ввели запрет на импорт золота из России, распоряжение опубликовано во вторник на сайте Министерства финансов США.
«Импорт в Соединенные Штаты золота из Российской Федерации запрещен, за исключением случаев, предусмотренных законом, или лицензией, или иным разрешением бюро по контролю за иностранными активами», – передает ТАСС со ссылкой на документ.
Отмечается, что запрет не касается золота, которое находилось за пределами России на момент вступления в силу этого распоряжения.
Ранее Соединенные Штаты ввели визовые ограничения в отношении примерно 500 российских чиновников из-за конфликта на Украине, также будут применены санкции против «частных военных компаний», военных подразделений и чиновников на украинских территориях, взятых под контроль российскими войсками.
Макрон не разделил призывы Зеленского объявить Россию «спонсором терроризма»
Президент Франции Эммануэль Макрон, комментируя призывы украинского президента Владимира Зеленского объявить Россию «спонсором терроризма», заявил, что не разделяет «подобной методологии».
«Что касается вопроса квалификации в качестве спонсора терроризма, хочу быть правильно понятым. Франция не разделяет подобной методологии, потому что мы всегда стремимся руководствоваться юридическим подходом», – сказал Макрон во вторник на пресс-конференции по итогам саммита «Группы семи» в Германии, сообщает ТАСС.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия является «террористическим государством».
В видеообращении он призвал мировые державы юридически закрепить этот факт и потребовал полностью отказаться от закупки любых российских товаров.
Названа численность группировки НАТО у границ России
Общая численность всех восьми батальонных групп НАТО у границ с Россией составляет в настоящий момент 9 641 человек, следует из документа организации в преддверии саммита альянса в Мадриде.
По его информации, в Латвии насчитывается 1 887 человек (ведущая страна, направившая основной контингент и осуществляющая командование, – Канада), в Болгарии – 968, в Эстонии – 1 430 (ведущая страна – Великобритания), в Венгрии – 900, в Литве – 1 632 (ведущая страна - Германия), в Польше – 1 033 (ведущая страна – США), в Румынии – 1 148, в Словакии – 643, передает ТАСС.
Ранее Дмитрий Медведев заявил, что любые попытки посягнуть на Крым будут расцениваться как объявление войны России, а если это сделает страна НАТО, то это будет означать конфликт со всем Североатлантическим альянсом.
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Стало известно о готовности Британии перекрыть поставки газа в Европу
Если Британия столкнется с нехваткой газа, страна может пойти на полное прекращение поставок энергоресурса в континентальную Европу, сообщают источники Financial Times.
По информации издания, в случае острой нехватки ресурса на внутреннем рынке Британия перекроет поставки по двустороннему интерконнектору, пересекающему Северное море и ведущему в Бельгию, пишет «Коммерсант».
Как при этом сообщили в британской электроэнергетической компании National Grid, правительство страны ежегодно пересматривает план поставок и актуальное решение будет «отражать обстоятельства».
Отмечается, что ряд британских энергетических компаний призвали правительство Соединенного Королевства воздержаться от подобных решений из-за возможных негативных последствий для экономики.
Европейские газовые компании, в свою очередь, призвали Британию продолжить сотрудничать с ЕС и предупредили о неприятных последствиях отключения интерконнектора.
Ранее из-за роста цен на газ закрылся один из крупнейших в Британии заводов по производству удобрений Ince.
Напомним, Запад обвиняет Россию в самом резком замедлении мировой экономики за последние 80 лет, но США и ЕС просто используют спецоперацию России на Украине лишь как повод, чтобы переложить вину за неизбежный кризис, запущенный американской ФРС и европейским ЦБ задолго до февраля 2022 года.
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Более ста организаций в России попали в новые санкционные списки США
Союз добровольцев Донбасса, летный центр имени Чкалова, НПП «Связь» и «Алмаз» и еще более 100 юридических лиц попали в санкционные списки США, сообщили в Минфине.
Всего включено 115 юридических лиц из России. В ведомстве подчеркнули, что под санкциями оказались предприятия, «имеющие решающее значение для оборонно-промышленной базы РФ», передает РИА «Новости» со ссылкой на документ.
Как говорится в сообщении, 70 юридических лиц в санкционные списки добавляет Минфин, еще 45 организаций подвергает ограничительным мерам государственный департамент.
Также США ввели санкции против Ростеха, сделки с госкорпорацией разрешены до 11 августа 2022 года.
«Блокируются все организации, на 50 и более процентов прямо или косвенно принадлежащие Ростеху, даже если они не идентифицированы», – сообщает Минфин.
Помимо этого, пополнился и список лиц, оказавшихся теперь под санкциями. Туда добавили 57 фамилий россиян, в том числе экс-главу Минобороны России Анатолия Сердюкова и телеведущую Тину Канделаки. В опубликованном списке, помимо самого Сердюкова, обозначены его супруга Евгения Васильева и двое детей.
Санкции, кроме самой телеведущей, коснулись ее мужа – предпринимателя Андрея Кондрахина и их дочери Мелании Кондрахиной, а также есть данные супруги директора по особым поручениям «Ростеха» Василия Бровко.
Под санкции также попали гендиректор «Камаза» Сергей Когогин, премьер ДНР Виталий Хоценко, замминистра образования России Дмитрий Афанасьев и ряд других лиц.
Ранее сообщалось, что США ввели запрет на импорт золота из России.
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Джонсон усмотрел связь между спецоперацией на Украине и полом Путина
Россия не стала бы начинать спецоперацию на Украине, если бы российский лидер Владимир Путин был женщиной, выразил мнение премьер-министр Британии Борис Джонсон немецкому телеканалу ZDF.
«Если бы Путин был женщиной, – кем он, очевидно, не является, – но, если бы он был ею, я действительно не думаю, что он начал бы безумную мачо-войну со вторжением и насилием, как он это сделал», – передает РИА «Новости» его слова.
Джонсон добавил, что действия Путина в отношении Украины стали «идеальным примером токсичной маскулинности».
Несмотря на выпады Джонсона в сторону России, профессор Сколтеха, член Европейской академии Артем Оганов пригласил британского премьера «младшим научным сотрудником в лабораторию с гарантией конкурентоспособной зарплаты и хороших условий труда». Так он ответил на прозвучавшее накануне предложение Джонсона российским ученым переехать в Британию.
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