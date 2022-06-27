В МАДИ поддержали идею увеличения сроков обучения студентов инженерных специальностей

Для инженерных профессий увеличение срока обучения до шести лет необходимо и поможет обеспечить более качественную подготовку специалистов, сказал газете ВЗГЛЯД исполняющий обязанности ректора МАДИ, профессор Дмитрий Ефименко, комментируя соответствующую инициативу Госдумы.

В ходе парламентских слушаний на тему «Развитие системы высшего образования в Российской Федерации» председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что срок подготовки специалистов по инженерным профессиям в российских вузах могут увеличить до 6 лет на законодательном уровне.

«К закреплению, в первую очередь – на законодательном уровне, увеличения срока подготовки инженеров отношусь положительно. Для инженерных профессий это необходимо и поможет обеспечить более качественную подготовку специалистов. В МАДИ это частично реализовано в рамках подготовки по программам специалитета для транспортно-дорожного комплекса страны», – говорит Ефименко.

Однако собеседник напоминает, что остаются программы бакалавриата, где было бы правильным в силу сложности и специфики инженерной подготовки увеличить сроки обучения. По его словам, четыре года обучения недостаточно для подготовки профильных специалистов.

«В качестве примера можно привести четырехлетние программы подготовки бакалавриата МАДИ по дорожно-строительным направлениям, где есть насущная потребность в увеличении количества часов практической подготовки обучающихся», – заключил профессор.

Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что России необходимо поэтапно отказываться от Болонской системы образования, чтобы «снова не наделать ошибок». Выпускники, в свою очередь, должны быть ознакомлены с нововведениями, новыми правилами поступления и обучения хотя бы за два года.

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков в свою очередь сообщил, что Россия планирует выйти из Болонского процесса и намерена разработать свою собственную систему высшего образования. К Болонской системе он порекомендовал относиться как к «прожитому этапу». При этом он отметил, что российские учащиеся смогут обучаться по программам бакалавриата и магистратуры, но возобновится и специалитет.